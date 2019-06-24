DHA YURT BÜLTENİ - 4

1)BODRUM AÇIKLARINDA 15 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Alaca Burnu açıklarında lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik botu, dün saat 03.30 sıralarında, Alaca Burnu açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki 13'ü Kongo ve 2'si Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 15 kaçak göçmen yakalandı. 6'sı erkek, 4'ü kadın ve 5'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ BODRUM (Muğla), -

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2)KIZ KARDEŞİNİ EVLENMEKTEN VAZGEÇTİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

ADANA'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü. Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis, Behsil Dahir'i gözaltına aldı. Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adliyeye getirilmesi

Adliye girişinden görüntü

Olay yeri genel ve detaylar

Kızın annesinin ağlaması

Evin görüntüsü

SÜRE: 01'10" BOYUT: 130 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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3)YOLDA AV TÜFEĞİYLE VURULAN ABLA- KARDEŞ YARALANDI

MALATYA'da, yolda yürüyen Makbule A. (19) ve Zehra A. (16), otomobille yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişinin av tüfeğiyle ateş açması sonucu bacaklarından vurularak, yaralandı. Polis, saldırı sonrası kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Makbule A. ile kardeşi Zehra A.'ya, yolda yürürken, yanlarına otomobille yaklaşan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, av tüfeğiyle ateş açtı. Abla- kardeş, bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Makbule A. ile Zehra A.'yı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kız kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, olay yerinden boş kartuşları toplayıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Otomobille kaçan kişi ya da kişilerin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Hastane

Polis ekipleri

Hastaneden detaylar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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4)2 KEÇİ UÇURUM KENARINDA 5 GÜNDÜR KURTARILMAYI BEKLİYOR

BURDUR'da Süleyman Çağaç'ın otlatmaya dağlık alana çıkan 4 keçisinden 2'si uçurum kıyısında mahsur kaldı. Çağaç'ın yardım istediği AFAD ekiplerinin hayati risk nedeniyle inemediği uçurumdaki 2 keçi, 5 gündür aç ve susuz bir şekilde kurtarılmayı bekliyor.

Kocapınar Köyü'nde oturan Süleyman Çağaç'a ait 4 keçi 5 gün önce Poyam Yolu Mevkisi'nde kayalık alanda mahsur kaldı. Süleyman Çağaç, kendi imkanlarıyla keçilerden 2'sini kurtardı. Daha aşağıda bulunan 2 keçisini ise uzun süre uğraşmasına rağmen kurtaramayan Süleyman Çağaç, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istedi. Dağlık alana gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri keçilerin bulunduğu uçurum kenarındaki sarp kayalıklara hayati risk nedeniyle inemedi. Bu nedenle de keçileri kurtarma operasyonu yapılamadı.

Keçilerin sahibi Süleyman Çağaç, ilkokul yıllarından bu yana çobanlık yaptığını zaman zaman aynı bölgede keçilerin kaldığını ancak ilk defa bu şekilde olduğunu söyledi. Çağaç, "Hayvanları otlatırken orada kaldılar. 2'sini kendi imkanlarımla kurtardım. Kurtaramadığım daha aşağıda bulunan 2 keçi için AFAD'dan yardım istedik. Onlar da can güvenliği olmadığı için kayalıklardan inemedi. Keçiler 5 gündür aç susuz kayalıklarda bekliyor" dedi.

Süleyman Çağaç'ın eşi Teslime Çağaç da hayvanlarının aç susuz günlerdir kurtarılmayı beklediğini kaydetti.

Görüntü Dökümü

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Kayalık alanda mahsur kalan keçiler

Teslime çağaç

Araziden detay

Süleyman Çağan ile röportaj

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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5)ÇALIŞMAYAN ANTİKACIDAN HIRSIZLIK

BURDUR'da ticari faaliyetine son veren antika eşyaların satıldığı iş yerine hırsız girdi.

Burdur Otogarı'nda bulunan ve birkaç ay önce faaliyetine son veren antikacı dükkanına kapının kilitlerini demir makasıyla kırarak giren hırsız ya da hırsızlar içerideki bazı antika eşyaları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İş yeri sahibinin eşi Müzeyyen Dinçer, "Eşim Isparta'da Cezaevi'nde. Onu ziyarete gitmeden önce dükkana uğrayayım dedim. Gelip baktığımda bazı eşyaların çalındığını gördüm ve polise haber verdim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin incelemesi

Demir makası

Müzeyyen Dinçer ile röportaj

İş yerinden detay

101 MB/// 01.42"

Haber- Kamera Mesut MADAN/BURDUR,

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6)123 YIL ARADAN SONRA ANA YURDUNDA AÇAN 'YİTİK LALE'Yİ DOLU VURDU

AMASYA'da neslinin tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin ana yurduna tekrar kazandırılması için yürütülen proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, ekildiği botanik bahçesinde çiçek açtı. Türkiye'ye özgü tür olan ve 123 yıl aradan sonra ana yurdu Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler', kentte etkili olan doluda yapraklarını döktü. Endemik bitki türünün, gelecek yıl çoğaltılması hedefleniyor.

Anadolu doğasında en son 123 yıl önce görülen ve bilim insanları tarafından nesli tükendiği rapor edilen 'yitik lale'nin anayurdu Amasya'ya tekrar kazandırılması için proje hazırlandı. Proje kapsamında İngiltere'den getirilen tohumlar, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne ekildi. Yürütülen çalışmalarla tohumlar, filizlenmeye başladı. Doğadaki varlığının sona erdiği rapor edilen, Türkiye'ye özgü endemik türü, 15 Mayıs'ta çiçek açtı. 123 yıl aradan sonra ana yurdu Amasya'da çiçek veren 'yitik laleler', kentte 25 Mayıs'ta etkili olan dolu yağışı sonucu yapraklarını döktü.

GÖNÜLLÜLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Merzifon TEMA Başkan Yardımcısı Şamil Candemir, endemik bitki türünü, 2023 yılında, yeniden anavatanına kavuşturmayı planladıklarını söyledi. Candemir, "Yıllar sonra Merzifon'da yitik lalenin çiçek açtığına tanık olduk. Sevindik. Tabi dolu yağışı bu sevinci kısa yaşattı. Dolu da lalenin yaprakları döküldü. Bundan sonraki süreçte çalışmalarımız sürecek. Bu tohumları, yörede yaygınlaştıracağız. Elde ettiğimiz tohumları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıldönümü olan 2023 yılında, yeniden anavatanına kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

'GELECEK YIL SAYI ARTACAK'

TEMA Vakfı Amasya Temsilcisi Kadir Acer de, botanik bahçede geçen yıl 'yitik lale'nin 2 adet açtığını belirtti. Acer, "Laleler mayıs ortasında çiçek açtı. Kısa bir süre önce maalesef burada dolu yağışı oldu. Dolu, lalelere yapraklarını erken döktürdü. Ancak lale meraklıları gelip, kısa bir süre olsa da görebildiler. Gelecek sene bahçemizdeki lale sayısı artacakö diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Amasya Lalesi'nden detaylar

Mezifon TEMA Sorumlusu Kadir Acar'la röportaj

Muhabir Hakan Akgün'ün anonsu

(SURE: 04.40 DK) (BOYUT: 523 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Hakan AKGÜN,(AMASYA)-DHA

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7)MISIR REKOLTESİ ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

ADANA'da Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, iyi giden hava şartları nedeniyle hasadı yaklaşan mısırda, dönüm başına 1 ton 300 kilonun üzerinde rekolte beklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin 6 milyon ton mısır üretiminin yaklaşık yüzde 18'ini karşılayan Adana'da mısır hasadı yaklaştı. Seyhan Ziraat Odası 2'nci Başkanı Cahit İncefikir, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle çiftçinin ayçiçeğine yönelmesinin mısır ekim alanlarının azalmasına neden olduğunu belirtti. Mısır tanelerinin verimli şekilde geliştiğini, aşırı sıcakların yaşanmaması halinde mısırın çiftçiyi memnun edeceğini kaydeden İncefikir, "Eğer aşırı yağış ve sıcaklar olmazsa mısırda dönüm başına 1 ton 300 kilo gibi rekolte bekliyoruz. Bunun dışında, bugüne kadar satılan gübrelerde yüzde 30-40'lık satış azlığı söz konusu. Ovada eğer çiftçi gübreden belirli anlamda kısmışsa verimde düşüşe neden olabilir. Uygun gübreleme yapan çiftçilerin yüksek rekolte alacağını tahmin ediyoruzö dedi.

Görüntü Dökümü

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Cahit İncefikir ile röp

Dron Çekimleri

Genel ve detaylar

SÜRE: 03'04" BOYUT: 340 MB

Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,



