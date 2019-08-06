DHA YURT BÜLTENİ-4

1)HALK OTOBÜSÜYLE İŞ MAKİNESİ ÇARPIŞTI: 5 YARALI

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, halk otobüsüyle iş makinesinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Emek Caddesi'nde meydana geldi. Operatör Ahmet Şıh yönetimindeki iş makinesi ile Murat Güneş yönetimindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Otobüsten detay

Kepçeden detay

Ambulanslar

Polis ekipleri

Fren izleri

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 209 MB

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2)MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ÖZGE, METRELERCE SÜRÜKLENMİŞ

KONYA'da, hızlı ve zikzak çizerek, gittiği öne sürülen ve otomobile arkadan çarpan motosikletlinin arkasında oturan Özge Karakaya'nın (20) yaşamını yitirdiği kazanın ortaya çıkan yeni görüntüde Özge'nin metrelerce sürüklendiği ortaya çıktı.

Kaza, geçen pazar günü merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (24), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezmeye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Yolda sürüklenen motosiklet, Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın (25) kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle İnel ve Karakaya, motosikletten yola fırladı. Kaskı da başından fırlayan Özge Karakaya, bu sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Yusuf Selman Alkan yönetimindeki Fransa plakalı BF 575 AY plakalı otomobile çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Karakaya, ağır yaralandı. Motosikletten fırladıktan sonra sürüklenen ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan İnel de kalkıp, arkadaşına yardım için koştu. Karakaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza anına ait yeni görüntülere göre Özge Karakaya'nın motosiklet devrildikten sonra metrelerce sürüklenip, akaryakıt istasyoundan çıkan otomobile çarptığı görülüyor.

Kazanın ardından gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Sefa İnel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Kaza anındaki yeni güvenlik kamerası

Kaza anında akaryakıt istasyona ait güvenlik kamerası

(Haber- Kamera: KONYA DHA)

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3)146 KİLOLUK TEKE, 3 BİN 500 LİRADAN ALICI BULDU

ADANA'da, kurban pazarına getirilen 'Baron' adlı 146 kilogramlık teke, 3 bin 500 liradan alıcı buldu. Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarında satış yapan Caner Polat (20), pazarın en büyük küçükbaş hayvanının 4 senedir besledikleri 'Baron' adlı teke olduğunu söyledi. Baron'un 146 kilogram olduğunu dile getiren Polat, çadırı kurdukları ilk gün 3 bin 500 TL'den sattıklarını belirtti. Sene içinde kurbanlıkların sağlıklı ve düzenli beslenmelerinin önemli olduğu kaydeden Polat, "Bu sene satışlar durgun başladı fakat Kurban Bayramı'na bir gün kala hareketlilik başlar" dedi. 2020 yılında aynı yerde kurban çadırı açmayı planladığını da sözlerine ekleyen Caner Polat, 200 kilogramlık bir teke ile rekor kıracağını iddia etti.

Görüntü Dökümü

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Tekeden görüntü

Kurbanlık pazarında satış yapan Caner Polat ile röp.

SÜRE: 55" BOYUT: 102 mb

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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4)KAPKAÇ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ADANA'da motosikletle giderken yolda yürüyen S.E.'nin (46) içinde bin 500 lira bulunan çantasını çalan Veysel K. (24) tutuklandı. Kapkaç anı bir işyerinin güvenlik kamerası kaydına yansıdı. Olay, Seyhan ilçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocuğuyla yolda yürüyen S.E.'nin yanına yaklaşan motosiklet üzerindeki 2 kişi, kadının içinde bin 500 lira bulunan çantasını kapkaç yaptı. Olayın ardından şoka giren S.E.'yi yanındaki eşi sakinleştirdi. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Yarkesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, motosiklet üzerindekilerden şüpheli Veysel K.'yı yakaladı. Şüphelinin ayrıca Saydam Caddesi'nde yürüyen H.G. isimli kadının da cep telefonunu aynı yöntemle aldığını saptadı. Mahkemeye sevk edilen Veysel K. tutuklandı. Polis, motosikleti kullanan şüpheliyi yakamalak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Motorsikletli şahısların kadının çantasını çalması

Kadın ile eşinden görüntü

Bebek arabası

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi, çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Aracın gidişi

SÜRE: 01'12" BOYUT: 133 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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5)ESKİŞEHİR'İN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ, ÇİBÖREK

