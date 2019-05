DHA YURT BÜLTENİ - 4

Sahte uzman doktor, kadınların vücudundaki şişkinliği hamilelik belirtisi olarak müjdelemiş

Mersin'de, kendisini kadın doğum uzmanı doktor olarak tanıtıp tüp bebek tedavisi için gelen hastalara enjeksiyon uyguladıktan sonra hastaların vücudunda meydana gelen şişkinliği 'hamilelik' belirtisi olarak müjdelediği öne sürülen Suriye uyruklu Mubarak A. (34) tutuklandı.

Çocukları olmadığı için tedavi yolu arayan Suriye uyruklu 6 karı-koca, 3 ay önce kent merkezindeki Hal Mahallesi'nde muayenehanesi bulunan Suriyeli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı M.Ş. olarak tanıtan Mubarak A.'ya başvurdu. Tedavi sonrasında çiftlerin çocuk sahibi olacaklarını öne süren Mubarak A., toplam 16 bin TL'sini aldığı eşlere içeriği bilinmeyen bir sıvı enjekte etti. Bir müddet sonra çiftlerin vücutlarında şişme meydana gelirken Mubarak A. kadınlardaki şişkinliğin hamilelik belirtisi olduğunu iddia etti.

Doktorun kendilerini dolandırdığından şüphelenen R.K., A.K., L.A.A., A.H., B.A.M. ve M.H.H., polise giderek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik-Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurların verdiği adrese operasyon düzenledi. Muayeneyi boşalttığı belirlenen Mubarak A.'nın kaçtığı doktorluk diplomasının bulunmadığını belirlendi. Yapılan araştırma sonucu Mubarak A. kısa sürede yakalandı.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen sahte doktor, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esrarı narkotik köpeği Hernandez buldu

Mersin'de bir fren tamir atölyesinde yakıt tankına gizlenen esrar, narkotik köpeği Hernandez sayesinde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı kişilerin esrar sattığı istihbaratını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler yaptıkları araştırmada merkez Akdeniz ilçesindeki bir TIR garajında tren tamir atölyesinde çalışan 2 kişinin esrar sattığını belirleyince iş yerine çok sayıda ekiple operasyon yapıldı. Narkotik köpeği Hernandez, yapılan aramada işyerinde hurdalıkların arasında bulunan büyük yakıt tankına tepki verdi. Ekipler aramalarını burada yoğunlaştırarak tankın içine yapılan gizli bölmede 4 kilo 50 gram esrar ele geçirilirken olayla ilgili olarak R.E. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen R.E. ve E.A. tutuklandı.

Adanalı doğa tutkunları Obruk şelalesine hayran kaldı

Adana'da doğaseverler, Saimbeyli ilçesinin tarihi ve turistik bölgelerine doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi ve eko turizm etkinliği düzenledi.

Saimbeyli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından da desteklenen etkinlik, yöre halkı tarafından Cöbük olarak bilinen bin 500 rakımlı deniz ormanlarında gerçekleşti.

Orman dokusu, bahçe ve çiçek tarlaları arasında 10 kilometre yürüyen kulüp üyeleri bölgeye hayran kaldı. 4 saat süren yürüyüş etkinliği, yüksek dağların eteğinden akan Obruk şelalesinde sona erdi. Şelalenin ihtişamı ve mükemmeliyeti karşısında kısa bir şaşkınlık yaşayan doğaseverler, bölgenin bilinirliğini arttırmak gerektiğini belirtti. Saimbeyli'nin kolay ulaşılabilir bir konumda bulunduğunu belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Polat, bölgenin cennet köşelerinden biri olan Obruk şelalesini tanıtmak ve turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Kraliçe adayları yetenekleriyle yarıştı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü yapılan Miss Aura International Güzellik Yarışması'nın finalistleri 'En iyi spor takımı' olabilmek için kıyasıya yarıştı.

Miss Aura International Güzellik Yarışması'nda kraliçe tacını takabilmek için Beldibi Mahallesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de kampa giren 30 ülke güzeli, bu kez güzellikleriyle değil spor yaparak yarıştı. İlk olarak siyah ve beyaz olmak üzere iki takıma ayırılan güzeller, kampta oldukları otelde bisiklete bindi. Daha sonra sörf tahtası üzerine durarak kürek çeken güzeller bir hayli yorulsa da etabı tamamladı.

Denizden çıkan 30 ülke güzeli bu kez kendilerini halı sahada futbol maçında buldu. Güzellerin müsabakasının hakemliğini 2018 yılının Miss Aura International Güzellik Yarışması birincisi Kamilla Khusainova yaptı. Çekişmeli geçen maçın kazananı olmazken, güzeller maç öncesi ve maç içerisinde yaptıkları sevinç gösterileriyle ilgi çekti. Kazananın olmadığı yarışmaların sonunda güzellere madalya verildi.

Yarışmanın organizatörü Adnan Şeker, "Bugün spor aktiviteleriyle geçti. Denizde sörf, futbol aynı zamanda da havuz yarışmalarıyla bugünü tamamen spora ayırdık. Spor gençliğin olmazsa olmazı. Bunu bir nebze sevdirmek, gençlere alışkanlık haline getirmek için bugünkü aktiviteyi tamamen spora ayırdık. Kızlarımızın hepsine de birer madalya vereceğiz 'best spor team' olarak hepsi madalyalarıyla dönecek evlerine" dedi.

Serada 500 çeşit kaktüs çiçeği yetiştiriyor

Almanya'da uzun yıllar manav işlettikten sonra memleketi Rize'ye yerleşen Hüseyin Dilsiz (53), evinin bahçesine 300 metrekarelik serada yaklaşık 500 çeşit kaktüs çiçeği yetiştirmeye başladı. Sayıyı bin çeşide çıkarmayı hedefleyen Dilsiz, "Dünyanın en güzel çiçeklerini açan kaktüsün bulabildiğim her çeşidini serama katacağımö dedi.

Almanya'da uzun yıllar manav işleten Hüseyin Dilsiz, 7 yıl önce memleketi Rize'ye dönüş yaptı. Almanya'da yetiştirdiği hobisi olan kaktüs çiçeklerini de beraberinde getiren Dilsiz, Çiftekavak köyündeki evinin bahçesine 300 metrekarelik sera kurdu. Serada yaklaşık 500 çeşit kaktüs yetiştiren Dilsiz, çiçekleri 5 lira ile 700 lira arasında değişen fiyatlarda satıyor. Dilsiz'in 500 çeşit kaktüs çiçeği ilgi görüyor.

Kaktüs denilince akıllara kovboy filmlerindeki devasa kaktüslerin geldiğini anlatan Hüseyin Dilsiz öYaklaşık 25 bin çeşit kaktüs var. Boy boy, renk renk. Ben bile yeni çeşitler gördükçe şaşırıyor ve heyecanlanıyorum. Seramızda 500 çeşit kaktüs var. Bu bir başlangıç, en az bin çeşide ulaşmak istiyorum. Bunun sonu yok, bulabildiğim her kaktüs çeşidini topluyorum ancak ilgi görenler üzerinde yoğunlaşarak artırıyorum. Dünyanın en güzel çiçeklerini açan kaktüsün bulabildiğim her çeşidini serama katacağımö dedi.

'BU BİR TUTKU'

Dünyanın en güzel çiçeklerini kaktüslerin açtığını söyleyen Dilsiz, "Buraya gelenler bu kadar çeşit beklemediklerini söyleyerek şaşkınlıklarını anlatıyorlar. Bir tane kaktüs alan yenilerinin olmasını istiyor, bu bir tutku. Sonrasında muhakkak koleksiyonunuz oluyor. Çünkü aşık oluyorsunuz, yenilerini eklemek istiyorsunuz. Öyle öyle sayıları evinizde artıyor. Zaten dünyanın en güzel çiçeklerini açan kaktüsler neden sevilmesin ki? Seradaki 500 çeşit kaktüsün hemen hemen hepsinin adını ezberledim, özelliklerini biliyorum. Çünkü kaktüsleri çok seviyorum." diye konuştu.

Kaktüs almak için seraya gelen Fatih Kandil de "O kadar çok çeşit var ki hangisini alacağımıza bir türlü karar veremiyoruz. Önceleri birkaç tane aldık, çeşitleri gördükçe ilgimizi çekti. Sonra gelip tekrar tekrar kaktüs aldık, seçmekte de zorlanıyoruz. Hepsinden alıp eve götürmek istiyoruzö dedi.

'160 TL'lik borç için bana tecavüz ettiler'

Antalya'da çiftçilik yapan iki çocuk babası C.H. (55), 160 TL'lik borcunu ödemediği gerekçesiyle halı yıkamacısı iki kişinin tecavüzüne uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler F.S. ve A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Mayıs günü saat 04.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kevşirler Mahallesi'nde meydana geldi. Döşemealtı İlçe Jandarma Karakolu'na giden C.H., 160 TL borçlu olduğunu belirttiği halı yıkamacı F.S. ile arkadaşı A.A.'nın tecavüzüne uğradığını öne sürerek şikayette bulundu. İfade tutanağında başına gelenleri anlatan C.H., evindeki halıları yıkattığı için borçlu olduğu yıkamacı F.S.'nin arkadaşı A.A. ve tanımadığı 3 kişiyle sabah erken saatlerde evine geldiğini belirterek, "Ben F.S. ve A.A'yı tanıdığım için kapıyı açtım. F.S. bana 'Neden borcunu ödemiyorsun?' dedi. Ben de borcumun bir kısmını ödediğimi, geri kalan kısmını ise 3-5 gün sonra ödeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine F.S., beni ittirerek kanepenin üzerine uzattı. Bana, küfretti. Ardından A.A. ve F.S. beni darbetti. Diğer 3 erkek evime girmedi ve olaya karışmadı" dedi.

Ardından A.A. ve F.S.'nin kendisini odaya zorla götürdüğünü anlatan C.H., ifadesini söyle sürdürdü:

"Önce A.A., ardından F.S. bana tecavüz etti. Daha sonra evimden ayrıldılar. Ben de utandığım için bu saatte jandarmaya başvurdum. Vücudumda yapılacak tüm muayenelere rızam vardır. Konut dokunulmazlığımı ihlal eden, beni hürriyetimden yoksun bırakan, tehdit edip, hakarette bulunan, darbeden ve vücuduma cinsel organlarını sokmak suretiyle fiili livatada bulunan A.A. ve F.S.'den şikayetçi ve davacıyım."

Şikayet üzerine F.S. ve A.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen C.H.'nin muayenesinde ise fiili livatanın gerçekleştiğine dair kesin bulgular saptandığı sonucuna varıldığı belirlendi.

C.H.'nin avukatının, Adli Tıp Kurumu'nun bu raporunun ardından, iki şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz edeceği öğrenildi.

Haber: Süleyman EKİN/ANTALYA, -



