DHA YURT BÜLTENİ-4

1)BAŞINA KAYA PARÇASI İSABET EDEN HALİL, HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Halil Özcan (26), annesi Emine Özcan ile yürüyüş yaptığı sırada tepeden kopan kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün akşam Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Şelaleleri'nde meydana geldi. Özcan ailesi piknik için Kapuzbaşı Şelaleleri'ne geldi. Bir süre sonra Halil Özcan, annesi Emine Özcan ile yürüyüşe çıktı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle tepeden yuvarlanan kaya parçası, Halil Özcan'ın başına isabet etti. Özcan, kanlar içinde yere yığılırken, anne Emine Özcan çığlık atarak yardım istedi. Halil Özcan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Acı olay, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Halil Özcan'ın annesi ile yürüyüş yaptığı sırada aniden çıkan rüzgar ile tepeden yuvarlanan kaya parçasının başına isabet etmesi yer alıyor. Özcan'ın yere yığıldığı anları da gösteren görüntülerde, annenin çığlıkları da duyuluyor. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı

-Olay anı videosu

Haber-Kamera: KAYSERİ,DHA

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2)HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPTIĞI KARI KOCA ÖLDÜ

BATMAN'da düğüne giden Mahmut Tan (54) ile eşi Gülseren Tan (52), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Batman-Beşiri karayolunda meydana geldi. K.Ö.'nün kullandığı 46 PA 693 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, düğüne gitmekte olan Mahmut Tan ile eşi Gülseren Tan'a çarptı. Kazada, Gülseren Tan, olay yerinde yaşamını yitirirken, eşi Mahmut Tan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İhbar sonucu olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen Mahmut Tan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybeden Tan çiftinin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, sürücü K.Ö. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Görüntü Dökümü

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Kazanın yaşandığı yerden görüntü

Çevredekiler yaralılara müdahale ederken

Genel ve detay görüntü

Haber: Reşat YİĞİZ-Kamera: BATMAN,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 27 MB

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3)PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet Sezer'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet Sezer, parmağına taktığı metal yüzüğü çıkaramadı. Çevresindeki vatandaşlarında yüzüğü çıkarma çabası sonuç vermeyince, ilçedeki itfaiye binasına giden Sezer, görevlilerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yüzüğü çıkardı. Sezer, İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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İtfaiye ekiplerinin ip kullanarak yüzüğü çıkartması

(Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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4)BURDUR'A GELEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ REKTÖR OTOGARDA KARŞILADI

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversite kaydını yaptırmak için kente gelen öğrencileri otogarda karşılayıp, birlikte kahvaltı yaptı. Korkmaz, İzmir'den gelen Yaren Fidan adlı öğrencinin Veteriner Fakültesi'ne kaydını da kendisi gerçekleştirdi. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve Rektör Danışmanı öğretim görevlisi Dr. Mustafa Kılınç, üniversiteye kayıt yaptırmak üzere Burdur'a gelen öğrencileri saat 06.30'da Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde karşıladı. Rektör Korkmaz, otogarda bir süre sohbet ettiği öğrenciler ve aileleriyle birlikte, otobüsle üniversite yerleşkesine gitti. Otobüste yerleşkeyi tanıtan Korkmaz, daha sonra kafede öğrenciler ve velilerle kahvaltı yaptı.

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, 5 yıldır öğrencileri otogarda karşıladıklarını ve Burdur'un öğrenci dostu bir şehir olduğunu belirterek, "Toplamda yaklaşık 35 bin öğrencimiz var. Benim hatırladığım öğrencilere yönelik bir adli vaka yok. Burdur bir huzur şehri. Öğrencimiz Burdur'da memnun ve mutlu olacak. Bizim üniversite olarak öğrencilerimizin mesleki gelişimi ve kariyerine katkı veren bir anlayışımız var" dedi.

'ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜNİVERSİTEYE GELDİNİZ'

MAKÜ'ye kayıt yaptıran öğrencilerin kariyer programına da dahil edileceğini vurgulayan Rektör Korkmaz, "Yeni kayıt yapan öğrencilerimize üniversitemizin kariyer merkezi bir süre sonra ulaşacak ve onun mesleki kariyerini sadece mezun olduğu bir diploma değil, bugünden ne yapması gerektiği konusunda bire bir, tek tek öğrencilerimize bir kariyer hedefi koyacağız. 4 yıl sonra nereye gelmesi gerektiği, bunun için hangi vasıflara sahip olması gerektiği konusunda kendisi bilgilendirilecek ve programa katılmak isterse gönüllü, istekli bir programa katılacak. Yani akademik eğitimin yanında bir de kariyer programına dahil olacak. Bu sanırım Türkiye'de tek program. İki ya da dört yıl içerisinde elde etmiş olduğu birikimlerini belgeleriyle koyacak ki, mezun olduğunda çok daha kısa sürede iş bulmaları için özel bir program. Öğrencilerimizin bir de kariyer diploması olmuş olacak. Genç ve dinamik bir akademik kadromuz var. Yaklaşık bin akademik personelimiz var. Çok güçlü bir üniversiteye geldiniz. Hoş geldiniz" diye konuştu.

MAKÜ'nün bu sene yerleştirmelerde başarılı dönem geçirdiğini de kaydeden Rektör Korkmaz, yaklaşık 7 binin üzerinde yerleştirme olduğunu, ek yerleştirmelerle bu sayının çok daha fazla olacağını düşündüklerini vurguladı.

ÖĞRENCİNİN KAYDINI YAPTI

Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, İzmir'den gelen Yaren Fidan adlı öğrencinin Veteriner Fakültesi'ne kaydını da gerçekleştirdi. Yaren Korkmaz, "Çok mutluyum. Zaten veterinerlik hayalimdi. Başarılı olacağıma inanıyorum. Böyle karşılanmayı beklemiyordum. Bizimle çok ilgilendiler. Çok teşekkür ederim. Kaydımı da Rektör Hocam yaptı. Kendimi değerli hissettim" dedi.

Ankara'dan oğlunun kaydı için Burdur'a gelen Yurdagül Ata da, "Daha önce araştırdık. MAKÜ hakkında çok iyi şeyler duyduk. Bu şekilde karşılanmaktan da çok memnun olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Rektör Korkmaz otogarda

Rektörün açıklamaları

Otobüste giderken

Öğrenci kaydı yapışı

Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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5)KAHVERENGİ SOKAK KEDİSİ, VAN KEDİSİ DOĞURDU

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kahverengi bir sokak kedisinin doğurduğu 5 yavru kediden birinin beyaz ve gözlerinin farklı renkte olması görenleri şaşırttı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, bu durumun çiftleşmeden kaynaklandığını söyledi. Yüksekova'nın İpekyolu Caddesi üzerindeki iş yerinde, geçtiğimiz Ramazan ayında bir sokak kedisi, 5 yavru dünyaya getirdi. Kahverengindeki kedinin yavrularından birinin beyaz renkte ve gözlerinden birinin kahribar diğerinin ise mavi renkte olması şaşkınlık yarattı. Kedilerin bakımını üstlenen iş yeri sahibi Mahir Keçecioğlu, "Yavrulardan birisi beyaz doğdu. İlk etapta göz renklerini fark edemedik. Aradan bir ay geçtikten sonra beyaz olan kedinin gözlerinin biri mavi, diğerinin de kehribar olduğunu gördük. Van Kedisi olduğunu tahmin ediyoruz. Yavru kedileri iş yerimizde besliyoruz. İş yerimize genelde sokak kedileri sığınıyor. Et, süt ve salamla besliyoruz. Annesine bakınca kimse inanmıyor. 10 yıldır sokaktaki birçok kediye baktım. Bu kediler işyerimizin neşesi oldu. Fırsat buldukça kediyle oynuyoruz. Hastalanınca veterinere götürdüğüm kediler oldu. Kışın iş yerimizde kalıyorlar. Aynı mutfakta beraber yemek yiyoruz"dedi.

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise beyaz rengin "White' geninden kaynaklandığını belirterek, "O gen Van kedilerinde çok daha yoğun. Dolayısıyla, geçmişte bir Van kedisiyle çiftleşme durumu söz konusu olmuştur. Beyaz genler çekinik olduğu için, ortaya çıkmakta zorlanmıştır. Ama yüzde 20 oranında da olsa bir şekilde ortaya çıkmıştır. Beyazlıkta bu genden kaynaklanmıştır" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Anne kedi ve yavrularından detaylar

-Beyaz Kediden detaylar

-Gözlerinden detaylar

-Kedileri besleyen Mahir Keçecioğlu kedilere yemek vermesi

-Mahir Keçecioğlu ile röp

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari),