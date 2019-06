DHA YURT BÜLTENİ-4

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (ek)

9 KAÇAK GÖÇMEN ARANIYOR

Muğla'nın Bodrum ilçesinde batan teknedeki 31 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan kaçakların ifadelerinden kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmeni arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot, bugün saat 07.20 sıralarında, Turgutreis Mahallesi açıklarındaki Hüseyin Burnu önlerinde içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığını belirledi. Olay yerine takviye olarak 2 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Suda bitkin haldeki 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Kaçakların ifadelerinden teknede yaklaşık 40 kişinin olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kayıp olduğu ileri sürülen diğer 9 kaçak göçmen için arama-kurtarma çalışmalarına denizden ve havadan devam edildiği bildirildi.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Pascal Nouma: Sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Yalın hayranlarıyla buluştu. DJ kabinine ise eski futbolcu Pascal Nouma geçti. Yerel seçimde kedisine muhtarlık için oy veren vatandaşı sahneye davet eden Nouma, "Kendine dikkat et sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim" dedi.

Medya sponsorluğunu Radyo D, Dream, Dream Türk ile Slow Türk'ün üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 2'nci günü dün saat 20.00'de DJ Pascal Nouma'nın performansıyla başladı. Yaklaşık 20 bin kişinin belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanına toplandığı konser etkinliğinde Pascal Nouma 1.5 saat mikser başında kalarak birbirinden hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu. Pascal Nouma performansı sırasında sahneden hayranlarının yanına inerek, bolca özçekim yaptı. Pascal Nouma, 31 Mart seçimlerinde kullandığı oy pusulasının üzerine "Muhtar Pascal Nouma" yazıp, bunu sosyal medyada paylaşan Kemal Cengiz'i de sahneye davet etti. Nouma, "Kendine dikkat et sonraki dönem muhtar adayı olacağım. Oyumu isterim" dedi.

Saat 22.00'de ise pop müziğin sevilen ismi Yalın sahneyi devraldı. Şarkıcı Yalın konserine sevilen parçası 'Sensiz ben ne olayım' ile başladı. Sahnede sevilen parçalarını ardı ardına söyleyen Yalın sempatik tavırlarıyla vatandaşlardan bolca alkış aldı. Şarkı arasında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Yalın'a üzerinde resminin bulunduğu su kabağı ve adının yazılı olduğu 82 numaralı Aytemiz Alanyaspor forması hediye edip, çiçek verdi. Hediyenin ardından festival sunucusu ünlü radyocu Sarı Şeker lakaplı Sema Eryiğit Emek, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Yalın sahneden özçekim yaptı. Ünlü şarkıcı yaklaşık 2 saat sahnede kalarak hayranlarını müziğe doyurdu.

Festival bugün DJ Haluk Sarıtaş performansı, ardından saat 22.00'de Türk Pop Müziği'nin süper starı Ajda Pekkan konseriyle sonlanacak.

Pascal Nouma performansından görüntü

Yalın konserinden görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),

Sahte yangın ihbarıyla kapı açtırıp, bahçe sulatıyorlar



Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 1 yılda yapılan 10 bin çağrıdan 2 bin 500'ü gerçek yangın ihbarı çıktı. Yangın İhbar hattını arayan bazı vatandaşlar ise gelen ekiplere bahçesini sulatmaya ya da anahtarlarını unuttukları için kapılarını açtırmaya çalıştı.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 2018 yılında '110 Yangın İhbar' hattından 10 bin çağrı geldi. İhbarların ise sadece 2 bin 500'ü gerçek yangın ihbarı çıktı. Anahtarı evde unutarak kapıyı açtırmak isteyenler, evde çocuğunun kapalı kaldığını ya da ocakta yemeğini unutanlar, bahçesini itfaiyeye sulatmak isteyenler, suyu kesildiği için hamur yapamayan fırınlar deposunu doldurmak için sahte yangın ihbarı yaptı.

'FIRININ SUYU BİTMİŞ, YANGIN İHBARINDA BULUNULUYOR'

İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik sahte ihbarlar nedeni ile gerçek yangınlara yetişmekte zorluk çektiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Tabi bütün acil durum telefonları gibi itfaiye 110'a asılsız çağrılar maalesef devam ediyor. Bu konuda halkımız her ne kadar iyi bir ilerleme kaydettiyse geçmişe yönelik ciddi bir oranda azalma olduysa da maalesef yine asılsız çağrılar devam ediyor. Örnek verecek olursak 2018 yılında yaklaşık 10 bin çağrının 2 bin 500- 3 bini bizimle alakalı olan vakalar. Ama diğeri tamamen asılsız. Örnek veriyorum vatandaş bir tanesinin suyu kesilmiş hamur yoğuracak arıyor fırın yanıyor arkadaşlar kalkıyor buradan olaya müdahale etmeye gidiyor gittiklerinde diyorlar ki; yandı biz söndürdük ama gelmişken suyumuz kesik suyunuzu bizim depoya boşaltsanız gibi çağrılar maalesef geliyor. Arıyor hanımefendi diyor ki; ben çocuğumu içeride bıraktım kapı kilitlendi. Arkadaşlar gittikleri zaman kapının gerçekten öyle bir şeyden dolayı kilitlenmediği mahsur kalan kimsenin olmadığına şahit oluyor. Kapısını açtırmak için itfaiyecileri oraya çağırıyor. Yine falan yerde ot yangını var gidiyorsun adam domates ekmiş gelmişken benim domatesime suyunuzu verin gibisinden yalan ihbarlarla karşılaşıyoruz. Tabi bu bizim enerjimizi ciddi bir şekilde sömürüyor. Arkadaşlarımız her çağrıyı gerçekmiş gibi değerlendirip yola çıkarlar. Vatandaşlarımızdan ricamız 110, 112 ve diğer 155 acil durum telefonlarını gerçekten herhangi bir vaka olmadan meşgul etmesinler ki; gerçek vakalarla arkadaşlarımız ciddi bir şekilde ilgilenebilsinler. "

'ANIZ YAKMANIN ZARARI BİLİMSEL TEZLERLE KANITLANMIŞ'

Anız yakmak toprağa zarar verdiği bilimsel tezlerle kanıtlandığını belirten Çelik, "Artık yaz ayı biçerler ekinlerimizi biçmeye başladılar. Yine maalesef Güneydoğu Anadolu bölgesi anız yakmada Türkiye rekoru kırıyor. Biz çiftçi kardeşlerimizden çiftçi arkadaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz hem doğaya hem tarlalarına hem çevreye hem de itfaiyenin enerjisini boşu boşuna sömürmesiyle olan bu kötü alışkanlıktan vazgeçsin. Anız yakmak kesinlikle bilimsel tezlerle kanıtlanmış, tarlaya herhangi bir faydası olmadığı gibi çok ciddi şekilde toprağa hasar veren bir davranıştır. Bu davranışlarından bu alışkanlıklarından vazgeçsinler" dedi.

İtfaiye Müdürlüğü

Yangın anonsu gelmesi

Operatörün telefon ile ihbar alması

İtfaiye erlerinin hazırlık yapması

İtfaiye araçları yangına gitmesi

İtfaiye erleri araçlara binmesi

İtfaiye erleri dinlenmesi

İtfaiye erleri üstlerini giyinmesi

Operatörün sahte ihbarlara cevap vermesi

İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheli adliyede

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde bulunan çok sayıdaki daha önceden belirledikleri adreslere 13 Haziran'da eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 uyuşturucu hap, 351 gram metamfetamin, 3.36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan R.D., D.Ş. ve V.K. operasyonun yapıldığı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. 10 şüpheli ise bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamından daha önce de 11 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Adliyeden genel ve detay görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden görüntü

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

Özvatan'da dolu zarara yol açtı

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Dolu yağışı nedeniyle ilçede ekili araziler zarar gördü.

Özvatan'da 3 gündür etkili olan sağanak, dün akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yağan dolu sonrası ilçe beyaza büründü. Ekili tarım arazileri ve meyve ağaçları zarar gördü. Ayrıca, ilçe merkezinden geçen dere yatakları sel sularıyla dolup taştı.

İlçe sakinlerinden çifti İdris Arslanboğa, dolu nedeniyle meyve ağaçlarının zarar gördüğünü söyleyerek, "Geçtiğimiz yıl meyve ağaçlarını don vurmuş ve hiç ürün alamamıştık. Bu yıl ürün alacağımız için sevinçliydik. Bu kez de dolu felaketiyle karşılaştık. Ağaçların üzerindeki bütün meyveler dolu nedeniyle döküldü. Sebze yetiştirmek için ektiğimiz bahçelerdeki bütün ürünlerde zarar gördü" dedi.

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, dolu yağışı nedeniyle can kaybı ve yaralının olmadığını söyleyerek, hasar tespiti için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Cep telefonun taşan derelerden görüntü

Diğer görüntüler

Haber- Kamera: İsmet KÖZELO/ KAYSERİ- DHA

Tarlalarında ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesindeki Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrenciler tarafından 5 dönüm üzerine kurulu iki sera ve tarlada üretilen sebze ve meyveler 2 yıldır ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ulaştırılıyor.

Nebioğlu beldesinde 2 yıl önce açılan 120 öğrencinin eğitim gördüğü Şehit Sacit Olcay Kabaklıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yanındaki 5 dönümlük araziye 2 sera kuruldu. Okul yönetimi ve Tarım Teknolojileri Alanı'nda eğitim gören 21 öğrenci, öğretmenleri Perihan Yücesoy ile birlikte 'Ülkem İçin Üreteceğim' projesini geliştirdi. Proje kapsamında seralarda ve tarım arazisinde yerli tohumlarla üretilen kışlık ve yazlık sebze ve meyveler, Nebioğlu Belediyesi ile yapılan protokol sayesinde zabıtalar tarafından ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlandı. Öğrencilerin bugüne kadar yetiştirdikleri marul, ıspanak, lahana, brokoli, maydanoz, domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi sebzeler ihtiyaç sahipleri ailelerin yüzlerini güldürdü. Okulların kapanmasına rağmen öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte tarlada ürünleri üretmeye devam ediyor.

'ÖĞRENCİLER ÜRETME VE PAYLAŞMA DUYGUSUNU YAŞIYORLAR'

Okul müdürü Tekin Verim, öğrencilerin projeyle birlikte üretmenin ve katma değer sağlamanın önemini uygulamalı olarak öğrendiklerini söyledi. Öğrencilerin bir ürünün tohumunun gelişimine kadar her noktasında uygulamalı eğitim aldıklarını ifade eden Verim, "Öğrencilerimiz projeye sahiplendiler. Üretmenin ne kadar önemli olduğunu anladılar. Beklentimizden daha çok katkı sağladılar öğrenciler. Bu alanda paylaşmanın da önemini anlıyorlar. Biz ürettiklerimizi belediye sayesinde dar gelirli ailelere ulaştırıyoruz. Bundan sonra projenin büyümesi durumunda döner sermaye kurmayı okuluma düşünüyoruz. Bu şekilde öğrenciler ürettikleri ürünlerin satışı gerçekleştirecek. Bu sayede elde edilen gelirde öğrencilere harçlık ve burs adı altında ödenecek. Öğrenciler ürettiklerini ekonomiye çevirmenin önemini okulda öğrenecekler. Buradan mezun olduklarında üretecekler ve nasıl ekonomiye katkı sağlayacaklarını öğrenmiş olacaklar.ö dedi.

'HER FİDEDE ÖĞRENCİLERİN EMEĞİ VAR'

Tarım Teknolojileri Bahçe ve Tarla Bitkileri Öğretmeni Perihan Yücesoy da üçüncü seralarını açmak için çalışmalara başladıklarını belirtti. Ayrıca tarlaya da mısır, çilek ve karpuz ektiklerini anlatan Yücesoy, şöyle dedi:

"Burada yetiştirdiğimiz ürünleri gerek yazın gerek kışın belediyemize teslim ederek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyoruz. Birçok ürün çıkıyor burada. Bunları hibe etmek bizi en mutlu eden kısmıdır projenin. Şimdi yazlık meyveler yetiştiriyoruz. Şu an domates, biber ve patlıcan ağırlık verdik. Burada fide dikiminden hasadına kadar öğrencilerimizle iş birliği içerisindeyiz. Her bir fidede öğrencilerimizin emeği vardır. Sulama sisteminden havalandırmasına kadar tüm işleri yapıyoruz. Proje kapsamında bunları dar gelirli ailelere ulaştırmak öğrencilere paylaşmayı da öğretiyor.ö

ÖĞRENCİLER MUTLU

Öğrencilerden Funda Gedikli de yetiştirdikleri ürünleri ihtiyaç sahibi ailelere gitmesinin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, "Burada seramızda ürünler yetiştiriyoruz. Burada bakımlarını yapıyoruz. Ürünlerin hasadın aldıktan sonra dar ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Burada okumaktan çok mutluyuz.ö dedi.

