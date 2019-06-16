DHA YURT BÜLTENİ-4

1)AKSARAY'DAKİ KAVGADA MHP ESKİ İLÇE BAŞKANI ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen (51) öldürüldü, 3 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Ramazan Yasav (41) ve Kerim Yasav (43) ile husumetli oldukları MHP eski ilçe başkanı ve belediye meclis üyesi Mehmet Bezgen ve yeğeni Mehmet Bezgen (26) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olaya sonradan dahil olan İsa Y., tüfekle Mehmet Bezgen ve yeğenine doğru ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Mehmet Bezgen ve yeğeni Mehmet Bezgen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Mehmet Bezgen ve yeğeni ile darbedilen Ramazan ve Kerim Yasav, ambulanslarla Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan MHP eski İlçe Başkanı Mehmet Bezgen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma ve polis, hastane önünde ve olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olaydan kısa süre sonra yakalanıp, gözaltına alınan şüpheli İsa Y. ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü dökümü:

------------------------------

- Darp sonucu yaralanan şüphelilerden detay

Hastaneden detay

Hastane önünde alınan güvenlik önlemlerinden detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)

=====================================================

2)OTOYOL KENARINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE'de otoyol kenarındaki çalılık alanda başlayan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay, Gaziantep-Osmaniye E-90 Otoyolu Düziçi turnikeleri yakınlarında meydana geldi. Otoyol kenarındaki çalılık alana atılan bir sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarında etkisiyle çevreye yayılmaya başladı. Yoğun dumanların kapladığı yolda sürücüler ise zor anlar yaşadı. Alevlere ilk müdahaleyi, devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları yaptı. Ellerindeki çalı parçaları bulunan görevliler, yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine ulaşan Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait söndürme araçları ile alevlere müdahale edildi. Çıkan yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Yol kenarında yükselen alevler ve dumanlar

Alevlere elindeki çalı parçasıyla müdahale eden jandarma

Olay yerine itfaiye ekiplerinin gelişi

İtfaiyenin yangına müdahalesi

Ellerinde çalı bulunan askeri personel

Arasöz aracının gelişi

Yol kenarında bekleyen itfaiye aracı

Yangına müdahaleden detaylar

Soğutma çalışması

SÜRE: 01'57" BOYUT: 62.3 MB

Haber/Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

==================================================

3)AKSARAY'DAKİ ATÖLYEDEN ABD'YE GÜVEÇ, TESTİ VE ÇÖMLEK

AKSARAY'ın Güzelyurt ilçesinde Metin Nalbantoğlu, oğlu Murat ile birlikte küçük atölyelerinde ürettiği toprak güveç, testi ve çömlekleri başta ABD olmak üzere Dubai ve Libya'ya gönderiyor. Atölyesini 11 yıl önce kurduğunu belirten Metin Nalbantoğlu, "Elde yaptığımız için siparişlere yetişemiyoruz. Günde ortalama 150-200 tane ürün yapıyoruz. O da iç piyasaya bile yetmiyor. Ama yapılırsa Dubai'den Libya'dan aşırı derecede talep var. Biz geçen yıl Amerika'ya 5 bin tane ürün gönderdik. Bu yıl tekrar o aracı firma bizden 5 bin tane güveç istedi 'dedi.Güzelyurt ilçesinde oturan Metin Nalbantoğlu (51), oğlu Murat Nalbantoğlu'nun başa şehre göç etmemesi için 11 yıl önce halk eğitimi müdürlüğü tarafından açılan çömlekçilik kursuna katıldı. Ardından topraktan güveç, çömlek, testi ve tabak yapmak için küçük bir atölye kurdu. Küçük atölyesi sayesinde dünyaya açılan Nalbantoğlu, şunları söyledi:

" Şu anda güveç, tava, testi, peynir çömleği ve kahve cezvesi ile fincan takımı gibi topraktan kullanabilen her türlü ürünü yapıyoruz. Ürün topraktan yapıldığı içinde insan sağlığını olumsuz etki edecek bir etken yok. Biz elde yaptığımız için siparişlere yetişemiyoruz. Günde ortalama 150 ila 200 tane ürün yapıyoruz. Oda iç piyasaya bile yetmiyor. Dubai'den Libya'dan aşırı derecede talep var. Biz geçen yıl Amerika'ya 5 bin tane ürün gönderdik. Bu yıl tekrar o aracı firma bizden 5 bin tane güveç istedi. Yine Dubai ve Libya'dan aşırı talep var. Atölyemiz küçük olduğu için ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Atölyemiz de aylık ortalama 2500 ile 3 bin kapasitemiz var. Bunun dışına çıkamıyoruz. Hem atölyemiz hem de fırınımız küçük. Daha büyük olsa Arap ülkelerine ve Amerika'ya da yetişiriz. Bizim gibi ilçede birçok kişinin bu işi yapması lazım."

Gençlere çömlekçilik yapmalarını öneren Nalbantoğlu, "İnsanoğlu yaşadığı müddetçe bu iş ölmez. Gençler kesinlikle sağda solda iş aramasınlar. Ellerinin altında hazır iş gelsinler yetiştiririz." dedi.

Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, kentteki 10 bin yıllık yerleşim yeri olan Aşıklı Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında çanak ve çömlek kalıntılarına rastladıklarını belirtti. Doğan, "Bölgede çanak ve çömlekten yapılan malzemelere rastlanıyor. Güzelyurt ilçesinde de bu işin tarihi oldukça eskidir. Araştırmacılar bölgedeki en eski çanak- çömlek işinin Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde yapıldığını ve buradan Kapadokya bölgesine yayıldığını söylüyorlar.ö dedi.

(Görüntü dökümü:

----------------------------

- Baba ve oğlunun röportajları

Çömlek yapımından detay

Atölyeden detay

Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

==============================================================

4)VAN'DA YKS HEYECANI

VAN'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı. Dün yapılan YKS birinci oturumu Temel Yeterliik Sınavı'na (TYT) 41 bin 307, bugün sabah yapılan YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına ise 33 bin 322 öğrenci katıldı.

Ölçme, Seç ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Van'da dün yapılan YKS birinci oturumu TYT'ye 136 sınav merkezi, 5 cezaevinde 41 bin 307 öğrenci katıldı.

Bugün sabah yapılan YSK ikinci oturumu Alan Yeterlilik (AYT) sınavına ise 109 sınav merkezi ve 5 cezaevinde 33 bin 322 öğrenci sınava girdi.

Öğleden sonra yapılacak olan YKS 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına ise 13 sınav merkezi ve 5 cezaevinde 1703 öğrenci katılacak.

Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne aieleleriyle gelen öğrenciler, sınav öncesi üst araması yapılıp, sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra içeri alındı. Öğrenciler, içerde ter dökerken, aileleri de okulların önünde heyecanla onların sınavdan çıkmasını bekledi.

ÖSYM Van İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Temur, Van'da iki günde 3 oturum halinde 258 sınav merkezi ve 5 cezaevinde YKS sınavlarına toplam 76 bin 332 öğrencinin sınava gireceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Sınav merkezlerinin önüne gelen öğrenci ve velileri

-İçeri girmek için sınav merkezlerinin önünde sıraya giren öğrenciler

-Detaylar

BOYUT: 170 MB

SÜRE: 1 DK 24 SN

Behçet DALMAZ/VAN,



===================================================