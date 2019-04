Dha Yurt Bülteni-4

Kaynak: DHA

1)YAYA GEÇİDİNDE ARAÇ ÇARPAN BABAANNE ÖLDÜ, TORUNU AĞIR YARALIORDU'nun Altınordu ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinde çarptığı Fadime Ataman (55) yaşamını yitirdi, torunu Selim Ataman (5) ağır yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Fatma B. yönetimindeki 52 DB 847 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Ataman ve torunu Selim Ataman'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle babaanne ve torunu yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fadime Ataman yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, Selim Ataman'ın tedavisi sürüyor. Olaydan sonra sürücü Fatma B., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası Selim Ataman'ın elinden düşen topu olay yerinde kaldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-----------------------Kaza yerinden görüntüler-Araçtan görüntüler(Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU, -===============================================2)5 BİN PARÇA TAŞLA ERDOĞAN'IN MOZAİK PORTRESİNİ YAPACAKLARŞANLIURFA'da, 30 yıldır taş yontma ve süsleme işi yapan Müslüm Çobanoğlu ile Halis Demir, Fırat Nehri kıyısından topladıkları 5 bin renkli taş ve mermer parçaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi için işlemeye başladı. Çobanoğlu ile Demir, yaklaşık 1 ayda tamamlamayı planladıkları mozaik tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istediklerini söyledi.Kentte 30 yıldır taş yontma ve süsleme ustası olan Müslüm Çobanoğlu ile Halis Demir, küçük mermer taşlarını bir araya getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini işliyor. Fırat Nehri kenarında topladıkları renkli taşlar ve kerpetenle kırdıkları mermer parçaları ile sanat eserleri ortaya koyan ustalar, milimetrik ölçülerde 5 bin mermer taşı bir araya getirerek, mozaik portreyi yapmaya başladı.Çobanoğlu ile Demir, yaklaşık 1 ayda tamamlamayı planladıkları mozaik tabloyu Erdoğan'a hediye etmek istediklerini söyledi.Taş süsleme ve mozaik sanatının, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olduğunu belirten Müslüm Çobanoğlu, "Bu sanatı yeni nesillere aktarmak amacıyla daha önceleri kurslar açılıyordu; ama son yıllarda bu kurslarda açılmayarak, bu meslek yok olmaya yüz tutuyor. Şanlıurfa'da bu işi yapan çok az sayıda kişi kaldı. Bölgemiz tarihi açıdan mozaik konusunda oldukça zengin bir yer ama bu işi yapan kimsenin kalmaması bizleri çok üzüyor. Bu meslekten kopamadığımız için Fırat Nehri kenarından binbir zahmetle topladığımız renkli taşlarla Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini yapmaya çalışıyoruz. Kerpetenle kırdığımız bu küçük taşlarla portrenin gölgesini, ışığını vererek taşları yerleştiriyoruz. Bazen bir taşı yerine uygun hale getirmek ve yerine yerleştirmek 20 dakikamızı alıyor. Yaklaşık 5 bin parça mermeri tek tek kesip yerleştiriyoruz. Onun için bayağı emek ve zaman harcanıyor. İnşallah bu tabloyu Cumhurbaşkanı'mıza hediye etme imkanını buluruz" diye konuştu.El emeği ile yaptıkları eserlerin ortaya çıkmasıyla çok mutlu olduklarını dile getiren Halis Demir ise "Bu sanatla uğraşan kimsenin olması en çok bizi etkileyen sorunların başında yer alıyor. Bu işi yaparken insanın ruhu dinleniyor. İş bittikten sonra ise inanılmaz derecede insan mutlu oluyor. Belki yaptığımız bu iş şimdilerde değer görmüyor ama yıllar geçtikçe ne kadar önemli bir iş yaptığımız ortaya çıkacaktır. Bu mesleğin unutulmaya yüz tutmaması için yeni kursların açılmasını istiyoruz. Başladığımız bu tabloyu da en kısa sürede bitirip Cumhurbaşkanı'mıza hediye etmek istiyoruz" dedi.Görüntü Dökümü----------------------------------------Erdoğan için mermet taşını kıran ustalarPotreye taşların yerleştirilmesiTaş ustalarının yaptığı açıklamalarGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 805MB===============================================3)ÇALDIĞI CEP TELEFONUNU ARKADAŞINA HEDİYE ETTİADANA'da, Burak Can Y. (20) yolda yürürken bir kadının elinden çaldığı cep telefonunu pişman olunca arkadaşına hediye etti. Burak Can Y. ile arkadaşı Yusuf A., gözaltına alındı. Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir işsiz olan Burak Can Y. yolda cep telefonuyla konuşan Ayşegül B.'nin elinden cep telefonunu çaldı. Olayın ardından pişman olan şüpheli, telefonu satmaktan vazgeçti. Burak Can Y. daha sonra telefonunu içindeki sim kartını çıkarmadan mahalle arkadaşı, Yusuf A.'ya hediye etti. Ayşegül B. ise polise giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin evine giden polisler, Burak Can Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunda, "Bir süre önce işsiz kaldım. Eşim 5 aylık hamile, yolda cep telefonuyla oynayan kadını görünce elinden telefonu aldım. Daha sonra pişman olup, arkadaşıma hediye ettim" dedi. Bunun üzerine polis, Yusuf A.'yı da yakalayarak cep telefonunu alıp, sahibine verdi.Şüpheliler, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Genç kızın elinde telefonla sokakta yürürken görüntüsüZanlının telefonu çalması ve kaçmasıGenel ve detayZanlının Adli Tıp Birimi'ne getirilmesiAdli Tıp Birimi'nden çıkarılmasıPolis aracına bindirilmesiSÜRE: 01'40" BOYUT: 184 MBHaber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,=====================================================4) ASPERGER SENDROMLU YÜZÜCÜNÜN HAYALİ MİLLİ TAKIMANTALYA'da Asperger sendromu rahatsızlığı nedeniyle yüzde 52 mental engelli Batuhan Cenk Kılınç (18), babasının sosyalleşmesi için gönderdiği yüzme sporunda başarısıyla dikkati çekiyor. Antrenör eğitimi almadan yarışmalara katılıp Özel Çocuklar Okullar Arası Yüzme Yarışması'nda birincilik kazanan Batuhan'ın hedefi, milli takım formasıyla şampiyonluklar yaşamak.Antalya'da yaşayan Batuhan Cenk Kılınç'ta, 4 aylıkken çölyak hastalığı belirlendi. 4 yaşına kadar bu hastalığı yenen Batuhan'a doktorları, daha sonra Asperger sendromu teşhisi koydu. Sosyal etkileşimde zorluklar yaşayan ve yüzde 52 mental engelli Batuhan, eğitim ve öğretim hayatında zorlukları ailesinin desteğiyle atlattı. Babası İsmail Kılınç'ın 8 yaşında yüzme öğrettiği Batuhan, sosyal yaşama uyum sağlaması için müzik ve tekvandonun yanı sıra çeşitli eğitsel aktivitelere gönderildi.HAVUZDA YÜZME ÖĞRENEN ÇOCUKLARLA YARIŞA HAZIRLANDIDr. Günseli- Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 12'nci sınıfta öğrenim gören Batuhan, eğitiminin yanı sıra sosyal aktivitelerdeki başarısıyla da eğitmenlerinin dikkatini çekti. Piyano dersi alan Batuhan'ı, ailesi geçen yıl da yüzme kursuna gönderdi. Batuhan, Muratpaşa Belediyesi'nin Süleyman Erol Havuzu'nda yaklaşık 1 yıldır yüzme öğrenen diğer çocuklarla havuzda vakit geçirerek, kendisini geliştirdi.İLK YARIŞMASINDA 2 BİRİNCİLİKBatuhan'ın yüzme kursuna gittiği havuzun kapısına asılan Özel Çocuklar Okullar Arası Yüzme Yarışması duyurusunu gören İsmail Kılınç, oğlunun yarışlara katılma isteği üzerine bireysel başvuru yaptı. Yetkililerin yüzme lisansı bulunan öğrencilerin yarışa katılabileceği uyarısı üzerine İsmail Kılınç, Batuhan için eğitim gördüğü okuldan lisans çıkardı. Babasının çabasıyla, antrenör eğitimi almadan 2 hafta önce düzenlenen Okullararası Yüzme Yarışı'na katılan Batuhan, 50 ve 100 metre serbest yüzmede Antalya birinciliği elde etti.BATUHAN'IN ANTRENÖR İSTEĞİDers saati ve piyano eğitiminden arda kalan zamanlarda haftanın 3 günü havuza giderek, kendisi çalışan Batuhan'ın başarısı ailesini gururlandırdı. Hayatında ilk defa madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Batuhan, "Ben yüzmeyi çok seviyorum. Antrenörüm olmadan okullar arası yüzme yarışmasında birincilik kazandım. Antrenörümün olmasını ve beni şampiyonalara hazırlamasını istiyorum. Yüzme antrenörünün desteğiyle şampiyonalara katılıp, milli takıma seçilmeyi hedefliyorum. Hayalim, milli takım formasıyla şampiyonluklar kazanmak" dedi.HAYATINI OĞLUNUN BAŞARISINA ADADIBatuhan'ın babası İsmail Kılınç ise oğlunun yüzmede başarılar kazanmasını arzuladığını anlattı. Görüştüğü yüzme antrenörlerinin yeterli vakitleri olmadığı için taleplerini geri çevirdiğini belirten İsmail Kılınç, oğlunun yüzmede başarı kazanması için çabaladıklarını söyledi. İsmail Kılınç, hayatını adadığı oğlunun toplumdan dışlanmaması ve başarılarıyla kendine güveninin artması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini vurguladı.'ANTRENÖR İSTİYORUZ'Batuhan'a yüzme eğitimi verip, onun hayallerine ulaşmasına yardımcı olacak antrenör yardımına ihtiyaç duyduklarına işaret eden İsmail Kılınç, "Oğlumun antrenörü yok. Kiminle nasıl iletişim kurup, antrenör desteği alacağız bilmiyorum. Havuzdaki bazı antrenörler bize zaman zaman destek veriyor, tecrübelerini paylaşıyor. Oğlumun şampiyonalara hazırlanması için antrenör desteği istiyorum" diye konuştu.ASPERGER SENDROMU NEDİR?Asperger sendromu çocukluk döneminde başlayan ve sosyal etkileşimi zorlaştıran bir sorundur. En önemli belirtileri aşırı içe kapanıklık, iletişim sorunu ve beceri zayıflığıdır. Genel özellikleri itibarıyla otizme benzer. Asperger sendromu, nedeni tam bilinmeyen ve bir ömür yaşamı etkileyen bir rahatsızlık. Dr. Hans Asperger tarafından tanımlanmış ve otizminin dışında tutulmuştur. Otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde gelişim geriliği yokturGörüntü Dökümü---------------------Batuhan Cenk Kılınç'ın havuza gelmesiHazırlanmasıAntrenman yapmasıRöp: Batuhan Cenk KılınçRöp İsmail Kılınç (baba)DetayHaber- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -=================================================5)ÇUKUROVA'DA KARPUZ ÖRTÜ ALTINDAN ÇIKTITÜRKİYE'nin en erkenci karpuzunun üretildiği Adana'nın sahil kesimlerinde karpuz örtüleri açılmaya başlandı. Dönüm başına ortalama 8-10 ton karpuz üretilen bölgede önümüzdeki ay hasat başlayacak. Çukurova'da bir kısmı örtü altında toplam 120 bin dekar alanda yetiştirilen karpuz, çiçek açtıktan sonra meyveye dönüşmeye başladı. Örtü altında yetiştirilen ürünlerin örtüsü açıldı, dolu yağışından korumak için üzerlerine file serildi.Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, Türkiye'nin en erkenci karpuzunun Adana'nın Karataş ilçesindeki sahil kesimlerinde yetiştiğini ve ülkenin karpuz ihtiyacının yüzde 20'sinin bu bölgeden karşılandığını kaydetti. Yağışların fazla olması nedeniyle verimin iyi olmasını beklediklerini vurgulayan Mustafa Yeşilyaprak, "Karataş karpuzu kumda yetiştiği için gerçekten çok lezzetli. Örtüler açıldı, mayıs ayında da hasat yapmayı planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl dönüm başına 8-10 ton ürün aldık. Bu yıl da bereketli bir hasat bekliyoruz" dedi.Görüntü Dökümü------------------------Karpuz serasından genel ve detay görüntülerKarpuz serasından drone görüntüleriMustafa Yeşilyaprak ile röp.SÜRE: 04'41" BOYUT: 518 MBHaber: Nuri PİR-Kamera: Akif ÖZDEMİR/KARATAŞ (Adana),==================================================6)BAL KABAĞINDAN ESRAR ÇIKTIDİYARBAKIR'da jandarma ekibi, yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurduğu minibüste bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş 3 kilo esrar ele geçirdi. Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde jandarma ekipleri, 1 Nisan günü yol kontrol ve arama noktası oluşturdu. Kontroller sırasında plakası açıklanmayan bir minibüs şüphe üzerine durdurdu. Minibüste yapılan aramada bal kabağı içerisine 17 paket halinde gizlenmiş, satışa hazır 3 kilo 110 gram toz, 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Minibüs sürücüsü gözaltına alındı.Görüntü Dökümü:-----------Bal kabağıJandarma ekiplerinin bal kabağını kesmesiBal kabağı içinde çıkan esrarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5 MB