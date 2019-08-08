DHA YURT BÜLTENİ-4

1)ABD SAVAŞ GEMİSİ 'USS PORTER', ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Savaş gemisinin boğazdan geçişi sırasında geminin güvertesindeki bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.

Ege Denizi'nden bugün saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan ABD donanmasına ait 78 Borda numaralı güdümlü füze derstroyeri 'USS Porter', saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. ABD savaş gemisinin geçişi sırasında çok sayıda askerinin güvertede olması ve bir askerin dürbünle çevreyi izlemesi dikkat çekti.

Savaş gemisinin boğazdan geçişine güvenlik nedeniyle iki Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinden genel ve detay görüntü.

-ABD savaş gemisinin güvertesindeki askerlerden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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2)TEM VE D-100 YOLLARININ BOLU GEÇİŞİNDE BAYRAM TEDBİRLERİ

KURBAN Bayramı tatili öncesi TEM ve D-100 yollarının Bolu geçişinde olası kaza ve trafik yoğunluğunu önlemeye yönelik alınan tedbirler, üst düzeye çıkarıldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinde oluşabilecek trafik yoğunluğu ve meydana gelebilecek kazalar için önlemler alınmaya başlandı. Tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yolculuklarını rahat ve güvenli yapmaları için Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tedbirlerini artırdı. Özellikle Bolu Dağı geçişinde sürücüler, hem radar kontrol sistemleri hem de zaman zaman trafik kontrolü ile durdurularak, kurallara uymaları yönünde uyarılacak. Ekipler, kazaları en aza indirmek için de güzergah üzerinde inceleme yaptı. Son 10 yılda meydana gelen kazaları inceleyen ekipler, en fazla kaza olan yerleri belirledi. Ekipler, tespit edilen bu yerlerde trafik uygulamalarını sıklaştıracak.

Alınan tedbirlerle ilgili bilgiler veren Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, şunları söyledi:

"Meydana gelen kazaları önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın desteği ve Bolu Valiliği'nin koordinesinde 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Hatalı sürücüye kırmızı düdük' projelerimizin yanı sıra 'Kemerin ses getirsin' projesi de bu bayram uygulanacaktır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından bayram tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde trafik tedbirleri planlayarak uygulamaktayız. Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar. Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları içerisinde bilgilendirmeler yapılacak. İşlemler en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.ö

Sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyaran Aksoy, "Sadece kural ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak, durdurulma nedeni anlatılacak. Sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesini korumaları gibi konularda uyarılacak. Sürücülere 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak. Terminal veya izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışına izin verilemeyecek. Terminallere giriş ve çıkış yapan tüm otobüs ve şoförleri denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle sivil denetim konusunda uygulamamızı artıracağız." diye konuştu.

RADARLI HIZ DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Aksoy, aşırı hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini belirterek, "Uykusuzluk ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini sağlayacağız. Bu esnada yolculara da trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılacak." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Aydın Aksoy ile röportaj

-Polis uygulamasından görüntüler

-Yollardan görüntüler

-Detaylar

Süre: 04.30-Boyut: 505.2 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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3)KARABÜK'TE FETÖ'DEN 18 KİŞİ ADLİYEDE

KARABÜK merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'nin 'yeni yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i adliyeye sevk edildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Karabük merkezli Zonguldak ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise örgüte ait yayınlar, 4 bin 200 dolar, 1400 TL, cep telefonu ve bilgisayarlar ele geçirildi. Şüphelilerin, örgütün yeni 'il yapılanması'nda aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, cezaevinde bulunan örgüt mensubu yakınlarına moral verdikleri, örgütsel bağlılığı devam ettirme amaçlı sohbetler düzenledikleri tespit edildi.

Gözaltına alınanlar arasında örgütün, sözde il mensubu, sözde hakim ve savcılar sorumlusu, sözde imamlar sorumlusu, sözde finansman sorumlusu, sözde mütevelli heyeti mensupları ve sözde emniyet sorumlusu da bulunuyor.

Şüphelilerden 2'si polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3'ü kadın 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

Süre: (01.32) Boyutu: (172 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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4)ENGELLİ PARK ALANI İHLALİNE CEZA YAĞDI

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bu yılın ilk 7 ayında, engelliler için ayrılan park yerlerini işgal eden 2 bin 362 sürücüye, toplam 508 bin 136 TL ceza kesti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin, engelli sürücülere ayrılmış park yerlerinin işgaline yönelik yaptığı denetimlerde, özellikle Konyaaltı Sahili'nde çalışma yürütülüyor. 7 kilometrelik sahilde engelliler plajı ve plaja ait engellilere ayrılmış otopark bulunuyor.

Engellilerin kullandığı araç plakalarındaki engelli işaretinin kaldırılması sonrası, söz konusu park alanları, diğer sürücüler tarafından sıkça kullanılmaya başlandı. Geçen yıl engelli araç park yerini ihlal eden 841 sürücüye 182 bin TL, bu yılın 7 ayında ise 2 bin 362 sürücüye 508 bin TL ceza uygulandı. Engelli park ihlalinin ceza tutarı ise 2 bin 16 TL.

'BURADA BİR KARIŞIKLIK VAR'

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Nurettin Şengün, Konyaaltı Sahili'ndeki yeni düzenleme sonrasında engellilere yönelik plaj ve özel park alanları yapıldığını belirterek, "Ancak buraları, engelliler gibi engelsiz sürücülerin de kullandığını görmekteyiz. Plakalardan engelli işareti zorunluluğu kaldırıldığı için burada bir karışıklık var. Plakada engelli işareti yok ama sorgulamada engelliye ait olduğunu görebiliyoruz. Engelli bir sürücü de olsa dışardan baktığınızda anlaşılamıyor. Vatandaşta da bir algı var ve plakada işareti görmeyince 'Engelsizler de kullanabiliyor' diye düşünüp araçlarını koyabiliyor" diye konuştu.

'CİDDİ SAYGISIZLIK'

Engellilere ait yerlere park edilmesinin ciddi saygısızlık olduğunu belirten Şengün, "Bir medeniyet ölçüsü. Dünyanın hiçbir yerinde bu tür yerlere engelsiz sürücülerin park ettiğini görmeyiz. Ama maalesef biz de park yeri olmamasından kaynaklı sürücüler park edebiliyor. Çok yanlış, olmaması gerekir. Vatandaşlarımızın engelli sürücülere engel olmaması gerekir. Aslında buraya araçlarını koyarak, kendileri engel yaratmış oluyor" dedi.

Engelli park yeri ihlalinde bulunanlara geçen yıl 841 ceza yazılırken, 2019'un 7 ayında yüzde 50'den fazla artışla 2 bin 362 ceza uygulandığını belirten Şengün, "Bu, konuya verdiğimiz önemin bir göstergesi. Engellilerimiz her şeyden önemli, buraya gelip denize girmek onların da hakkı. Dolayısıyla buraya engelli vatandaşlarımızın araçlarını koymaları için biz sürekli boş tutacağız, tutmak zorundayız. Onun için de sürekli arkadaşlarımız burada görevli" diye konuştu.

Bu park alanlarının engellilerin denize girmesi için uygun aparatların yer aldığı alanlar olduğuna da dikkat çeken Şengün, "Niye buralar engelli park yeri, çünkü engellilerin denize girebileceği yerler. Sürücüleri yürümekte zorlanan, tekerlekli sandalyeyle geldiklerinde buraya park etmek zorundalar. Engelli olmayanlar başka yere park edip yürüyebilir ama engeliler için öyle değil. Dolayısıyla engelli park yerlerinin olmasının bir amacı var" dedi.

CEZALAR SİGORTA PRİMİNE DE YANSIYOR

Nurettin Şengün, nisan ayında yapılan ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, sigorta primlerine sürücünün ihlal ettiği kusurların da etki edeceğine dikkat çekerek, "Artık sadece polisin yazdığı cezayla kalmayacak, ihlal edilen maddeye göre sigorta primleri de artmış olacak. Bu çok önemli bir düzenleme ve çok kısa süre sonra artık sürücüler ihlal ettiği kusurlardan dolayı fazla sigorta ücreti ödeyecek. Bu da trafik kazaları ve ihlallerin önlenmesi için çok önemli bir adım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Konyaaltı sahil genel görüntü

Engelli plajından görüntü

Sahilde denize girenlerden görüntü

Trafik ekiplerinin engelli park alanında plaka sorgulamaları

Araç içindeki engelli kartının görüntüsü

Engelli araç plakasının görüntüsü

RÖP: Nurettin Şengün ( Trafikten sorumlu müdür yardımcısı )

391 MB-- 03.32/// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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5)BIÇAKLAR, KURBANLIKLAR İÇİN BİLENİYOR

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmek ya da yenisini almak için bıçakçıların yolunu tuttu.

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kalması nedeniyle kurbanlık kesim işinde kullanılacak bıçaklarını biletecekler veya yenisini satın alacaklar, hazırlık telaşına düştü. Bayram öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar bir yandan hayvan pazarlarında kurbanlık seçerken, diğer yandan da bıçaklarını hazırlıyor. Keşan'da da bıçak bileme işleriyle uğraşan esnaf, yoğun mesai yapmaya başladı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'ndeki işyerinde bıçak bileyen ve satışını yapan Hüseyin Şakir, bıçak fiyatlarının kalitesine göre 15–40 TL arasında değiştiğini, bileme işini ise 4 TL'ye yaptıklarını belirtti.

Seyyarda satılan ucuz ve kalitesiz bıçaklardan uzak durulması gerektiğini ifade eden Şakir, "Kurban edilecek hayvanın eziyet çekmemesi için bıçakların keskin olması lazım. Bu nedenle de bıçakların bilenmesi önemli. Bu işi vatandaşlarımız son güne bırakmasınlar. Bıçakta kalite önemli. Seyyar satıcılarda ucuz ve kalitesiz bıçaklar oluyor. Vatandaşta memnun değil. Bıçağın kaliteli ve keskin olması önemli" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bıçakların bilenmesi

-Bilenen bıçaklar

-Raftaki satılık bıçaklar

-Biletmeye bıçak getiren müşteri

-Bıçakçı Hüseyin Şakir röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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6)MARMARİS'TE BAYRAMDA TATİLCİLERE SUDA BANANA ÜCRETSİZ

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki 22 ayrı su sporları istasyonunun işletmecileri, kurban bayramında tatilcilere 'Banana' adlı su sporu aracını ücretsiz kullandıracak. Ayrıca tüm spor aletlerinde, yüzde 30 indirim kampanyası uygulayacak.

Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 13 kilometrelik mavi bayraklı plajlarda konumlandırılan 22 ayrı su sporları istasyonunda, tatilciler için indirim yapılacak. Su sporları istasyonu işletmecileri, kuban bayramı için 'Banana' adlı su sporu aracını ücretsiz kullandırma kararı aldı. Ayrıca hamburger, ringa, deniz paraşütü, jet ski, sürat motoru ve deniz bisikleti gibi tüm su sporları aletlerinde yüzde 30 indirim başlattı. İndirimsiz ücretler şöyle açıklandı:

"Jet ski 15 dakikası 230 lira, paraşüt 15 dakikası 250 lira. Ringa, muz ve hamburger 15 dakikası 150 lira. Bisiklet 30 dakikası 120 lira."

Adrenalin arayan tatilcilere, sertifikalı eğitmenler gözetiminde çeşitli su sporları aletlerinde yüzde 50 indirimli kurs verileceği belirtildi. Marmaris Su Sporları Kooperatifi Başkanı Salih Tunç, "Su sporları istasyonlarında banana ücretsiz olacak. Tüm su sporları aletlerinde ise yüzde 30 indirim kampanyamız arife gününden itibaren başlayacak. Geçen yıl dini bayramlarda yaptığımız kampanyalarla 10 bine yakın vatandaşımız su sporları yaptı. Geçen Ramazan Bayramı'nda ise yaklaşık 4 bin kişi su sporlarını yaptı. Bu tür kampanyalarla hem ekonomiye katkı sağlamak hem de su sporlarını sevdirmek istiyoruz. Bayramda vatandaşlarımızı yeşil ve mavisiyle eşsiz güzelliklere sahip Marmarisimize bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Marmaris sahilindeki su sporları istasyonlarında görüntü

Su sporları yapanlar görüntü

Ücretsiz kullandırılacak banana görüntüsü

Drone ile çeşitli su sporları aletlerinin gösterileri görüntü

Salih Tunç ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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