DHA YURT BÜLTENİ - 4

Sel felaketi sonrası Araklı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde önceki gün sağanak yağışın ardından meydana gelen, 7 kişinin öldüğü, 3 kişinin kaybolduğu sel felaketinin ardından bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, selde 7 bina yıkıldı, 50'ye yakın bina ağır hasar aldı, köprüler çöktü, 150 dekar fındık bahçesi de zarar gördü. Bölgede 100'e yakın kişi de tahliye edildi. Kayıp 3 kişi aranırken, Çamlıktepe Mahallesi'nde sel öncesi ve sonrası çekilen iki fotoğraf karesi, afetin neden olduğu yıkımı da gözler önüne serdi. Fotoğraflarda, 7 binanın yıkıldığı görüldü. Trabzon ve Rize Valilikleri bugün ve yarında bölgede yağış beklendiğini duyurarak vatandaşlardan olası sel olaylarına karşı dikkatli olunması istendi.

Trabzon'da önceki gün etkili olan sağanak yağış, Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen Karadere, biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taştı. Bölgede kurulu olan hidroelektrik santralinin toprak ve balçıkla dolan havuzunun da taşması sonucu yükselen sel suları mahallelere girdi, önüne kattığını sürükledi. Sele kapılan 10 kişi kayboldu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişinin dere yatağında cansız bedenlerine ulaştı, 4 kişiyi de yaralı olarak kurtardı. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

İlçede, AFAD ekiplerince başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Yapılan ilk tespitlere göre, sel felaketinde 7 bina yıkıldı, 50'e yakın bina ağır hasar aldı, 6 köprü çöktü, 150 dekar fındık bahçesi zarar gördü, 200 dolayında üreticinin arazisi etkilendi, 9 büyükbaş hayvan da telef oldu. Bölgede okul, cami, yol ve tarım arazileri ile su ve elektrik nakil hatlarının hasar gördüğü mahallelerde 100'e yakın kişi de tahliye edildi. Sele kapılan bazı iş makinesi, kamyon ve otomobiller de toprağa gömüldü. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Sel tahribatı nedeniyle kapalı olan Bayburt-Araklı karayolunda onarım çalışmaları sürüyor. Bölgede 314 personel, 62 araç ve 39 iş makinesiyle sel ve heyelan hasarlarının izleri silinmeye çalışılıyor.

KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR

İlçede sabahın ilk ışıkları ile birlikte kayıp 3 kişiyi arama çalışması da yeniden başladı. Trabzon'un yanı sıra bölge illerden gelen AFAD, AKUT, UMKE ekipleri Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde Karadere boyunca arama çalışması yürütüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 31 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi de çalışmalara eşlik ediyor. Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'taki yol açma çalışmasını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan ve 2 arkadaşlarını şehit veren JAK timi de arama çalışmalarına katılan ekipte yer alıyor. Kayıp kişilerin yakınlarının da umutlu bekleyişi sürüyor. Bazı vatandaşlar da ekiplerle birlikte arama çalışmasına katılıyor.

'ABREK' DEVREDE

AFAD'a ait, Samsun'dan getirilen 'Abrek' isimli kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor. Abrek son olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken ortadan kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalarda kullanılmıştı.

KIZILAY YEMEK DAĞITIYOR

Kızılay ekipleri Araklı ilçesi Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde çadırlar kurdu. Ekipler, 300 kişilik kumanya ile vatandaşlara ve görevlilere yemek dağıtımı yapıyor. Kızılay ekiplerinin vatandaşlara yemek yardımını sürdüreceği belirtildi. Ekipler ayrıca Araklı Devlet Hastanesi önünde kurulan çadırlarda ise hastanede tedavi gören yaralıların yakınlarına çorba ve çay ikramında bulunuyor.

YIKIM KARESİNDE

Araklı ilçesinde sel ve heyelanlardan en çok etkilenen yer Çamlıktepe Mahallesi oldu. Mahallede selden önce ve sonra çekilen fotoğraf karelerinde tahribatın boyutu da ortaya çıktı. İlk fotoğraf karesinde görülen 7 binanın sel felaketinde yıkıldığı görüldü. Yıkılan binalar arasında bulunan bakkalda toplanan belediye işçilerinin de burada sele kapıldıkları belirtildi. Sel sularının sürükleyerek götürdüğü binalardan geride ise temelleri kaldı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde sel anında çekilen yeni görüntüler de ortaya çıktı. Dere taşkını anında cep telefonu ile görüntü çeken kişi,"Dere patladı geliyor, evden kaçabildiler mi? Biz de güvende değiliz. Bu nasıl bir afet, bu nasıl bir şey. Böyle bir afet yok. Allah'ım sen yardım et. İnsanlar kaçmasına fırsat vermeden dere yuttu" dediği duyuluyor.

SELDE MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

Trabzon'un Araklı ilçesinde, 7 kişinin hayatını kaybettiği, kayıp 3 kişinin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü sel felaketinin ilk gününde, DSİ ve AFAD ekiplerince mahsur kaldıkları bölgeden tahliyeleri sağlanan kişilerin kurtarılma anlarına ait fotoğraflar ortaya çıktı. İlçenin Çamlıktepe Mahallesi'nde, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu kişilerin, DSİ ve AFAD ekipleri tarafından Karadere üzerinden ulaşılan noktadan halat yardımıyla ekipler tarafından kurtarıldığı anlar, fotoğraf karelerine yansıdı. Çevre kentlerden de takviye gelen arama kurtarma birliklerince sel ve heyelan bölgesinden kurtarılan 76 kişinin, askeri helikopterle ilçe merkezine tahliyeleri sağlanmıştı.

TRABZON VE RİZE'DE SEL ALARMI

Trabzon ve Rize Valiliği, kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurarak, sel ve heyelanlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Açıklamada, "Bölgede sürmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedirö denildi. Valiliklerin açıklaması üzerine belediye ve özel idare ekiplerine ait iş makineleri dere yataklarında olası sel taşkınlarına müdahale için hazır bekletilmeye başladı.

DEV KAYA OKULA GİRMİŞ

Araklı ilçesinde meydana gelen selde en büyük hasarın yaşandığı Çamlıktepe mahallesindeki Çamlıktepe İlk ve Ortaokulu'da nüyük hasar hasar aldı. Okulun zemin ve bodrum katları ile bahçesi tamamen çamur ve balçıkla kaplandı. Mahallede sel anında yamaçtan kopan dev kaya kütlesi sel sularının sürüklemesi ile duvarını yıktığı okulun içerisine girdi. Okulun merdivenlerinde kalan kaya kütlesi selin şiddetini de gözler önüne serdi. Ekipler, mahallede sel ve heyelan hasarlarını onarmak için çalışma yürütüyor.

Görüntü Dökümü

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Sel anında çekilen cep telefonu kaydı

Drone ile sel bölgesi detayları

Okuldan detaylar

Sel temizliği yapılması

Ekiplerin çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Tolğa SAĞLAM-Selay SAYKAL TRABZON,

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1 milyon 312 bin liralık vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

Adana'da çok sayıda kişinin kimlik bilgilerini alarak kredi kartı ve çek düzenleyip 1 milyon 312 bin liralık vurgun yapan Alaettin T. (42) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri Alaettin T.'yı yolda durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Üzerinden başka isimle düzenlenmiş ehliyet çıkan şüpheli emniyete götürüldü. Alaettin T.'nın yapılan incelemesinde 'Karşılıksız çek kullanma, karşılıksız çek verme, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistem dolandırıcılığı, başkasına ait kredi kartını kullanma' gibi 40 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Bu yöntemlerde 1 milyon 312 bin liralık vurgun yaptığı saptanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adliye binasına getirilmesi

SÜRE: 00'36" BOYUT: 67,7 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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İkinci el otomobil satıcıları 30 Haziran'ı bekliyor

Uzun süredir durgunluğun hakim olduğu ikinci el otomobil piyasasında, ÖTV ve KDV indiriminin sona ermesi bekleniyor. Son günlerde zaruri ihtiyaçlar dışında kimsenin alım satım yapmadığını söyleyen galericiler, piyasanın canlanması için 30 Haziran tarihine odaklandı.

İzmir'de her gün yaklaşık 3 bin 500 ikinci el otomobile ev sahipliği yapan Otokent, en sakin günlerini yaşıyor. Ramazan Bayramı öncesinde satışların hareketlendiğini söyleyen galericiler, yaz tatilinin başlamasıyla satışların azaldığını belirtti. Otokent esnafı ÖTV ve KDV indiriminin sona ereceği 30 Haziran tarihini bekliyor. Yaklaşık 30 yıldır ikinci el otomobil alım satım işiyle uğraştığını söyleyen Hüseyin Bulut, tatil öncesi yüzü gülen esnafın yeniden sakin günler yaşadığını anlattı. Satıcının çok, alıcının da yok olduğunu bildiren Bulut, "Satışlarda bir durgunluğa girdik. ÖTV indirimi uzarsa işler bu ayarda gider. Ama uzamaz ve sıfır otomobillere biraz daha zam gelirse insanlar ikinci el araba talep eder. Tatile gidenler daha önce arabalarını aldı. Aracını satacaksa tatilden dönünce satar. Şimdi sadece zaruri ihtiyacı olanlar araba alıp satıyor" dedi.

Otokent esnafı Mert Gökçen ise parası olanların otomobil ya da gayrimenkul yerine dolara yatırım yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Araba almayı düşünen müşteriler İstanbul seçimlerini bekliyor. 'Dolar biraz daha artar ve daha çok kazanırım' diyenler oluyor. İkinci el araba piyasası er ya da geç açılacak. Taşıt kredileri yüksek olduğu için alımlar erteleniyor. Kredi çekemediği için araba alamayanlar oluyor. Geçen yıl kredi yönlendirdiğimiz 10 bankadan 7, 8'i bu talebi onaylarken bu yıl 2 ya da 3'ü onaylıyor. Bankalar da kendini garantiye almaya çalışıyor."

'İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ GÜVENLİ DEĞİL'

Seyhat Kaysal da Otokent'in Kemeraltı'na benzediğini belirterek çarşıdaki canlılığın herkesi olumlu etkileyeceğini dile getirdi. Kaysal, "İşlerimiz şimdilik iç açıcı değil. Ben satıp para kazanmışım, komşumuz kazanamamışsa bunun bir anlamı yok. Sıfır arabalar için 12 ay faizsiz 50 bin lira fırsatı sunuluyor. Bu durumda müşteri gelip benden peşin araba almaz. Otokent'te yaklaşık 50 boş dükkan var. Yarım saat otursanız fiyat soran bir kişiye rastlayamazsınız. Burası Kemeraltı'na benziyor. Canlılık olursa hepimiz olumlu etkileniriz" diye konuştu. 30 Haziran'da ÖTV indiriminin sona ermesiyle birlikte faizlerde de düşüş beklediklerini dile getiren Otokent Başkan Yardımcısı Cengiz Şirin de güvenli alışveriş yapmak isteyenlerin kendilerini tercih ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Satışlar durgun. Bayramda biraz daha hareketlendi. İkinci el otomobil alım satımı artık internet üzerinden de yapılıyor. Ama burası bir ticarethane. Daha güvenli alışveriş yapmak isteyenler bizi tercih ediyor. İnternetten alışveriş güvenli değil. Buradan alırlarsa, satıştan sonra sorun yaşandığında karşılarında muhatap bulurlar. Ama internetten yapılan alışverişler daha riskli."

İTALYAN GÜZELİ CEP YAKIYOR

33 yıldır bu işi yaptığını belirten Otokent esnaflarından Avni Eser de ikinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili bilgi verdi. İkinci el araba fiyatlarının 25 binden başlayıp 400- 500 liraya kadar çıktığını ifade eden Eser, yabancı otomobillerin de özel alıcılara sahip olduğunu söyleyerek "Fiyatlar oldukça yüksek. Faizlerin yüksek olmasından kaynaklı satışlar azaldı. Sıfırların fiyatları yüksek olunca ikinci ele talep artar. Galeride 30 ile 50 bin lira arasında fiyatları değişen arabalara talep biraz daha fazla. Şuanda en yüksek fiyatlı arabamız yarış ve spor arabaları üreten ünlü İtalyan otomotiv firmasının 2012 model ürünü. Özel bir arabadır, fiyatı da 180 bin euro. Onun da kendine göre alıcısı var" dedi.

DİYARBAKIR'DAN GELDİ ARABAYI ALDI

Otokent'e arabasını satmak için gelen Hasan Ali Çopur da güzel arabanın her zaman için alıcı bulduğunu söyledi. Güneş enerjisi sektöründe çalıştığını söyleyen Çopur, alıcısını Diyarbakır'dan bulduğunu belirterek "Müşterimiz geldi, biz de ağırladık, burada misafir ettik. Satışımızı yaptık, şimdi yolcu edeceğiz nasip olursa" dedi. Pencere imalat işiyle uğraştığını anlatan alıcı Ertan Aslan ise uzun pazarlığın ardından anlaşmayı sağladıklarını belirtti ve şöyle dedi:

"Bir saattir dil döküyoruz bir araba için. 100 bin liraya anlaştık. Diyarbakır'dan geldik. Pek bizim hesabımıza uymadı ama mecbur kaldık, nasip böyleymiş."

Görüntü Dökümü

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-Otokent'teki satılık arabalardan görüntü,

-Alıcı ve satıcı pazarlığından görüntü,

-Alıcı ve satıcıyla röp,

-Galerici esnaflarla röp,

-Otokent Başkan Yardımcısı Cengiz Şirin ile röp.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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10 yıldır ipekböceği yetiştiriyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 10 yıldır ipekböcekçiliği üretimi yapan Gültekin Demiral (38), 100 metrekareden yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Yaklaşık 40 günde oluşan ipekböceği kozasından bir dönemde 15 bin liraya kadar kazancı olduğunu söyleyen Demiral, "Bölgede bu işi yapanlar giderek azalıyor" dedi.

Gazipaşa'ya bağlı Yeni Köy Mahallesi'nde 10 yıl önce evinin bir odasında ipekböceği yetiştiriciliğine başlayan Gültekin Demiral, 3 yıl önce Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın (SYDV) verdiği destekle 100 metrekarelik ipekböceği yetiştirme alanı kurdu. Gültekin Demiral şimdi 100 metrekarede 5 kutu larvadan oluşan tırtılların bakım kalitesine göre yaklaşık 200 kilo ipek kozası elde ediyor. Kozanın kilogramını üyesi olduğu birliğe 65 liradan satan Demiral, 35- 40 günde koza haline dönüşen ipekböceğinden kalitesine göre 12 bin ila 15 bin lira arasında gelir elde ediyor. Gazipaşa'da 67 üreticinin toplamda yaklaşık 3 bin 200 kilo ipekböceği üretimi yaptığı belirtildi.

'KİLOSU 65 LİRADAN SATILIYOR'

Gültekin Demiral, "100 metrekarede ipekböcekçiliği yapıyoruz. Tırtılları dut yapraklarıyla beslemeye başlıyoruz. Bu işte besleme, uykuyla 3- 4 aşamada koza yapma aşamasına kadar geliyor. İşletme içine koza yapabilmeleri için cağlar dikiyoruz. Burada kozalarını yapınca bizler bu cağlardan kozaları topluyoruz. Topladıktan sonra dışındaki fazlalığı makineyle alıyoruz. Sonra bu kozalar satışa hazır hale geliyor. Kilosu 65 liradan satılıyor" dedi.

'KISA ZAMANDA ELİMİZE PARA GEÇİYOR'

100 metrekaredeki üretim alanından yaklaşık 200 kilo koza elde ettiklerini vurgulayan Gültekin Demiral, "Bunun da bize 12- 13 bin lira, iyi bakabilirsek 15 bin lira getirisi oluyor. 15 Nisan gibi larvalar bize gelir, 25 Mayıs gibi biter. Kısa bir zamanda, 35- 40 günde elimize böyle bir para geçiyor. Pazar sıkıntımız yok. Koza Birlik, üretim yerine kadar gelip alıyor. Zahmetine gelince 10- 15 gün sıkıntılı günler oluyor. Bu zaman da en çok yediği dönemleri olunca dut yaprağı yetiştirmede biraz sıkıntı çekiliyor. Bölgede bu işi yapanlar giderek azalıyor. Fiyatlarda biraz daha düzenleme yapılarak cazipleştirilebilir, vatandaş ilgi duyabilir. Dut ağaçlarının azalması, ipekböcekçiliğinin rekabet görmemesinin başlıca sebeplerinden" diye konuştu.

Baba Mustafa Demiral (61) ise, oğlunun yaptığı işten zevk aldığını ve birlikte çalıştıklarını söyledi. Anne Hande Demiral (58) da bu işi yapmayı çok sevdiğini, çocukluğundan bu yaşa kadar ipekböcekçiliği yaptığını, oğluna yardım ettiği için mutlu olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Üretimin yapıldığı konteynerin dış görünüşü

İpekböceklerinden ve kozalardan detay

Ailenin kozaları toplaması

İpek kozalarından ve böceklerden detay

RÖP 1: Gültekin Demiral

Aileden ve kozalardan detay

RÖP 2: Mustafa Demiral (Baba)

Detay

RÖP 3: Hande Demiral (Anne)

Konteynerden görüntü

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Amasya'da Atatürk'ün kıyafetleri defilesine ilgi

Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl kutlamaları kapsamında mankenlerce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün giysilerinden esinlenerek hazırlanan defile, izleyenlerin beğenisi topladı.

Kentte, 12-22 Haziran Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri, bu yıl Amasya Tamimi ve Milli Mücadelenin 100'üncü yıl coşkusuyla kutlanıyor. Amasya Valiliği koordinesinde Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü'nün de organizesinde Yavuz Selim Meydanı'nda Atatürk Giysileri Defilesi düzenlendi. Defile programına, Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, Amasya Belediye Başkan Vekili İbrahim Hakkı Özşen, Vali Yardımcısı Ferhat Burak Gazi, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, kurum ve kuruluşların müdürleri, STK temsilcileri ve kent sakinleri katıldı. Defilede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı sinevizyon gösterimi ve kostümlerle anlatıldı. Organizasyon kapsamında sahne alan mankenler; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün savaşlar, Türkiye Cumhuriyetini kurduğu dönemler ve ilk cumhurbaşkanlığı dönemlerinde giydiği kıyafetler, canlandırma eşliğinde sergilendi.

İzleyenlerin beğenisi toplayan defilede mankenler, 10'uncu Yıl Marşı eşliğinde sahneye son kez çıkarak final yaptı. Programın sonunda Amasya Valisi Dr. Osman Varol defileye katkı sunanlara çiçek ve plaket verdi.

Görüntü Dökümü

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Meydandan detay

-Defileden detay

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,