DHA YURT BÜLTENİ - 4

İzmir'de 53 saatte söndürülen orman yangınında görev yapan Ukraynalı helikopter pilotu hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan ve 53 saat süren çabalar sonrasında söndürülen, 500 hektar alanı kül eden yangında, dumanların arasına sayısız sorti yapıp su bırakan helikopterlerden birinin pilotu olan Ukraynalı Yurii Bostnik, hayatını kaybetti. Dinlenmek üzere gittiği otel odasında ölü bulunan pilotun, ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Bostnik'in cenazesinin ülkesine gönderileceği açıklandı.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında geçen pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül eden yangına Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bostnik de takviye olarak geldi. Bostnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle sayısız sorti yapıp, su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere Gaziemir'deki otele gitti. Uyumadan önce yardımcı pilot Uğur Uysal'la yemek yiyen Bostnik, daha sonra odasına çekildi. Dün sabah saatlerinde yardımcı pilotun telefonla ulaşamaması üzere, görevlilerodasına girdi. Odanın banyo bölümünde Yurii Bostnik'in, cansız bedini bulundu. Odadaki ilk incelemeden sonra, cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ifade edildi.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Ölümü orman teşkilatında büyük üzüntüye neden olan Yurii Bostnik'in cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunduğu, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

Haber: Taylan YILDIRIM/ İZMİR

================

Yaşamaz' denilen 'Demir adam', dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Antalya'da küçük yaşta yakalandığı verem hastalığı nedeniyle doktorların 'Çok yaşamaz, ölür' gözüyle baktığı iş insanı Ali Bıdı, bugün 70 yaşında. Sağlıklı ve sporcu kimliğiyle çevresinde 'Demir adam' olarak tanınan Bıdı, triatlon dünya şampiyonasında kendi yaş kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Garipçe köyünde dünyaya gelen Ali Bıdı, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle eğitim hayatını yarıda bıraktı. Bıdı, 12 yaşında Antalya'da çırak olarak bir akümülatör ustasının yanında işe başladı. Naylondan yapılma derme çatma kulübede yaşamaya başlayan Bıdı, bir süre sonra verem hastası oldu. Durumunun ağırlaşması üzerine ustası, Bıdı'yı ailesinin yanına köye gönderdi.

ÖLMESİ BEKLENİRKEN DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Doktora giden Bıdı'yı muayene eden doktor, çok fazla yaşamayacağını söyledi. Evinde ilaçları kullanarak yatan Ali Bıdı, ölmeyeceğine kendisini inandırıp verilen ilaçları da kullanmadan doğal beslenerek iyileşti. Askerden geldikten sonra Almanya'ya giden ve orada 16 yıl çalışan Ali Bıdı, Türkiye'ye dönünce Antalya'da boru sistemleri üzerine şirket kurdu. Beslenme düzenini değiştiren ve doğal beslenen Bıdı, sporla da yakından ilgilenmeye başladı. Her sabah erkenden kalkıp hem koşan hem de denizde yüzen Bıdı, 2014 yılında triatlon sporuyla tanıştı. 2015 yılında Alanya'da Uluslararası Triatlon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Triatlon Dünya Kupası'nda 60 yaş ve üstü kategoride Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Ali Bıdı, 750 metre yüzmeyi, 20 kilometre bisikleti, 5 kilometre koşuyu 1 saat 30 dakikada tamamlayarak 10 sporcu arasında dünya ikincisi oldu. Farklı yarışmalarda boy gösteren Bıdı, 2015 yılında milli sporcu olarak Avusturya'da yarıştı ancak derece alamadı.

Bıdı, Antalya'da 2016 yılında yapılan dünyanın en prestijli triatlon yarışlarından olan 'Gloria Ironman 70.3 Turkey'de 1900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşuyu 7 saat 13 dakikada tamamlayarak kendi yaş kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. 4 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer aldığı Triatlon Balkan Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde birinci oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASINA HAZIRLANIYOR

İş dünyasında 'Demir adam' olarak anılan Ali Bıdı, sağlıklı beslenmesi ve yaptığı spora da güvenerek 120 yaşına kadar yaşamayı kendisine hedef belirledi. Her sabah erkenden kalkıp sporunu yapan Bıdı, bugünlerde antrenmanın temposunu artırdı. 29 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 ITU World Triathlon Grand Final Lausanne dünya şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Bıdı, her gün koşu, yüzme ve bisiklet antrenmanını eksiksiz tamamlıyor.

Ölmek üzereyken hayata yeniden döndüğünü ve azimle bugünkü konuma eriştiğini belirten Ali Bıdı, "Doktor 'Fazla yaşamaz ölür' dedi. Eve getirdiler, bir deri bir kemik yatıyorum. Gelen komşular aileme sessizce 'Allah fazla çektirmesin' diyor. O an söz verdim kendime. Yol haritamı çizdim. 70 yaşındayım ve önümüzdeki ay dünya şampiyonasına milli sporcu olarak katılacağım" dedi.

Ali Bıdı, 120 yaşına kadar yaşayacağını noterde 'Ali Bıdı 120' adıyla tescil ettirdiğini de sözlerine ekledi.

Görüntü Dökümü

------------

Abi Bıdı egzersiz çalışmaları yaparken detay

Ali Bıdı röp

Ali Bıdı koşarken görüntü

Merdivenleri çıkarken ve inerken görüntü

Bisikleti havaya kaldırırken görüntü

Madalyalar ve kupa ile görüntüler

Bisiklet sürerken görüntüler

409 MB - 3.40'

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA,

=================

Balıkçı ağına 1 tonluk köpek balığı takıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında balıkçı ağlarına, 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

Babakale köyü açıklarında avlanmaya çıkan balıkçı teknesinin, denize bıraktığı ağlara camgöz cinsi köpek balığı takıldı. 5 metre uzunluğunda ve 1 ton ağırlığında olan köpek balığını tekneye çeken balıkçılar, büyük şaşkınlık yaşadı. Tekneyle Babakale Limanı'na getirilen dev köpek balığına, büyük ilgi gösterildi. Bazı kişiler, köpek balığı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü

-------

-Köpekbalığından cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale),

==================

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 1061 kök Hint keneviri bitkisi ile 4 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayramiç ve Yenice ilçelerinde uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 1 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu Yenice ilçesi Başkoz köyündeki ormanlık alana, drone da kullanarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 5 ayrı noktaya dikilmiş 913 kök Hint keneviri bitkisi ile araziye gizlenmiş 4 kilo esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y., Z.Ç., S.G. ve E.Ç. gözaltına alınırken, firari durumdaki D.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bayramiç ilçesi Palamutoba köyünde ise foto kapan takibinin ardından düzenlenen operasyonda ise eğitimli narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan aramalarda 148 kök Hint keneviri bitkisi ve 382 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

---------

-Drona ile uyuşturucu operasyonlarından görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

==================

Sultan İkinci Mahmut'un fermanıyla yaptırılan sini, Tokat'ta sergileniyor

OSMANLI padişahlarından 2'nci Mahmut'un o dönem İstanbul'da yapılamadığı için 1813 yılında ferman çıkartarak Tokatlı ustalara yaptırdığı bakır saray sinilerinden biri Tokat Belediyesi Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmut döneminde sarayda misafirleri ağırlamak için kullanılan siniler İstanbul'da yapılamayınca padişah tarafından bakır işleme ustaların varlığıyla bilinen Tokat'ta hazırlanması için ferman hazırlandı. Sarayın talebi üzerine ihtiyacı olan bakır siniler Tokat'ta ustalar tarafından üretilerek saraya gönderildi. Bu talep üzerine yapılan bakır sinilerden biri ve padişahın fermanınn kopya görseli ile şimdilerde Tokat Belediyesi bünyesindeki kent müzesinde sergilenmeye başladı.

Tokat Şehir Müzesinde görevli Arkeolog İbrahim Çetin, padişah fermanı üzerine yaptırılan ve biri müzede yer alan sininin nadide bir eser olduğunu belirterek, "Tokat bakırcılığının nasıl bir kalitede olduğunu resmeden bir eserdir. Kaç adet yapıldığı hakkında kesin bir bilgi yok. Az miktarda yaptırıldığı rivayet ediliyor. Tokat bakırcılığı ve işçiliği 17'nci ve 18'inci yüzyılda dünyada bir numaraya yerleşmiştir. Ergani'den gelen bakırlar Tokat kalhanelerinde işlenip daha sonra Samsun limanından tüm Osmanlı şehirlerine gönderilirmiş. Özellikle 17 ve 18'inci yüzyılda Tokat kalhanelerinde o kadar çok bakır işlemesi, bakır üretimi olmuş ki, hammadde sıkıntısı yaşanmış. Yine bir fermanla tüm ham bakırlar Tokat kalhanelerine yönlendirilmiş. Tokat kalhanelerinde işlemesi yapılmış ve tüm dünyadaki Osmanlı şehirlerine iletilmiş. Tokat'ta o dönemde 33 tane kalhane, 8 tane de bakır kazan işi yapan bakır işçisi, dükkanı vardı" dedi.

Bakır sinilerin yapılması için hazırlanan ve bugün bir kopya görseli müzede bulunan fermanda şu ifadeler yer alıyor:

"Tokat Naibi'ne hüküm ki, Enderün-ı Hümayün'da görevli saray çukadarlarının büyük yemek sinileri zamanla eskimiş ancak çok büyük olmaları sebebiyle İstanbul'da imali mümkün olmadığından Tokat'ta imali gerek görülmüştür. Söz konusu sininin imali için bakırcı esnafından kıymeti ziyade olsun, Tokat'a gönderilmiştir. Sen ki mezkur kadımızsın, gerekli ücreti adı geçen şahıs (bakırcı esnafı) tarafından ödenmek şartıyla, söz konusu siniyi Tokat'ta en güzel bir şekilde, gönderdiğimiz görevlinin tavassutu ile imal ettirip, yine görevli şahsa teslim ederek Der-i Aliyye'me (Sarayıma) gönderilmesini temin etmen hususunda işbu fermanım yazılmış ve görevli bakırcı ile tarafına gönderilmiştir. İmal edilen sininin çok iyi bir ücretle adı geçenin tavassutu ile kısa bir süre zarfında imali ve görevli memurumuza teslim ederek, tarafımıza göndermen hususu benim özel talebimdir. Bu konuda tembellik gösterme veya ilgisizlik gibi davranışlara rızamın olmadığını bilmelisin. Açık açık ifade edildiği şekilde davranmaya özen göstermeniz ve buna aykırı davranmaktan kaçınmanız hususunda hükümdür."

Görüntü Dökümü:

-Müzeden görüntüler

-Sininin ve fermanın görüntüsü

-Müze fgörevlisinin konuşmaları

-Müzeyi ziyaret edenler

(395 mb)

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

==================

Yumurta topuk ayakkabı ile 8 köşe kasketin heykeline ilgi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yöre simgelerinden 8 köşe kasket ile yumurta topuk ayakkabının dikilen heykeli kısa sürede ilgi gördü. Vatandaşlar, heykel önünde fotoğraf çektirip öz çekim yaptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yöre simgelerinden olan 8 köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabının heykeli dikildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Kunduracılar Odası'nın katkılarıyla yaptırılan heykel, vatandaşların beğenisi topladı, ilgi gördü. Yöre sakinleri ve ilçeyi ziyarete gelenler yaklaşık 6 metre yükseklikteki heykelin önünde fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Yaklaşık 1 ay önce Tarihi Çarşamba Köprüsü'nü yanındaki alana yerleştirilen heykelin sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları binlerce takipçinin de beğenisi topladı, ilgi odağı oldu.

'ÇOK GURURLU VE MUTLUYUZ'

Çarşamba Kunduracılar Odası Başkanı Osman Aydın, ilçelerine kazandırılan eser için mutlu olduklarını belirterek heykelinin yapılması için çok çaba sarf ettiklerini söyledi. Aydın, "Yumurta topuk ayakkabısı bundan yüz sene öncesinden bu yana Çarşamba'da üretiliyordu. Ayakkabını özelliğinin tek parça deri olması ve üzerinde dikiş olmamasıdır. Türkiye'nin başka yerlerinde de yapılmaya çalışıldı ama bizim ayakkabı ustalarımız gibi yapamadılar. İlçemiz için çok kıymetli olan bu iki ürünün heykelinin dikilmesi için hep birlikte çalıştık. Ardından belediyemiz tarafından heykel yaptırıldı ve uygun bir noktaya diktirildi. Vatandaşlarımızda çok ilgi gösterdi. Ayrıca biz bu ürünlerin minyatür boyutta olanlarını yapıp ilçemizi daha da tanıtmak için çabalıyoruz. Bu ayakkabımız halk arasında yumurta burun ve yumurta topuk olarak geçiyor. Ürettiğimiz bu ayakkabı Türkiye'nin her yerine de gidiyor buradan. Yurtdışına dahi satışlar yapılıyor. Biz böyle bir heykelin ilçemize kazandırılmasından dolaya çok mutlu ve gururluyuzö dedi.

'GEÇ KALINSADA GURUR VERİCİ'

Çarşamba Ev Hanımları Derneği Başkanı Saniye Şen de, ev hanımları olarak özellikle sekiz köşe kasketin orijinal hali ile korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çaba harcadıklarını belirtti. Şen, "Yüzyıllardır ilçemizin simgesi olan 8 köşe kasket ile yumurta topuk ayakkabının heykelinin dikilmesi gurur verici. Aslında bu heykelin yapılmasında geç kalındığını düşünüyorum ama yapıldığında çok mutlu oldum. Yöresel eşyalarımızın böyle değer görmesi bizleri gururlandırdıö diye konuştu.

İLÇEDE ASIRLIK GELENEK

Sekiz köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabı, yaklaşık bir asırdır bölgede yaşayan erkekler tarafından giyimlerinde tercih ediliyor. Özellikle yumurta topuk ayakkabı ise tek parça deriden dikişsiz olarak el yapımı şeklinde üretiliyor. Ayakkabının ön ve arka tarafının yumurtaya benzer şekilde olması nedeniyle dikkat çekiyor. Ayakkabını topuk kısmının diğer erkek ayakkabılarına göre daha yüksek olması nedeniyle özellikle kısa boylu erkekler tarafından tercih ediliyor. Yumurta topuk ayakkabı ve sekiz köşe kasketin Çarşambalı ustalar tarafından üretildikten sonra talep üzerine yurtdışına da sıkça gönderiliyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Heykelden detaylar

-Heykel önünde fotoğraf çekilenlerden detaylar

-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüseyin KALAY/ÇARŞAMBA(Samsun),