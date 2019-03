Dha Yurt Bülteni-4

Kaynak: DHA

1)AKŞENER: SAKIN OLA TEPEDEKİLERİN KAVGASINA ALDIRMAYINİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimiyle ilgili, "Bu, bir belediye seçimidir. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Sakın ola ki tepedekilerin kavgasına, gürültüsüne aldırmayın. Dostlarınızla,arkadaşlarınızla, ahbaplarınızla, akrabalarınızla birbirinizle kötü olmayın. Yüz yüze bakamayacak hale gelmeyin" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün Bodrum'da gerçekleştireceği ziyaretler öncesi, dün akşam ilçeye geldi. Akşener, Bodrum- Milas Havalimanı'nda İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergün, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun, İYİ Parti Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber ve partililer tarafından karşılandı. Akşener, daha sonra Bodrum'daki otelde düzenlenen yemekli toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, geçmiş dönem belediye başkanları ve partililer ile bir araya geldi. Akşener, buradaki konuşmasında, partisinin Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun için destek istedi.'YÜZ YÜZE BAKAMAYACAK HALE GELMEYİN'İYİ Parti lideri Akşener, konuşması sırasında, davetliler arasındaki eski bakanlardan İmren Aykut'u görüp, yanına gitti. Aykut'a sarılıp, "Hoş geldiniz" diyen Akşener, sözlerine kaldığı yerden devam ederek, "Mehmet Tosun'a 'Ne söyleyeyim?' dedim. 'Abla sakın ola ki tepelerde dönen rüzgarları buraya yansıtma' dedi. 'Peki' dedim. Seçim kampanyasına başladığımızdan beri hep ilçeleri geziyorum. Hep şunu söyledim. Bu bir belediye seçimidir. Muhtar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri seçeceksiniz. Sakın ola ki tepedekilerin kavgasına, gürültüsüne aldırmayın. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla, ahbaplarınızla, akrabalarınızla birbirinizle kötü olmayın. Yüz yüze bakamayacak hale gelmeyin. Tüm konuşmalarım içinde en çok alkışı bu alırdı; ama sizinle paylaşmak durumundayım, ilk defa Niğde'de bu sözlerim hiç alkışlanmadı. Türkiye'nin nasıl hızla ayrıştığının bir göstergesidir. Çok ilginçtir, bugün Ankara'nın birkaç ilçesini gezdim. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Orada da alkışlanmadı. Demem o ki burası bir kardeşlik adası, özgürlük adası. İnsanların birbirinin hayat tarzına, düşüncesine, inancına saygı adası haline gelmiş Bodrum'un bozulmaması gerekiyor ve Mehmet benden bunu rica etti. Mehmet burada gerçekten alkış aldı. Demek ki burada yaşayanlar, olanlar ve Bodrum'u bir yaşam yeri olarak tercih edenlerin de kararı bu yönde" diye konuştu.'BENİM KARDEŞİM MEHMET'İ SEÇİN'Bodrum'da seçim yarışının, projeler ve hizmet anlayışı üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken İYİ Parti Lideri Akşener, şunları kaydetti: "Elbette bu bir seçim. Bu seçimlerde propaganda yapılacak. Elbette sizleri ikna etmek üzere her birimiz bir şeyler söyleyeceğiz ama çok mutlulukla gördüm ki Bodrum'daki yarış, projeler ve hizmet anlayışı üzerinden yürüyor. Yani o rekabet güzel bir şey, hizmet etme anlayışı. Projelerin daha doğru olup olmadığı. Bu rekabet aynı zamanda seçmenin de velinimet olmasını sağlayan bir dil ve davranış. Umarım, Bodrum bu seçim kampanyasıyla bir genel başkan olarak, onun adına oy isteyecek şahıs olarak, bana da böyle bir tembihte bulunduğuna göre, demek ki Mehmet bu dilin kekremsi bir hal almamasına, saygısız bir hal almamasına özen gösteriyor. Belediye başkanlığı için çok büyük bir isteği var. Milletvekili olmak için talebi olmadı. En kolay yoldur. 'Ben milletvekili olmak istiyorum' demedi. Muğla Büyükşehir ile ilgili de bir plan yapmadı. Bodrum'u istedi. İlginçtir, biz 'Millet ittifakı'nı kurduk. Muğla ve Bodrum'la ilgili o görüşmeleri biliyorsunuz, öncesinde de sonrasında da 'Tamam' dedi. Yani şartlı olarak seçilmesini kolaylaştıran düzenek üzerinde, ortaya bir şart koyarak adaylık talebinde bulunmadı. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hizmet aşkının inşallah sizleri tercihiyle sizlerin teveccühü ile hayata geçmesini diliyorum. Diyorum ki 'Benim kardeşim Mehmet'i seçin'"'GENEL MERKEZDEKİ ODAMA SERECEĞİZ'Konuşmasının ardından Meral Akşener'e çeşitli hediyeler verildi. Kendisine hediye edilen, Bodrum'un kırsal Karaova Mahallesi'nde örülen Milas halısını çok beğendiğini dile getiren Akşener, "Bunu genel merkezdeki odama sereceğiz" dedi.Akşener'e ayrıca Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya tarafından üzerinde ismi yazılı 48 numaralı Bodrumspor forması ve atkısı, partililer tarafından da İYİ Parti Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun'un seçim çalışmaları kapsamında hazırlattığı ve büyük dikkat çeken karikatür dergisinin ilk sayfasının çerçevelenmiş hali hediye edildi. Akşener, karikatür dergisinin çerçevelenmiş tablosunu da odasına astıracağını belirtti. Akşener'e ayrıca ünlü karikatürist Bedri Koraman'ın 1995'te yayımlanan 'Siyaset Arenası' isimli karikatür kitabı hediye edildi. Son olarak ise Bodrum'un son süngercisi olarak bilinen 'Aksona Mehmet' tarafından Akşener'e, deniz süngeri hediye edilip, sünger hakkında bilgi verildi.İYİ Parti lideri Akşener, daha sonra Bodrum Belediye Başkanı adayı Mehmet Tosun ve tek tek sahneye çağrılan belediye meclis üyesi adayları ile birlikte toplu fotoğraf çektirdi. Bir süre daha salonda kalan Akşener, birçok kişiyle kısa süreli sohbetler etti. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayan Akşener, daha sonra toplantıdan ayrıldı.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugünkü Bodrum programına Turgutreis Mahallesi'nden başlayacak.Görüntü Dökümü-------------------Akşener'in konuşmasından görüntü-Akşener'e hediyelerin takdim edilmesinden görüntü-Genel ve detay görüntülerMehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),===========================================2)YABAN DOMUZLARINI ELLERİYLE BESLEDİMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, şehre indi. Bir vatandaş domuzları elleriyle beslerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.Torba Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Özkula, geçen pazar günü Bodum'da birçok kez yiyecek bulmak için şehir merkezine inen 8 yaban domuzunu gördü. Ekmek getiren Özkula, domuz sürüsünü besledi. Bir arkadaşı ise Özkula'nın hayvanları beslediği o anları, cep telefonuyla görüntüledi. Karınlarını doyuran domuzlar daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.İbrahim Özkula, domuzların sıklıkla bölgeye geldiğini belirterek, fırsat buldukça beslenmelerine yardımcı olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü----------------------Özkula'nın yaban domuzlarını elleriyle beslemesiHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),=============================================3)KENDİSİNİ BÖBREĞİYLE YAŞAMA BAĞLAYAN EŞİNİ ÖPÜCÜĞE BOĞDUKKTC'de yaşayan Ömer Akın (46), eşi Nurgül Akın'ın (37) böbreğiyle yaşama tutundu. Hayata yeniden merhaba demesini sağlayan eşi için canını vermeye hazır olduğunu belirten Akın, onu öpücüklere boğdu.Kıbrıs'ta yaşayan Ömer Akın, 2 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı konulduğunda Magusa'daki hastanede organ bekleme listesine yazıldı, ancak bağış yetersizliği nedeniyle nakil olamadı. Hastalığının ilerlemesi üzerine Antalya'ya gelmeye karar veren Akın, 15 gün önce eşi Nurgül Akın'ın böbreğiyle yaşama tutundu.Eşinin kendisine yeni bir hayat verdiğini kaydeden Akın, ona karşı hissettiklerinin artık sevginin ötesine geçtiğini ifade etti. Akın, "O benim iki çocuğumun annesi. Bana hayatımı geri verdi. Bana can verdi. Onu kalbimin neresine koysam bilemiyorum. Şu anda canımı istese veririm. Her şeyim benim. Eşimi çok seviyorum. Bana dünyayı bağışladı. Nefes almamı sağladı. Artık sağlıklıyım. Allah tüm hastalara yardımcı olsun" dedi.'NURGÜL'E BİR ŞEY OLACAK DİYE BÜYÜK KORKU YAŞADIM'Nakilden sonra eşinin kısa süreli kan değerlerinin düşmesi üzerine büyük panik yaşadığını anlatan Ömer Akın, "O gece benim tansiyonum yükseldi, ona bir şey olacak diye çok korktum. Eşim bugün iyi, benim de neşem yerine geldi, tansiyonum düştü. Eşim zaten çok değerliydi, bu yaptığından sonra bin kat değerli oldu" diye konuştu. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Ömer Akın, eşini göğsüne yatırarak öpücüklere boğdu.'ÖMER DE BANA BÖBREĞİNİ VERİRDİ'Eşine böbreğini verirken hiç düşünmediğini belirten Nurgül Akın ise "Eşime böbrek yetmezliği tanısı konulduktan sonra haftada üç gün diyalize girmeye başladı. Diyalizden çıktığı zaman kötü olmaya başladı. Artık son aşamada doktorlar nakil gerektiğini söyledi. Kadavradan bağış çıkmadı. Eşimin anne ve babası vermek istediler ama şeker ve tansiyon hastası oldukları için bağış yapamadılar. Ben böbreğimi vermeye karar verdim. Hiç pişman değilim. Diyalizden kurtuldu eşim. Sağlığına kavuştu. Çok mutluyum" diye konuştu. Kendisi hasta olsa eaşinin de aynısını yapacağını söyleyen Nurgül Akın, "Ben aynı hastalığı yaşasaydım eşim de bana hayat verirdi" dedi.SAĞLIK DURUMU GAYET İYİAmeliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Genel Cerrah Doç. Dr. Tuğrul Çakır ise Ömer Akın'ın başarılı bir operasyon geçirdiğini, tüm değerlerinin normal sınırda olduğunu ifade etti. Ameliyat öncesi sıvı miktarı kısıtlı olmasına karşın Akın'ın nakilden sonra istediği kadar su içebildiğini de belirten Doç. Dr. Çakır, birkaç gün içinde taburcu olabileceğini kaydetti.Görüntü Dökümü----------------Hastane odasından detay görüntülerÖmer Akın ile röportajEşi Nurgül Akın ile röportajEşini göğsüne yatırarak seven öpen Ömer Akın'ın görüntüleriÖmer Akın'ın ağlarken görüntüleriAmeliyatı yapan Doç.Dr. Tuğrul Çakır ile röpÖmer Akın'ın doya doya su içmesiÖmer Akın'ın eşine sarılıp öpmesiDetay görüntülerHaber: Selma KUNAR- Kamera: ASLI DURAN/ANTALYA,=============================================4)UMURBEY'DE 'KADINLAR KAHVESİ' AÇILDIÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey belde belediyesi tarafından 'Umurbey Kadınlar Kahvesi' açıldı. Sadece kadınlara özel olan kahvede okey, tavla ve satranç takımı da bulunuyor.Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinde, 170 metrekare alan üzerine 150 bin TL harcanarak yapılan 100 kişi kapasiteli Umurbey Kadınlar Kahvesi bir hafta önce hizmete açıldı. Yalnızca kadınların gidebildiği kahvede, kadın garsonlar hizmet ediyor. Haftanın 7 günü, 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olan kahvede, kadınlar çaylarını yudumlarken, okey, tavla ve satranç oynayarak zaman geçiriyor. Doğum günü, tanıtım toplantısı, özel günler ve grup toplantılarının yapılabildiği kadınlar kahvesinde, Bilgi Evi'nde hazırlanan el işi ürünler de sergileniyor.'CANIM SIKILDI DİYEN, GELSİN BUYURSUN'Umurbeyli bütün kadınları kahveye davet eden kahve çalışanı Hasibe Doğan, "Evde canı sıkılan, altın günü yapmak isteyen, doğum günü kutlamak isteyen kadınlarımıza kahvemiz açıktır. Kahvemizde içeceklerimiz de mevcut. İlerleyen dönemde burada kahvaltı da verilecek. Tavla ve okey takımımız var, oynuyoruz. Günlerimiz güzel geçiyor. Kahvemize, canım sıkıldı diyen gelsin, buyursun" dedi. Kahvehane müdavimlerinden Ayfer Kartal (29) ise, "Çocuklarımızla akşamları kahveye çay kahve içmeye geliyoruz. Doğum günlerimizi kutluyoruz. Arkadaşlarımızla gün yapıyoruz. Arkadaşlarla tavla ve okey oynayarak eğlenceli dakikalar geçiriyoruz" diye konuştu.'GÜZEL BİR İLGİ VAR'Umurbey'in en güzel yerlerinde, deniz manzaralı ve ferah bir ortam içinde kadınlar kahvesini hizmete açtıklarını belirten Umurbey Belediye Başkanı AK Partili Sami Yavaş da, "Bu kahvede kadınlarımız rahatça muhabbetlerini yapabilecekler. Doğum günlerini kutlayabilecekler. Özel günlerde bu kahvede sohbet edip, oyun oynayıp, vakit geçirebilecekler. Ayrıca kadınlarımızın hazırladıkları el işi ürünleri de kahvede sergileyebilecekler. Herkesin beğenisini aldı. Güzel bir ilgi var. Umurbeyli kadınlarımızın bu kahvede zaman geçirmesi bizi de mutlu ediyor" dedi.Görüntü Dökümü-----------------Umurbey Kadınlar Kahvesinden genel ve detay görüntü.-Umurbey Kadınlar Kahvesinde zaman geçiren kadınlardan genel ve detay görüntü.-Umurbey Kadınlar Kahvesinde okey ve satranç oynayan kadınlardan genel ve detay görüntü.-Hasibe Doğan ile röp.-Ayfer Kartal ile röp.-Döne Kara ile röp.-Belediye Başkanı Sami Yavaş ile röp.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=======================================================5)ŞANLIURFA'DA 'KEME' KEBABINA İLGİŞanlıurfa'da, Mart ayında yağmurların ardından toprak altından çıkarılan ve yılda sadece bir ay menülerde yer alan keme kebabına yoğun ilgi gösteriliyor.Şanlıurfa'da dağlık alanlar ile Suriye sınırındaki bölgelerde ender yetişen bir mantar türü olan keme, hem pazardaki tezgahlarda hem de kebap menüsündeki yerini aldı. Patates büyüklüğündeki keme, Mart ayında yağmurların ardından yetiştiği bölgelerde toprak altından çıkarılıyor. Sadece bir ay tüketilebildiği için kilosu 100 liradan alıcıyla buluşan keme, özellikle kebapçılar tarafından satın alınıyor. Lokantacılar, ince ince doğrayarak etle harmanladıkları kemeyi kebap olarak pişirerek müşterilerine servis ediyor. Görüntüsü ve tadıyla aylardır bekleyen müşterileri tarafından iştahla yenen keme, yüksek proteine sahip olma özelliğiyle ilgi çekiyor.Lokantacı Şerif Çulcu, kırmızı ete göre daha fazla proteine sahip olduğu için meraklılarının bir yıl boyunca keme kebabının menülerde yer almasını beklediğini ifade ederek, "Kemenin özel müşterisi vardır. Lezzetiyle hemen fark edilen keme, servise sunulmadan zahmetli işlemlerden geçiyor. Keme genellikle yağışların bol olduğu ve şimşek düşen yerlerde yetişiyor. Kuzu eti gibi lezzetli olan keme birçok hastalığa da iyi geliyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -ÖZEL------------------------------------Keme ile kıyma kebabının harmanlanmasıŞişe saplanan keme kebabıKöz ateşinde pişirilen keme kebabı servis edilmesiKeme Kebabı hakkında bilgi veren Şerif Çulcu ile Şükrü BayramGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)====================================================6)OTOMOBİL ALEV ALEV YANDIBolu'da, D-100 Karayolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı.Olay gece saatlerinde D-100 Karayolunun Avşar Köyü Fakılar geçidi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Neşe Banu Atak yönetimindeki 55 AUL 26 plakalı otomobil, arızalandı. Neşe Banu Atak otomobilin motor kısmından çıkan dumanları fark ederek, aracını sağ şeride çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Kısa bir süre içerisinde otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobil alev alev yanarken, Atak ve diğer sürücüler yangın söndürme tüpü ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Amatör kamera yangın videosuHaber: Murat KÜÇÜK/BOLU,================================7)ZEYTİNPARK'TA HASAT HEDEFİ 100 TONU GEÇMEKAntalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 2009 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden kiralanan Zeytinpark'ta, bu yıl 100 tonun üzerinde zeytin hasadı bekleniyor.Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezlerinden Antalya'da, budama sezonu başladı. Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizleyen, 2 milyon 630 bin metrekare alanda 20 bini aşkın ağacın bulunduğu Zeytinpark'ta sezon beklentileri oldukça yüksek. Geçen yıl 100 ton zeytin hasadı yapılan Zeytinpark'ta bu yıl üretim miktarının 100 tonu geçmesi bekleniyor.Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin, yağışların zeytin üretimi için önemli olduğu belirtti. Narin, "Yağmur yağışı oldukça iyiydi. Bu da üretimimizi doğrudan etkiliyor. Zeytinpark'ta üretilen tavşan yüreği, memecik, ayvalık ve manzeline çeşidi zeytinlerin bir kısmından yağ yapılıyor bir kısmından da salamura zeytin konserveleri oluşturuluyor" dedi.Vahdet Narin, Zeytinpark'ta 20 bini aşkın ağaç bulunduğunu, 9 bininden verim alındığını kaydetti. Bu yıl 1000 ağacın daha hasat edilmeye hazır hale geldiğini aktaran Narin, şöyle konuştu:"Geçen yıl sorunlu bir yıl geçirdik. Yağmurların geç gelmesi zeytinlerde kararmaya yol açtı. Biraz da haşere bulaşımı tespit ettik. Bu yıl ise iklimsel şartlar zeytin üretimi için oldukça iyiydi. Hasat dönemine yaşadığımız iyi şartların karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Bu yıl yağan yağmurlar itibariyle daha iyi bir yıl olma yolunda beklentimiz büyük. Topladığımız zeytinleri yağa çevireceğiz. Özellikle Antalya'da çoğrafi işaret alan tavşan yüreği zeytinyağına daha fazla pazar kazandıracağız. Salamura ve yağlık zetini de piyasaya süreceğiz."Hedeflerinin geçen yılın hasat rakamlarını geçmek olduğunu belirten Narin, "Tavşan yüreği zeytinyağı dünyada en değerli zeytinlerden biri. Normal zeytinlerde 5, 6 kilodan yağ alıyorsak tavşan yüreğinde 8-9 kilodan alıyoruz. Yağı çok değerli. İstanbul'da litresinin 400 TL'ye ulaştığını biliyoruz. Antalya'da da bu rakamlara ulaşacak. Antalya için bir katmedeğer yaratacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Zeytinpark girişi detayAlandan spor yapanlarZeytinlerden detayPapatyalardan detayFotoğraf çektirenlerÜrünlerden detayRöp: Zeytinpark A.Ş. Genel Müdürü Vahdet Narin,DRONE görüntüleriHaber: İbrahim LALELİ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)==============================================8)AMASYA'DA ALTIZ DOĞURAN KOYUN İLGİ ODAĞI OLDUAmasya'da Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde Bafra ırkı koyun, 6 kuzu dünyaya getirdi. İlgi odağı olan kuzular özel alanda biberonla besleniyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde Bafra ırkı bir koyun art arda 6 kuzu doğurdu. İlgi odağı olan yavru kuzular, özel bir bölümde gözetim altına alınarak, biberonla beslenmeye başlandı. İşletmede veteriner ve sağlık teknisyeni olarak görev yapan Zeki Bulut, sıkça görülmeyen bir doğuma tanıklık ettiklerini belirterek, "Yerli Bafra ırkı çoklu doğum ve bölgeye uyumu açısından güzel bir ırk. Bölgeye uygun olan karayaka ve çoklu doğumları fazla olan sakız koyunlarının ıslah edilmesi ile bu olayları ileriki dönemlerde de sıkça göreceğiz. Burada biz 24 saat bu hayvanların başında nöbet tutuyoruz. Anneleri hepsine yetemeyeceği için onları biberonla besliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü------------------Koyun ve kuzulardan genel detayKoyun ve altız kuzulardan detayAçıklamaDiğer detaylarHaber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,==============================================9)ADANA'DA ASAYİŞ UYGULAMASIAdana'da polis, kent genelinde yaptığı uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri, kent genelinde asayiş uygulaması yaptı. 6 bin 367 kişinin kimlik bilgilerini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 37 kişiyi yakaladı. Yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, 27,50 gram eroin, 1 kilo 234 gram esrar, 40 uyuşturucu hap, 486 gram skunk esrar da ele geçirildi. Uygulamaların süreceği bildirildi.Görüntü Dökümü------------------------Araçta arama yapılmasıAraçta bulunan tabancaUygulamada ele geçirilen tabanca fotoğraflarıHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,=================================================