DHA YURT BÜLTENİ-4

1)VAN'DAKİ GÖÇMEN FACİASINDA SÜRÜCÜ TOPRAĞA VERİLDİ, YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

VAN'ın Özalp ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün sürücünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 35 metrelik şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin uyruklarının ve isimlerinin belirlenmesi için çalışma yapılırken, yaralı 50 kişinin tedavisi sürüyor. Kazada hayatını kaybeden minibüs sürücüsü Gökhan Sırma'nın cenazesi, gece saatlerinde ailesine teslim edilip, toprağa verildi.

İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve batı illerine gitmek üzere dün yola çıktıktan sonra saat 12.00 sıralarında Özalp İlçesi Sürüyolu Mahallesi yolunda sürücünün kontrolünden çıkıp 35 metrelik uçuruma taklalar atarak yuvarlanan minibüste bulunan 66 kaçak göçmenden 16'sı hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı. Kazada, daha fazla yolcu alması için koltukları sökülen 18 kişilik minibüse 66 kişi sığdıran sürücü Gökhan Sıkma da hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitiren 17 kişinin cenazeleri çeşitli hastanelerin morglarına kaldırılırken, 50 kaçak göçmeni ise tedavi altına alındı. Kaçaklardan 22'sinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 23'ü Van YYÜ Araştırma Hastanesi, 5 kişinin de kentteki özel hastanelerde tedavilerini sürdüğü belirtildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu bazı yaralıların halen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden kaçak göçmenlerin kimlik ve uyruklarını belirlenmesi için de çalışmalar sürdürülüyor. Kaçak göçmenlerin kimlik tespitlerin ardından ülke ve yakınlarına haber verilmesi için 15 günlük bir sürenin beklendiği, bu süre içerisinde haber alınmaması durumunda da göçmenlerin kimsesizler mezarlığında toprağa verilecekleri belirtildi. Sürücü Gökhan Sırma'nın cenazesi ise gece saatlerinde ailesine teslim edildikten sonra toprağa verildi.

GÖRÜNTÜLER DÜN GEÇİLMİŞTİ

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

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2)PAZARCI TEZGAHI ÖNÜNDE BULDUĞU PARANIN SAHİBİNİ ARIYOR

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çiftçi Ramazan Kılıçaslan, satış yaptığı pazar tezgahında bulduğu paranın sahibini arıyor.

Pazaryerinde organik ürün satışı yapan Ramazan Kılıçaslan, 25 gün önce tezgahın önünde yaklaşık 600 TL buldu. Pazarı gezen Kılıçaslan, paranın sahibini bulamadı. Evine giden Kılıçaslan, oturduğu mahallede paranın sahibini aradı ama sonuç alamadı. 25 gün boyunca İnegöl'ün her yerinde gezen çiftçi, bir türlü paranın sahibine ulaşamadı. Kılıçaslan, paranın sahibini bulana kadar arayacağını söyledi.

25 GÜNDÜR ARIYORUM

Olayı anlatan Ramazan Kılıçaslan, "25 gün önce pazaryerinde satış yapıyordum. Tezgahımın önündeki fidelerimi toplarken, yaklaşık 600 TL civarında para buldum. Gün boyu gelen müşterilere ve esnafa para bulduğumu ve sahibini aradığımı söyledim. Mahallemde herkese söyledim. Kimseye de teslim etmedim parayı. Belki bu parayı kaybeden zor durumda olabilir. Bu parayı asla harcamam, bu paradan hayır gelmez. Bu durum herkese örnek olsun. Keşke herkes böyle davransa. Bulana kadar sahibini arayacağımö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Genel görüntü

-Açıklama

-Detaylar

2.08 DK BOYUT 239 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,

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3)SELİMİYE CAMİİ'NDE YEMİŞ KAPANI HANI KRİZİ ÇÖZÜLDÜ, PEYZAJ ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nin bahçesindeki çevre düzenlemesi için kazı çalışması sırasında bulunan 'Yemiş Kapanı Hanı' nedeniyle durdurulan ve atıl durumda bulunan alanda, peyzaj çalışmasına 3 yıl aranın ardından yeniden başlanacak. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Amacımız bu tarihi kalıntıların zamanda karşı korunabilmesi ve konserve edilmesi bununla ilgili bir çalışma başlattık. Edirnelilerin ve bütün Türkiye'nin merakla beklediği bu çirkinlik ve mezbelelik çok yakında zamanda inşallah ortadan kalkacak" dedi.

