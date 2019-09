Dha yurt bülteni - 4

Çeyrek altının yerini yarım gram altın aldı

Düğünlere en çok götürülen çeyrek altının fiyatı 450 liraya ulaştı. Fiyatı yüksek bulanların yeni tercihi ise 265 lira olan gram altın ve 132 lira fiyatıyla yarım gram altın oldu. Bursa Kapalı Çarşı kuyumcu esnafı Sercan Kaya, geçen yıla göre çeyrek altın satışlarında yüzde 30 oranında düşüş olduğunu, buna paralel olarak gram ve yarım gram altın satışlarında yüzde 100'e yakın bir artış gerçekleştiğini söyledi.

Önceki yıllarda akraba ve yakınlarının düğünlerine çeyrek altın götürenlerin tercihi, çeyrek altının 450 liraya yükselmesiyle değişti. Birçok kişi, çeyrek altın yerine gram altın veya yarım gram altına yöneldi. Altın fiyatlarının geçen seneye göre oldukça yükseldiğini belirten Bursa Kapalı Çarşı Kuyumcu esnafından Sercan Kaya, "Geçen seneye göre fiyatta bir yükseliş var. Geçen yıl ve ondan önceki yıllarda insanlar düğünlerde takı olarak çeyrek altın götürüyordu. Şu anda daha çok gram altın ve yarım gram altın tercih ediyorlar. Bu da vatandaşın alım gücüyle alakalı bir durum" dedi. Kaya, "Çeyrek altın satışında geçen seneye göre yüzde 30 oranında bir azalma söz konusu. Ama gram altında da yaklaşık yüzde 100 oranında bir yükseliş oldu. Yani çeyrek altın satışlarında gözle görülür bir düşüş var. Düğünlerde artık yarım gram altın veya gram altın tercih ediliyor. En çok tercih edilen de gram altın" diye konuştu.

Yeğeninin düğünü için kapalı çarşıya gelerek altın almak isteyen Faruk Kirazlı, eskiden düğünlerde, cemiyetlerde çeyrek altın taktığını belirterek, "Şimdi çeyrek altın almak nerede? Gücümüz ancak gram altına yetiyor. Asgari ücretle ev geçindiriyoruz. Gram altın bakmaya geldik çarşıya" diye konuştu.

EMİB Başkanı Kaya: Mottomuz inadına ihracat, inadına üretim

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, madencilerin yaşadığı 'izin' sıkıntısıyla ilgili, "İzinler ve adını koyamadığımız bazı engellemeler, çok hızlı büyüyen ve daha ileri giderken bizim önümüze gerçekten ciddi sıkıntılar getirdi. Yani maden sektörü S.O.S. veriyor; ama bizim mottomuz; inadına ihracat, inadına üretimdir" dedi.

Afyonkarahisar'daki termal otelde, EMİB tarafında 'İhracatın Yıldızları Ödül Töreni' düzenlendi. Programa Vali Mustafa Tutulmaz ile EMİB Başkanı Mevlüt Kaya'nın yanı sıra Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı İbrahim Alimoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, İl Genel Meclisi (İGM) Başkanı Burhanettin Çoban ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Törende konuşan EMİB Başkanı Kaya, dünyada 'şeker mermeri' denilince akla ilk Afyonkarahisar'ın geldiğini belirterek, "2018 yılında 342 milyon dolarlık ihracatın 185 milyon dolarlık kısmını doğaltaş ve maden ihracatçıları yaptı. Bu da ihracatın yüzde 54'lük kısmı. Ben ve hepimiz bu sektörde taşın altına elimizi değil gövdemizi koymuş durumdayız; ancak sektörde ciddi sıkıntılarımız var. İzinler ve adını koyamadığımız bazı engellemeler, çok hızlı büyüyen ve daha ileri giderken bizim önümüze gerçekten ciddi sıkıntılar getirdi. Yani maden sektörü S.O.S. veriyor; ama bizim mottomuz, inadına ihracat, inadına üretimdir. Çünkü başka kurtuluşumuz ve başka bir Türkiye yok. Dolayısıyla bizim bu sıkıntılardan çıkmamız, özellikle katma değerin tamamı bu ülkenin bağrından çıkan madenlerimizle başarabiliriz. İthal girdili ürünlerle değil" diye konuştu.

'GEÇ KALINDI'

Almanya ve Japonya'nın bunu öz kaynaklarını kullanarak ve işleyerek, sanayiye dönüştürmesiyle başardığını vurgulayan Kaya, Türkiye'de ise geç kalındığını savundu. Kaya, "Bugünün dünyasında madencilik nasıl yapılıyorsa biz de aynısını yaparak sürdürülebilir, doğayla barışık ve insanı önceleyen madenciliği yapalım. Ama bunun için de önümüze her türlü engelleri çıkarıyorlar. Biz sezaryen yaparak bu cevheri alacağız; ama sezaryen yaptığımız o anneyi masada bırakalım demiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Tabii ki eksiklerimiz var. Özeleştiri de yapacağız. Sürdürülebilir ve bu ülkenin çıkarlarıyla yaralarına yönelik ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

'200 BİN AĞAÇ DİKECEĞİZ'

Türkiye'nin doğaltaş ihracatının 30 milyon dolardan bugün itibarıyla 3 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Mevlüt Kaya, kasım ayında İzmir'de 'Hayatımız Maden 3' adlı çalıştay olacağını söyledi. Kaya, şöyle devam etti:

"Orada da ciddi bir planlama yapıyoruz. İnşallah burada bürokrasi ve herkesin bize katkı sunmasını istiyoruz. Çalıştay esnasında da 2 milyon lira değerindeki 200 bin ağacı madenciler olarak dikeceğiz. Bunu da her yıl yapacağız. Biz bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı üzerinden bunu yaparken görünmedik. Madencilerin, Türkiye'deki orman varlığını tahrip etmedeki oranı da 1000'de 2 ile 2,5'tur. Bizim o kadar üzerimize geliyorlar ki 'Her yeri mahvettiniz, döktünüz' diye. Bunların yerine biz, her yıl 1 yerine 10 ağaç parası ödüyoruz. Hiçbir şey demeden sadece para verince bunlar görünmüyor. Bu çalışmaları artık kamuoyuyla paylaşacağız. Çünkü bizim inanılmaz algı problemimiz ve sıkıntımız var."

VALİ TUTULMAZ: KARŞI ÇIKANLAR, EN İYİ PIRLANTAYI TAKMANIN HAVASINDA

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz da madenle mermerle özdeşleşmiş il olduklarını belirterek, sektörün, kentteki yatırımların lokomotifi olduğunu belirtti. Maden işletmeden kalkınmanın mümkün olmadığını vurgulayan Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Çevreciler değişik adlarla madene karşı çıkıyor. Aslında ben çoğunun niye karşı çıktıklarını bildiklerini zannetmiyorum. O karşı çıkanlar en iyi pırlantayı takmanın havası içinde. Yani bu pırlanta ağaçta yetişmiyor veya gökyüzünden gelmiyor. En iyi altını nasıl takarım ve etrafa gösteririm havası içerisindedir. Bunlar kendiliğinden gelmiyor. Bunlar madencilerin çalışmasıyla geliyor. Bu; maden işletilirken çevreye zarar verelim, yaşanmaz hale getirelim, toplumun sağlığını olumsuz yönden etkileyelim anlamına gelmemeli. Bununla ilgili gerekli tedbirler alınmalı. Ama madenler de çıkarılmalıdır. Madenler çıkarılmadan ülkelerin zenginliğinin olması mümkün değildir. Bu madenlerle ilgili çevrecilerin samimi duygularla gösterdikleri tepkiler var. Ama sizler de biliyorsunuz ki bunun arkasında çevreciliğin ötesinde başka şeyler var. Bunları da halkımızın görmesi gerekir. Bunun arkasında hangi karteller var ve nedir? Dünya piyasasını nasıl yönlendiririz diyenlerin de olduğunu herkes biliyor. Kamuoyunun da daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum."

Konuşmaların ardından mermer sektöründe en çok ihracatı yapan Afyonkarahisar'daki 66 ihracatçıya ödülleri verildi.

Üniversite öğrencileri spotçulara koştu (TEKRAR)

ÜNİVERSİTE İÇİN ANTALYA'YA GELEN ÖĞRENCİLER EŞYALARINI 2. EL MAĞAZALARINDAN ALDI

ÖĞRENCİLERİN EN BÜYÜK DERDİ "ÖĞRENCİDEN YÜKSEK KİRA" TALEBİ

ANTALYA'DA ÜNİVERSİTELİNİN KİRALIK EV ÇİLESİ

Antalya'da, akademik yılın başlangıcıyla öğrenciler ev arayışına girdi. Akdeniz Üniversitesi'nin karşısında bulunan Kültür Mahallesi'nde ev aramayı tercih eden öğrenciler, geçen yıla göre yüzde 30 oranında kira artışıyla karşılaştı. Evleri eşyasız kiralayan öğrenciler, çözüm için uygun fiyata ürün satan spotçulara yöneldi.

2019-2020 akademik yılının açılışıyla üniversitede okuyan öğrenciler ev arayışına geçti. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler yurtların dolmasıyla üniversite yakınlarında ev tutmaya başladı. Öğrencilerin ev tercihi genellikle Kültür Mahallesi oldu. Kültür Mahallesi'nde çalışan emlakçı Levent Kahraman, üniversiteye yakın bölgedeki mahallelerin en çok tercih edilen alan olduğunu söyledi. Kiralarda geçen yıla göre yüzde 30 oranında artış olduğunu belirten Kahraman, en çok tercih edilen 1+1 ve 2+1 evlerin yüzde 90'a yakınının tutulduğunu söyledi. Öğrencilerin genellikle eşyalı evleri tercih ettiğini anlatan Kahraman, eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürün satan spotçulardan eşya temin ettiğini söyledi.

ÖĞRENCİLER İÇİN EVLER YETERSİZ

Emlakçı Levent Kahraman, Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olan Kültür, Gülveren ve Meltem mahallelerinde öğrenci yoğunluğu olduğunu söyledi. Evlerin ortalama 45 metre ile 120 metrekare arasında, 1+0, 1+1, 2+0, 2+1 ve 3+1 gibi bütçeye göre değiştiğini belirten Kahraman, 1+1 gibi zemin kat veya çatı katı evlerin daha ucuz olduğunu anlattı. Kahraman, "Öğrencilerin tek sorunu bölgede çok öğrenci olmasıyla evlerin yetersiz kalması. Kültür'de 2+1'in üzerindeki kiralık ev sayısı azaldı. Ailelerin çıktığı 3+1 evler, öğrencilere kiralanmaya başladı. Şu sıralar ev tutamayan öğrenciler, aparta ve yurtlara döndü. Ev fiyatları Kültür'de son bir yıl içerisinde yüzde 30 ile yüzde 40 civarında arttı. Geçen sene 900 liraya verdiğimiz 40-45 metrekarelik evler, bu sene 1200-1300'e kadar çıktı" dedi.

KONTRATA RAĞMEN DIŞARDA KALDI

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'ni kazanan Tufan Ala (18), okul kayıt işlemleri için Bursa'dan Antalya'ya gelip 4 gün boyunca ev baktığını anlattı. 12 gün önce 1+1 ev için kontrat imzaladığını söyleyen Ala, üniversitenin açılmasıyla birlikte ailesiyle evine yerleşmeye geldiğini, evin boşaltılmadığını öğrenip hayal kırıklığına uğradığını anlattı. Yapılan kontrata güvendiğini anlatan Ala, bölgedeki evlere talebin çok olduğunu, ev arayışının sürdüğünü söyledi. Oğlunu Antalya'ya yerleştirmeye gelen Fahrettin Ala (55) ise oğlunun mağdur olduğunu ev aramaya ailecek geldiklerini anlattı.

EVCİL HAYVANI İÇİN EV DEĞİŞTİRDİ

Akdeniz Üniversitesi'nde Ziraat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ayşegül Karael (21), önceki ev sahibinin evcil hayvan beslemesine karşı olduğu için evden çıkarttığını anlattı. Bunun üzerine haziran ayında yeni bir ev bulduğunu aktaran Karael, 2+1 evi iki öğrenciyle paylaştığını anlattı. Ev tutma konusunda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Karael, "Köpeğim var. Çoğu ev sahibi evcil hayvana sıcak bakmıyor. Daire konusunda şanslıyız. Komşularımız sağ olsun bu konuda anlayış gösteriyor. Köpeğim için bir oda ayarladım, orada kalıyor" dedi.

EV DİZMEK ORTALAMA 1500 LİRAYI BULUYOR

Kültür Mahallesi'nde spot eşya satan Özkan Elbir (50), evini eşyalı kiraya veren ev sahiplerinin ve eşyasız ev kiralayan öğrencilerin ikinci el ürünleri satın aldıklarını anlattı. Öğrencilerin genellikle temel ihtiyaçları olan fırın, buzdolabı, yatak gibi malzemeleri aldıklarını anlatan Elbir, yapılan alışverişin ortalama 1500 lira tuttuğunu söyledi.

ÖĞRENCİLER SPOTÇUDAN ALIYOR

Spotçuda alışveriş yapan Ömer Yıldız (65), evini öğrencilere eşyalı kiraladığını, bunun öğrenci ve ev sahibi için daha iyi olduğunu söyledi. Spotçudan alışveriş yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Hüseyin Çetinkaya (22), "Bu sene eşyasız ev kiraladık. Bunun için uygun fiyatlarda satış yapan spotçuları tercih ettik. Çamaşır makinesi, ocaklı fırın, yataklı baza ve sehpa aldık. Toplam 750 lira tuttu" diye konuştu.

Ailecek kuyumcuya gidip yüzük çaldılar

Adana'da bir kuyumcudan kızı ve damadıyla birlikte yüzük çalan Sevil A. (51) yakalandı.

Olay, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sevil A. (51), kızı Kibar K. (19) ve Kibar'ın nikahsız eşi Şeyhmus G. (26) kuyumcuya geldi. İş yeri sahibine altın almak istediklerini söyleyen Sevil A. vitrindeki yüzüklere bakmak istedi. Bu sırada Kibar A. ve Şeyhmus G. kuyumcuyu oyaladı. Sevil A. da tablada bulunan bin 500 lira değerindeki yüzüklerden birini çaldı. Daha sonra şüpheliler alışveriş yapmadan iş yerinden ayrıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Soyulduğunu fark eden iş yeri sahibi polisi aradı. Kuyumcuya gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasından adreslerine ulaştı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Sevil A. paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı yüzüğü kısa sürede sattığını söyledi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Eğitime hayırsever desteği

Burdur'da hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Kemal Solmaz Ortaokulu Harun Bağcı Anasınıfı ile Türkiye Yardımsevenler Derneği Ortaokulu Kübra- Mustafa Özgüler Etkileşimli Yabancı Dil Sınıfı'nın açılışı törenle yapıldı.

Törene Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu ile hayırseverler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Vali Hasan Şıldak, Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi'nin kentte eğitim alanında birçok örnek çalışmaya imza attığını söyledi. Vali Şıldak, "Öyle ki artık kendi okullarının dışında da pek çok hizmete öncülük ettiklerini görüyoruz. Uyguladıkları model çok basit, eğitime gönül veren insanları kendi bünyelerinde toplamış olan bu derneğimiz, gönül veren diğer kişileri de bulup, organize edip ve bu faaliyetleri çok da düşük maliyetle kendi imkanlarıyla bir araya getirerek okullarımıza yansıtıyor. Okullarımızın kalitesini yükseltiyor. Eğitime yapılan katkının büyüğü küçüğü olmaz. Gönülden kopan küçük taneler büyük sellere ve daha büyük girişimlere dönüşüyor" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi. Çay, "En akıllıca yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bağışçılarımıza, Yardımsevenler Derneğimize milli eğitim camiası adına şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu da "Bağışçılarımız aracılığıyla okullarımıza desteklerimiz devam ediyor. Her şey çocuklarımız için. Bize güvenen, destek veren bağışçılarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına da sonsuz teşekkür ediyoruz" dedi.

Törende sınıfların açılmasında destek olan hayırseverlere plaketleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi.

