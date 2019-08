DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BİNALİ YILDIRIM'IN RAFTİNG HEYECANI

TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan'ın Kemah ilçesinden geçen Karasu Nehri'nde rafting heyecanı yaşadı. Erzincan Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile kentte bulunan rafting kulüpleri tarafından hafta sonu etkinlik düzenledi. Binali Yıldırım, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve bazı kurum müdürleri ile Karasu Nehri'ne geldi. Yıldırım ve beraberindekiler, hazırlanan 6 bot ile nehre girmeden önce rafting rehberi Osman Dursun tarafından bilgilendirildi. Ardından botlara binen Yıldırım ve protokol üyeleri birlikte kürek çekerek ilerledikten bir süre sonra gözden kayboldu. Kim zaman Karasu Nehri'nin dalgaları ile boğuşan Yıldırım, içerisinde bulunduğu botta bulunanlarla birlikte kürekleri havaya kaldırarak yol kenarında kendilerini izleyenleri selamlamayı da ihmal etmedi.

Yıldırım ve beraberindekiler yaklaşık 6 kilometrelik parkurda 1 saat rafting yaptıktan sonra varış noktasına ulaştı. Rafting sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım raftingin güzel ve heyecan verici olduğunu söyleyerek herkese tavsiye etti. Yıldırım; "Fırat'ın bu dingin sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi rafting kulübü sağ olsun bize böyle bir imkan hazırladı. Biz çocukluğumuz da ırmağa girip çimerdik ama bu ondan daha heyecan verici bir şey. Çok güzel bir zaman geçirdik. Teşekkür ederiz" dedi.

2)UÇMAKDERE YAMAÇ PARAŞÜTÜ SPORCULARININ YENİ ADRESİ OLDU

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere köyü, son yıllarda yamaç paraşütü yapanların ilgi odağı oldu. Yaklaşık 950 metre yükseklikten havalanan paraşütçüler, dakikalarca havada kalarak Marmara Denizi, doğa ve rüzgarın tadını çıkarıyor. Ali Sıralı ise köpeğiyle birlikte yaptığı uçuşu kamera görüntüleriyle kayıt altına aldı. Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısında bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Uçmakdere köyü, son yıllarda yamaç paraşütü yapan sporcuların yeni adresi aldı. İstanbul'a yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye gelen çok sayıda sporcu yaklaşık 950 metre yüksekliğindeki Ganos Dağı'ndan kendilerini yamaç paraşütüyle mavi ve yeşilin rüzgarına bırakanlar, 15 ile 60 dakika arasında havada kalıyor. Son yıllarda yamaç paraşütü yapanlar bölgeye hareket getirirken, Uçmakdere köyü, doğal zenginlikleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Yamaç paraşütü sporunun artmasıyla birlikte köyde turizm de hareketlendi.

Tekirdağ Yamaç Paraşütü Kulübü Derneği üyesi ve yamaç paraşütü eğitmeni Sami Fidan, Uçmakdere'nin Marmara Bölgesi'nin gözde uçuş bölgesi olduğunu söyledi. Fidan, "Tekirdağ, artık yamaç paraşütü ile anılmaya başlandı, bölge için güzel aktivite. Biz burada

yaklaşık 100 kişi uçuruyoruz, bir o kadar da kendileri gelip uçuyor. Yani hafta sonları özelikle günde 200 kişi buraya uçuş yapmak için geliyor. Burada uçuşlar sırasında ufak tefek kazalar oluyor. Yamaç paraşütü yapanlar öncelikle iyi bir eğitmenden eğitim almalı. Yamaç paraşütü çok sağlıklı ve güvenli bir spordur. Arabaya binip trafiğe çıkmaktan çok daha güvenli bir spor. Burada bir uçuş yaptığınızda denizin mavisi, ormanın yeşili hepsi bir birine karışıyor. Manzara olarak da güzel bir bölge. Herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum" dedi.