Edirne Belediye Başkanlığı'nca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Camii Meydanı'nı yeniden düzenlemek için 2014 yılında proje hazırlandı. Yapılan çalışmalar sırasında yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda 100 odalı olan ve Osmanlı Dönemi'nde meyve-sebze hali olarak kullanıldığı bilinen Yemiş Kapanı Hanı kalıntıları ile duvarları toprak altından çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı'nca han duvarlarının ve Mimar Sinan'ın su yolu bulunan meydanın korunması için arkeopark projesi hazırlandı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da alan için koruma kararı verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ise restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu'na götürülerek itiraz edildi. Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı.

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, hanın yeniden ihya edilmesinin, Selimiye Camii'nin önünde 14 metrelik yapıyla silueti bozacağını ayrıca UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nden çıkarılabileceğini öne sürerek, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun iptal kararına itirazda bulundu. Selimiye bahçesindeki çalışmalar, 2016 yılının ağustos ayından itibaren durduruldu.

TARAFLAR ANLAŞTI

Yıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölgede, taraflar arasında anlaşma sağlandı. Başkan Gürkan, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem'le yaptıkları anlaşma gereği hanın restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapılmasına, ihyasının ise daha sonra değerlendirilmesine karar verildiğini söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Yemişçi Kapanı Hanı'nın ortaya çıkmasıyla çalışmaların durdurulduğunu belirterek,

"2011'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Selimiye Cami Külliyesi rekreasyon projesi ve yine bu alanda olan, Yemiş Kapanı Hanı kurtarma kazısı devam ediyor. 2017 yılında Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından rekreasyon projesi onaylandı ve 5 tane proje ödülü aldı. Buradaki amacımız, Selimiye'nin muhteşemliğini ve etrafını yaya bölgesi haline getirerek yalın bir peyzaj projesiyle ortaya çıkarmak. Mimar Sinan'dan sonra yapılan Yemiş Kapanı Hanı'mız vardı. Yemiş Kapanı Hanı kurtarma kazısı yapıldı. Temel donatıları ortaya çıktı. Sinan'ın su yolları ortaya çıktı ve burası için bölge koruma kurulumuz koruma ve konservasyon kararı aldı. Ardından yüksek kurul, Vakıflar Genel Müdürlüğü talebi üzerine konuyu görüştü ve Yemiş Kapanı Hanı'nın koruma ve konservasyon kararı iptal edildi. Ardından mahkeme başladı" dedi.

'CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ TEKRAR ELE ALINACAK'

Tarihi Selimiye Camii'nin bahçesinde durdurulan çalışmayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Mart ayında Edirne'ye geldiğinde kendisine durumu arz ettiğini ve Erdoğan'ın talimatlarıyla konunun tekrar ele alındığını belirten Gürkan, şunları söyledi:

"En son sayın Cumhurbaşkanımız Edirne'ye geldiklerinde, bu durumu arz ettik, onunda talimatlarıyla bu konu tekrar ele alındı. Zannediyorum çok kısa bir zamanda Selimiye Camii etrafına rekreasyon projesini uygulayacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile de bu konuda mutabakat içindeyiz. Yemiş Kapanı Hanı ile ilgili projeler hazırlanıp kurula sunulacak, belki bugün değil ama bugün hem dünyada hem Türkiye'de ciddi bir siluet kaygısı var. Belki bundan 30 yıl sonra ihya edilmesi olabilir o bağlamda projeleri hazırlanıp bir kenara konulacak, ileride ihtiyaç olursa ihya edilebilir olmazsa gelecek kuşaklar bunu değerlendirebilir. Amacımız bu tarihi kalıntıların zamanda karşı korunabilmesi ve konserve edilmesi bununla ilgili bir çalışma başlattık. Edirnelilerin ve bütün Türkiye'nin merakla beklediği bu çirkinlik ve mezbelelik çok yakında zamanda inşallah ortadan kalkacak. Mimar Sinan Caddesi hemen yanımızda, Selimiye Meydanı'nın hemen altındaki belediye dükkanları bunların hepsi kalkıyor ve düz ayak bir hale geliyor. Amacımız tarihteki yürüme alanlarını tekrar oluşturmak ve Selimiye'yi bir toplanma meydanı haline getirmek. Selimiye bize ecdadımızın mirası ama bizim de gelecek kuşaklara emanetimiz. Daha güzel ve korunmuş bir şekilde gelecek kuşaklara bırakmalıyız. Selimiye dünyadaki bütün insanların ortak mirası bunun için göz bebeğimiz gibi korumalıyız bu projeleri kısa zamanda yaşama geçirmeliyiz. Selimiye'yi tarihimizdeki gibi bir toplanma noktası haline getirmek istiyoruz."

