DHA YURT BÜLTENİ-4

1)RUS İSTİHBARAT GEMİSİ 'KİLDİN', AKDENİZ'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Moma Sınıfı istihbarat toplama gemisi 'Kildin', Akdeniz'e doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden bugün saat 08.15'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Moma Sınıfı istihbarat toplama gemisi 'Kildin', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus istihbarat gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.

2)20 HASTA YÜZ, 43 HASTA ÇİFT KOL NAKLİ BEKLİYOR

TÜRKİYE'de 5 yüz, 3 çift kol ve rahim nakli yapılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde 20 hasta yüz, 43 hasta ise çift kol nakli için kadavradan bağış bekliyor.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, aynı bölümün Anabilim Dalı Başkanı olan eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi 25 Eylül 2010'da Cihan Topal'a (35) çift kol nakli yaparak Türkiye'de bir ilki başardı. Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Fatih Demirel'in (23) iki kolu, Aydın'da 2008 yılında iki kolunu dirsek altından mısır silaj makinesine kaptıran Cihan Topal'a 7 saat süren başarılı operasyonla nakledildi.

Çift kol nakliyle gündeme gelen Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, bir yıl sonra ise dünyada ilk olan başka bir operasyona imza atarak ilk kadavradan rahim naklini gerçekleştirdi. Beyin ölümü gerçekleşen hastadan alınan rahim, 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla Derya Sert'e (29) nakledildi. 31 Mart 2013'te ise embriyo transferi işlemi başlatıldı. 12 Nisan'da da Sert'in hamile olduğu kamuoyuna açıklandı. Ancak Derya Sert'in 8'inci hafta sonundaki kontrolünde embriyo kalp atışlarının izlenmemesi üzerine gebeliği sonlandırıldı.

İLK YÜZ NAKLİ YAPILDI

Literatüre giren ilk operasyonun ardından Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi bu kez Türkiye adına bir ilk daha gerçekleştirerek 21 Ocak 2012 tarihinde Uşak'ta intihar eden ve beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (39) yüzünü, Uğur Acar'a (27) nakletti.

İKİNCİ ÇİFT KOL VE BACAK NAKLİ

Aynı ameliyatla Ahmet Kaya'nın kolları ve sağ bacağı ise Atilla Kavdır'a (34) nakledildi. Kılcal damarlar nedeniyle uyum sorunu yaşayan ve morarma görülen bacak ertesi gün ameliyatla alınırken Kavdır, nakilden 103 gün sonra 4 Mayıs 2012 tarihinde mantar enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.

İKİNCİ YÜZ NAKLİ HACETTEPE'DE

Uğur Acar'a yapılan yüz nakli konuşulduğu dönemde Türkiye'nin ikinci yüz nakli operasyonu Hacettepe Üniversitesi'nde yapıldı. Televizyon patlaması sonucu yüzü yanan üniversite öğrencisi Cengiz Gül'e yüz nakli yapıldı.

ÜÇÜNCÜ YÜZ NAKLİ KADIN HASTAYA

Türkiye'de üçüncü yüz nakli ise Kahramanmaraş'ta 15 yaşındayken çiftçi babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu damak, çene, sol gözü ve üst dudağını kaybeden Hatice Nergis'e (24) yapıldı. Nergis'e, 17 Mart 2012'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 12 kişilik ekip tarafından İstanbul'da intihar eden Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün'ün yüzü nakledildi. Literatüre 'Türkiye'nin yüz nakli yapılan 'ilk kadını' olarak geçen Nergis, 15 Kasım 2016 tarihinde yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ, AÜ'NÜN 2'NCİ YÜZ NAKİL OPERASYONU

İlk yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 15 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye'nin dördüncü yüz naklini gerçekleştirdi. Uşak'ta intihar sonucu yaşamını yitiren lise öğrencisi 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzü, İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşarken, 3.5 yaşında ocağa düşmesi sonucu yüzü yanan Turan Çolak'a (41) nakledildi. Bu ameliyat AÜ'nün 2'nci yüz nakil ameliyatı oldu.