ESKİŞEHİR'e göç eden Kırım Türklerinin geleneksel aşı olan ve Tatar dilinde nefis, güzel anlamındaki 'çi' adıyla yapılan börek kentin en meşhur lezzetleri arasında yer alıyor. Yağda 15 saniyede pişirilen yufka içerisinde kıyma, soğan, karabiber ve tuzun bulunduğunu ifade eden çibörek ustası Erol Uluçay (62), "Çibörek Kıpçak Türklerinin yani Kırımlıların geleneksel aşıdır. Enfes, nefis, güzel börek veya lezzetli börek anlamında bir ismi var. Eskişehir'e gelen herkes de mutlaka bir çibörek yemek istiyorö dedi.

Türkiye'de geçmişi en az 250 yıla dayanan çibörek, Eskişehir'e göç eden Kırım Türkleri sayesinde, şehrin en önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Kızgın yağda 15 saniyede pişmesinin yanı sıra hafifliği ve lezzetiyle ön plana çıkan çibörek, Eskişehir'e gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Yufka içerisinde kıyma, soğan, karabiber ve tuzun bulunduğu çibörek adını ise Tatar dilinde enfes, güzel, lezzetli anlamına gelen 'çi' kelimesinden alıyor.

Eskişehir'de yaklaşık 16 yıldır çibörek ustası olan Erol Uluçay, çoğu yerlerde böreğin isminin 'çiğbörek' olarak yanlış bilindiğini ifade ederek, "Eskişehir, Türkiye'de Kırım Türklerinin en yoğun yaşadığı şehir. Durum böyle olunca şehre mutfak kültürü anlamında büyük bir damga vurulmuş. Çibörek zamanla Eskişehir'in en özgü aşlarından biri olmuş. Dolayısıyla her ilin kendine özgü bir damak tadı vardır, Eskişehir'de de çibörek ön plana çıktı. Çibörek Kıpçak Türklerinin yani Kırımlıların geleneksel aşıdır. Enfes, nefis, güzel börek veya lezzetli börek anlamında bir ismi var. Eskişehir'e gelen herkes de mutlaka bir çibörek yemek istiyor. Çibörek isminde 'ğ' harfi kesinlikle yok. Çibörek aslında telaffuzda şu börek yani ç harfi ş harfine döner tatar dilinde. Aslı şu börek'tir. Uzun yıllar yanlış anlaşılmayla 'çibörek' olmuş. Çiğlikle bir alakası yok. Sonuçta kızgın yağda pişen bir aş. Bu aşın pişmiş olmaması mümkün değilö dedi.

'15-20 SANİYEDE PİŞİYOR'

Çibörekte kullanılan hamurun oldukça sert ve ince olduğunu anlatan Uluçay, "30 gram civarında bir hamur kesiliyor ve o daha sonrasında büyütülüyor. İçinde kıyma, az miktarda soğan, karabiber ve tuzun olduğu bir harçla karıştırılıyor ve o kıymaya mutlaka bir su ilave ediliyor. Bizler orijinal çibörek için 'susuz olmaz' deriz. Çiböreğin içinden su akmıyorsa biz onu 'çibörek değildir' diye kabul ederiz. Normalde ağır olur diye korkan ve ilk defa yiyen bir sürü insanlar var. Normalde çok hafiftir. Niye hafiftir çünkü bizim hamurumuz gayet incedir. Çok ince bir hamurun içine bir kaşık kıyma atılır, kızgın yağda 15 ila 20 saniye arasında pişer ve çıkar. Yani bu kadar kısa süre içerisinde pişer ve o su sayesinde buhar içinde hapsolur. Buharla pişme masaya servis edilip müşteri eliyle açıncaya kadar da devam eder. Şeklini önceden tencere kapaklarıyla keserlerdi. Şimdi ise özel aletlerimizle kesiyoruzö şeklinde konuştu.

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak bulunduğu Sazova Parkı, tarihi Odunpazarı evleri, Porsuk Çayı kenarındaki kafe ile restoranlarda yoğun olarak bulunan çibörek genellikle ayran ile birlikte servis ediliyor.

Görüntü Dökümü

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-Çibörek mutfağı

-Pişirilen biçörekler

-Yufka ve böreğin hazırlanması

-Servis edilen biçörek tabağı

-Çibörek ustası Erol Uluçay ile röp.

-Çibörek tanımı yazan afiş

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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