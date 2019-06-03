DHA YURT BÜLTENİ - 4

Ehliyetsiz kadın sürücünün 2 kişiye çarpma anı güvenlik kamerasında

Adana'da ehliyetsiz kadın sürücünün kaldırımda oturan 2 kadına çarpıp öldürme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(Geniş haberi geçilecek)

Görüntü Dökümü

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Kadınlar kaldırılda otururken

Aracın kadınlara çarpma anı

Çevredekilerin olay yerine gelmesi

Araçtaki kadın sürücünün inmesi

Haber - Kamera: Nuri PİR-Can ÇELİK/ADANA,

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Sarp Sınır Kapısı'nda 21 kilometre TIR kuyruğu

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında 21 kilometre kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda önceki gün Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri kapıda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen uluslar arası taşımacılık yapılan TIR'lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında 21 kilometre uzadı. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. Türk yetkililer, Gürcistan gümrüğünde geçişlerde yavaşlama yaşanan işlemlerle ilgili temas başlattı.

TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ

Yollarda uzun kuyruklar oluşturan TIR sürücüleri, 3 gündür beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk makamlarının devreye girmesini istedi.

İran'dan TIR'la ürün getirdiğini belirten Bagir Mekide "Sınır kapılarında böyle sorunlar oluyor. Sıra var, kaç gündür bekliyoruz. Yemek bile zor yapıp, yiyoruz. Böyle yollarda bekliyoruz.ö dedi.

TIR kuyruğunun Arhavi ilçesine kadar ulaştığını söyleyen Coşkun Çavuşoğlu ise "Kuyruğun uzunluğunu görünce yetkililer sıkıntının boyutunu tahmin edebililer. Bu ara bu kuyruğun nedeni nispeten Gürcistan kaynaklı oluyor.ö dedi.

Hıdır Alkan ise kapıda sürekli sorunlar yaşandığını belirterek "Her zaman sıra oluyor ama bu kadar olmamıştı. Bu yoğunluğun nedeni bayramdan da olabilir. Kaç gün daha bekleyeceğiz bilmiyoruzö dedi.

6-7 gündür sırada bekleyenlerin olduğunu ifade eden Ahmet Bayraktar ise "Devletimiz bu sıralara çözüm bulmak için kapıyı yeniledi, fakat buda çözüm olmadı. Yeni bir sistem düşünülmeli ya da memuru artırmak gerekiyor. Karşı ülkede sorun varsa oraya baskı yapılmalı. İhracatla yükseleceğiz diyoruz. Bazı araçlarda yaş sebze var ama 6 gündür sırada. Bu ne kadar mantıklıö diyerek TIR kuyrukların önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü

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TIR kuyruğu drone detayları

TIR kuyruk detayları

TIR şoförleri detayları

Şoförlerle röp.

Sarp Sınır Kapısı detayları

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR-Aytekin KALENDER ARTVİN-DHA

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Datça'da bayram bereketi

Muğla'nın Datça ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğraşan ilçede, plajlar dolup taştı. Otellerde yüzde 90'lara ulaşan doluluk oranının bayram süresince tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Datça ilçe merkezindeki Hastanealtı, Kumluk ve Taşlık plajları ile Ilıca Gölü ayrıca Datça'nın turizmde parlayan yıldızı Palamutbükü ve Hayıtbükü sahilleri tatilcilerin gözdesi oldu. Ege ile Akdeniz'in arasında uzanan Datça Yarımadası, birçoğuna karayoluyla gidilemeyen koyları gezi tekneleri mesken tuttu. Datça'nın Akdeniz'e kıyısı olan limanından kalkan tekneler, yarımadayı bir uçtan bir uca dolaşarak Ege Denizi'ne ulaştı. Tatilciler, aynı gün iki ayrı denizde yüzmenin tadını çıkardı. Marmaris Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan aynı zamanda Datça'da otel işleten Süleyman Yıldız (44), Datça'nın 1.5 ay öncesinden bayram tatiline hazırlandığını söyledi. Yıldız, "Tatilciler, hafta sonundan itibaren ilçemize gelmeye başladı. Şu an yüzde 80- 90'larda olan doluluk oranı bayramın birinci gününden itibaren yüzde 100'lere ulaşacak gibi görülüyor. Hafta sonuna kadar bu yoğunluğun sürmesi bekleniyor" dedi. Bayram tatili sonrası için karamsar bir tablo çizen Yıldız, 10 Haziran'dan sonra otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 15'lere kadar gerilediğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Datça plajlarından görüntüler

-Datça ilçe merkezinde, başta çocuklar olmak üzere tatilcilerin gözdesi olan Ilıca gölünden görüntüler…

-Datça'da denizde serinleyen minik tatilcilerin ilginç görüntüleri…

-Marmaris Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurumlu üyesi Datçalı otel işletmecisi Süleyman Yıldız ile röp.

-Datça limanında teknelerden görüntüler

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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Marmaris'te gündüz plajlar akşam eğlence mekanları doldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bayram tatilini geçirenler, gündüz plaj ve havuz başlarını, akşam ise sokakları ve eğlence mekanlarını doldurdu.

Ramazan Bayramı tatili için Marmaris'i tercih edenler, 38 dereceye ulaşan hava sıcaklığından etkilenmemek ve serinlemek amacıyla mavi bayraklı plajlara ve havuz başlarına akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olduğu ilçede yerli ve yabancı turistler, Atatürk Caddesi'nden Uzunyalı Mevkisi'ne kadar uzanan plajları doldurdu. Sıcaktan bunalan tatilciler, şezlonglarını denizin içine koyarak suyun serinliğinden yararlandı. Gün boyu çocuklarıyla birlikte denizde oynayanlar, güneş altında bronzlaşmaya çalışanlar keyif yaptı. Otel havuzlarında da sahilleri aratmayan kalabalıklar oluştu. Havuz başına kurulan masalarında Marmaris'in eşsiz deniz manzarası eşliğinde soğuk içeceklerini yudumlayanlar dinlenme imkanı buldu. Gündüz plaj ve havuzları dolduran tatilciler, akşamüstü serinleyen havayla sokaklara çıktı. Saat 20.30'dan itibaren Kordon Caddesi, Yat Limanı ve Uzunyalı Mevkisi'nde yürüyüş yolu tatilcilerle doldu. Deniz kenarında yürüyerek eşsiz manzarayı seyreden tatilciler, saat 23.30'dan itibaren Barlar Sokağı'nda dans etti. Eğlencenin adresi olan disko ve barlar tatilcilerle doldu. Sabah saat 04.00'e kadar DJ'lerin hareketli müzikleri eşliğinde vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

Görüntü Dökümü

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Plaj ve otel havuzlarından görüntü

Akşamüstü sahil yürüyüş yolundan kalabalık görüntü

Akşam vatandaşların yoğun bulunduğu Yat Limanı, Atatürk Caddesi ve Kordon Caddesi'nden görüntü

Disko ve barlardan görüntü

Genel ve Detay görüntü

(Toplam: 5 dakika 7 saniye-369 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Veresiye defterlerini satın alıp bayram öncesi dar gelirliyi sevindirdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, bir Osmanlı geleneği tekrar hayata geçirilerek, 2 bakkalın veresiye defteri satın alındı ve borçlu müşterilerin bayram öncesi borçları ödendi.