POLONYALI BAĞIŞÇIDAN YÜZ VE ÇENE NAKLİ

Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi 18 Temmuz 2013 tarihinde ise Türkiye'nin beşinci yüz naklini gerçekleştirdi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e (33), beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın (43) yüzü ve çenesi nakledildi. Tedavi sırasında hastanede gördüğü Esma Akyurt'la evlenen Recep Sert'in 'Hira Emine' adını verdiği bir kızı oldu.

6'NCI YÜZ NAKİLLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yüz nakilleriyle Türkiye'nin adını dünyaya duyuran Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi, 6'ncı yüz naklini ise 23 Ağustos 2013'te Salih Üslün'e (54) yaptı. Antalya'da geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan Muhittin Turan'ın (31) yüzü, 2008 yılında samanlığına giren bir fareyi yakalamak isterken av tüfeğinin namlusunun üzerine düşüp silahın ateş alması sonucu yaralanan Üslün'e, yaklaşık 7.5 saat süren operasyonla nakledildi. Alt-üst çene, saçlı deri ve dil de dahil olmak üzere tam yüz nakli yapılan nakil, aynı zamanda Türkiye'nin en komplike yüz ameliyatlarından biri oldu.

Ancak 16 Haziran 2014 tarihinde karaciğer ve böbreğe bağlı organ yetmezliğinin doku uyuşmazlığı doğurması nedeniyle 5 saatlik ameliyatla Üslün'ün yüzünün yüzde 60'lık kısmı alındı, yerine, bacağından alınan deri parçası yerleştirildi. Salih Üslün, 5 Temmuz 2014 tarihinde akciğer yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'NİN 7'NCİ YÜZ NAKLİ

AÜ'nün 5'inci, Türkiye'nin 7'nci yüz nakli ise 28 Aralık 2013'te Recep Kaya'ya (31) yapıldı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde zehirlenme nedeniyle götürüldüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Ali Emre Küçük'ün yüzü, 2004 yılında babasının av tüfeğiyle oynadığı sırada silahın ateş alması nedeniyle yüzünden yaralanan ve çok sayıda ameliyat geçiren Recep Kaya'ya AÜ Hastanesi'nde nakledildi.

SON OPERASYON ÇİFT KOL NAKLİ

Türkiye'nin üçüncü çift kol nakli de yine AÜ Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Antalya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan iki kolu, 2008 yılında Adıyaman'da tarlada bulduğu amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu kollarını kaybeden Mustafa Sağır'a 2 Şubat 2016'da nakledildi.

20 HASTA YÜZ NAKLİ İÇİN BEKLİYOR

Prof. Dr. Ömer Özkan, 2010 yılında ilk çift kol naklini, 2012 yılında ise ilk tam yüz naklini gerçekleştirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Özkan, bu operasyonlardan sonra AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde 20 hastanın yüz, 43 hastanın çift kol nakli için bağışçı beklediğini kaydetti.

FRANSA'DAN SONRA EN FAZLA YÜZ NAKLİ TÜRKİYE'DE

Yüz nakli için bekleyen hastalardan 5'inin psikolojik ve vücut değerleri açısından her an nakil olabilecek seviyede olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ömer Özkan, "5 yüz nakli, 3 çift kol nakli yapan tecrübeli bir ekimiz var. Türkiye Fransa'dan sonra dünyada en fazla yüz nakli yapılan ikinci ülke. Her an yüz ve kol nakillerine girmek için hazırız" dedi.

UZUV NAKLİ 2012'DE BAŞLADI

Prof. Dr. Özlenen Özkan ise nakillere devam edip insanlara şifa sunmak istediklerini fakat bağış bilinci yeterince gelişmediği için nakillere devam edemediklerini söyledi. Deneyimli ekibiyle başvuruları değerlendirip nakil için sıraya aldıklarını aktaran Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Her kolu bacağı kopmuş hastayı nakil listemize alamıyoruz. Kol naklinde çift taraflı olması, yüz naklinde aynı cinsiyetten olması, yaş aralığının çok olmaması, kan gruplarının aynı olması, beraberinde eşlik eden hastalıkların olmaması. İlaçların komplikasyon riskini azaltmak adına bu şart. Kol naklinde özellikle dirsek altında olmasını tercih ediyoruz, bu sonuçları pozitif yönde yüzde yüz artırıyor. Bu şartlara uygun hastalara bu tür ameliyatlar yapılabiliyor" dedi.