HAVALANIRKEN DÜŞTÜ

Uçmakdere köyünden yaklaşık 950 metre yükseklikten havalanan paraşütçüler gökyüzünde rengarenk görüntüler oluştururken, sporculardan bazıların havalanırken ve inerken geçirdikleri kaza yürekleri ağızlara getiriyor. Bir sporcu, havalanmak istediği sırada ayağının takılıp uçuruma doğru yuvarlanması görenleri korkuttu. Bir süre yerde yuvarlanıp sporcunun durması sevindirirken kafasına taktığı kask ve koruyucu kıyafetleri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü. Yamaç paraşütüyle havalanan 2 kişi inişte bir barakanın çatısına çarpmaktan son anda kurtulurken, dengesiz iniş nedeniyle yerde yuvarlandılar. Her iki kazada yaralanan olmazken bir başka sporcudan kalkıştan kısa süre sonra çalılık alanına düştüğü görüldü. İstanbul'dan gelerek kendini gökyüzüne bıraktığını söyleyen yamaç paraşütü sporcusu Caner Çalık, "Her hafta sonu buraya geliyorum. Yamaç paraşütü yapmayı çok seviyorum" dedi. İstanbul'dan gelen Tolga İşler ise, "Burada havalandığımda denizin ve eşsiz manzaranın tadına varıyorum. Buranın denizi de çok temiz ve her uçuş sonrası denize girip güneşleniyorum" şeklinde konuştu.

KÖPEĞİYLE UÇTU

Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapan Ali Sıralı, çok sevdiği Jack isimli köpeği ile uçması renkli görüntülere sahne Köpeğini emniyet kemeri ile bağlayan Sıralı, havadaki anlarını kamera ile kayıt altına aldı. Görüntülerde önceleri korktuğu gözlenen köpeğin ilerleyen dakikalarda manzarayı izlemesi dikkat çekti.

3)SAHTE KLİMA SERVİSİ DOLANDIRICILARI YAKALANDI

BARTIN'da kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtan 2 kişi 20 kişiyi dolandırarak klimalara zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bartın Kırtepe Mahallesi'nde oturan 20 vatandaşı 0 850 ile başlayan bir numaradan arayan şüpheliler E.K.(19) ile kuzeni B.K.(31), kendilerini klima yetkili servisi olarak tanıtarak, klimanın bakımını yapacaklarını söyledi. Evlerde klimalara zarar veren 2 kişi 50, 100 ve 200 TL servis ücreti ve bakım parası aldı.

Bir süre sonra klimaları arızalanan vatandaşlar gerçek yetkili servisi arayarak durumu aktardı. Eve gelen yetkili servis elemanlarının kendilerinin bakım kaydı olmadığını söylemeleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis yaptığı çalışma neticesinde amca çocukları E.K., B.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca kullandıkları otomobil ile klima tamir işinde kullanılan aletlere el konuldu. E.K. ve B.K. hakkında 'Dolandırıcılık ve mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

==========================================================

4)GÖRME ENGELLİ AVUKAT DAVALARI AYDINLATIYOR

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Mehmet Emre Kalaycı (32), 10 yıldır Kocaeli Barosu'na kayıtlı olarak avukatlık yapıyor. 10 yıldır müvekkillerinin dosyalarını aydınlatan Mehmet Emre Kalaycı, müvekkillerinin ilk bakışta kendisine önyargılı davrandığını, daha sonra kendisini tanıttıkça güvendiklerini söyledi.

Doğuştan konjenital kornea bozukluğu hastalığı nedeniyle yüzde 90 oranında görme engelli olan Mehmet Emre Kalaycı, 2005 yılında Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle kazandı. Görme engeline rağmen yılmadan çalışmaya devam eden Kalaycı, 5 yıllık hukuk fakültesini 4 yılda bitirdi. 2009 yılında avukatlık yapmaya başlayan Kalaycı, şimdilerde karanlık dünyasından, davaları aydınlatıyor. Bazı adliye binalarında görme engelliler için işaret levhaları olmamasından dolayı kaynaklanan sorunlar yaşadığını ifade eden Mehmet Emre Kalaycı, "En başından bu yana zorlu bir eğitim hayatım oldu, diğer öğrenci arkadaşlarımız belki 1 emek gösterirken ben 3 emek gösterdim. İlk başta yatılı körler okulunda eğitim aldıktan sonra eğitimci bir aileden geldiğim için annemin görev yaptığı herhangi bir engeli olmayan kişilerin eğitim aldığı bir okulda kaynaştırmalı eğitime katıldım. Orada ilköğretimi tamamladıktan sonra lise sürecini tamamladım. Daha sonra üniversite sınavına girdim bu sınavda engelli ek yerleştirme puanı almaksızın Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni birincilikle kazandım. Bu fakülteyi 4 yılda bitiren sınırlı sayıda öğrenciden biri oldum ve 10 yıldır da mesleğin içerisindeyim." dedi.

Kocaeli Barosu Engelli Hakları Komisyonu olarak adliyenin içerisini engelsiz hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Kalaycı, "Bundan 2-3 sene öncesine kadar elbette bir yeri bulmakta zorlanıyordum, şu an burada bu sorun düzeldi ama Türkiye'deki birçok adliyede bu sistem yok. İlimizdeki Gebze Adliyesi'nde bile bu sistem yok oralarda tek başıma bir yeri bulmakta çok zorluk çekiyorum, sesli veya kabartmalı bir uyaran olmadığı için. Yetkililerin daha dikkatli olması gerekiyor." diye konuştu.

"MÜVEKKİLLERİM BENİ İLK GÖRDÜKLERİNDE 'AVUKAT KİM?' DİYOR"

Kalaycı adliyede yaşadığı sorunların yanında bazı müvekkillerinin kendisine önyargıyla yaklaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Mahkeme dosyalarını maalesef tamamen elektronik ortamda okumak zorundayım, görsel sıkıntılar yaşadığım durumlar oluyor ama elimden geldiğince bir yerine üç emek göstererek eksiklikleri giderip en iyisini yapmaya çalışıyorum. Müvekkillerim beni ilk gördüklerinde 'Avukat kim?', 'Avukata siz mi yönlendireceksiniz?' ya da 'Avukata anlatsam daha iyi olur' şeklinde beni avukat olarak görmeme ya da anlatmak istememe tarzında bir tavırları oluyor. Sonrasında ben onları dinleyip, onlara çözüm bulduğumda daha da anlatmak istiyorlar hatta akraba, eş ve dostlarına öneriyorlar. Birçok tanımadığım insana bu şekilde dokunmuş, yardım etmiş oluyorum."

"ÖNCE ŞAŞIRIYORLAR SONRA ALIŞIYORLAR"

Girdiği birçok davada hakimlerin tereddütle yaklaştığını belirten Kalaycı, "Bir davada keşif yapmaya gitmiştik ve hakim, keşifte saptanan hususları 'Size nasıl ifade edebiliriz? Görmeden nasıl anlayacaksınız?' dediğinde ben de hakime hayatı bu şekilde yaşadığımı, hayatımdaki birçok şeyi algılayabildiğimi hakime anlatmıştım. O da bu duruma şaşırmıştı ve genelde mahkemede bu tür durumlar yaşıyorum. Önce şaşırıyorlar sonra alışıyorlar." dedi.

"İNSAN ÜRETEMEDİĞİ ZAMAN ÖLÜR"

Engelli bireylerin topluma katılması için çağrıda bulunan Kalaycı, hayatta hiçbir eksikliğin hayattan küsmeye neden olmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Engelliler eve kapanırsalar, depresyona girerler kendilerini bitirirler. Bir insan üretmediği zaman ölür. Yaşamak istiyorlarsa yaşam dışarıdan beyaz baston bizim dışarıya açılan kapımız ve hiç kimse başaramayacağı bir sınav ile bu dünyaya gönderilmez. Ben herkesi okumaya, yaşamaya, çalışmaya davet ediyorum"

