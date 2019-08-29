Dha yurt bülteni-4

Kamyonet TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yol kenarında park halindeki TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan Furkan Çoşkun, hayatını kaybetti.

Kaza saat 09.00 sıralarında Biga ilçesi Sinekçi Mevkii'nde meydana geldi. Bahattin Aysan idaresindeki 16 E 3551 plakalı kapalı kasa kamyonet, yol kenarında park halinde duran, Muhammet Aygün'ın sürücüsü olduğu 34 YR 9294 plakalı TIR'ın 34 VRR 85 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Furkan Coşkun, hayatını kaybetti. Bahattin Aysan ise yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Furkan Coşkun'un kamyonette sıkışan cansız bedeni itfaiye ve kaza kırım ekipleri tarafından çıkarılarak, Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bahattin Aysan da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Jandarma TIR sürücüsü Muhammet Aygün'ü gözaltına alarak, karakola götürdü. Jandarmanın soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapan kamyonet ve TIR'dan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale),

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Köpeği öldürüp, bıçağı üzerine bıraktılar



Antalya'da, sokak köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak, telef edildi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 243 Sokak'ta meydana geldi. Sokak köpeği, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanıp, öldürüldü. Köpek ölüsünü görenler, durumu polise haber verdi. Yapılan incelemede köpeğe tahta parçasıyla vurulduğu, işkence yapıldıktan sonra çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak, telef edildiği belirlendi. Olayda kullanılan bıçak ve tahta parçasının, köpek ölüsünün üzerinde bırakıldığı görüldü. Köpeğin işkence yapılarak, telef edilmesine tepki gösteren hayvanseverler, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasını istedi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Köpekten görüntü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Jeotermalden yararlanamayan işletmeci seradaki faaliyeti durdurunca 50 kişi işsiz kaldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 4 yıl önce 64 dönüm arazide topraksız domates serası kuran Azerbaycanlı iş insanı Erdem Yunus Arifoğlu, iddiaya göre, bölgede yer alan jeotermal enerji üreten firmanın jeotermal kaynaklardan faydalanmasını engellediği için faaliyetini durdurdu. Faaliyetin durması sonucu serada çalışan 50 kişi de işsiz kaldı. Arifoğlu, "Bu firma yönetmeliği tatbik etmeme ettirmeme gücünü nereden alıyor? Ağustos ayı fide dikim ayı olmasına rağmen dikim yapamadım. Bana devlet, kışın sana sıcak su verecekler derse tekrar faaliyete geçeriz" dedi.

Azerbaycanlı iş insanı Erdem Yunus Arifoğlu, Germencik'in kırsal Turanlar Mahallesi'nde 35 milyon TL harcayarak, 42 dönümü kapalı alanda olmak üzere toplam 64 dönüm araziye topraksız domates serası kurdu. Arifoğlu, yılda 1200 ton domates üretip, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç etti. Jeotermal olduğu için bölgeyi tercih eden Arifoğlu, bu enerjiden, üretim yapan firmanın tavrı nedeniyle faydalanamadı. Kömür kullanarak 4 yıldır üretimini yapan Arifoğlu, 4 ay önce, Germencik Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup konuyu yargıya taşıdı. Hukuki süreç devam ederken, Arifoğlu üretimini haziran ayı başında durdurdu. İşletmedeki 50 işçi ise üretim durunca işinden oldu.

'AMACIMIZ BÖLGEYE DAHA ÇOK TESİS KURMAKTI'

Firmanın kuralları hiçe saydığını söyleyen Arifoğlu, "Bu tesisi kurmamdaki ana sebeplerden biri, jeotermal bölgesinin olması ve arazimim hemen yanından jeotermal boruları geçmesiydi. 100-150 metre mesafede 5 üretim tesisi var. 24 Eylül 2013 tarih ve 28875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe dikkat çekeyim. Yönetmelikte, 'Entegre kullanıma uygun jeotermal akışkan işletme ruhsatına sahip, gerçek veya tüzel kişiler reenjeksiyon şartlarının müsaade ettiği aralıktaki sıcaklık ve debideki kendi ihtiyacından fazla jeotermal akışkanı özellikle sera ve organik tarım yapma amacında bulunan müteşebbislerin teşvik edilmesi bakımından kiralanması esastır" deniyor. Buna rağmen seramızı ısıtmada, JES'ten faydalanamıyoruz. Ben 25 yıl Azerbaycan'da emek verdim, çalıştım ve kazandım. Diğer ortaklarımla birlikte bu tesisi burada kurduk. Amacımız bu bölgeye daha çok tesisler kurmaktı" dedi.

'MAĞDUR ETTİLER'

Mağdur olduğunu savunan Arifoğlu, "Tesisimiz şu an kapalı. 50 işçim, işsiz kalarak evlerine gitti. Koskoca sera bomboş kaldı. Bütün elektronik cihazlar ise güneşin altında sıcaklarda zarar görüyor. Bununla ilgili jeotermal firmasına 4 ay önce Germencik Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, sıcak su verilmesi konusunda dava açtım. Türkiye'deki adalet sistemi biraz ağır ilerliyor, buna saygı duyuyorum. Neticede bir cevap verilecek" dedi.

Tepkisini sürdüren Arifoğlu, şöyle dedi: "Bu firma yönetmeliği tatbik etmeme, ettirmeme gücünü nereden alıyor? Ağustos ayı fide dikim ayı olmasına rağmen, dikim yapamadım. Bana devlet 'Kışın sana sıcak su verecekler' derse, tekrar faaliyete geçeriz. Kömürle kışın serayı ısıtma durumunda olduğum için zarar ediyorum. Zarar ettiğim için de üretimimi durdurdum. Jeotermalle yaparsam zarar etmeyeceğim. Biz tesisimizin çalışmasını istiyoruz. İşçilerin yeniden işe başlamalarını istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan da ricada bulunuyoruz. Lütfen bu meseleye parmak bassınlar. Bu şirketler aldatmaca içerisindeler. Bu aldatmacalara kanmamak gerekiyor. İhracat kutuları elimizde kaldı."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Faaliyeti durdurulan seradan genel ve detay görüntü;

Azeri iş insanı Erdem Yunus Arifoğlu'ndan röp.

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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'20 liralık borç' kavgasında bıçaklanıp, ağır yaralandı

Bursa'da, Hasan A. (19), borç verdiği 20 lirayı almak isteyince çıkan kavgada Engin T.'yi (28) bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Hasan A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Engin T., iddiaya göre, kendisine 20 lira borcu olan Hasan A.'yı telefonla arayarak, parayı vermesini istedi. Bir süre telefonda tartışan ikili, daha sonra buluşmak için sözleşti. Anlaştıkları yerde buluşan Hasan A. ile Engin T., burada da tartışmaya devam etti. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hasan A., yanında getirdiği bıçağı Engin T.'ye 3 yerinden sapladı. Ağır yaralanan Engin T., kanlar içinde yere yığılırken, Hasan A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Engin T.'yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Engin T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

'DAYANAMADIM, BIÇAKLADIM'

Polis ekipleri ise kaçan Hasan A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan A.'nın, emniyetteki ifadesinde, "Engin, uyuşturucu bağımlısı. 20 TL borcum olduğunu iddia edip, küfürler ediyor. Gece yolda yürüyen annemden de para istemiş. Buluşunca dayanamadım, bıçakladım" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Olay yeri inceleme kiplerinin çalışması

-Olay yeri detay

-Hastane detay

-Genel, detay görüntü

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA,)

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Romalıların olimpiyatlara hazırlandığı köprü onarılıyor

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da Roma döneminde yapılan sonrasında da Romalı gençlerin olimpiyatlara hazırlanmak için koşu parkuru olarak kullandığı Kemerdere köprüsünün turizme kazandırılma çalışmalarına başlandı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Romalıların olimpiyatlara hazırlanmak için kullandığı Kemerdere köprüsünün restorasyonu çalışmaları 4 ay sürecek, sonrasında turizme açılacak" dedi.

İlçeye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Cevizlik Vadisi'nde bulunan ve Roma İmparatoru Claudius döneminde Roma yol ağının bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köprüsü Büyük kaya parçalarından yapılan ve ayağında Roma-Pontus savaşlarında 7 askerin mızrak savaşını anlatan silik kabartma bulunan köprüde restorasyon çalışmaları başladı. Kemerdere Köprüsü, Anadolu'nun tek yol anıtı olan Kuşkayası yol anıtının devamı niteliğindeki Roma dönemi yapılan önemli eserler arasında yer alıyor. Zaman zaman defineciler tarafından talan edilen köprünün restorasyonu ve temizlik çalışmaları 1 hafta önce başladı. Tarihi köprünün ihalesini ise Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yaptı. Çalışmalarda köprünün ana gövdesindeki taşlar tek tek işaretlenerek, yeniden yerine yerleştiriliyor. Ana köprü gövdesindeki büyük taşlar ile köprünün yan tarafındaki ana kabartmaların olduğu bölümde de çalışmalar yapılacak. Öte yandan Romalılar tarafından su getirmek için pişmiş topraktan yapılan su boruları da gün yüzüne çıkartıldı. Çalışmaların 4 ay sonra tamamlanarak, turizme açılacağı bildirildi.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Burası Roma döneminde yapılan tarihi bir köprüdür. Amasra ilçemize gelen misafirlerimizin görmediği orman içerisinde bir köprüdür. Bartın-Amasra yolunun her alt tarafında bulunan antik ve tarihi değeri çok olan bir köprüdür. Buranın kalıntıları zaman içerisinde kaybolmaya yüz tutmaya başlamıştı. Sonrasında Karayolları tarafından ihale edilerek, restorasyon çalışmaları başladı. Bu köprünün bir özelliği de Roma döneminde olimpiyatlara hazırlanan gençlerin antreman yaptığı bir alandır. Hatta geçmiş dönemlerde Amasra'da olimpiyatlarda başarı elde eden bir gencimizin tarihi belgesi de Amasra Müzesinde bulunuyor. Köprünün restorasyon çalışmaları 1 hafta önce başladı. 4 ay içinde bitirilecek, ancak turistlerimizin gezmesi için önümüzdeki sezona hazır hale gelecek. Bütün misafirlemizi kemerdere köprüsünü ziyarete bekliyoruz.ödedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Amasra'dan genel görüntü, Muhabir anons

-Kemerdere köprüsü detay,Çalışmalardan detay

-Köprünün yan duvarlarındaki çalışma,Pişmiş topraktan yapılan su borusu

-Taşların yerine konulması, Dernek Başkanı Boran ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kayıp yaşlı adam uçurumda bulundu

Çorum"da dün kaybolan Yusuf Korkmaz (86), Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince, yaralanıp mahsur kaldığı uçurumdan kurtarıldı. Yaşlı adam hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İskilip ilçesine bağlı Yaylacıkseki köyünde Yusuf Korkmaz, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Korkmaz'dan haber alamayan aile, durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirdi. Ekipler, bölgede arama çalışması gerçekleştirdi. Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu yaşlı adam, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda uçurumda bulundu. Düştüğü uçurumda yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşan Yusuf Korkmaz, ekipler tarafından uçurumdan çıkarılarak ambulansa taşındı. İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkmaz, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

- Bulunan yaşlı adama sağlık görevlilerinin müdahalesi

-Askerim yaşlı adamı kepiyle rahatlatmaya çalışması

-Taşınması

-Yaşlı adamın fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,