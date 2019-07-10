DHA YURT BÜLTENİ - 4

Dalamanlılar şehidini uğurladı

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (27), memleketi Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay Üst Birliği'ne ikmal faaliyeti esnasında Hakkari'de askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ve Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit düştü. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören yapıldı. Ardından şehitlerden Kargın'ın cenazesi, dün (salı) akşam helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Üsteğmen Kargın'ın cenazesi, buradan da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla, bugün saat 01.00'de Dalaman Havalimanı'na getirildi. Şehidin naaşı, daha sonra cenaze aracıyla, Dalaman Devlet Hastanesi morguna ulaştırıldı. Şehit Emre Kargın'ın emekli trafik polis memuru babası Muhammet Kargın (55), annesi Saadet Kargın (51) ve kız kardeşi Erva Kargın (20) ise gün boyu taziyeleri kabul etti. Baba Muhammet Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Diğer türlü yapabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. En son, geçen pazartesi günü akşam telefonla görüştük. Kuzey Irak'taki birliklerimize mühimmat götürürlerken roket atmışlar. Biran önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz. Dış güçlerin desteği olmazsa, bu hainler asla atacak roket bulamazlar. Türkiye'yi yıpratmak için elinden geleni yapıyorlar" dedi.

Gece hastane morgunda tutulan şehidin cenazesi, bu sabah tören için teslim alındı. Şehit Kargın'ın naaşı, helalik alınması için Dalaman ilçesinde, 15 Sokak'taki 2 katlı baba evinin önüne getirildi. Burada gözyaşını tutamayan anne Saadet Kargın'ın "Oğlum ne olur bırakıp gitme. Benim biricik yavrum" sözlere yürekleri dağladı. Kızkardeşi Erva Kargın da annesiyle birlikte cenaze aracındaki Emre Kargın'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Erva Kargın da "canım ağabeyim" diyerek ağladı. Helallik alınmasının ardından şehit Kargın'ın tabutu, cenaze namazı için Dalaman Merkez Camisi'ne getirildi. Camideki cenaze törenine şehidin babası Muhammet Kargın başta olmak üzere aile fertleri, yakınları, eski Başbakan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Muğla Valisi Esengül Civelek, CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Aksaz Deniz Üssü Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, vali yardımcıları, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensuplarının da aralarında yer aldığı yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Muğla İl Müftüsü İbrahim Öcüt'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Emre Kargın'ın naaşı, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şehit Emre Kargın, Dalaman'ın Kapukargın Mahallesi Cumabeleni Sokak'taki Ceştepe Mezarlığı'na götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Emre Kargın'ın fotoğrafı

-Şehidin cenazesinin baba evine getirilirken görüntüsü

-Şehidin cenazesinin baba evinde helallik alınması

-Anne ve kızkardeşin haykırışları

-Şehidin cenazesinin camiye getirilmesi

-Binali Yıldırım ve diğer protokol üyelerinden görüntü

-Yol kenarında ağlayan vatandaşlardan görüntü

-Şehidin cenaze namazının kıldırılması

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Rize'de 300 yıllık tarihi kemer köprü çöktü

Rize'nin merkeze bağlı Ambarlık köyünde, 18'inci yüzyılda inşa edilen koruma altındaki taş kemer köprü çöktü. Geçen yıl restore edilen köprünün çökmesi yöre sakinlerini üzdü. Vatandaşlar, köprünün taşlarının toplanarak eski haline uygun yeniden inşa edilmesini istedi.

Ambarlık köyünde Salarha Deresi üzerine 18'inci yüzyılda kesme ve moloz taştan inşa edilen tek gözlü Ambarlık Kemer Köprü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 2003 yılında tescil edilerek koruma altına alındı. Geçen yıl restore edilen 40 metre uzunluğunda 3,20 metre genişliğinde ve 10 metre yükseklikteki köprü, bu sabah saatlerinde kendiliğinden çöktü. Yolu düzenli moloz taş ile örülmüş bölgenin önemli tarihi değerleri arasındaki köprünün çökmesi, yöre sakinlerini üzdü. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri çöken köprü enkazında incelemelerde bulundu.

'TARİHİN SİLİNİP YOK OLMASINI İSTEMİYORUZ'

Salarha Vadisi Kalkındırma Derneği Başkanı Dursun Ali Toptan, Ambarlık'taki tarihi köprünün çöktüğünü üzüntü ile öğrendiklerini belirterek, "Vadimizin kültür ve turizm bakımından tarihi aynası olan köprünün çökmesi, bizleri derinden üzmüştür. Bu tarihi köprü birkaç yıl öncesinde restore edilmişti. Onca dere taşkını, afet gören köprünün bugün yıkılmasının araştırılmasını yetkililerden zaman kaybetmeden istiyoruz. Aynı zamanda su debisi artmadan bir an önce tarihi köprünün taşları dereden çıkartılarak yeniden inşa edilip, vadimize kazandırılmasını istiyoruz. Böylesine önemli tarihin vadimizden silinip yok olmasını, kaybolmasını istemiyoruz" dedi.

Köylerinin simgesi köprünün çökmesine üzüldüklerini söyleyen Hasan Türüt de, "Bu sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile uyandık. Aşırı bir gürültü oldu. Kaza oldu sandık. Baktık ki bizim 300 yıllık köprümüz yerinde yok. Bunca yıldır ayakta duran köprünün, geçen yıl restorasyonu yapılmıştı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yıkılan köprünün enkaz detayları

Köyden detaylar

Vatandaşların köprü enkazını seyretmesi

Röportajlar

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA

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Doğa harikası vadide kamelyalar kaldırıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarihi ve doğası ile dünyaca ünlü kayacı vadisinde piknik işletmecilerine ait dere üzerine kurulan kamelyalar jandarma eşliğinde kaldırıldı. Kamelyaları kaldırılan işletme sahipleri üzüntülerini belirterek, Kayacı vadisinin özelliğini kaybedeceği ve müşteri kaybının çok olacağını söyledi.

Devlet Su İşleri 67'nci Şube Müdürlüğü tarafından, 'Olası bir su taşkını, sel durumlarında can ve mal güvenliği açısından dere yatağında bulunan kamelyaların kaldırılması' kararının ardından, Erdemli ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Lemas Deresi üzerine kurulu Kayacı Vadisinde bulunan kamelyalar kaldırıldı. Jandarma eşliğinde yapılan tahliye sırasında işletme sahipleri ise, işletme sahipleri arasında ayrıcalık yapılmaması gerektiğini söyledi.

30 yıldır aynı yerde çalıştığını belirten Ali Baş, "30 yıldır ben burada çalışıyorum. Dünyaca ünlü, doğası ve havası ile turistlerin cazibe merkezi haline gelen Kayacı Vadisinde kamelyalar kaldırıldığı zaman büyük kayıp yaşayacağız. Bu kamelyalar kaldırılacaksa herkesinki kaldırılsın. Ayrımcılık yapılmasın. Bizlerin kamelyası kaldırılıyor ama bir başkasının tapusu var diye kaldırılmak istenmiyor. Böyle bir durum olamaz. Bizim ekmeğimizi kim verecek. Kayacı Vadisi eski özelliğini kaybedecek" dedi.

Bölgede yıllardır işletmecilik yapan Gazanfer Baş ise, "Kayacı vadisinde kamelyalar kaldırıldığı zaman iş potansiyeli düşecek ve özelliğini kaybedecek. Bizlerde devletimizin verdiği karara saygılıyız ama bizde ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz" diye konuştu.

Alanda tapulu arazilerinde bulunduğunu kaydeden Celal Baş ise, "Kamelyaların bulunduğu alan tapulu alanımızdır. Hiçbir tehlikesi yoktur. Kaldırılmaması gerekiyor" diyerek olaya tepki gösterdi.

Yer yer jandarma ve işletme sahipleri arasında sözlü tartışma çıkmasının ardından, Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, işletme sahipleri ile konuşarak ortamı sakinleştirdi. Taşkınlık çıkmadan işletme sahipleri kamelyalarını dere yatağından kaldırdı.

Görüntü Dökümü

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-Kayacı vadisinde işletmesi olan kişilerle jandarma arasında tartışma

-İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin İşletme Sahipleri ile konuşurken

-İşletme Sahibi Ali Baş ile röportaj

-Dere yatağında bulunan kamelya görüntüsü

-Lemas deresinin görüntüsü

-Kayacı vadisine gelen piknikçilerin görüntüsü

-İşletme Sahibi Celal Baş ile röportaj

-Sökülen kamelya görüntüsü

-Önceden derede bulunan kamelya ve müşteri görüntüsü

-Genel görüntü

(Boyut: 382 MB) (Süre: 4.50 dk)

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),

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Astsubay cinayeti eve gitmek istemeyen eşine sinirlendiği için işlemiş

Adana'da eşi Büşra G. (21) ve kayınbabası Cemal Ünlükıraner'ı (58) beylik tabancıyla öldüren kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i de ağır yaralayan astsubay Ertuğrul G., (22) cinayeti eve gitmek istemeyen eşine sinirlendiği için işlediğini söylediği öğrenildi.

Dün 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokak'ta Ertuğrul G., akşam eşi Büşra ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere ateş açarak eşi Büşra G. ve kayınbabası Cemal Ünlükıraner'ın öldürdü. Saldırıda kayınvalide Sultan Ünlükıraner'de ağır yaralandı. Olayın ardından Ertuğrul G. polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi. Eve gelen ekipler, ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazelerde otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'YORGUNUM EVE GİDELİM'

Gözaltına alınan Ertuğrul G., emniyetteki sorgusunda, "İşten yorgun gelmiştim, eşime yorgun olduğumu eve gidip dinlenmek isteğimi söyledim. Fakat eşim bunu kabul etmedi. Aramızda çıkan tartışma büyüdü" dedi. Geçmiş dönemlerde sosyal medya hesaplarında eşiyle fotoğraflarını paylaşan şüphelinin 'bir ömür seninle, bakmaya doyamıyorsam, ömrümün sonuna kadar hep sen' yazdığı ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çiftin düğün videosu

-Apartmandan görüntüler

-Yaralı annenin sedye ile ambulansa taşınması

-Ambulansın gidişi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekibinin görüntüsü

-Sağlık fotoğraflı

SÜRE: 03'06" BOYUT: 344 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Uyuşturucu alabilmek için su saatlerini çalmış

Konya'da 6 bağ evinden su saati çalan Mustafa O., (29) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa O.'nun ifadesinde, su saatlerini uyuşturucu satın almak için çaldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde merkez Meram ilçesindeki farklı mahallelerde bulunan 6 bağ evinde meydana gelen su saati hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı. Bir görgü tanığının, 70 plakalı bir otomobilin bölgede sürekli gezdiği yönünde bilgi vermesi üzerine polis, çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı. Kısa sürede otomobilin plakasını tespit eden polis, araç sahibi Mustafa O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Emlakçı olduğunu belirten zanlı, ifadesinde uyuşturucu satın almak için su saatlerini çalıp, ortalama 50 ila 60 liraya sattığını söyledi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Şüpheliden detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Tarihin su üstündeki mirası Kızkalesi, turizmin merkezi

Mersin'in Erdemli İlçesi'ndeki UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Kızkalesi, görenleri kendine hayran bırakıyor. Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, verimli bir yaz dönemi geçirdiklerini belirterek, herkesi tarihin su üstündeki mirasıyla birlikte yüzmeye davet etti.

Karadan 200 metre açıktaki küçük bir adacık üzerine kurulu Kızkalesi, 8 kuleyle korunan yapısı ile fantastik film sahnelerini andırıyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan kale, tarihte 'Korykos' olarak biliniyor. Yaz aylarında sahillerinde adım atacak yer kalmayan Kızkalesi, güneş enerjisi ile çalışan rengarenk ışıklandırması ile de gece görsel şölen sunuyor. Kent turizminin 'amiral gemisi olan' Kızkalesi, yerli ve yabancı turist sayısını her yıl gözle görülür şekilde arttırıyor. Bilinen tarihine göre Selevkoslar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Ermeniler, Kıbrıs Krallığı, Karamanoğulları ve Osmanlıların izlerini taşıyan Kızkalesi, ziyaretçilerine doğa ve tarihi aynı anda sunuyor. Tanıtım çalışmaları ile birlikte ulusal ve uluslararası arenada tanınırlığı artan Kızkalesi'ni, yılda 1 milyon turist geziyor.

YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Kızkalesi'nin çok önemli bir tatil noktası olduğunu söyledi. Öztop, şöyle konuştu:

"Kızkalesi, Mersin'in dünyaya açılan kapısı. Ramazan Bayramı ile birlikte yaza girmiş olduk. Son derece verimli bir yaz dönemi geçiriyoruz. Dernek yöneticilerimiz ve üyelerimizin çalışmaları sonucu ulusal ve uluslararası fuarlarda Mersin'i ve Kızkalesi'ni tanıttık. Ramazan Bayramı tatilinde bunun meyvesini aldık. Doluluk oranımız en üst orandaydı. İşletmelerimiz, otellerimiz, yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Yurt dışında yaşayan gurbetçilerin bölgemize çok yoğun talepleri var. Ülkemize çok büyük katkı sağlıyor. Hem de Mersin'in dünyaya tanıtımı anlamında önemsediğimiz bir olay. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçiler Kızkalesi'ne çok destekleri oluyor. 73 bin metrekare ince kum plajımız var. Bu Türkiye'de birçok noktada bulamayacak bir yer. 30 metreden sonra derinleşen bir denizimiz var. Dolayısıyla özellikle engelliler, yaşlılar ve çocuklarımızın rahatlıkla yüzebiliyor. Denizin başlama noktasıyla kale arasındaki mesafe 550 metre. Kaleye yüzmek isteyen insanlarımız bir hedef olarak koyup, yüzüp geri geliyorlar. Mersin'in 11 mavi bayrağının bulunduğu sahillerden 2 tanesi Kızkalesi'nde. Nereden bakarsanız bakın, Kızkalesi çok zengin bir yer. Biz herkesi bu güzel kuma, bu denizin mavinin yoğun olduğu bu denizden yararlanmaya görmeye bekliyoruz."

Görüntü Dökümü

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Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop ile röp

Denizde yüzenler

Genel ve detaylar

Dron çekimleri

Süre: 05'03" Boyut: 599 MB

Haber-Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,

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Çocuklar, kitap satıp sokak hayvanları için mama alacaklar

Mersin'de Mezitli Kent Konseyi Çocuk Meclisi, kapı kapı dolaşarak topladıkları kitapların satışından elde edecekleri geliri, sokak hayvanlarına mama almak için kullanacak.

Yaşları 7 ile 14 arasında değişen çocuklar, sokakta karşılaştıkları hayvanların yeterli beslenmediğini görünce gıda temin edilmesi için proje üretti. Hayvanlara mama almak için kitap satmaya karar veren çocuklar, mahallelerinde kapı kapı gezerek yüzlerce kitap topladı. Çocuklar, topladıkları kitapları Viranşehir Mahallesi Sanat Durağı'nda açtıkları stantta satışa sundu. Fiyatları 1 lira ile 3 lira arasında değişen kitaplar yoğun ilgi görürken, kitap satın alan yetişkinler de çocukları güzel davranışları nedeniyle kutladı.

Çocuklar, bir taraftan kitap satışı yaparken, diğer taraftan küresel ısınmaya dikkat çekmek için de katılımcılara 'Dev buzdağı 150 bin penguenin ölümüne neden oldu. Buzlar erimesin, dünya ağlamasın' yazılı broşürler dağıttı.

Hayvansever çocukların bu çabasına Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve meclis üyeleri de kitap satın alarak destek verdi.

Sokak hayvanlarının umudu olan çocuklardan 11 yaşındaki Batıkan Akar ise, "Sıcak havalar nedeniyle dışarıda aç, susuz hayvanlar görüyorduk. Onlara gıda almak için kitap topladık. Kitap satışından kazanacağımız parayla kedi ve köpeklere mama alacağız. Ayrıca 'Siyah Penguen' adlı projemiz var. Küresel ısınma nedeniyle buzlar eriyor ve sevimli penguenler ölüyor. Onun için bizler buna dur demeliyiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kitap satışına yoğun ilgi

-Kitap satışından detay görüntüler

-Kitap satışı yapan çocuğun 'Sevimli dostlarımız için lütfen kitap satın alın' demesi

-Küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen çocuklar broşür dağıtırken

-Belediye Başkanı Neşet Tarhan çocuklarla birlikte

-Müzik dinletisi

-Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile röportaj

-Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile röportaj

-Batıkan Akar ile röportaj

-Kitapsever bir kadın ile röportaj

(BOYUT: 559,32 MB) (SÜRE: 5 DK)

Haber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/MERSİN,

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Başkan Karalar'ın Adana şiveli esprisi sosyal medya gündeminde

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın meclis toplantısında konuşmasına başlarken sözünü yarıda kesip ortamı yumuşatmak için bir meclis üyesine Adana şivesiyle 'Niye ters ters bakıyün, hayrola?' diye espri yapması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Haziran ayı 5'inci oturumunda çeşitli tartışmaların ardından Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz yapılması görüşüldü. Canlı yayınlanan toplantıda teklifin sunulmasının ardından 'Evet değerli meclis üyeleri' diye sözlerine başlayan Zeydan Karalar, ortamı yumuşatmak için AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'ya yönelik Adana şivesiyle "Niye ters ters bakıyün, hayrola? Bugün mübarek cuma, çok ters" diye espri yaptı.

Toplantının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları Karalar'ın esprisini fark ederek paylaşmaya başladı. Takipçi sayısı yüksek pek çok mizah sayfasında paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi. Bazı kullanıcılar görüntülere şu yorumlarda bulundu:

'Adana gibi başkan derken şaka yapmıyorduk', 'Adanalı olmayan da zor anlar konuşmayı. Tercüme edeyim: Evet değerli meclis üyeleri. Niye ters ters bakıyorsun, hayır ola?', 'Adanalı olmanın gereklerinden bir tanesi', 'Başka şehirde yaşayamam'

Görüntü dökümü

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Başkan Zeydan Karalar'ın mecliste konuşması

SÜRE: 01'29" BOYUT: 165 mb

Haber: Nuri PİR-Kamera: ADANA,

