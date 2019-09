Dha yurt bülteni - 4

Reyhanlı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi (1)



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kaza sabah saatlerinde Reyhanlı-Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

HABER: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay)

Karadeniz'de palamut tükendi



Karadeniz'de, 1 Eylül itibariyle balık avı sezonu açıldı ancak balıkçılar palamut avcılığında umduğunu bulamadı. Geçen yıl tanesi ortalama 750 gram ve bol olan palamut, bu yıl ortalama 350 gram ve az miktarda avlanabiliyor.

Uzmanlar, geçen yılki aşırı avlanma nedeniyle bu yıl palamut kalmadığını belirtirken, balıkçılar ise uzun yıllardır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi.

Karadeniz'de, 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyen balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Geçen yıl sezona palamut bereketi ile başlayan ancak bu yıl umduğunu bulamayan balıkçılar, hayal kırıklığı yaşıyor. Geçen yıl ortalama tanesi 750 gram ve bol olan palamudun tanesi10 liraya satılırken, bu yıl ortalama 350 gram ve az miktardaki palamut 35 liradan satılıyor, çoğu zaman da balıkçı tezgahlarında bulunmuyor.

PROF. DR. KOCABAŞ: BU AŞIRI AVLANMANIN BİR YANSIMASI

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Mehmet Kocabaş, palamut yokluğunun aşırı avlanmadan kaynaklı olduğunu belirtti. Kocabaş, "Geçen yıl çok palamut vardı, çok avladık, çok fazla yedik. Çok avlarsanız bir sonraki sene karnınızı ovuşturursunuz. Palamut böyle çok olur avlanır daha sonraki yıl az olur. Bir iki senede kendi popülasyonunu tamamlar sonra da tekrar hasada gider. Bu aşırı avlanmanın bir yansıması. Geçen yıl limitlerin altında yani üreme boyu denilen 25 santimetrenin altındaki palamutlar avlandığı için bu sene yeterli döngü tamamlanamadı. Bu yıl kendini göstermese de seneye fazlasıyla palamut çıkacaktır. Tabii ki hava koşulları da etkili oluyor. Palamudun istediği bir su sıcaklığı var. Palamudun çevresel besin istekleri de oluyor. Bu şartlar oluşmadıysa bizim su sahamıza girmemiş olabilir. Erken geçmiş de olabilir, gecikmiş de olabilirö dedi.

'35 YILDIR İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM'

35 yıllık balıkçı İbrahim Örseloğlu da, palamut bulmakta zorlandıklarını söyleyerek, "Benim tezgahımda palamut var. Ama tanesi 35 lira. Tüketmek isteyen alıyor. Diğer balıklarda sıkıntı yok. Bütün balıklar geldi. Hamsinin çıkmasına 1 buçuk ay daha var ama tezgahımıza geldi. Palamut bulmakta zorlanıyoruz. Tezgahtaki palamut 1 buçuk karışı zor buluyor. Normalde palamut 800 gram olmalıydı ama şimdi 350 gram. 35 yıldır balıkçıyım ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Palamut yok, olan ise çok pahalıö diye konuştu.

'HAVALARIN SOĞUMASINI BEKLİYORUZ'

Balıkçı Ayhan Keleş ise havaların soğumasını beklediklerini kaydederek "Sadece istavrit ve mezgit var. Palamut hava sıcak diye gelmiyor sanırım. Hiç palamut koyamadık bu yıl tezgahımıza. Havaların soğumasını bekliyoruz. Palamut kuyulara kaçmış. Olan palamut da 'Çingene palamudu' dediğimiz bir tür. Palamuttan daha küçük. O da çok pahalı. Kimse almaya yanaşmıyorö şeklinde konuştu.

'BU YIL YOKSA SENEYE OLUR'

Geçen yıl palamudun bol olduğunu anlatan balıkçı Engin Kazoğlu "Bu sene yok desek yeridir. Havalardan dolayı olmadığını düşünüyorum. Her yıl zaten palamut bol olmaz. Bu yıl yoksa seneye olur. Tezgahlarda 6 tane 20 liraydı şimdi ise tanesi 30-35 lira. Ben tezgahımdaki palamutları henüz satamadımö ifadelerini kullandı.

Gaziantep'teki uyum sınıflarında 11 bin Suriyeli eğitim görüyor -

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yabancı öğrencilere yönelik açılan uyum sınıfı kapsamında Gaziantep'te açılan 500 sınıfta 11 bin öğrenci eğitim görmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde bulunan yabancı öğrencilerden Türkçe dil beceri düzeyleri yetersiz olanlar uyum sınıflarına kaydedilmesine yönelik genelgenin yayınlanmasının ardından Gaziantep'te de 500 uyum sınıfı açıldı. Bu sınıflara ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sığınmacıların okul yaşı gelmiş ve Türkçeleri yetersiz olan 11 bin çocuk kaydedildi. Türkçesi yetersiz olan çocuklar, müfredat dersleri almadan önce uyum sınıflarında yoğunlaştırılmış Türkçe eğitim görmeye başladı.

