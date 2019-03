Dha Yurt Bülteni-4

Kaynak: DHA

SURİYE'DE TÜRK ASKERLERİNE SALDIRI: 1 ŞEHİT, 1 YARALISuriye'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker ise ağır yaralandı. Olay, saat 10.00 sıralarında TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Azez ile Afrin kentleri arasındaki Melkiye bölgesinde meydana geldi. Melkiye bölgesinde bulunan Türk askerlerinin olduğu alana PKK/PYD'li teröristler tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, yaralanan 1 asker ise bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Teröristlerin havanlı saldırıyı düzenlediği bölge, Türk askerleri tarafından topçu ateşiyle vurulurken, şehit askerin naaşı da Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KOCAELİ'NDE RENK CÜMBÜŞÜ BAŞLADIKOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin park ve bahçelere diktiği laleler kentte renk cümbüşü oluşturdu. Yaklaşık 2 milyon adet ekilen lale soğanları açınca görsel bir şölene dönüştü.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım, Aralık ve Ocak aylarında ekilen lale soğanları rengarenk açmaya başladı. Özellikle Seka Park alanında açan farklı renklerdeki laleler vatandaşların büyük ilgisini çekti.Yaklaşık 2 milyon ekilen lalelerden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, peyzaj mimarlarınca Seka Park alanının çeşitli noktalarında lale soğanlarından çeşitli figürler oluşturuldu. Havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar rengarenk açan lalelerin arasında fotoğraflar çekilip, renk cümbüşünün keyfini çıkarttı.Havaların güneşli olduğunda Seka Park'a geldiklerini söyleyen Kocaeli Üniversitesi Müzik Bölümü Öğrencisi İpek Yavuz, "Okuldan fırsat bulduğumuz zamanlar Seka Park'a geliyoruz. Genelde bisikletle gezinti yapmayı tercih ediyoruz. Lalelerde açmaya başlamış ve Seka Park nefis bir görüntüye bürünmüş. Rengarenk laleler arasında bisiklet kullanmanın keyfini çıkartıyoruz." dedi.Seka Park'a ilk kez gelmesine rağmen hayran kaldığını söyleyen Buket Güvençer, "Her yerde laleler rengarenk açmış. Çok beğendim. İlk kez geldim ve hayran kaldım. Fırsat buldukça Seka Park'a geleceğim." diye konuştu.

MİKAİL AMCA 64 YILDIR SAATLERE HAYAT VERİYORKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, saat tamircisi babasının 10 yaşında çırak olarak işe başlayan Mikail Toraman (64) 64 yıldır mesleğini sürdürüyor. Mikail Toraman mesleğine aşık olduğunu belirterek, "Beni ayakta tutan, 6 ameliyat geçirdiğim halde beni dinç tutan şey benim meslek aşkım. Tezgahın tozunu yemediğim gün huzurlu değilim" dedi.Gölcük'ün merkezinde yaklaşık 10 metrekarelik duvarları saatlerle kaplı bir dükkanda mekanik saat tamiri yapan Mikail Toraman, 64 yıldır mesleğini sürdürüyor. Mesleğin babadan oğla geçtiğini ifade eden Mikail Toraman, saat tamirciliğini aşkla yaptığını söyledi. Soylarında saat tamirciliği olduğunu belirten Mikail Toraman, "Babam ve amcam, dedem olmak üzere soydan gelen bir saatçiyim. Dedemin zamanında saray saatçisi olduğunu biliyorum, fakat dedemi görmedim hiç. Babam ve amcamdan mesleği öğrendim. Mesleğime aşığım. Okuldan gelir gelmez çantamı bırakırdım, saat sökmeye başlardım babamın dükkanında ve o zamandan sonra bu bende bir aşk oldu. Yıllarca Avrupa'da da kaldım, gezdim ama her yerde saat tamirciliğini ön plana çıkardım. Ben saatçi değil, saat tamircisiyim. Ben sadece mekanik saat tamir ediyorum demiri hareket ettirmekten zevk alıyorum." dedi.'ARTIK USTA YETİŞMİYOR'Gençlerin saat tamirine merakları olmadığını ifade eden Mikail Toraman, "Son zamanlarda gençler arasında artık usta yetişmez oldu. Çünkü bu iş aşk işi. Şimdiki gençler geliyor amca ne kadar para vereceksin ya da ne kadar sürede öğrenebilirim diye sorular soruyorlar. Bu işi en kısa sürede öğrenmek isteyen 3 ile 5 yılı göze almalı o da aşk ile severek yapacaksa 3-5 yılda öğrenir. Küçük bir dükkanım var ve her yerde saat tıkırtısı var. Buraya gelenler saat tıkırtılarından rahatsız olup olmadığımı soruyor, bende onlara insanın evlatlarının sesi insanı rahatsız eder mi? diye cevap veriyorum. Bir bülbülün sesi kafeste bile olsa sahibini rahatsız eder mi? Hatta ben bazen buradaki arkadaşlarıma 'Eğer bu saatler bir gün çalışmazsa anlayın ki Mikail Usta çoktan ölmüş' diyorum." diye konuştu.'ÇİN SAATLERİ MEKANİK SAATLERİ ÖLDÜRDÜ'Mikail Toraman, Çin saatlerinin piyasayı çok etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:"Çin saatlerinin piyasaya girmesi mekanik saatleri öldürdü. Çünkü müşteriye yönelik bir tasarım yok. Üreticiyi korumaya yönelik ürünler yapılıyor, tüketiciyi koruma amacı yok Çin saatlerinde. Yedek parça üretimiyse maalesef Türkiye'ye dışarıdan geliyor. Avrupa'dan gelen yedek parçalar da çok pahalı oluyor. Biz artık bu mesleği son çırpınışlarımızla ayakta tutmaya çalışıyoruz."'BÜTÜN SAATLERİN TIKIRTILARA BİRBİRİNDEN AYRIDIR'Toraman dijital saatlerle ilgili şöyle konuştu:"Dijital saatler için ben saat demiyorum. Onlar zaman bildirgeci bence. Çünkü saatle ilgili hiçbir özelliği yok. Bir bilgisayarın çipe yerleştirilmesinden ibaret bir şey bu konu bizi aşıyor. Dijital saat tamir etmiyoruz, biz de yalnızca mekanik saat tamiri var. Beni ayakta tutan, 6 ameliyat geçirdiğim halde beni dinç tutan şey benim meslek aşkım. Şu tezgahın tozunu yemediğim gün huzurlu değilim. Burada istediğim hayali, istediğim düşü kuruyorum saati çalıştırırken bile Osmanlı'ya giderim, Selçuklu'ya giderim benim hep o büyüklerimizin yaptıklarında. Hatta bu saat tamirciliğinin sonunda ya delilik olur ya da tasavvufi bir Mevlevilik olur. İkisinden biri tercihtir o tercih de yapan kişiye bağlıdır ama duygusaldır saatçiler, saatçinin teline dokunmaya gelmez çünkü şairdirler. Bir keman sesine oturup saatlerce ağlayabilir, bir oryantalizm duyduğunda da bu sefer başka bir gençlik aşkı başlar. Saatçilik böyle bir şey anlatılmaz sadece yaşanır. Bütün saatlerin tıkırtıları birbirinden ayrıdır, lehçeler gibi. Yeryüzünde insanların gırtlak yapısı nasıl değişikse her saatin sesi de değişiktir."

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 17 YARALIKonya'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, devrildi. Kazada 1 yolcu yaşamını yitirirken, sürücü ile 17 yolcu da yaralandı. Kaza, saat 06.00 sıralarında, Konya- Ereğli yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Adana'dan Konya yönüne giden Mehmet Azad Esin'in kullandığı 21 BM 585 plakalı 'Özlem Diyarbakır' firmasına ait yolcu otobüsü, iddiaya göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yolculardan Mehmet Çıkar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Azad Esin ile 17 yolcu, sağlık görevlilerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.