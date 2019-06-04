DHA YURT BÜLTENİ - 4

Sattığı tablolarla bin yetimi sevindirdi

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı Mehmet Özcan, instagramda satışa sunduğu tabloların geliriyle Iğdır'da bin yetim çocuğu Ramazan Bayramı'nda baştan ayağa giydirdi. Çocukları kuaföre götürerek saç traşlarını da yaptıran Özcan'ın sürprizi ise lunapark eğlencesi oldu.

Çektiği fotoğraflar ve sosyal medyada düzenlediği kampanyalarla Doğu'daki çocukların yüzünü güldüren Mehmet Özcan, Ramazan Bayramı'nda da bin yetimi sevindirdi. Yaptığı çalışmalar sonrası sosyal paylaşım sitesi instagramda mavi rozet alan sanatçı Mehmet Özcan, fotoğraflarını satışa sundu. Özcan, instagram takipçilerinin kısa sürede aldığı tablolardan elde ettiği gelirle yetim çocukları sevindirmek için harekete geçti. Başta İzmir olmak üzere Türkiye'nin bir çok kentinden de destek alan Özcan, sattığı tabloların parasıyla bin yetim çocuğa yardım eli uzattı. Iğdır'da daha önce tespit ettikleri bin yetim çocuğu gruplar halinde mağazalara götüren Özcan ve beraberindeki yardımseverler, ayakkabı ve kıyafet aldı. Yetimlerin kuaförde saçlarını da traş ettiren Özcan, onlarla birlikte bu kez lunaparkın yolunu tuttu. Gün boyu neşeli vakitler geçiren çocuklar, daha sonra evlerine bırakıldı.

Ramazan Bayramı'nda kimsesiz çocukları sevindirmek için çalışma yaptıklarını söyleyen Mehmet Özcan, "Belirlediğimiz çocukları gruplar halinde magazalara getirerek bayramlık ihtiyaçlarını aldık. Çocuklar lunaparkta gönüllerinde eğlendi. Bayram hediyesi de verdiğimiz çocukları daha sonra evlerine götürdük. Çocuklarla ilgilenmek, onların yüzünü güldürmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Çocukların magazalara getirilmesi

-Çocukların kıyafet denemesi

-Çocukların giydirilmesi

-Mehmet Özcan ile röp

-Çocuklara hediye verilmesi

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ IĞDIR,

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Kar ve çiçek bir arada

Türkiye'nin 1800 metre rakımda bulunan kenti olan Ardahan'da kar ve çiçekler bir arada. Havaların ısınmasına rağmen dağlarda erimeyen karların yanında açan çiçekler ilgi görüyor. Kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle adeta büyülerken, bu manzarayı görmeye gelenleri adeta doğaya hayran bırakıyor.

Ardahan yaylarında ve yüksek yerlerde çiçeklerin açmasıyla birlikte yaylalar rengarenk olurken, hemen yanı başındaki kar kütleleri seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Kar ile bütünleşen çiçekler, doğal güzellikleriyle adeta büyülerken, bu manzarayı görmeye gelenler adeta hayran kalıyorlar. Yayladan şehir merkezine içeceklerde kullanmak üzere kar götürmeye geldiğinin söyleyen Sinan Aktaş, "Böyle bir güzellik dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Görüyorsunuz bir tarafta rengarenk çiçekler, hemen yanında kar, şimdi buradan iftarda yemek için kar götüreceğiz. Herkesin bu eşsiz manzarayı görmesinin isterim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yayladaki kardan görüntü

-Çiçeklerden görüntü

-Eriyen kar sularından görüntü

-Çiçekelerin ve kar'ın üzerinde gezenlerden görüntü

-Sinan Aktaş isimli vatandaşla ile röp.

Haber-Kamera: Deniz BAŞLI/ ARDAHAN,

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Vali Hanım Çileği üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla'da, halk arasında 'Vali Hanım Çileği' olarak bilinen 'San Andreas' cinsi çileğin hasadına başlandı. Kilogramı toptan 8, perakende 10 liraya satılan ürünün fiyatı, çiftçiyi memnun etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek'in talimatıyla geçen yıl il genelinde, kırsal nüfusun refah seviyesinin ve ürün çeşitliliğinin arttırılması amacıyla 'Vali Hanım Çileği' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda üreticilere yönelik, çilek yetiştiriciliği hakkında sertifikalı eğitim desteği verildi. Çalışmalar sonucu bölge üretecisi özellikle kokusu, aroması ve lezzeti açısından tüketici tarafından oldukça ilgi çeken 'San Andreas' cinsi çileğe, bölge üreticisi yöneldi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce de üreticilere fide, sulama sistemi, gübre ve ilaç desteği sağlandı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, geçen yıl il genelinde toplam 417 bin 500 adet çilek fidesini 56 üreticiye dağıttıklarını, bunun için 73 dekar çilek bahçesi tesis ettiklerini ve yaklaşık 230 ton ürün elde edildiğini anlattı. Erkal, "Bu yıl ise 130 üreticiye 700 bin çilek fidesi dağıttık. 135 dekardan yaklaşık 800 ton ürün alınması hedefleniyor" dedi. Yatağan ilçesinin Bencik Mahallesi'nde çilek yetiştiren, evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dere (41), 12 dönümlük arazisinde dönüm başına yaklaşık 5 ton ürün aldığını söyledi. İki dönümle başladığı işin veriminden memnun kalınca 12 dönüme çıkarttığını belirten Dere, ayrıca günlük 70 lira yevmiyle vererek 18 kadın işçiye de istihdam sağladığına dikkat çekti. Dönümde 5 ton çilek hasat ettiklerini belirten Dere, "Kilogramını toptan 8 lira, perakende ise 10 liraya satıyoruz. Bodrum'un Turgutreis ve Gündoğan mahallelerindeki halk pazarında kilosunu 10 liradan satışa sunuyorum. Otellere mal vermiyorum. Çünkü 1 senelik çek veriyorlar" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kadın çiftçilerin çilekleri toplamasından görüntü