ESNAF ÇALIŞMANIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYOR

Selimiye Cami yanında ciğerci dükkanı bulunan Bahri Dinar, tarihi alanın atıl durumda olmasının çok üzücü olduğunu belirterek, "Selimiye'nin önünde kazı çalışmaların durdurulmasıyla bir görüntü kirliliği oluştu. Bu meydan benim çocukluğum zamanında Edirne'nin merkeziydi. Burada pazarlar kurulurdu,bayramlar yapılırdı. Son 5 yıldan bu yana bir kazı çalışması yapıldı ve atıl vaziyette duruyor. Kazı çalışmalarının başlatılacağını öğrendik çok sevindik" dedi.

Selimiye Camii altındaki Arasta Kapalı Çarşısı'nda esnaf olan Arif Meriç, Selimiye'nin önündeki durumdan kendilerinin de olumsuz etkilendiğini belirterek, "Gelen misafirler bu mezbeleliğin halini görüyor ve bu yüzden sağında solunda bulunan esnaf kardeşlerimiz bu yüzden iş yapamaz durumdayız. Sultanahmet'in önü nasıl pırıl pırıl da muhteşem Selimiye'nin önü bu halde, yani hakikaten akıllara, kalplere, ruhlara büyük bir sıkıntı veriyor. Gelen misafirlerimiz ne görüyor burada, Selimiye Camii'nin önünde büyük bir sıkıntı var, biz de dahil olmak üzere bu durumdan herkes muzdarip" dedi. Selimiye Cami yanında 23 yıldır esnaflık yapan Necati Yavuz ise 6 ayda bitecek denilen çalışmanın 5 yıldır sürdüğünü bu yüzden iş yapamaz olduklarını anlattı. Yavuz, "Kazı çalışması 5 yıl önce başladı ve bize 6 ay içinde bitireceğiz diye söz verdiler, sözden ziyade dilekçe verdiler. Buradaki birçok esnaf iş yapamadığı için dükkan kapattı, hem de burası Edirne'nin yüz karası olmaya başladı. Gelen misafirlerimiz bu görüntüden çok şikayetçi olmaya başladı. Biz esnaflar bunu her şekilde dile getirdik fakat bürokrasiye takıldı. Biz bir an önce buranın düzene girmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

ANİMASYONLU TANITIM

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan 'Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi' çalışmasını hazırlattığı animasyonlu video ile tanıtı. Videoda kazı çalışmalarından sonra ortaya çıkan 'Yemiş Kapanı Hanı'nın ortaya çıkan duvarları ve Mimar Sinan'ın han içine yaptığı su kanalı üzerinin cam tabaka ile örtüldüğü görülüyor. Trafiğe kapatılan alanda iş yerleri ve yaya yürüyüşü için trafiğe kapalı alanda dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü:

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-Selimiye Cami drone

-Yukardan kazı alanı

-Farklı açıdan Selimiye

-Recep Gürkan açıklama

-Kazı alanı

-Detaylar

-Yemiş Kapanı Han duvarları

-Duvarlardan detay

-Su yolu

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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4)ERZURUM'DA ŞAFAK VAKTİ FUHUŞ OPERASYONU

İSTANBUL'dan Erzurum'a fuhuş için geldiği belirlenen 4 kadın, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı, aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir erkek zanlı tutuklandı.Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internettetki eskort siteleri takibi sonucu 4 kadının İstanbul'dan Erzurum'a fuhuş için geleceğini belirledi. Kadınların sosyal medya hasaplarını inceleyen polisler, uçakla kente gelen kadınları takibe aldı. Polis, şafak vakti günü birlik olarak kiralanan evlere operasyon yaptı. Baskında 4 kadın ile fuhuşa aracılık ettiği öne sürülen S.Z., yakalandı. 4 kadına 8 bin 400 TL idari para cezası kesilirken, fuhuşa aracılık ve yer temin ettiği gerekçesiyle S.Z. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Emniyet Müdürlüğü binası

-Emniyet Müdürlüğü binasından çıkarılan kişiler

-Adliye binasına götürülmesi

-Yakalan eskort kadının Emniyet Müdürlüğüne götürülmesi

-İnternette eskort sitesinin görüntüsü

-Adliye binasından detay

Haber: Zafer KUMRU -Kamera: ERZURUM,

SÜRE: 01.46 BOYUT: 198 MB

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5)VALİ MEMİŞ'TEN BÜROKRATLARA TERSİNE MOBBİNG UYARISI

ERZURUM Valisi Okay Memiş, kurum amirleriyle yaptığı koordinasyon toplantısında tersine mobbing uyarısı yaptı. Bürokratlara, "Şoför, hizmetli, memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor. Alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz" diyen Vali Memiş, "Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin" dedi. Vali Okay Memiş, devam eden yatırımların görüşüldüğü koordinasyon toplantısına başkanlık etti. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum yöneticilerinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Vali Memiş, bürokratları uyardı. Erzurum'da tersine mobbing uygulandığını ifade eden Vali Memiş, "Şoför, hizmetli, düz memur, teknik eleman sizi çalıştırmıyor, kilitliyor. Düz mobbing, yöneticinin astına eziyet etmesidir. Ama Erzurum'da gördüğüm alt kademe sizi kilitliyor, otorite kuramıyorsunuz. Bunun iki sebebi var. Bir, otorite kuramıyorsunuz, iki, yeterince liyakatli değilsiniz, işi bilmiyorsunuz demek. Bir yönetici, bir vali, kaymakam, belediye başkanı hizmet binasına girdiğinde kimse kendine çekidüzen vermiyorsa, sorun vardır. İnsanları aşağılamayacak, sıkmayacaksınız, ama herkes kendine çekidüzen verecek. Astlarınız sizi dinlemiyorsa orada sorun vardır, buna dikkat edin. Onlar da bizim kardeşimiz, mesai arkadaşlarımız ama devlet yönetiminde iki müessese vardır beyler. Hiyerarşi ve liyakat. Okul müdürüne saygı duyulmayan yerde öğretmenler başarılı olamaz. Bu devlet yeterince saygıdeğer değil diyorsanız, burada herkesin sorumluluğu vardır. Saygınlık parayla satın alınmıyor" diye konuştu.

HERKES CEO GİBİ HAREKET ETMELİ

Erzurum'a katma değer oluşturmaya gayret ettiklerini belirten Vali Memiş, normal mesai uygulayarak kente değer katılamayacağını bildirdi. İl müdürlüğünün kolay bir makam olmadığının altını çizen Vali Memiş, şunları söyledi:

"Bu salonda bulunan arkadaşlar sabah 8, akşam 5 mesaisi yaparak çalışırlarsa bir kente değer katamazlar. İl müdür olmak öyle kolay bir şey değil. Hele Erzurum gibi bölge merkezine il müdürü oluyorsanız, öyle sıradan devlet memuru gibi hareket ederseniz benim gözümde çok başarılı olamazsınız. Bir CEO mantığıyla hareket etmeli herkes. Nasıl özel sektör bir CEO mantığı var. Aynı şekilde belediye başkanlarımız da öyle, büyükşehir ekibi de öyle, herkes büyük bir özveri ve tutku ile işini yapmalı. Yapamıyorsa da müsaade isteyecek, yapan arkadaşları bulacağız. Şehre farklılık getirecekseniz, şehrinizi geliştireceksiniz, büyüteceksiniz. Erzurum, yetmişli yıllarda doğunun Paris'i diye anılıyordu. Bununla birlikte herkes farkında ki birçok bazı şehirler almış başını gitmiş. Bundan dolayı da üzüntü ve hicap duyuyoruz. Peki, bunda bizim sorumluluğumuz yok mu? Bu odada bulunan hiç kimse sohbet ehli değil. İş üreten, istihdam yaratan ve bir memleketi kalkındıracak olan insanlar sizsiniz, bizleriz. Sohbet ehli değil, dedikodu yeri değil. Herkes işini düzgün yapacak. Herkes işini tutku ile yapacak. Bunun için kendinizi geliştirmeniz lazım. Dünya ölçeğinde olaylara bakabilmeniz lazım. Mukayese etmeniz lazım. Ben sizi hiç sınırlandırıyor muyum? 'Gidin' diyorum, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e. Erzurum'da oturarak Erzurum'u büyütemezsiniz, büyütemeyiz. Dünyanın her yerine gidin, görün ve dönün görevinizi layıkıyla yapın. Döndüğünüzde şehrimize memleketinize değer katın."