UZUV BAĞIŞI YETERSİZ

İnsanların görünen organları bağışlamaktan sakındığını aktaran Prof. Dr. Özkan, "Organları bağışlanan yakınlarını kol ve bacaksız teslim alacaklarını zannediyorlar. Aslında öyle olmuyor. Cenazeleri kol ve bacak protezleriyle teslim ediyoruz. Ancak uzuv bağışı yapılmadığı için biz de nakil yapamıyoruz" dedi.

HEDEF MİNİMAL SEVİYEDE İLAÇ KULLANIMI

Dünyada ve Türkiye'de nakil sonrasında ilaçlara bağlı birkaç komplikasyon olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, "Aslında bu ameliyatların en önemli sıkıntısı kullanılan ilaçların yan etkileri. Şu anda tüm dünyada denenen şey bu tür kompozit nakillerin ilaçsız yapılması ya da ilaçların minimal düzeyde komplikasyon yaratacak şekilde dizayn edilmesi. Biz ve diğer merkezler bunun için çalışmalar sürdürüyoruz" dedi.

RAHİM NAKLİNDE HER ŞEY YOLUNDA

Rahim nakli olan Derya Sert ile ilgili de açıklama yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, sürecin devam ettiğini, her şeyin normal seyrinde olduğunu, bazı ülkelerden de rahim nakli hakkında bilgi almak için kendilerine başvurular olduğunu kaydetti.

ÇİFT KOL NAKİLLİ CİHAN TOPAL İYİ BİR ÖRNEK

Çift kol nakli için sıra bekleyen Tuncer Sarıoğlu (43) ise 2011 yılında Cihan Topal'a çift kol nakli yapıldığını öğrendikten hemen sonra hastaneye başvuru yaptığını söyledi. Geçen 8 yılda iki kez donör çıktığını ancak çeşitli nedenlerle nakil olamadığını vurgulayan Sarıoğlu, "Fiziksel ve psikolojik olarak kendimi nakil için hazır hissediyorum. İnsanların bizi görüp bağışçı olmalarını istiyorum. Ben de tüm organlarımı bağışladım" diye konuştu.

3)İLAÇ SANAYİ İÇİN TIBBİ ÇİÇEK ÜRETİYORLAR

SAMSUN'da üretilen 'Tıbbı Nergis' ve 'Göl Soğanı' bitki türleri, ilaç sanayinde kullanılmak için yurtiçi ve yurtdışı pazarında alıcı buluyor. Bitki türleri, yapraklarının kurutulmasıyla merhem olarak kullanılan ilaç sanayinde ilgi görüyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, firmaların kendilerinden istedikleri bitkilerin üretimlerini yaptıklarını belirterek, "Amacımız doğadaki türleri tarıma kazandırmak" dedi.

Samsun'un Ondokuzmayıs ilçesinde üretimi yapılan 'Tıbbı Nergis' ve 'Göl Soğanı' bitkileri, ilaç sanayinde ilgi görüyor. Üretimine bu yıl başlanılan ve birçok ilaç üretiminde kullanılan bitki türleri kurutulup yapraklarından ise merhem üretiliyor. Üreticiler, ilaç firmalarının ihtiyaçlarına göre üretim yapıyorlar. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, firmaların kendilerinden istedikleri bitkilerin üretimlerini yaptıklarını anlatarak, "Amacımız doğadaki türleri tarıma kazandırmak. Daha öncelerde firmaların ihtiyaçlarını doğal ortamdan toplayıp karşılıyorduk. Artık bu türleri kendimiz yetiştirmeye başladık. Bunun içerisinde Tıbbi Nergis dediğimiz türde var. Biz bunun çiçekleri toplayıp kurutup firmalara tıpta kullanmaları için gönderiyoruz. Sümbül olarak bilinen Göl Soğanı'nı da bu yıl üretip satışa sunmaya başladık. Daha önceden bu tip bitkilerin yurtdışına satılabilmesi için doğadan toplanması gerekiyordu, artık biz bunları tarım arazilerinde üretmeye başladıkö diye konuştu.

'ÜRETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

İlk olarak yaklaşık 4 dekar Göl Soğanı ve bu yıl tohumluk için yetiştirdikleri Tıbbi Nergis için 2 dönümlük alanda dikim yaptıklarını söyleyen Karaman, "Bu ürünleri yurtdışına çıkış fiyatlarını henüz bilmiyoruz. Biz çiftçi olarak ürettiğimiz ürünleri kilogram işi satıyoruz. Göl Soğanı'nın kilogramı 3 liradan alıcı buluyor. Tıbbı Nergis'in ise kuru fiyatı bu yıl belirlenecek. Bunlarında dönüm başına çiftçiye getirisi 10-15 bin lira arasında değişiyor. Biz üretim yaparken en dar alandan en fazla ürün alabildiğimiz türlere ağırlık veriyoruz. Bundan sonrada farklı ürünleri üretmeyi sürdüreceğizö dedi.

4)OCAKTA UNUTULAN YEMEK YANGIN ÇIKARDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Sinan Şentürk, ocakta unuttuğu yemek nedeniyle çıkan yangında dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Sinan Şentürk tedavi altına alındı.

Yangın, sabaha karşı Bağlık Mahallesi Hatip Caddesinde bulunan apartmanda meydana geldi. Yalnız yaşayan Sinan Şentürk, ısıtmak istediği yemeği ocağın üstünde unuttuktan sonra uyudu. Ardından tencere ve aspiratörün alev aldığı gören Sinan Şentürk, yangını söndürmek için müdahale etti. Evden çıkan dumanın binayı sarması ile birlikte apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Sinan Şentürk'ü de evden çıkaran apartman sakinleri polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Sinan Şentürk ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sinan Şentürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

5)GÜNDÜZ PLAJLAR, GECE CADDE VE SOKAKLAR DOLUYOR

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte gündüzleri plajlarda yaşanan yoğunluk geceleri sokaklara taşıyor.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili için Bodrum'a gelenler, gündüzleri plajlarda vakit geçirirken akşamları ise cadde ve sokaklarda gezintiye çıkıyor. Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde akşamları adeta insan seli oluşuyor. Barlar Sokağı, Kumbahçe Sahili ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde bulunan kafetarya, restoran, bar ve eğelence merkezi gibi birçok işletme tamamen dolarken, çok sayıda tatilci oturacak yer bulamayınca, sadece yürüyüş yaparak otellerine geri dönmek zorunda kalıyor. Çarşı merkezinde dolaşan tatilciler sokak sanatçılarını ilgiyle izlerken, bazıları ise karikatürlerini çizdiriyor. Bazı tatilciler ise sandalet, sünger ve Bodrum'a özgü diğer hediyelik eşya satan dükkan ve sokak satıcılarının önünde yoğunluk oluşturuyor.

Cevat Şakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesinde uzun araç kuyrukları oluşuyor. İlçenin diğer mahallelerinden ilçe merkezine gelen minibüsler tam dolu şekilde çalışıyor. Yol üzerinden minibüslere binmek isteyen tatilciler uzun süre boş minibüs geçmesini bekliyor. Taksiciler de bayram tatili dolayısıyla neredeyse durakta beklemeden yeni müşterilerini alarak yola çıkıyor. İlçe merkezindeki duraklarda tatilciler, zaman zaman uzun süre taksi beklemek zorunda kalıyor. Bodrum ilçe merkezinde akşam saatlerinde yaşanan yoğunluğun,tatilin son günü olan 9 Haziran Pazar günü itibariyle normale dönmesi bekleniyor.