Toplanan çileklerin tartılmasından görüntü

Çiftçi Mustafa Dere ile röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Bu lokantada 'hesap sorulmuyor'

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lokanta işleten 27 yaşındaki Yiğit Beşparmak, karnı aç olup da parası olmayanları geri çevirmiyor. İşletmesinin camına yazdığı notla bu durumu duyuran Beşparmak, bu uygulamaya ömrünün sonuna kadar devam etmek istediğini söyledi.

Aydın'ın nüfusu en az olan ilçesi Karpuzlu'da 2.5 yıl önce lokanta açan evli Yiğit Beşparmak, 3 ay önce internet sitelerini gezerken bir meslektaşının parası olmayan müşterilerden ücret almadığını gördü ve aynı uygulamayı işletmesinde başlattı. Meslektaşı gibi o da dükkanının camekanına 'Açsanız paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'insanlık ölmemiş' dersiniz. Öğrenciler özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği, başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helal olsun' yazılı notu astı. Dükkanına gelip de parasının olmadığını söyleyenlere hesap sormadı, ücret almadı.

'GÜNÜMÜZDE BU TÜR ŞEYLERE ÇOK İHTİYAÇ VAR'

İnsanlara yardım etmeği çok sevdiğini ifade eden Yiğit Beşparmak, bu örneğin çoğalmasını istediğini belirterek, şöyle dedi:

"İnternette bir lokantacı tarafından paylaşılan yazıyı gördüm. Karpuzlu'da neden olmasın dedim. İlçemizde belki bu tür insanlar çok fazla olmasa da az sayıda var. Böyle bir kampanya başlattım. Lokantanın camına astığım yazı, vatandaşların ilgisini çekti. İnsanlara yardımcı olmak, bize onur ve gurur veriyor. Bu yardımlaşmanın örnek olmasını, artmasını isterim. Yardımsever insanların daha çok olmasını isterim. Karnını doyurduktan sonra parası yoksa benim lokantamda hesap sormasına gerek yok. Yesinler, içsinler. Günümüzde bu tür şeylere çok ihtiyaç var. İmkanım oldukça ömrüm el verdikçe buna devam edeceğim."

Yiğit Beşparmak, ev yemeklerinin olduğu 10 kişilik lokantasını kardeşi Gonca Beşparmak, bir akrabası ve bir personelle birlikte 4 kişi çalıştırdığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Lokantadan görüntü

Yemeklerden ve cama asılan yazıdan görüntü

Lokantacı Yiğit Beşparmak ile röp.

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı

İzmir'de bayram tatilini fırsat bilen bazı aileler çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde hissedildiği İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizin ve kumun tadını, en çok çocuklar çıkardı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki plajlar uzun bayram tatilini deniz kenarında geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tatilin ilk günlerinden itibaren her yaştan tatilcinin bulunduğu plajlar renkli görüntülere sahne oldu. Yaz tatiline kısa bir süre kala okula bayram arası vermenin mutluluğunu yaşayan 10 yaşındaki Zehra Egi, masmavi deniz ve sıcak kumun keyfini sürenlerden biri oldu. Egi, "Bayram tatili için Dikili'den geldik. Burasının denizi çok güzel. Çok beğendik ve çok eğleniyoruz" dedi. Seferihisar'a teyzesini ziyarete geldiğini anlatan Metin Efe Dönmez "Ben Ankara'dan geldim. Buraya teyzemleri ziyaret etmek için geldik. Denizde balık olmamasını çok sevdim. 9 gün kalacağız. Çok mutluyum" dedi. Oğluyla birlikte keyifli bir tatile başlamanın mutluluğunu yaşayan baba Serkan Dönmez de Seferihisar'ı çok beğendiklerini anlattı. İşi için İstanbul'da bulunan ve bayram tatili için İzmir'e geldiğini belirten Elvan Güler ise "İstanbul'da yaşıyorum. 1 haftalığına buradayım. Hem aile ziyareti yaptım hem çocuğum denize giriyor hem de dinleniyorum" diye konuştu. Torunlarını deniz kenarından izleyen Ayten Gülsever ise "Bayram tatili için Kayseri'den kızımın yanına geldim. Kumun içine oturdum torunlarımı izliyorum" dedi. Hasan Doğru da "Ankara'dan geldim. Buranın denizini çok seviyorum. İnsanları da iyi ve çok sıcak" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Deniz kenarında güneşlenenlerden görüntü,

-Denizde ve plajda oynayan çocuklardan görüntü,

-Çocuklar ve ailelerle röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Fethiye'de yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sezon başından bu yana boş kalan plajlar, Ramazan Bayramı tatiliyle dolmaya başladı.

Hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Fethiye'de plajlar, 9 günlük bayram tatilini fırsat bilerek Fethiye'ye gelen tatilciler tarafından dolduruldu. Tatilciler denize girip serinlerken, bazıları da bronzlaşmak için güneşlendi. Adrenalin tutkunlarının yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirirken sevinç çığlıkları, kimsaldan duyuldu. Dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan havalanan yamaç paraşütleri ardı ardına Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Öte yandan Fethiye'de drone destekli, trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

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Ölüdeniz'den görüntü

Plajlardan görüntü

Jandarma denetimi görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA