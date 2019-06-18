DHA YURT BÜLTENİ-4

1)TERÖR OPERASYONUNDA YAKALANAN 30 ŞÜPHELİ HDP ÜYESİ ÇIKTI

ADANA merkezli 4 ilde terör örgütü PKK adına korsan gösteri yaptığı iddiasıyla yakalanan 30 kişinin, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi üyesi oldukları ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana, Antalya, Niğde ve Mardin'de terör örgütü PKK adına sokak eylemi düzenleyen kişilere yönelik 17 Haziran'da şafak vakti operasyon yaptı. Polise taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdığı iddia edilen 35 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen adreslerin kapıları koç başlarıyla kırıldı. Ayrıca operasyon anı havadan da görüntülendi. Evlere giren polisler 30 kişiyi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, patlayıcı madde, çok sayıda ateşleme fitili, pompalı tüfek, uyuşturucu madde ve örgütsel döküman ele geçirildi. Şüphelilerin, HDP'ye bağlı Gençlik Meclisi üyesi oldukları belirlenirken, sokak eylemi düzenleyerek polise, taş, molotof kokteyli, havai fişek ve el yapımı patlayıcılarla saldırdıkları iddia edildi. Emniyete götürülen 30 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Operasyonun havadan çekilen görüntüleri

Ele geçirilen malzemelerin görüntüleri

Operasyonun aktüel görüntüleri

Zanlıların gözaltına alınması

Adli tıp birimine getirilmesi

SÜRE: 05'59" BOYUT: 663 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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2)ARAPLAR YATIRIM AMAÇLI FINDIK BAHÇESİ SATIN ALIYOR

KARADENİZ Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Araplar, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarını sürdürüyor. Arap turistler, Ordu'da son birkaç yılda 115 konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldı.

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Arap turistlerin akınına uğruyor. Körfez ve MENA ülkelerinden son yıllarda Karadeniz Bölgesi'ne yoğun ilgi gösteren Arap turistler, Karadeniz sahil kentleri ile turizm merkezleri ve yaylaları ziyaret ediyor. Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılmasıyla bölgeye daha da rağbet göstermeye başlayan Arap turistler, Ordu'da son yıllarda 115 konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldı. İlk kez 2 yıl önce fındık bahçesi satın alan Arapların halen bölgede turizm amaçlı yatırım yapmak için yer aradığı belirtildi. 2018 yılında 111 bini yabancı olmak üzere 850 bin turistin ziyaret ettiği Ordu'nun, bu yıl ise 1 milyon turist ağırlaması bekleniyor.

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Arap turistlerin bölgeye rağbetindeki en büyük etkenin başında ulaşım kolaylığının geldiğini söyledi. Yüce, "Yerli-yabancı turistler yaylaları, dereleri, şelaleleri, gölleri, tabiat parkları, denizi ve doğayı tercih ediyor. Havalimanı açıldıktan sonra bölgemize daha çok turist gelmeye başladı. Böylece arsa ve konut fiyatları tavan yaptı. Bunun yanı sıra yabancılara mülk satışı da olmaya başladı. Bölgeyi ziyaret eden Araplar önceden Trabzon'a yoğunluk gösteriyordu. Şimdi aynı şekilde Ordu'ya da güzel rağbet var. Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler artık kendilerine konut satın alıyor. Şuana kadar bölgemizde 100'den fazla konut ile 80 dönüm fındık bahçesi satın aldılar. Ordu bunları için potansiyel oldu. Aldıkları konutlarla yaşam merkezi oluşturuyorlar" dedi.

'YAYLALARA İLGİ GÖSTERİYORLAR'

Ordu'nun yaylalarına ulaşımı sağlayan yolların iyileştirilmesi ve ulaşım kolaylığının sağlanmasıyla bölgedeki konut ve arsa alışverişinin daha da artabileceğini de vurgulayan Yüce, "Havalimanı ulaşım kolaylığı ile Araplar artık Ordu'nun yanı sıra Giresun'u da ziyaret etmeye başladı. Ordu ve Giresun illerinin ortak kullandığı yaylalarımızda var. Buralarda turistlerce ziyaret ediliyor. Bölgemizdeki yayla yolları iyileştirilip turizme hazır hale getirilirse yerli ve yabancı ziyaretçiler bu bölgelere daha rağbet edecek. Şuan için gelen Araplar Ordu genelinde Aybastı Perşembe yaylası ile Kabadüz Çambaşı yaylasına gidiyorlar. Buralardan da turizm amaçlı yatırım yapmak için Arap işadamları son yıllarda yer arayışındalar. Fakat istedikleri büyüklükte yer bulamadıkları için henüz buralardan yer almadılar. Arapların yaylalara yönelip yer arayışında olması, bu tür söylentilerin çıkması da daha satılmadan yaylalarda arsa fiyatlarını da artırdı. Önümüzdeki dönemde hem Ordu'da hem de Giresun'da daha çok konut ve arsa almalarını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uğur Yüce ile röportaj

-Arap turistlerden görüntü

-Fındık bahçesinden görüntü (drone)

-Ordu'dan genel görüntü (drone)

Süre: 4.25 DK Boyut: 655 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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3)AJDA PEKKAN: TATİL NEREDE, BEN NEREDE

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, Türk popunun süper starı Ajda Pekkan konseriyle sona erdi. Alanya'yı çok beğendiğini ve birkaç gün kalmak istediğini belirten Pekkan, ancak "Tatil nerede, ben nerede" diyerek İstanbul'a dönmek zorunda olduğunu söyledi.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 3'üncü ve son günü dün saat 20.00'de DJ Haluk Sarıtaş performansıyla başladı. Sunuculuğunu radyocu 'Sarı Şeker' lakaplı Sema Eryiğit Emek'in yaptığı ve yaklaşık 30 bin kişinin belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanına toplandığı konser etkinliğinde, Haluk Sarıtaş yaklaşık 1 saat mikser başında kalarak hareketli şarkılarla Alanyalıları coşturdu.

Ardından sahneye çıkan Türk pop müziğinin süper starı Ajda Pekkan, hayranları tarafından alkış ve çığlıklarla karşıladı. Sahneye lila rengi ipekli kıyafetiyle çıkan Ajda Pekkan konserine sevilen hit şarkısı 'Heves' ile başladı. Sahneyi dansçılarla paylaşan süper starın yaptığı danslar büyük alkış aldı. Ardı ardına söylediği hareketli parçalarla hayranlarını mest eden Pekkan, 'Ben yanmışım' şarkısını konsere katılanlarla beraber söyledi.

'TATİL NEREDE, BEN NEREDE'

Şarkı arasında konuşan Ajda Pekkan, Alanya'yı çok sevdiğini belirterek, "Ne güzel yermiş burası. Birkaç gün daha kalmaya karar verdim ama ne yazık ki içimdeki çığlıklar bir süre sonra durdu. İşler, güçler, İstanbul, yeni single çalışması, gitmek mecburiyetindeyim tabii ki. Tatil nerede, ben nerede. Dün yapabildim bir tek, o kadar. Yarın gidiyoruz İstanbul'a ama sizden ayrılmak çok zor gelecek bana. Alanya'da sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyorum bu akşam. Bu gece bizi buluşturan Adem Murat Yücel Beyefendiye sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ajda Pekkan'a Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel üzerinde Pekkan'ın portresi bulunan su kabağı, Alanyaspor forması ile ipek kozasından yapılan taç hediye etti. Ayrıca konsere katılan bir hayranı çizdiği portreyi Ajda Pekkan'a hediye etti. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve 3 gün süren festival Ajda Pekkan konseriyle sonlandı.

Görüntü Dökümü

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Ajda Pekkan konserinden genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

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4)SULAMA KANALINDA SÖRF YAPTILAR

OSMANİYE'de sıcaktan bunalan bir grup genç, kendi imkanları ile sulama kanalında sörf yaptı.

Gençler, ilk olarak, internetten örneklerine baktıkları sörf tahtasını hazırladı. Gerekli güvenlik önlemi ve kıyıda bekleyen kurtarıcı ekibin ardından suya giren gençler, burada tutundukları halatı bir otomobilin çekmesiyle üzerine çıktıkları tahta ile sörf yaptı. Sörf yapanlardan Sefa Kındır, çocukluk yıllarında da, dere yatakları ve sulama kanallarında yüzdüklerini söyledi. Kındır, "Büyüdüğümüzde de sörfe merak sardık biraz. Denizde denedik bir kaç defa ve kendi kendimize sulama kanallarında da bir denemek istedik, başarılıda olduk. Yakınlarda deniz olmadığı için elimizdeki imkanlar buydu. Bazı güvenlik önlemlerimizi alarak girdik kanala, sörf yaptık, çokta eğlenceli ve güzel bir deneyim oldu bizim için" dedi.

Görüntü Dökümü

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Sörf tahtasının hazırlanması

Sulama kanalarında sörf denemesi, suya düşen gençler

Su üzerinde kayarken düşen gençler

Su üzerinde kayma denemeleri drone çekimleri

Su üzerinde kaymaları

Kıyıda bekleyen kurtarma ekibi

Sulama kanalında sörf yapılması

Genel ve detaylar

Sefa Kındır, Muhammet Emen ile röportaj

SÜRE: 04'49" BOYUT: 152 MB

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE,

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5)TEM OTOYOLU'NDA KONTROLDEN ÇIKAN TIR ORTA REFÜJE DEVRİLDİ: 1 YARALI

TEM Otoyolu Kocaeli'nin Derince ilçesi geçişinde kontrolden çıkan TIR orta refüje devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Derince Yenikent Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Ertan Ülker idaresindeki 34 AR 0630 plakalı TIR kontrolden çıktı. Yolun sağ tarafındak dinlenme tesisleri tabelasına çarpan TIR, daha sonra bariyerleri ve aydınlatma direklerini ezerek orta refüje devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR içerisinde mahsur kalan sürücü Ertan Ülker'i bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü daha sonra ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Ülker'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. TEM Otoyolu İstanbul ve Ankara istikametlerinde yolun 2 şeridi trafiğe kapatılarak iki yönde de trafik 1 şeritten kontrollü olarak verildi. Kazada ezilerek yola savrulan bariyer ve elektrik direkleri Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek bölgeden alındı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yola savrulan bariyer ve elektrik direkleri ile devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları kaza yapan TIR'ın sağ şeritte yoluna devam ederken, orta şeritten gelen başka bir TIR tarafından sıkıştırıldığını ve yol tabelasına çarptığını iddia etti. Yol tabelasına çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR daha sonra orta refüje devrilerek durabildi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden ve biriken araç kuyruğundan drone görüntüsü

Olay yerinden görüntü

Yaralının ambulans içerisinde görüntüsü

Devrilen TIR'dan görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),