PROJE SINAV İLE BAŞLADI

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis, projenin 2018 yılının Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Suriyeli öğrencilere yönelik gerçekleştirilen Türkçe sınavı ile başladığını belirtti. Türkiye'de eğitim gören Suriyelilerin tamamının bu sınava katıldığını anlatan Munis, yeterli sonuç alamayan öğrencilere yönelik uyum sınıflarının oluşturulduğunu anlattı.

Vasıf Munis, "Uyum sınıfları yabancı öğrencilerimizin Milli Eğitim sistemine entegrasyonunu kolaylaştırmak amacıyla planlanmış bir programdır. 2018 yılının mayıs ayında ülkemiz genelinde Suriyeli öğrencilerin tamamının katıldığı Türkçe yeterlilik sınavı yapmıştık. Bu sınavda istediğimiz düzeyde not almayan veya bir şekilde bu sınava giremeyen öğrencileri bulundukları okullarda uyum sınıfları oluşturulmaya karar verildi" dedi.

HAFTADA 30 SAAT EĞİTİM

Vasıf Munis, uyum sınıflarında haftada 25 saat yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi akabinde 5 saat müzik, resim ve beden eğitimi dersleri ile toplam 30 saatlik bir program olduğunu vurguladı. Projenin temel hedefinin yabancı çocuklara Türkçe öğretmek olduğunu bildiren Munis, "Proje 1 ve 2'nci sınıf öğrencileri hariç yapmış olduğumuz sınavda istediğimiz puanı alamayan öğrencileri kapsıyor. 3'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar yeterli Türkçe konuşamayan ya da yazamayan bütün yabancı öğrencileri eğitim alıyorö diye konuştu.

'EĞİTİMİN TEMEL UNSURU DİLDİR'

Eğitimin en önemli unsurunun dil olduğunu aktaran Vasıf Munis, "Amacımız yabancı öğrencilerin Türkçe'yi konuşabilmeleri, yazabilmeleri ve anlayabilmeleridir. Ancak bu şekilde okullarda aynı sırayı paylaştığımız çocuklarımıza bir faydamız dokunur. Suriyeli çocuklarımız ancak Türkçeyi iyi öğrendiği zaman öğretmenlerimizden bir şeyler öğrenebilir. O yüzden temel hedefimiz Türkçe'yi bu çocuklarımıza öğretmekö diye konuştu.

Eğridere'deki heyelan bölgesinde yaşam sürüyor

İzmir'in Bornova ilçesi, kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta 7 ay önce meydana gelen heyelanın ardından, 'Afet bölgesi' ilan edilen yerde, yaşam sürüyor. Heyelanda tamamen yıkılan 27 evde yaşayan aileler başka yere gönderilirken, 'yüksek riskli' olan evlerde yaşamın sürmesi dikkat çekti. Hayvancılık yapan vatandaşlar, ineklerini götürecek yer olmadığı için evlerini terk edemediklerini söyledi.

Bornova ilçesine bağlı kırsal Eğridere Mahallesi Ardıç Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle Şubat ayında meydana gelen heyelanda evler çöktü, yollarda derin çatlaklar oluştu. Heyelanın ardından bölgedeki 27 ev boşaltıldı. Duvarları çatlayan cami de kullanılmaz hale geldi. Mahalleye giden yolda oluşan çatlaklar nedeniyle, girişler beton bariyerlerle kapatıldı. Afet bölgesi ilan edilen bölgede evleri hasar gören vatandaşlara, Bornova Kaymakamlığı tarafından yapılan kira yardımları sürüyor. Evleri yıkılma tehlikesi altında bulunan fakat hayvanları olduğu için mahalleden ayrılmayan bazı vatandaşlar, yıkıntıların arasında hayatlarını sürdürüyor.

Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Sinan Can Öziçer, mahallede yaşayanlar açısından küçük de olsa bir tehlikenin söz konusu olduğunu belirterek, "Afetin üzerinden 7 ay geçti. Enerjinin çok ciddi şekilde boşaldığını düşünüyoruz, ama bundan birkaç hafta sonra meydana gelecek aşırı yağışlar sonrasında buranın tekrar yer değiştirme durumu bulunuyor. O nedenle risk ufak da olsa var. Özellikle üst taraflardaki yapılaşmaların ağırlığından dolayı böyle bir risk var diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'HOBİ BAHÇELERİ İÇİN YAPILAN TIRAŞLAMA SAĞLAM ZEMİNİ HASSASLAŞTIRDI'

Mahallenin hemen yanında bir hobi bahçesi bulunduğunu, bu bahçe kurulurken tıraşlama yapıldığını kaydeden Öziçer, "Hobi bahçesi için yapılan tıraşlama, yeraltı suyu akış yönünü değiştirdi ve bu da sağlam zemini hassaslaştırdı. O dönem aşırı uzun süren yağmurların da katkısı ile bu doğa olayı meydana geldi. Burada vatandaşlarımızın mağduriyeti devam ediyor. Bazıları akrabalarında kalıyor. Vatandaşlar geçimlerini hayvancılık yaparak sağlıyor. O nedenle hayvanlarının barınabileceği bir barınak olmalı" diye konuştu. Sinan Can Öziçer, mahallenin afet bölgesi ilan edildiğini ve artık yapılaşmanın söz konusu olamayacağını da hatırlattı.

EVLERİNİ BIRAKAMADILAR

Riskli olduğu için evini boşaltması gereken, ancak ineklerini götürecek yeri olmadığından evinden çıkamayan Gülsüm Yılmazlar (50), "Hadi ben çıktım, hayvanlarımızı ne yapacağız? Bunlar yer ister. Oraya buraya gittik, hayvanları istemediler. Getirdim ahıra bağladım. Ne yapayım? Ben 'Satalım' diyorum, ama eşim istemiyor" diye konuştu.

Evi hasar görmeyen Helime Yalın ise, "Ev hasar görürse kapatır kapıyı giderim. Hayvanlar ne olur, bilmiyorum. Bu yaşta nereye gideceğim" dedi.

Fatma Yılmazlar da (80), "Evimde hasar yok ama bir şey olursa mecbur çıkarım. Fakat bu yaşta nereye giderim, nerede barınabilirim? Nereye bir taş koyabilirim? Bırakamam, bırakıp bir yere gidemem. Benim tavuklarım, kedilerim, köpeğim, ineklerim var" diye konuştu.

Bornova Kaymakamlığı'ndan alınan bilgilere göre, evlerini boşaltan ailelere yapılan kira yardımları devam ediyor. Kaymakamlık, hak sahiplerinin müracaatlarını aldı. Afetten zarar görenler için ev, hayvanlara da ahır yapılacak. Eğridere'de vatandaşlar için yapılacak olan evlerin yeri belirlendi. 100 dekarlık mera alanı Hazine'ye devredilecek. Ardından yer tahsisi yapılacak. Plan ve projelerin ardından başvuru yapan yaklaşık 40 aile için evler inşa edilecek. Yapılacak olan evler, 2 yıl geri ödemesiz olarak ailelere verilecek. Mağdurlar, faizsiz olarak borçlandırılacak.

Engelli kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü (YENİDEN)

Antalya'da 10 yaşındaki oğlu ile oturan ortopedik engelli İnan B. (45), evinde göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Demircikara Mahallesi 1771 Sokak'taki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Okula gitmek için kalkan, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Y.B., birlikte yaşadığı yüzde 70 ortopedik engelli annesi İnan B.'yi uyandırmak istedi. Annesini kanlar içinde hareketsiz gören çocuk, yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, İnan B.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede İnan B.'nin göğsünden 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Ekipler, çocuğu ekip aracına bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Polis, cinayet sırasında başka bir odada uyuyan çocuğun gürültüyü duymaması için katil ya da katiller tarafından kapısının kapatıldığını da belirledi.

KAPI ZORLANMADAN AÇILMIŞ

Evde yapılan incelemede kapının zorlanmadan açıldığı, evdeki LCD televizyonun ise verandanın altına bırakıldığı tespit edildi. Evde arbede izine rastlamayan polis, çevredeki otluk alanda uzun süre suç aletini aradı, ancak sonuç alınamadı.

Y.B: , polise verdiği bilgide, annesinin babası Mehmet B. ile ayrı yaşadığını söyledi. Çocuk, televizyonun ise amcası H.B. tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti.

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine polis ekipleri cep telefonuyla aradıkları emekli infaz koruma memuru H.B.'yi olay yerine çağırdı. Aracıyla İnan B.'nin evine gelen H.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis, İnan B.'nin Isparta'da olduğu belirlenen eşi Mehmet B.'ye de ulaşmaya çalışıyor.

İncelemelerin ardından İnan B.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA'ya 3 dalda birincilik ödülü

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 20'ncisini düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde DHA, ulusal haber, İzmir kent haberi ve İzmir kent televizyon haberi dallarında birincilik aldı.

1994 yılında göreve giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada ödüller, Kültürpark'taki törenle sahiplerine verildi. 'Ulusal Haber' dalında DHA muhabiri Ergin Karataş "Denizdeki Hazımsız" başlıklı haberiyle birinci, 'İzmir Kent Haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun 'Şaşkın Köy' haberiyle birinci, 'İzmir Kent Televizyon Haberi' dalında DHA muhabiri Umut Karakoyun ve DHA kameramanı Tekin Gürbulak 'RES'ler kıl keçilerinin ortak alanlarını bitirdi' haberiyle birinci oldu.

Ergin Karataş'a ödülünü Barış Selçuk'un ağabeyi Savaş Selçuk verirken, iki dalda ödül alan Karakoyun'a ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko verdi.

