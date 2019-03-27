Dha Yurt Bülteni -4

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Ordu'da 144 yıllık rüya gerçek oluyorOSMANLI Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelerek, 2'inci Abdülhamid zamanında projesi Fransız mühendislere çizdirilen ve '144 yıllık rüya' olarak adlandırılan Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi'nin 2019 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. Bölgede, 5 ili direkt, 50 ili ise doğrudan ilgilendiren, yaklaşık 2 milyar TL'ye mal olacak 818 kilometrelik yolla, Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım, 6 saate inecek.Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 'Dereyolu' olarak gündeme getirilen Karadeniz- Akdeniz Otoyolu projesi, 2'inci Abdülhamid tarafından Fransız mühendislere çizdirildi. Projenin temeli 1929'da dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Aksüt tarafından atıldı. 1970'li yıllarda Sovyet işgalinde tankların Karadeniz'den İç Anadolu'ya kolayca ulaşmasını sağlayabileceği gerekçesiyle, çalışmalar durduruldu. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişim ve çalışmalarıyla Mesudiye ilçesi Topçam'da Melet ırmağı üzerine baraj yapılması için çalışma başlatıldı. 2004 yılında 'Topçam Barajı ve Ulaşım Yolları' adıyla tekrar gündeme getirilen proje, Karadeniz-Akdeniz Otoyolu Projesi olarak devam etti.1 MİLYAR 466 MİLYON TL'YE MAL OLACAKOrta ve Doğu Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi; Ordu, Sivas, Kayseri, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay ili sınırları içerisinden geçiyor. Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projesinin Ordu sınırları içinde kalan bölümü ise 100 kilometre. İhalesi 2008 yılında yapılan, toplam proje bedeli 1 milyar 466 milyon TL olan Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'ne şuana kadar 1 milyar 187 milyon TL harcama yapıldı. Projede, yüzde 84 oranında fiziki gerçekleşme sağlanırken, etapların tamamlanmasıyla ulaşım da ciddi oranda kısalma yaşandı.KARADENİZ-AKDENİZ 6 SAATE İNECEKProjenin en önemli etabı ise Ordu'nun Mesudiye ilçesi sınırları içerisinde yer alıyor. Ordu-Mesudiye arasındaki mesafe, 3 kilometrelik Topçam Tüneli'nin geçen yıl açılması ve diğer çalışmalarla 81 kilometreye inerken, yaklaşık 2.5 saat süren yol ise 1 saate indi. Projenin 2019 yılı sonunda tamamlanmasıyla Karadeniz'den Akdeniz'e ulaşım ise 6 saate inecek.25 TÜNELİN 23'Ü TAMAMLANDIKarayolları tarafından yapılan 88 kilometrelik Ordu etabında, toplam uzunluğu 15,1 kilometre tek tüplü 25 adet tünelin, 13,3 kilometrelik 23 tüneli tamamlanırken, 1.8 kilometrelik 2 adet tünelin de çalışmaları sürüyor. Bahse konu tünellerin 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Yine güzergah üzerinde; yapımı tamamlanan toplam 331 metre olan 1 adet viyadük, toplam uzunluğu 280 metre olan 5 adet tek köprü ve 1 adet 32 metre çift köprü de yer alıyor.KARADENİZ'DE İHRACATI CANLANDIRACAKProje, Ordu'dan Akdeniz illerine kadar ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra, Rusya ve Gürcistan gibi Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere de kent üzerinden ihracatta önemli rol üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde projenin hayata geçirilmesi için çalışma yürüten AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, projeyi çok önemsediklerini söyledi. Asırlık yol projesinin bölgenin kaderini değiştireceğini belirten Güler, "Karadeniz-Akdeniz yolunun açılmasıyla denizi kullanmayan Ordu, denizi kullanacak, ekonomide yeni sahalar açarak kentin kalkınması sağlanacak ve aynı zamanda turizm hattında önemli bir nokta olacaktır. Bu projeyi çok önemsiyoruz, bu projeyle İç Anadolu ve özellikle Akdeniz'de üretilen ürünler Karadeniz-Akdeniz otoyolundan Ordu'ya ulaşacak, burada, Ünye'de kuracağımız konteyner liman ile Karadeniz ülkelerine ihraç edilecek" dedi.'TÜRKİYE BÜYÜK AVANTAJA SAHİPACAK OL'Proje ile Ordu'nun ve Türkiye'nin büyük bir avantaja sahip olacağını da vurgulayan Güler, "Bu yolda muhteşem bir proje ortaya çıktı. Akdeniz'den Karadeniz'e gelecek ürünler Ordu'dan ihraç edilecek. Bunu konteynır limanıyla desteklenmesi hususunda Ordu çok önemli pozisyona geçmiş olacak. Türkiye'de böyle kestirme bir yolla büyük avantaja sahip olacak. Eğer demiryolu takviye edilirse çok daha ekonomik