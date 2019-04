Dha Yurt Bülteni -4

Kaynak: DHA

Malatya'da, depremde hasar gören binalar yıkılacak (ÖZEL)Malatya'nın Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde, son 20 günde meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremlerde ağır hasar gören 157 binanın, kesin hasar tespitleri yapıldıktan sonra yıkılacağı belirtildi.Arguvan ve Hekimhan ilçelerinde 21 Mart'tan bugüne kadar meydana gelen, büyüklükleri 3.0 ile 4.5 arasında değişen depremler, 157 binada hasara yol açtı. Depremlerin ardından bölgede çalışma başlatılırken, hasarlı evlerde yaşayanlar için çadır kuruldu, yardımlar yapıldı. Depremlerin olduğu Arguvan'a bağlı 9 mahallede 106, Hekimhan ilçesine bağlı 8 mahallede ise 51 ağır hasarlı yapı tespit edildi. İlçelere bağlı 17 mahallede ağır hasar gören 157 yapının, kesin hasar tespiti yapıldıktan sonra yıkılıp, yerlerine yeni binaların yapılmasının planlandığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin 157 ağır hasarlı yapının raporlarını İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim ettiği öğrenildi.Öte yandan Malatya'da, 'İmar Barışı' düzenlemesi kapsamında, 25 bin 121 müracaat olduğu belirtildi. 'İmar barışı' kapsamında yapılan müracaatlarda, 65 milyon 68 bin liralık tahsilat yapıldığı öğrenildi.Görüntü Dökümü--------Deprem bölgesiHasar gören binalarDeprem uzmanından detayMalatya'nın havadan drone görüntüleriGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 465 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)======================37 yıllık muhtar yeniden seçildiMersin'in Erdemli ilçesindeki Tabiye Mahallesi'nin muhtarı olarak 37 yılı geride bırakan 69 yaşındaki Veli İpçi, yeniden seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Emektar muhtar üst üste 9'uncu kez seçilmenin gurur ve sevincini yaşıyor.İlçenin 4 bin 200 nüfuslu Tabiye mahallesinde dünyaya gelen İpçi, 1982 yılında doğup büyüdüğü mahallesinde muhtar olarak seçildi. Kısa sürede halkın sevgisini kazanan İpçi, geride kalan 8 dönemde de sandıktan birinci çıktı. 31 Mart seçimlerinde ise yüzde 70 oy alan İpçi, yeniden muhtarlık koltuğuna oturdu. 31 yaşında muhtarlık görevine başladığını ve ömrünün büyük bir bölümünü muhtar olarak geçirdiğini söyleyen İpçi, "31 yaşımda muhtar oldum. İlk dönemde yaşımın küçük olması nedeni ile 'Muhtar olamaz' diyorlardı ama mahalle halkı beni muhtar olarak seçti. 1982 yılında almış olduğum muhtarlık mührünü 37 yıldır üzerimde taşıyorum" dedi.'VATANDAŞIN İŞİNİ AKSATMADIM'Başarısını ailesinin ve mahalle halkının desteğine borçlu olduğunu dile getiren Veli İpçi, "Bu görevi de Allah'ın izni, halkımızın büyük teveccühü yapıyorum. Hiçbir zaman vatandaşın işini aksatmadım. Halk da hep beni destekledi. Vatandaşımın işini kendi işimden üstün tuttum. Her zaman onlarla zaman geçirdim. Üzüntülerinde ve sevinçlerinde her zaman birlikte oldum. Allah uzun ömür verirse, daha sonraki yıllarda da çok sevdiğim muhtarlık görevimi yapmaya çalışacağım" diye konuştu.Emektar muhtarın eşi Ümmü İpçi ise "Eşim her zaman halkla iç içe. Kimseyi kırmayan ve herkesin düğününe, cenazesine, toplantısına katılan bir muhtar. Halkını çok seviyor, mahalle halkı da onu çok seviyor" dedi.Görüntü Dökümü-----------İpçi'nin ailesi ile birlikteyken görüntüsüMahalle sakinlerine teşekkür etmesiMuhtar ve eşi ile röportajSÜRE: 03'05" BOYUT: 240 MBHaber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),===================Kodlama ve işaret diliyle unutkanlığa savaş açtılarAntalya'da Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş üstü öğrencileri, işaret dili ve kodlama dersiyle alzheimere savaş açıyor. İşaret dili öğrenen öğrenciler Çanakkale türküsünü söylerken, kodlama dersiyle de çizgi animasyon yapıyor.Tazelenme Üniversitesi, ilk kez Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından TÜBİTAK desteğiyle 81 ilde yürütülen 'GeroAtlas' çalışması kapsamında 2017 yılında kuruldu. 60 yaş üstü kişilerin girebildiği üniversitede, yaşlıların ihtiyaçlarına göre hazırlanan ders programları sunuluyor. Felsefe, tarih, teknoloji, biyoloji, tıp, kimya, ziraat, eczacılık, sosyoloji, psikoloji, nöroloji, diyabet gibi dallarda ders verilirken erkekler yemek pişirme ve örgü, kadınlar ise tamir dersleri alıyor. Örgü ve tamir dersini tamamlayamayanlar, bir üst sınıfa geçemiyor.İŞARET DİLİYLE ALZHEİMERI 5 YIL ÖTELİYORLAR60 yaş üstü öğrenciler bu yıl 'işaret dili' ve kodlama dersini de almaya başladı. Türk işaret dili öğreticisi Müjgan Küçükoğlu tarafından verilen derse tüm öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği dikkati çekti. Gruplar halinde yaklaşık 100 kişiye verilen eğitimde öğrenciler İstiklal Marşı ve Çanakkale türküsünü işaret diliyle anlatmayı da öğrendi. İşaret dilinin el, kol ve beyin koordinasyonun sağlanmasına yardımcı olduğunu anlatan Küçükoğlu, "Alzheimer riskini 5 yıl ötelediği kanıtlanmıştır. Bu durumu sağlayan iki dillilik olayıdır, yani direkt işaret dili olarak bakmamak lazım" dedi.GELECEĞİN MESLEĞİ KODLAMAÖğrenciler temel derslerin dışında bu yıl 'kodlama' dersini de almaya başladı. Geleceğin mesleği gözüyle bakılan ve bilgisayarlar üzerinde kod kullanmadan uygulama ve yazılım yapabilme imkanı veren 'kodlama' dersi ile öğrenciler, eğlenceye yönelik çeşitli uygulamalar yaptı. Uzman öğretici Cem Çakırlar tarafından verilen kodlama eğitimi 6 ay sürdü. Bir sahne üzerinde animasyon ve küçük oyunlar yapabildiklerini anlatan Çakırlar, "Esas olay burada mantığını kavramaktı. Algoritması üzerine kurduk. Bir kere her türlü kafa yorma işi insanın zihnini dinç tutar. Bu nedenle yapıyoruz" diye konuştu.'İŞE YARAMAZ İNSANLAR OLMADIĞIMIZI ANLADIM'Kodlama dersi alan Sema Ekiler, 3 yıldır Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirterek, "60 yaşından sonra işe yaramaz insanlar olmadığımızı hissettim. Zeka anlamında da başarılı olabileceğimizi gördük. İki beyin lobunu çalıştırmak ve alzheimeri yenmeyi amaçlıyoruz. Düşünmeyi artırıyoruz" dedi. İsmail İkiler ise 3 yıldır burada ders aldığını, emekli olduktan sonra burada vakit geçirdiğini ifade etti. Kodlama ile öğrendiklerini çevresine aktardığını da anlatan İkiler, "Torunlarıma, aileme, arkadaşlarıma bu uygulama ile fikirlerimi aktarmayı daha yaratıcı bir yöntemle yapabiliyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------Kodlama ve işaret dili dersinden detaylarİşaret dili eğitimi alan öğrenciler yakın planEllerden detayKodlama dersindeki uygulamadan detayMüjgan Küçükoğlu röpCem Çakırlar röpSema Ekiler röpİsmail İkiler röpHaber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA,=====================Suriye'deki iç savaşta eşi öldükten sonra sevgilisiyle uyuşturucu kuryeliği yapmışHatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan iki otomobili kovalamaca sonucu durduran polis, 45 kilo esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 1'i kadın 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Suha Esad'ın (35), ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra sevgilisi Faysal Alluş (38) ile birlikte Türkiye'de uyuşturucu kuryeliği yaptığı belirtildi.Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Suriye uyruklu bir şebekenin Hatay'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Bunun üzerine dün saat 05.00 sıralarında Konya-Adana karayolu kent merkezi girişinde önlem alan polis, plakası daha önceden belirlenen iki otomobili durdurmak istedi. Otomobillerden 31 P 3312 plakalı aracın sürücüsü polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonucu otomobil durduruldu, sürücü Faysal Alluş ile sevgilisi Suha Esad, gözaltına alındı. Diğer araç da kaçamadan durduruldu. Araçta bulunan Abdullah Mihemid (38) ve Mahmud Ebulheyş (35) de gözaltına alındı. Otomobillerde yapılan aramada stepne içine ve farklı yerlerine gizlenilmiş 45 kilo esrar ele geçirildi.EŞİ ÖLDÜKTEN SONRA SEVGİLİSİYLE KURYELİĞE BAŞLAMIŞSuriyeli şebekenin esrarın bir kısmı Konya'ya bir kısmını ise batı illerinde satmayı planladıkları ileri sürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden Suha Esad'ın, ülkesindeki iç savaşta kocası öldükten sonra sevgilisi Faysal Alluş ile birlikte uyuşturucu Türkiye'de kuryeliği yaptığı belirtildi. Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü------------Şüphelilerin adliyeye getirilmesi-G enel ve detayHaber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))===================================18 yıldır aynı bölgede görev yapan trafik polisine emeklilik pastasıNiğde'nin en işlek caddesi olan Bankalar Caddesi'nde esnaf, bölgede 18 yıldır görev yapan trafik polisi Zeki Ergen (55) için, mesleğinin son gününde veda pastası kesti. Emekli olan Ergen için birçok kişi sosyal medyadan 'Bize az ceza yazmadı' paylaşımlarında bulundu.Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli trafik polisi Zeki Ergen, emekli oldu. Zeki Ergen için, 18 yıldır görevli olduğu bölgedeki Bankalar Caddesi'nde esnaf, veda pastası kesti. Duygulu anlar yaşayan polis memuru Zeki Ergen, "İyi günde, kötü günde 18 yıla yakın bir zamanda bu caddede beraber olduk. Yardımcı oldunuz. Teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edinö dedi.NİĞDE'NİN ZEKİ DAYISIYDIKentte 'Zeki Dayı' olarak bilinen Zeki Ergen'in emekli olduğunu öğrenen birçok vatandaş ise sosyal medyadan paylaşımda bulundu. "'İki kere cezasını yedim, sağ olsun, gayri emekli olsun inşallah o da ceza yer ne diyelim.' 'Bankalar Caddesi sensiz olmaz Zeki Abi', Zeki Dayı Niğde'de bir markadır, Az ceza yazmadı bana, bu dayıyı tanımayan kimse yok, herhalde adaylığını koysa açık ara birinci olur', 'Motosikleti kime kaldı acaba, yıllardır aynı yerde görev yapıyor.' 'Çok millete ceza yazdı, 30 yasındayım, adam bildim bileli trafik polisi' şeklinde yorumlar yapıldı.Görüntü dökümü-----------Trafik polisinden detay görüntü-Sürücüleri uyarması-Düdüğünü çalması-Esnaf ile bir araya gelmesi-Trafik polisi Zeki Ergen'in konuşması-Esnaf ile ropörtajSüre: 02'07" Boyut: 137 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,=====================Türk şoförün kullandığı minibüs, alev alev yandıTürkiye sınırına 25 kilometre uzaklkta, Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk şoförün kullandığı minibüs alev alev yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıktaki Gürcistan'ın Batum kentinde meydana geldi. Kobuleti kentinden Batum'a giden Davut Yüksel Gençdoğan'ın kullandığı Gürcistan plakalı yolcu bulunmayan minibüs, motor bölümünden aniden alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına çektiği minibüs, kısa sürede alevlere teslim oldu. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.Görüntü Dökümü----------Minibüsün yanmasıGÜRCİSTAN,====================Iğdır Valiliği, 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüşleri yasakladıIĞDIR Valiliği, 31 Mart seçimleri sonrası kentte yaşanan gerginlikler üzerine 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasakladı.Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla kararın alındığı bildirildi. Vali Enver Ünlü imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunun ilimizde açıklanmasıyla, alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda; yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi ve farklı kesimler arasında çatışma çıkmasının önüne geçilmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşü Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11.maddesi kapsamında Iğdır İl genelinde 04.04.2019 tarihinden İtibaren 15 gün süreyle meydan, cadde, sokak, yol ve park gibi umuma açık alanlarda yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklanmıştır."Haber: Suat DENİZ/ IĞDIR, -