Osmanlı'da zenginlerin ramazan ayında esnaftan veresiye defterini satın alması geleneği, dün (pazar) akşam Turgutlu'da sürdürüldü. Şehitler Mahallesi ile Kurtuluş Mahallesi'nde dükkanı işleten İbrahim Doğan ve Metin Toprak'ın bakkallarına lüks araçla gelen 1'i kadın 3 kişi, bir hayırsever adına dükkanlardaki veresiye defterlerini satın almak istediğini söyledi. Bakkal sahiplerinin defterleri satabileceğini söylemesi üzerine bu kişiler, önce borçları toplatıp, sonra ödeme yaparak veresiye defterlerini satın aldı. Şehitler Mahallesi Karaağaç Sokak'taki bakkal İbrahim Doğan'ın 2000 lira, Kurtuluş Mahallesi, Osman Öztaş Sokak'taki bakkal Metin Toprak'ın 25 bin lira alacağı olan veresiye defterlerindeki borçlar, böylelikle ödendi. Bu kişiler son olarak bakkal dükkanlarının camekanına önüne, 'Bu bakkala olan tüm borçlarınız hayırsever tarafından kapatılmış, kimsenin borcu kalmamıştır. Hayırlı bayramlar' yazılı pankartları asıp, gitti.

MÜŞTERİLER DUYGULANDI

Bakkal Metin Toprak, "1'i kadın 3 kişi bakkalımıza gelip, bir hayırseverin dileğini yerine getirmek isteğiyle defterdeki bütün borcu kapatacağını söyledi. Borçlar 25 bin lira çıktı. Vatandaşlar, 'Bu borcu ödeyip, gideceğiz' dedi. Anlaştığımız gibi defteri aldılar, para ödendi. Dışarıya pankart asıp, vatandaşların hayır duasını aldılar. Defteri ise bir poşete koyup gittiler. Şaşırdık, hala da şaşkınız. Gerçekten dar gelirli ihtiyaç sahipleriydi. O, onları sevindirdi" dedi.

Unutmuş bir geleneği yaşadıklarını söyleyen bakkal İbrahim Doğan ise, borcunu ödemeye gelen bazı müşterilerinin borçlarının, veresiye defterini alan kişiler tarafından ödendiğini öğrenince çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını anlattı.

Görüntü Dökümü

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Bakkalların dışarıdan görüntüleri

Bakkal Metin Toprak'ın açıklamaları

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Hatay'da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde volkanik Kel Dağı'nın 20 metre derinine yapılan dalış ile keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Doğa ve Bilim Derneği Başkanı Prof.Dr. Cemal Turan, mağarayı yüksek lisans öğrencisi Mahmut İğde'nin bulduğunu ve onun üzerine çalışma başlattıklarını belirtti. Turan, iki yıldır projenin üzerinde çalıştıklarına dikkat çekerek şöyle konuştu:

öHatay Dalış Kulübü Başkanı Samet Uygur ve Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Mahmut İğde ve Necdet Uygur, Servet Doğdu dan oluşan Proje ekibi mağaranın topoğrafik ve Biyolojik çeşitlilik yapısını ortaya çıkarmak için çalışmaktadırlar. Mağarayla ilgili bir makale yapıp uluslararası dergiye yollayarak mağaranın uluslararası anlamda tanınırlığını ve Bilimsel camiaya ve halka mal olması sağlamıştır.ö

BİLGETAŞ MAĞARASI ADI VERİLDİ

Prof Dr Cemal Turan, mağara ismini içerisindeki objeden aldığını ifade ederek, öProje ekibinin inceleme, ölçüm ve haritalandırma konularında yapılan çalışmalar sırasında mağara içerisinde dikik taşın, düşünen bilge bir insana benzeyen heykel nedeniyle, literatürlere de Bilge taş (Visdom Stone Cave) olarak ismi girdi. Bu mağaranın oluşumu hakkında da çalışmalarımız devam etmektedir. Bu sualtı mağaranın benzeri özelliği itibarı ile ne Türkiye de nede Yabancı ülkelerde bulunmamaktadır. Bilge taş su altı mağarası bu özeliği bakımından dalış turizmini canlandırmak ve bölgesel turizme katkıda bulunmak için Hatay için büyük bir fırsattırö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz altında mağara girişince dalış ekibi ölçüm çalışması yaparken

-Mağaranın içerisinde görüntüler

-Mağaranın son üçüncü bölümünde odacığa çıkan dalgıçlar su altı ve üstü görüntü

-Mağaranın üst ve yan çizilen harita fotoğrafları

-Prof Dr Cemal Turan röp.

SÜRE: 5,27 sn BOYUT: 245 mb

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),

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Hayalleri uğruna mühendisliği bıraktı, madalyalı pastacı oldu

Bursa'da yaşayan ziraat mühendisi Şule Küçükyılmaz (41), mesleğini bırakıp başladığı pasta tasarımlarıyla Lüksemburg'da gerçekleştirilen Aşçılar Dünya Kupası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Şule Küçükyılmaz, 8 yıl mesleğini yaptı. Özel bir firmada çalışan Küçükyılmaz, 2 çocuk dünyaya getirdikten sonra işinden istifa etti. Çocukluğundan beri ilgi duyduğu resim sanatıyla uğraşan Küçükyılmaz, daha sonra yenilebilir şeker hamurundan pasta tasarımları yapmaya başladı. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı pasta tasarımları kısa sürede büyük ilgi gören Şule Küçükyılmaz, Lüksemburg'da düzenlenen Aşçılar Dünya Kupası yarışmasına katıldı. Küçükyılmaz'ın pasta tasarımları dünya şampiyonu olarak, altın madalya kazandı.

Yabancı bir televizyon programında gördükten sonra pasta tasarımı yapmaya başladığını belirten Küçükyılmaz, "Çocuklarım olunca çalışma hayatına ara verdim. Bu süreçte, ilgim olan mutfağı biraz daha geliştirdim. Yurt dışında görmüş olduğum şeker hamuru malzemesiyle tasarım yapmaya başladım. Zamanla kendimi geliştirdim. Hiçbir eğitim almadan 3 boyutlu karakter çalışmaya başladım. İşin heykeltraşlık kısmına ağırlık vermeye başladım. Özellikle animasyon çalışmalarını sevdiğim için onları işlemeye başladım. Benim için önemli olan orijinaline yakın ürünler yapmaktı. Çalışmalarımı sosyal medya üzerinden paylaştıkça talepler arttı ve milli takımdan talep geldi. Milli takımla birlikte yurtdışında yarışmalarda maket tasarımlarla yarıştım. Lüksemburg'da 4 yılda bir düzenlenen pasta tasarım yarışmasında altın madalya kazandım" dedi.

Eğlenceli eserler ortaya koymak için büyük uğraş verdiğini belirten Küçükyılmaz, "Resme karşı ilgim vardı. Çok iyi resim yapıyordum. Daha eğlenceli dekorasyonlarla, pastadaki süsleme sanatıyla ilgilenmeye başlayınca herşey ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

BAZI PASTALARIN TAMAMLANMASI 2 AY SÜRÜYOR

Tasarımların yapım aşamasının 2 saat ile 2 ay arasında değiştiğini anlatan Şule Küçükyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu çalışmalar daha çok anne babaların, çocukları için istediği çalışmalar. Çocuklarının sevdiği karakterleri doğum günlerinde görmek istiyorlar. Pastanalerin vitrinlerine maket pasta çalışmaları yapabiliyorum. Yaptığım figürleri, anne babalar çerçeve yaptırıp saklayabiliyorlar. Yenilebilir bir malzeme fakat aileler figürleri yemek yerine saklamayı tercih ediyorlar. Çünkü biblo gibi durabiliyor. Tasarımın zorluğuna göre yapım süresi değişiyor. Bir günde bitirdiğim figürler de oluyor 2 ay sürdüğü de. 2 saate bitirdiğim basit figürler de oluyor. Tasarımları şeker hamuruyla boyamalarını da gıda boyasıyla yapıyorum."

Görüntü dökümü

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-Pasta yapımından detaylar

-Pastalardan detaylar

-Pastaların boyanmasından detaylar

-Genel detaylar

Süre: 06.06 Boyut: 683 MB

Haber: Semih ŞAHİN/ Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3, 1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 3, 1 büyüklüğündeki depremin, saat 09.47'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle can ve mal kaybı oluşmadığı belirtildi.

ELAZIĞ, -



Kaynak: DHA