taşınma sağlanmış olacak. Büyük taşımalar trenle, vagonla taşınmış olacak. İleride eğer tercih edilirse buradan bir petrol hattı geçerse, Karadeniz'de ki Rus ya da Kazak petrolünün de buradan direkt olarak Akdeniz'e mümkün geçmesi mümkün olacak. Bizim daha evvelden Ceyhan Enerji Merkezi projesinin aynı zamanda bir tamamlayıcı parçası olacak" diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------Karadeniz-Akdeniz yolundan görüntü (drone)-Karadeniz-Akdeniz yolu güzergahından Melet vadisinden görüntü (drone)-Viyadük, köprü ve tünellerden görüntü (drone)-Hilmi Güler ile röportajSüre: 5.23 DK Boyut: 823 MBHaber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,====================Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar (53), belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizleyen belediye işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü.Olay, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Kılburnu mevkiinde meydana geldi. Alaplı Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan İsmail Çavdar, aynı belediyede çalışan temizlik işçisi Nazım Akın'a pompalı tüfekle ateş açtı. Temizlik aracı içerisinde saldırıya uğrayan Nazım Akın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçmaya çalışan İsmail Çavdar ise silah sesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen polis tarafından kısa sürede yakalandı.Nazım Akın'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.Görüntü Dökümü-----------Olay yerinden cep telefonu görüntüsüSüre: (1.16) Boyut: (142 MB)Haber-Kamera: ALAPLI(Zonguldak),==================Bursa'da PKK/KCK jandarma operasyonuyla yakalandıBursa'da silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve çok sayıda hırsızlık suçundan aranması bulunan Y.T., jandarma ekipleri tarafından gerçekleşen kovalamaca sonrasında yakalandı.Bursa İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak, ruhsatsız silah taşımak ve çok sayıda hırsızlık suçundan aranması bulunan cezaevi firarisi Y.T.'nin, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki evine geleceğini belirledi. Y.T., eve gelmeden önce evin çevresini saran Jandarma ekipleri, Y.T., geldiği sırada dur ihtarında bulundu. Jandarma ekiplerinden kaçmaya başlayan Y.T., kısa süren kovalamaca neticesinde gözaltına alıdı. Y.T.'nin üzerinden başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Y.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.Görüntü Dökümü------------Jandarmanın şüpheliyi kovalaması ve yakalamasıSüre: 0.30 Boyut: 63 MBHaber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,===================Sıkıldığı arkadaşını, 'gasbedildim' diye şikayet ettiAntalya'da kullandığı otomobille devriye görevi yapan polisin önünü kesen Oral B., aynı araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi. Oral B.'nin arkadaşından sıkıldığı, kendisinden uzaklaşması için yalan söylediği ortaya çıktı.Olay, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Kullandığı 07 BCL 73 plakalı otomobille ters şeride girip devriye görevi yapan asayiş ekiplerinin önünü kesen Oral B., araçtaki arkadaşı S.K.'nin cep telefonunu gasbettiğini söyledi. Bunun üzerine S.K'nin üzerinde arama yapan polis, gasbedildiğini ileri sürülen telefonu bulamadı. Bunun üzerine Oral B. gasp edilmediğini, arkadaşından sıkıldığı için öyle söylediğini ifade etti. Oral B.'nin kısa sürede ifade değiştirmesi üzerine polis, "Bizi neden boş yere oyalıyorsun" diye tepki gösterdi. Şikayetçi olmadığını söyleyen Oral B., yalnızca evine gitmek istediğini belirtti. Suçlanan S.K. ise "Beni telefonla arayıp birlikte gezelim dedi. Yolda ise yeni telefon alacağını belirterek, bana eski telefonunu verdi. Sabah akşam bizimle yiyip içiyor, sonra da gasbedildim diye şikayet ediyor" dedi.Polis olayla ilgili tutanak tuttu.Görüntü Dökümü------------Olay yerinden genel görüntülerPolisin elindeki telefondan detay görüntüolay yerindeki polis ve şahıslardan detay görüntülerPolisle Oral Bengü'nün konuşmasıRöp1: Oral BengüSerkan Köymen'den detay görüntüPolislerden detay görüntülerOral Bengü'nün arabaya biniş görüntüsü257 MB/// 2.21 "Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,==================GDO'lu ve katkı maddeli yiyecekler alerji yaratıyorYiyeceklerde artan koruyucu ve katkı maddeleri kullanımı konusunda anne ve babaları uyaran Prof. Dr. Mustafa Tayar; günümüzde çocukların süt, yumurta, polen gibi klasik alerjilerin yanında cips, salam, sucuk, hazır çorba gibi yiyeceklerde bulunan katkı maddelerine karşı da alerjik tepki verdiğini belirtti.Gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme konularında pek çok akademik çalışmalara imza atan Prof. Dr. Mustafa Tayar, anne babaların çocuklarının yedikleri konusunda bilinçli davranmaları gerektiğini belirterek katkı maddesi içeren besinlerin alerjik reaksiyonları hakkında uyarılarda bulundu. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte alerjilerin çok sık gündeme geldiğini belirten Prof. Dr.Tayar, günümüzde insanların polen ve bahar alerjilerinin yanında cips, hazır çorba, konserveler, salam ve sucuk gibi yiyeceklerde kullanılan monosodyum glutamat (MSG) gibi katkı maddelerine de alerjik tepki verdiğini söyledi.'GIDA ALERJİLERİ POLEN ALERJİSİYLE KARIŞTIRILIYOR'Son yıllarda genetiği değiştirilmiş organizmalardan (GDO) kaynaklı alerjilerin yaşandığını belirten Prof. Dr.Tayar, "Çiçeklerin tozlaştığı, proteinli maddelerin insan vücuduna etki ettiği bir döneme girdik ama son yıllarda alerji konusunda yeni bir trend daha var o da gıda alerjisi. Gıdalardan ve gıdalara bağlı katkı maddelerinden, GDO'lardan kaynaklanan alerjiler çoğu zaman gözardı ediliyor. Bu alerjiler polen alerjileri ile de karıştırılabiliyor. Özellikle çocuklarda ortaya çıkan alerjik reaksiyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çocukların son yıllarda sıklıkla yediği ürünlerde bulunan katkı maddelerinin çoğu vücutta yabancı protein etkisi gösteriyor. Vücutta bunlara karşı tepki vermeye başlıyor. Aslında insan vücudu orada bizi uyarıyor. Bize 'Burada zararlı bir madde var, burada bir sorun var' diyor" dedi.'KATKI MADDELİ YİYECEKLERİ EVE SOKMAYIN'Günümüze kadar olan süreçte alerjiler arasında yüksek proteinli gıdalar, kabuklu yemişler gibi doğal maddeler olduğunu söyleyen Tayar, "Son yıllarda çocuklarımıza yedirdiğimiz jelibonlar, şekerler, patates cipsleri ve içine 'Çin Tuzu' katılan gıdalardan kaynaklanan tehlikeler gün yüzüne çıktı. Biz bu konuda çok duyarlı değiliz ancak vücut bizi bu konuda alerjiyle uyarıyor. Bu tip katkı maddeleri içeren gıdaları bırakın çocuklara yedirmeyi eve bile sokmamamız gerekir. Kimi katkı maddeleri koklandığında dahi etki gösterebilirler" dedi.'GIDA ALERJİLERİ KRONİK HASTALIĞA DÖNÜŞÜRSE BEDELİ AĞIR ÖDENİR'Çocuklarda alerjik reaksiyon görüldüğü zaman vakit kaybetmeden gıda günlüğü tutulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Tayar, "Hangi gıdalardan sonra reaksiyon görülüyorsa o gıdalar diyetten çıkarılabilir. Ayrıca hemen bir hekime başvurulup gerekli tedavi prosedürlerine başlanmalıdır. Eğer dikkate almadan, 'Basit bir kaşıntı, basit bir ishal' gibi sözlerle geçiştirirsek bu durumlar ilerde birçok kronik ciddi rahatsızlıklara ulaşabilir. O zaman bedeli daha ağır ödenir" dedi.'VÜCUDUMUZ YENİ KARŞILAŞTIĞI BESİNLERE TEPKİ GÖSTERİYOR'Genetiğimizin alışık olduğu, binlerce yıldır tüketilen besinlerin vücudumuza test edilerek geldiğini söyleyen Prof. Dr.Tayar, "Binlerce yıldır buğday yiyorum, bilinen temel gıdaları tüketiyorum. Bunların aksine katkı maddesi gibi yabancı madde içeren ya da genetiği bozulmuş protein türleri ile karşılaştığında vücut bunlara tepki gösteriyor. Bu yüzden etiket okur yazarlığımızı arttırmamız gerekiyor" dedi.Görüntü Dökümü-------------Ağaçlar ve parklardan detaylar-Oyun oynayan, sağlıksız gıda tüketen çocuklardan görüntüler-Yeşil alandan DRONE görüntüleri-Kalabalık şehir görüntüleri-Prof. Dr. Mustafa Tayar ile röportajSüre: 5.06 Boyut: 570Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,======================Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' olduTekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' olarak değiştirilip, tabelası asıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da 16 Mart günü düzenlenen mitingde, Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamıştı. Erdoğan, Çorlu Havalimanı'nın etkinleşmesi gerektiğini belirterek, "Çorlu Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum. Bu havalimanımızın işlerliğini artırmalı, ismini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" diye konuşmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Çorlu Havalimanı'nın girişine, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' tabelası asıldı.Haber: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -