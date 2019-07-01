DHA YURT BÜLTENİ - 4

İZMİR'DE YANAN BÖLGE, GÜN AĞARINCA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yangın, yeşil doğada simsiyah yara açtı

İzmir 'in Menderes ilçesinde ilk belirlemelere göre elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu çıkan orman yangınında yanan 5 hektarlık bölge havadan görüntülendi. Yeşil dokunun yok olduğu ve tatilcilerin kaldığı otellerin sınırlarına dayanan yangının oluşturduğu tehlike havadan gün ağarınca ortaya çıktı.

Menderes ilçesinin turizm cenneti Özdere bölgesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde 'Oteller Bölgesi' olarak bilinen yerde dün (pazar) saat 22.15 sıralarında yangın çıktı. Grand Efe Oteli'nin karşısındaki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre elektrik tellerinin birbirine sürtünmesinden kaynaklandığı tespit edilen

yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 5 yıldızlı otellerin yoğun olduğu bölgede alevlerin tehdit ettiği bazı otellerde konaklayan tatilciler, tahliye edildi. Yangın Menderes Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yoğun çabasıyla gece geç saatlerde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle İzmir- Kuşadası yolu uzun süre trafiğe kapatıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının söndürülmesinin ardından güneşin doğmasıyla alevlerin teslim aldığı bölge, Dha tarafından havadan görüntülendi. Yeşil ağaçlardan geriye kül kaldı. Tatilcilerin konakladığı otellere kadar uzanan

yangında ekiplerin başarısıyla can kaybı yaşanmadı ama alevler, yemyeşil doğa içinde adeta hançerle simsiyah bir yara açtı.

Görüntü Dökümü

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-Drone çekimleri

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera-Drone: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

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Çamburnu Tabiat Parkı ormanından iyi haber

Trabzon'un Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan ve 2.5 yıl önce çıkan yangında 25 hektar alanın zarar gördüğü Çamburnu Tabiat Parkı'na dikilen fidanlar yeşerdi. Dikimi yapılan yaklaşık 29 bin fidanın boyu 30 santimetreye ulaşan bölgede, yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri de silindi.

Sürmene ilçesinde, dünyada sarıçam ormanlarının deniz düzeyine inebildiği nadir alanlardan olan Çamburnu Tabiat Parkı'nda, 7 Ocak 2017 tarihinde çıkan yangınında yaklaşık 25 hektar sarıçam ormanı zarar görmüştü. Kış ortasında çıkan yangına piknikçilerin yaktığı mangal ateşinin neden olduğu iddia edilmişti. Yangından sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) akademisyen ve öğrenciler ile Türkiye Orman Derneği ve Orman Müdürlüğü görevlilerinden oluşan teknik ekip, Çamburnu mevkiinde incelemelerde bulundu. Orman mühendislerinden oluşan heyetin incelemesinde, 5.1 hektarı Tabiat Parkı olan 100 hektarlık sarı çam ormanında 25 hektarlık alanda etkili olan yangında boylu sarıçam ağaçlarının yüzde 30'unun kuruduğu tespit edildi.

HASARIN İZLERİ SİLİNDİ, ORMAN YEŞİLLENDİ

Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü de, hasar gören ağaçları mercek altına alarak, hasarlı bölgede rehabilitasyon ve fidan dikimi çalışmalarına başladı. Yanan ve zarar gören ağaçların yerine mevcut ağaçlardan alınan kozalaklardan üretilen 29 bin adet fidan dikildi. Oluşturulan ekiplerin titiz çalışmaları sonucu sarıçamla ağaçlandırılan bölgede dikilen fidanlar zamanla yeşermeye başladı. Yeşeren fidanların boyu 30 santimetreye ulaşan bölgede, yeşil örtüyle kaplanan ormanda yangının izleri de silindi.

'YÜZDE 90 BAŞARI ELDE ETTİK'

Hasar gören ormanda başlatılan ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında yüzde 90 başarı sağlandığını belirten Sürmene Orman İşletme Müdürü Sultan Demir, orman yangını sonrasında yürütülen yoğun çalışmalarla bölgeye 29 bin sarıçam fidanı dikildiği söyledi. Demir, "2017 yılında meydana gelen orman yangınında 25 hektarlık bir alanda örtü yangını şeklinde bir zarar oluştu. Bu alanda teraslar halinde sahayı işledik. Bu alana 2018 yılından itibaren yaklaşık 29 bin fidan dikimi gerçekleştirdik. Yüzde 90'ın üzerinde başarı elde ettik. Sarıçam fidanlarımız yeşerip yaklaşık 30 santimetre boya kadar ulaştı. Yapmış olduğumuz çalışma alanı içerisindeki fidanların hayatiyetlerini devam ettirebilmesi için yılda iki kez bakım müdahalesi yaparak dış etkenlerden koruyoruzö dedi.

'KOZALAKTAN FİDAN ÜRETİLDİ'

Sürmene Orman İşletme Şefi Serdar Aygün de, mevcut ağaçların kozalaklarından da yaralanarak üretillen fidan çalışmalarının başarıyla sürdüğünü kaydetti. Aygün, "Yanan alanı ağaçlandırırken fidanlarımızı, burada bulunan mevcut ağaçlardan olsun ve aynı genleri taşısın istedik. Bu nedenle buraya mevcut ağaçlardan aldığımız kozalaklardan ürettiğimiz fidanları dikerek ağaçlandırma yaptıkö diye konuştu.

ORMANDAKİ YAPI SAHİBİ KONUŞTU

Çamburnu Tabiat Parkı'nda tesis işleten Ali Hancı, bölgede çıkan yangının ardından ortaya atılan 'yapılaşma' iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Yangının 1993 yılında ihaleyle alıp kurdukları tesise uzak olduğuna dikkat çeken Hancı, "Burası daha önce Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir mesire alanıydı. Şimdi benim tesisimin bulunduğu alan Milli Parklara ait. Biz burayı 1993 yılında ihaleyle aldık. Burası eski yapılaşma olduğu için ömrünü tamamlayan eski yapılarımızı, Milli Parkların bütün eski yapıları yenileme kararı alınca 2015 yılında yenilemeye başladık. Benim tesisimim çok uzağında Orman Bölge Müdürlüğünün sahasında bir yangın meydana geldi. Bizim yapılaşmaya başladığımız tarihten sonra olan bir yangındı" ifadelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Yanan ormanın fidanlama yapılmadan önceki drone görüntüsü

-Fidanlama yapılan alanın drone görüntüsü

-Kuruyan ağaçlardan görüntüler

-Dikim yapılan alandan detay

-Dikilen fidanlardan görüntüler

-Röportajlar

-Genel detaylar

Haber : Selçuk BAŞAR Kamera : Aleyna BAYRAM/ TRABZON,

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UNESCO listesindeki eserlerin minyatürünü 16 bin 500 taşla yaptı

Malatya'da, inşaat ustası Ramazan Toklu (55), topladığı 16 bin 500 taş ile 33 yılda UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan eserlerin minyatürünü yaptı.

Kentte inşaat ustalığı ve aşçılık yaparak, geçimini sağlayan Ramazan Toklu'nun minyatüre ilgisi, 1986 yılında askerlik yaptığı Konya'da başladı. Tahtadan 33 yıl önce yaptığı uçak yapan ve el işi minyatürlerini zamanla geliştiren Toklu, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ndeki eserlerin minyatürlerini yaptı. Ramazan Toklu, Çin'de bulunan Yiwen Köşkü'nden İstanbul'daki Galata Kulesi'ne, Malatya'daki Kanlı Kümbet'ten Hindistan'daki Tac Mahal ile tarihi kiliselerin minyatürlerini yaptı. Minyatürlerin her birini 2- 3 yılda bitiren Toklu, çoğunlukla yerlerinden topladığı taşlarla tamamladı.

8 MİNYATÜR İÇİN 16 BİN 500 TAŞ

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nden yaptığı 8 minyatür için 16 bin 500 taş kullandığını anlatan Ramazan Toklu, evini müze olarak açmayı düşündüğünü söyledi. Toklu, "Askerde binbaşının masasındaki uçağın maketini yaparken, beni merak sarmasıyla başladım. Daha güzelini ve daha iyisini yapabilmem için şartlarım yeterli değil; ancak kendi imkanlarımla 1991'de ilk sergimi açtım. Bunlar sıradan eser değiller. Taştan, demirden, bakırdan ve ağaçtan her çeşit eserleri yaptık. 8 parça taştan eserimiz var. Kanlı Kümbet, Taç Mahal, Saat Kulesi, Fransa'daki kiliseler, dünya tarihinde UNESCO listesine alınan eserleri yapmaya çalıştım. Birebir olabilmesi için özellikle bazılarını yurt dışından, bulunduğu yerlerdeki taşları getirttim. Bazılarını da buradan topladım. Bir eserim aşağı yukarı 2- 3 sene sürdü. Bu eserlerimin hepsini 33 senede toparladım. Boş zamanlarımda projelerimle ilgileniyorum. Eserlerimi fotoğraflarına bakarak yapıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ - (ÖZEL)

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Yapılan minyatürlerden detaylar

Ramazan Toklu röp.

Toklu'nun minyatür yapması

Minyatürlerden yakından detaylar

Toklu'nun taşları yapıştırması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Diyarbakır'da 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da polis tarafından düzenlenen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 147 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, yürüttükleri çalışmada, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 26 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik polislerinin düzenlediği başka bir operasyonda ise saman yüklü araçta yapılan aramada 120 kilo 700 gram esrar ele geçirilerek, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kamyonetin polislerce incelenmesi

Polisin ve narkotik köpeğinin arama yapması

Ele geçirilen maddeler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Adana'da torbacı operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Ferhat T. (20) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Musa D. (33) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Gülbahçesi Mahallesi'nde polis tarafından gözaltına alınan Ferhat T.'nin evinde yapılan aramada 28 pakette 242 gram esrar, 2 adet özel reçeteli hap ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 6 bin 100 TL nakit para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kuruköprü Mahallesi'nde yapılan çalışmada ise Musa D. Gözaltına alındı. Musa D.'nin işyerinde yapılan aramada 10.69 gram kannabinoid ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 630 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferhat T. (20) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Musa D. (33) tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp tabela

Haber: Nuri PİR - Kamera: ADANA,

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'Gizemli yol'a gelip, deneme yapıyorlar



Erzurum'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yolda yer alan 200 metrelik 'gizemli yol' ilgi görüyor. Yolun başında kontağı kapatılan otomobillerin yokuş yukarı çıkmasına tanık olunduğunu duyanlar, buraya gelip, deneme yapıyor.

Kentte özellikle hafta sonları yaklaşık 200 metrelik yolda araçlarıyla olacaklara tanıklık etmek isteyenler, bölgede zaman zaman yer bulmakta güçlük çekiyor. Belediye tarafından 'Gizemli yol başlangıcı' yazılı tabelanın yanındaki diğer tabelada ise '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

'Gizemli yol'u görmek için Diyarbakır'dan geldiğini aktaran Semra Çetin, "Böyle bir yol var, dendi biz de geldik; ama şaşırdık ve anlam veremedik. Neye bağlayacağımızı da çözemedik. Metalik bir şey mi var aşağıda yoksa göz yanılması mı, bilemedik. Herkes gibi biz de aşırdık.

Bizim için gerçekten ilginç bir deneyim oldu. Bazı arkadaşlarımız buna inanmamıştı. Birebir olayı yaşayınca çok heyecanlandılar. Elbet burası için bir bilimsel açıklaması vardır. O açıklamanın da buraya yazılması lazım. Okuyup, bilinçlenmek isterdik" diye konuştu.Bazı kişiler ise yola su dökerek ya da top bırakarak, eğitimin ne tarafa doğru olduğunu çözmeye çalıştı.

ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü enerji sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor; ama rampa aşağı bir yol" demişti.

Görüntü Dökümü

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-Otobüslerle gizemli yola gelen kafile

-Yola su dökerek test etmeleri

-Yunus Çengel ile röp

-Araçları ile gizemli yola gelen vatandaşlar

-Gizemli yol başlangıcı tabelası

-Semra Çetin ile röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Başkan Böcek: Antalya 'ya gelen turistten ayak bastı parası alınmalı

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya gibi 14-15 milyon turist ağırlayan bir şehrin belediye gelirlerinin hizmet edebilme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, turistlerden 'ayak bastı parası' alınması gerektiğini söyledi. Böcek, bunun için bakanlığın yasa çıkarması gerektiğine değindi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) kuruluşunun 35'inci yılı dolayısıyla düzenlenen geceye katıldı. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm Antalya'yı içine alacak Antalya Turizm Birliği'nin kurulması için çalışmalar yaptıklarına değinen Başkan Böcek, tanıtımın önemine değindi.

TURİZM BİRLİĞİ KURULACAK

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlenen gecede konuşan Başkan Böcek, 35 yılı geride bırakan AKTOB'un geçmiş ve şimdiki dönem yöneticilerine teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Başkanlığı yaptığı 4 dönem boyunca her zaman turizmcilerle kol kola çalıştığını söyleyen Başkan Böcek, "46 ülkeye gittik ve birçok fuara katıldık. Bugün itibariyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Gazipaşa'dan Kaş'a kadar başta tanıtım olmak üzere yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Diğer ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla turizm birliği çatısı altında Antalya'mızda güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz" dedi.

TANITIMIN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Kurulacak turizm birliğinin Antalya'nın tanıtımı için önemli çalışmalar yapacağını ifade eden Başkan Böcek, ilçe belediyelerin de mutlaka bu birlik içerisinde yer alması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Böcek, turizm birliği ile ilgili şunları söyledi: "İlçeler bu birliğin ve tanıtımın içinde mutlaka olmalı ama öncelik Antalya olmalı. Önce Antalya'yı tanıtacağız ki sonra ilçelerini tanıtabilelim. Biz tanıtımı birlikte yapacağız. Tanıtımlara buna göre para harcayacağız. Küçük birikimlerle bu olmuyor. Antalya bir bütün olarak tanıtılmalı. Turizm yapılan ilçelerde daha düzenli olunmalı. Avrupa Birliği'ne uyum içinde olunmalı."

'AYAK BASTI PARASI' ÖNERİSİ

Başkan Böcek, 14-15 milyon turist ağırlayan Antalya'nın belediye gelirlerinin son derece düşük kaldığına dikkat çekerek, birçok ülkede uygulandığı gibi Antalya'da da ayak bastı parası uygulanabileceğini söyledi. 700 bin yatağa sahip Antalya'nın 14-15 milyon turist ağırladığını belirten Başkan Böcek, "Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 68'i Antalya'ya geliyor. Bu ayak bastı parasının alınması lazım" dedi. Bununla ilgili Turizm Bakanlığı'nın yasa çıkarması gerektiğine işaret eden Başkan Böcek, kurulması planlanan turizm birliği ile ilçelerle birlikte tüm Antalya'nın turizm için tek çatı altında toplanacağını ve bu sayede daha güçlü olunacağını ifade etti. Gecede, opera sanatçısı Hakan Aysev de konser verdi.

Görüntü Dökümü

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-Protokolden görüntü

-Konseri dinleyemeye gelenler

-Protokol şarkı söylerken

-Hakan Aysev konseri detay

-Konseri izleyenler detay

-Hakan Aysev'den şarkı detay

-Protokolden detay

-Başkan Muhittin Böcek'in açıklaması

Haber-Kamera: ANTALYA,

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Tokat'ta gergedan böceği bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kendi ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği (oryctes nasicornis) bulundu.

İlçe merkezindeki bir kafede çalışan Nurdan Özşafak (20) dün sabah kafenin önündeki ağaçlardan yere düşen yaprakları süpürdüğü sırada yerdeki böceği fark etti. İlk kez karşılaştığı böcekle ilgili internette araştırma yapan Özşafak gergedan böceği olduğunu fark etti.

Böceği inceleme yapmak isteyen olursa yetkililere verebileceğini, yoksa tekrar doğaya bırakacağını belirten Nurdan Özşafak "Kafede çalışırken yerde yaprakları süpürüyordum. Böceği yaprakların arasında fark ettim. Biraz araştırmam üzerine dünyanın en güçlü böceği olduğunu gördüm. Kendisinden 850 kat daha fazla bir yük taşıyabiliyorlarmış. Eğer yetkililer isterlerse incelemek için yetkililere vermeyi düşünüyorum ben bunu. Olmazsa doğaya salacağım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Böceğin görüntüsü

-Bulan kafa çalışanının konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Otomobil, traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin, kavşakta dönmek isteyen traktörün römorkuna çarpması sonucu kaya meydana geldi. Kaza da 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu- Ankara karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Ahmet Sarı yönetimindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, kavşakta dönmek isteyen Hasan Köylüoğlu'nun kullandığı 42 GB 960 plakalı traktörün arkasına bağlı iki römorka çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin büyük bir bölümü traktörün altında kaldı. Kazada yaralanan ve araç içinde sıkışan sürücü Ahmet Sarı ve yanındaki Şahin Sarı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ardından çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü Köylüoğlu da gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Araçlardan detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet YILMAZ KULU KONYA DHA))

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