-Drone ile okul ve tarladan görüntü

-Öğrenciler serada çalışması

-Öğrencilerin sebzeleri toplaması

-Okul müdürü Tekin Verim ile röp.

-Öğretmen Perihan Yücesoy ile röp.

-Öğrenciler ile röp.

-Ürünlerin belediyeye teslim edilmesi

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Türkiye'nin en büyük şelalesine özgürlük istediler

Dünyanın en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi'ni besleyen su, mayıs ve haziran ayı dışında, döküldüğü noktaya yakın bir bölgedeki elektrik santrali için kullanıyor. Bu aylarda kuruma noktasına gelen şelaleden akması için can suyu veriliyor. Vatandaşlar, sadece mayıs ve haziranda değil, yılın 12 ayı Tortum Şelalesi'nin coşkuyla akmasını istedi.

Erzurum- Artvin karayolunun 110'uncu kilometresindeki Uzundere ilçesinin Balıklı köyü yakınlarındaki dağda 18'inci yüzyılda meydana gelen heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor. 21 metre genişliğinde 48 metre yükseklik ile dünyanın da en büyük şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi yılda yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Şelalenin yoğun aktığı günlerde suyun düştüğü yerde gökkuşağı oluşturması ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 1960'da kurulan hidroelektrik santrali nedeniyle sadece mayıs ve haziran aylarında tam gücüyle akıtılan şelaleye, elektrik üretimi nedeniyle yılın yaklaşık 10 ayı can suyu veriliyor. Bunun da şelaleye olan ilgiyi azalttığını söyleyen Tortum Şelalesi'nde işletmecilik yapan Şaban Ata, "UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi, 10 ay boyunca kaderine terk edilmeyi hak etmiyor. Şelaleden can suyu aktığı zaman buraya turist gelmiyor. Suyun çoşkulu akması insanı cezbediyor. Bu nedenle diyoruz ki; Tortum Şelalesi'ni özgür barakın" diye konuştu.

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nun 5 Mayıs 2000 günü verdiği kararla birinci derecede doğal SİT alanı olarak tescil edilen Tortum Şelalesi'ne yılın sadece 2 ayı coşkulu su bırakılıyor. Diğer zamanlarda ise kurutulduğunu hatırlatan Ata, "Bu güzelim tabiatı yok etmeyelim diye yöre halkı olarak 14 Aralık 2009'da mahkemeye başvurduk. Erzurum Birinci İdare Mahkemesi'nde görülen davada, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Çevre Mühendisliği öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, su kısıtlamasının hem jeomorfolojik yapıya zarar verdiği, hem de ekolojik dengeyi bozduğu belirtildi. 21 Ocak 2010 günü mahkeme kararı ile şelaleye can suyu bırakılmasına başlandı. Ama gördük ki can suyu aktığında buralara ne gelen ne de giden var. Bu bizim onurumuz, gururumuz. Şelale ne yazık ki kaderine terkedilip can suyuna bırakılmamalı. Çünkü güzel gözle bakınca her şey güzeldir. Şelale kendi doğal suyuyla kaldığı zaman daha güzeldir. Hizmetler yaptıkça güzel oluyor. Yerli yabancı insanlarımız buraya akın ediyor. Ama ne yazık ki hizmet ve sosyal faaliyet konusunda yapılaşmada çok sıkıntı yaşadık. Göreve yeni başlayan Vali Okay Memiş'in gelip buraları görmesi özveriyle projelerimize destek vermesi bizleri sevindirdi" dedi.

Tortum Şelalesinin 2000 yılında SİT alanı olarak tescil edilmesi nedeniyle çivi dahi çakamadıklarını sözlerine ekleyen Şaban Ata şunları söyledi:

"Şelaleye inen merdivenler 17 yıl önce yapılmıştı. Artık bu merdivenler deforme oldu. Buraya gelen yerli yabancı turisti bu merdivenler taşımıyor, kaldırmıyor. Ne buraya gelenler ne de şelale bu kadar kıymetsizliği, kaderine terk edilmişliği hak etmiyor. Sayın valimizin projelere yatırımlara karşı ilgisi tabi ki bir yöre halkı olarak çok mutlu etti. Bizim amacımız para kazanmak değil, gelen giden insanlarımızın Erzurum çocuğu olarak mahcubiyet yaşamadan onları mutlu etmek. Şelalede de onları can suyuyla göndermek değil. Devasa görüntüsüyle insanlarımızı gezdirip yolcu etmek amacındayız. Yapılan hizmetlerin her şeyi güzeldir. Erzurum deyince akla ilk gelen tortum şelalesidir. Gelip görmek lazım. Sayın valimizin yöre halkını ve kamu yatırımlarını harekete geçirmesi bizim için ışık oldu. Bize cesaret verdi. Biz bunun devamını bekliyoruz. En güzelini yapacağız, biz Türk milleti olarak gelen giden insanımıza en güzel hizmeti yapmak zorundayız. Çünkü bize bu yakışır."

Şelalenin coşkuyla aktığı günler Uzundere ilçesi yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Günde 3-4 bin kişinin gittiği şelale can suyu ile akıtıldığında ziyaretçi sayısı 100'e kadar düşüyor. Şelalenin çevresinde konaklayacak hiçbir sosyal tesis ve gidebilecek bir tuvaletin bulunmaması tatilcilerin tepkisine neden oluyor.

-Tortum Şelalesinin can suyu verilmişken akması

-Coşkulu bir şekilde akan Tortum şelalesi

-Şelale ile hatıra fotoğrafı çekilen vatandaşlar

-Ziyaretçilerin merdivenlerden zorlanarak inip çıkmaları

-Vatandaşlar ile röp

-Şaban Ata ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK - ERZURUM,

Tatile çıkmayan öğrenciler meslek öğrenip, para kazanıyor

Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören öğrenciler, okulların tatil olmasına rağmen, atölyelerde çalışarak mesleklerini daha iyi öğrenip, aynı zamanda para da kazanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Eğitim öğretim sezonunun sona ermesiyle birlikte karnelerini alan Metal Teknolojisi ile birlikte Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, tatile girmeyip, okul atölyesinde 8 saat süreyle çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencileri çalışma yerlerinde ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Öğrencilerimiz çalışarak hem öğreniyorlar hem de kazanıyorlar. Şu anda buradaki her bir öğrencimiz aylık, 700- 900 lira arasında aylık aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Kendi okullarında üreterek hem harçlığını çıkartıyor, aynı zamanda gerçek iş ortamında mesleğini kaliteli bir şekilde öğreniyor. Buradan mezun edeceğimiz öğrencilerimiz, bu işi hakiki manada öğrenmiş şekilde mesleğe adım atacaklar. Önceden biraz teoriğe kaçılıyordu ama artık meslek liselerimizde üretime, uygulama yapılmasına, yaparak ve yaşayarak öğrenmesine önem veriyoruz. Meslek lisesindeki çocuklarımız hem ahlaki hem de mesleki manada eğitim alıp çok iyi bir noktaya gelmekteler" dedi.

Metal Teknolojisi Alan Şefi Salih Yünlü de 2019 yılında başlanılan döner sermaye işletmelerinde Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim araçlarının tedarik edilmekte olduğunu söyledi. Salih Yünlü şöyle devam etti:

"Şu anda Sağlık ve Sosyal Bilimler Lisesi'nin ranza ve yemek masasını imal ediyoruz. Mobilya bölümümüz çalışma ve etüt masalarını ve dolapları yapmaktalar. Bizler de burada öğrencilerimize hem eğitim veriyoruz hem de aile bütçelerine katkı sağlıyoruz. Okullar tatil olmasından dolayı her gün çalışmamızı sürdürüyoruz. Günde 8 saat çalışarak elimizdeki işleri bitirip, yeni işlere başlamayı planlıyoruz."

Meslek liseli Servet Işık ve kerem Karamanoğlu ise hocalarının gözeriminde mesleklerini öğrenerek aynı zamanda para kazanıp aile bütçesine katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atölyede, öğretmeni ile birlikte çalışan öğrenci

Ranza ve kaynak yapımı yapan öğrenciler

Taşlama çalışması, zımparalama yapılırken

Boya atölyesinde çalışan öğrenci

İl Milli Eğitim Müdürü yapılan ranza masalarla ilgili bilgi alırken

Ranza vidalayan öğrenci

Milli Eğitim Müdürü'nün vidalama yapması

Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ile röportaj

Mobilya atölyesi gezilirken

Metal Teknolojisi Alan Şefi Salih Yünlü ile röportaj

Öğrencilerle röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