Vali Memiş, Erzurum'un sağlıkta çok iyi durumda olmasına rağmen hastanelerdeki hizmet standartlarının yetersizliğinden bahsetti.

Kamu yöneticilerinden kamu kaynaklarını doğru kullanmalarını isteyen Vali Memiş, bürokratizm uyarısında da bulundu. "Bir belediye büfe işletmesinin ruhsatını üç günde halledecekken, üç ayda hallediyorsa buna bürokratizm denir" diyen Vali Memiş, "Veya il müdürü vatandaşların bir saatte çözecekken, bir haftada çözüyorsa buna bürokratizm denir. Bürokrasi sanayideki dişli demektir. O dişli olmazsa çark dönmez, bürokrasi olmadan olmaz. Ama bürokrasinin iyi işlemesi sizin elinizde" diye konuştu.

Vali Memiş, daha sonra yatırımcı kuruluşların temsilcilerinden çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Görüntü Dökümü

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-Koordinasyon toplantısının yapıldığı salon

-Toplantıya katılan bürokratlar

-Vali Memiş'in konuşmasından genle ve detaylar

(Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

(Süre: 5.40, Boyut: 636 MB)

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6)EKMEKLERİNİ AHLAT TAŞI'NDAN KAZANIYORLAR

BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde oldukça zorlu şartlarda çıkartılan, şekil verildikten sonra da binaların yalıtımında ve estetik görünümünde kulanılan Ahlat Taşı, bölgede yaşayan yüzlerce vatandaşın geçim kaynağını oluşturuyor. Yaz aylarında yoğun olarak çıkartılan Ahlat Taşı'nın metrekaresi ise 40-50 lira arasında ücretle satılıyor.

Ahlat'ta çıkarılan, ısı ve ses yalıtımı özelliklerinin yanı sıra estetik açıdan da güzel bir görünüme sahip olduğu için başta tarihi eserler olmak üzere cami, çeşme, minare, kümbet ve bina gibi çeşitli yapılarda kullanılan Nemrut Volkan'ı oluşumu Ahlat Taşı'nı çıkarmak için Nemrut Dağı eteklerindeki taş ocaklarına gelen işçi ve ustalar, sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlıyor. Balyoz, çivi ve manivela kullanılıp, bin bir güçlükle ve volkanik kütleler parçalanarak ocaklardan çıkartılan taşlar, usta ellerde kesilip düz tabakalar haline dönüştürülüyor. Satışa hazır hale getirilen taşların metre karesi ise 40-50 lira arasında alıcı buluyor.

Taş İşleme Ustası Necat Toptaş,Türkiye'nin çeşitli illerine zaman zaman da yurt dışına gönderilen Ahlat Taşı'nın yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak tutan özelliğe sahip olduğunu bu nedenle de yoğun olarak tercih edildiğini söyledi. Ailesini geçimini taş ustalığı yaparak sağladığını belirten Toptaş, "Zorlu bir iştir. Ancak Ahlat'ta birçok insanın gelir kaynağı bu taşlar sağlıyor. Çok dikkat isteyen bir iş. Bu konuda dikkatli olmazsanız, eliniz yada kolunuzu makineye kaptırabilirsiniz. Sabahın erken saatlerinde başlıyoruz. Akşam saat 18: 00'a kadar da çalışıyoruz. Yaz aylar boyunca çalışıp kış aylarında bu kazancımızla geçinmeye çalışıyoruz."dedi.

Görüntü Dökümü

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-Nemrut Dağı etkelerindeki taş ocaklarından detay

-Çalışan işçilerden detay

-Kaya parçalarına oyukların açılarak çivilerin çakılmasından detay

-Çıkarılan taşlardan detay

-Taşların makineler yardımıyla işlenmesinden detaylar

-Kesilen taşlardan görüntü

-Çalışan işçilerden görüntü

-Taş İşleme Ustası Nacat Topbaş ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS (DHA