Dha Yurt Bülteni -4

Kaynak: DHA

Adıyaman'da arazi kavgası: 5 yaralı, 15 gözaltıAdıyaman'da, 2 grup arasında çıkan arazi kavgasında 5 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.Olay, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Çiftçi ve Eren ailesi fertleri kahvehanede karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iki aile fertleri birbirine sopalarla saldırdı. Bir kişinin tabancayla havaya ateş açtığı kavganın ihbar edilmesiyle olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sonlandırılan kavgada yaralanan 5 kişi, çağırılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Kavgaya karıştığı belirlenen 15 kişi ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Havaya ateş açılan tabancaya el koyan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü----------Olay yeriKavgaya karışanlarKavgada kullanılan tabancaPolisin müdahale etmesiGözaltına alınanlarKavgada yaşanan arbedeSağlık görevlileriPolisin önlem almasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=================Çukura düşen kadını itfaiye kurtardıMersin'in Tarsus ilçesindeki Eshab-ı Kehf Mağarası'nda çukura düşerek yaralanan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.Ailesi ile birlikte kutsal kabul edilen Eshab-ı Kehf Mağarası'nı ziyaret eden Nahide Hansu (52), yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukura düştü. Yüzünden yaralanan ve çukurda sıkışan kadını kendi imkanları ile çıkaramayan aile yakınları itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkardı.Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Hansu, 1 ay içerisinde aynı çukura düşen 2'nci ziyaretçi oldu.Görüntü Dökümü---------Kadının sedye ile taşınmasıSÜRE: 00'19" BOYUT: 34.1 MBHaber-Kamera: MERSİN,==================Yüksekova'da nesli tükenen balaban kuşu bulunduHakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat ustası Taner Çavlı, nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan, Türkiye'de ise ender rastlandığı belirtilen Balaban kuşu buldu.Yüksekova ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Vezirli Köyü'nde akşam saatlerinde ilçe merkezine gelen inşaat ustası Taner Çavlı, köy çıkışında Balaban kuşuyla karşılaştı. Yorgun ve bitkin haldeki kuşu evinde balıkla besleyen Çavlı, sabah saatlerinde ise durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan, Türkiye'de ise ender rastlandığı belirtilen Balaban kuşu koruma altına alındı. Çavlı, yoğun kar yağışı altında ve bitkin halde bulduğu kuşun ismini ve özelliklerini ise internetten öğrendiğini ve bu nedenle de balık ve etle beslediğini anlattı. Çavlı, kuşa sahip çıktığı için mutlu olduğunu söyledi.Yaklaşık 60 santimetre boyunda ve 5 kilo ağırlığında olan Balaban kuşu bir süre bakıldıktan sonra doğaya bırakılacak.Görüntü Dökümü-------Kafeste koruyan kuş-Balaban kuşundan genel detaylar-İnşaat ustası olan Taner Çavalı'nın kuşu incelemesi bakılması-Taner Çavlı ile röportaj-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kuşu alması-Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Yüksekova Şubesi Temsilcisi Engin Yılan'nın konuşmasıHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA