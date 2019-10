Dha yurt bülteni - 4

Barış Pınarı Harekatı'nda 4'üncü gün (2)

RESULAYN'DA TERÖR MEVZİLERİ VURULUYOR

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu olan Suriye'nin Haseke kentine bağlı Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG mevzileri uçaklarla bombalandı, obüs ve topçu atışıyla vuruldu. Ağır makineli silahların bulunduğu teröristlere ait mevziler, imha edildi. Resulayn'ın doğusunda yer alan Zorava ile Sanayi mahallelerinde çatışmaların şiddetlendiği belirtildi. Resulayn'dan dumanlar yükselirken, silah sesleri ise Ceylanpınar'da yankılandı. Çatışmalar nedeniyle Ceylanpınar'da sokaklar boşaldı, güvenlik güçleri ise sınır hattında zırhlı araçlarla önlem alarak bölgeye sivil vatandaşların yaklaşmasını engelliyor.

Haber: Ali LEYLAK-Kadir GÜNEŞ, Şafak SAĞ/CEYLANPINAR, (Şanlıurfa), ( DHA)

Bakan Akar ve komuta kademesi Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesi ile birlikte Şanlıurfa'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar Barış Pınarı Harekatı'nın komuta merkezi olan Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geldi. Burada harekat ile ilgili brifing alan Akar'a, harekata dair son bilgiler verildi. Akar ve beraberindeki komutanların sınır hattındaki incelemeleri devam ediyor.

ŞANLIURFA, -

Turizmci: Konu ülke bekasıysa işimiz ikinci planda

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'de gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'nın turizme olumsuz etkisinin olmadığını belirten turizmciler, konu ülkenin bekasıysa turizmin nasıl etkileneceğinin tali bir konu olduğunu söyledi.

Bu sene 16 milyon turist ağırlaması hedeflenen Antalya 'da ekim ayı itibarıyla gelen turist sayısı 13 milyonu geçti. TSK ve SMO tarafından 3 gün önce Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle yurtdışında başlatılan olumsuz propagandaya rağmen Antalya'da turistler tatillerini gönül rahatlığı içinde geçiriyor. Ekim ayı olmasına rağmen otellerdeki doluluk oranı düşmeyen Antalya'da gündüz, deniz ve havuzlarda eğlenen turistler için geceleri de animasyon ekipleri tarafından çeşitli şovlar organize ediliyor.

'OLUMSUZ ETKİSİ GÖRÜLMEDİ'

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Türkiye 'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD-YPG'ye karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'nın, turizmde herhangi olumsuz bir etkisinin görülmediğini belirtti. Recep Yavuz, şu an için net bir resim olmadığını belirterek, "Henüz tepkileri görmek için erken ama kimsede 'uçağa binmeyeyim' izlenimi yok. İnsanlar zaten yıllardır Suriye konusunu biliyor. Burada en acil yapılması gereken kendimizi dünyaya anlatacak bir platform oluşturulması. Çünkü iki gündür yabancı haberleri izliyorum ve genellikle olumsuz yorumlar var. Ülkemizin haklı olduğu bu konuda kasıtlı olarak anlamak istemeyenler ve kötü yorumlarda bulunanlar var. Haklı olduğumuz davada haksız duruma düşmemek için kendimizi bütün dünyaya doğru anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

'TURİZMİN NASIL ETKİLENECEĞİ TALİ BİR KONU'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, memleketin bekası, hayrı için olan şeylerde ticari faaliyetlerle ilgili yorum yapmanın doğru olmadığını belirterek, "Dolayısıyla turizm sektörü de sonuç itibarıyla bir ticari faaliyet. Ülkemizin huzuru, bütünlüğü sözkonusu olduğu bir yerde turizmin şöyle ya da böyle etkilenmesi çok sorun değil. Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz ve onlara dua ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu durumdan turizmin nasıl etkileneceği tali bir konu ve zaten güvenli, huzurlu olmayan bir ülkede turizm yapmanın da imkanı yok. Dolayısıyla bu işin en önemli unsuru olan silahlı kuvvetler, emniyet ve istihbarat mensuplarımızın hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Onlar işlerini iyi yapıyor ki biz turizm yapabiliyoruz. Bütün sektör olarak onları canı gönülden destekliyoruz" dedi.

İŞİMİZ İKİNCİ PLANDA'

KETOB Başkanı ve turizmci Şener Gürler, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı Kemer otelcileri ve turizmcileri olarak destekliyoruz. Yapmış olduğumuz iş kesinlikle ikinci planda. Önce ülkemizin bekası ve güvenliği önemlidir.

Bildiğiniz gibi turizm de güvenlik üzerine tesis edilmiş bir organizasyon. Eğer bu gerçekleşmezse de turizm olmaz. Ülke güvenliği öncelikse gerisi bence teferruattır" diye konuştu.

Bölge otellerinde rezervasyonun kesilmesiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını aktaran Gürler, "Rezervasyon akışları devam etmekte. Mevcut konaklayan misafirlerimizde de bu operasyon süresince hiçbir tedirginlile karşılaşmadık. Tabii ki onlar da biliyor güvenli bir yere geldiklerini. Önümüzdeki yıllarda bu güven hissini daha çok uyandıracağımızdan kesinlikle eminim. Devletimizin yapmış olduğu bu harekatın tamamıyla arkasındayız" dedi.

'OLUMSUZ BİR YORUM YAŞANMIYOR'

Fame Grup Otelleri Koordinatör Yardımcısı ve KETOB Başkan Yardımcısı Yunus Can, Barış Pınarı Harekatını tüm Kemer turizmcileri olarak desteklediklerini belirterek, "Turizm için malum güvenlik ön planda geliyor. Güvenliğimiz açısından, ülkemizin güvenliği açısından önemli bir harekat diye düşünüyorum. Ülkenin geleceği, ülkenin güvenliği her şeyden önde gelir. İş bu durumda ikinci plandır.

Şu ana kadar rezervasyonlarda olsun ya da konaklayan misafirlerimizden olsun olumsuz bir yorum görünmüyor, yaşanmıyor. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin. Umarız en az zayiatla en kısa zamanda başarıya ulaşır bu harekat. Her zaman devletimizin arkasındayız. Umarız kısa zamanda bu iş biter ve harekat başarıyla sonuçlanır" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÇOK GÜVENLİ'

Eşiyle birlikte Litvanya'dan gelen Laima Petkeviciyana (59), "Biz Türkiye'ye 13 kez geldik. Türkiye'yi, Kemer'i çok seviyoruz. Burayı çok beğeniyoruz. Hava çok güzel ve sıcak. Televizyondan duyduk Türkiye'nin Suriye'ye girdiğini ama burada her şey normal ve çok güzel. Lütfen Türkiye'ye gelin ve tatil yapın çünkü çok güvenli bir yer" dedi. Eşi Rimgavudas Petkevicus (69) ise "Burada tatilimiz her zaman güzel oldu. Otelimizde de her şey çok güzel. Biz duyduk Türkiye ile Suriye arasındakileri ama burada hiçbir sıkıntı yok. Sabah ve akşam geziyoruz, eğleniyor ve tatilimizi yapıyoruz ve her şey çok iyi gidiyor" diye konuştu.

'KEMER ÇOK GÜVENLİ'

Ukrayna'dan 5 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Antalya'da yaşayan, boş zamanlarında dinlenmek için Kemer'e gelen estetik doktoru Lisa Bugayevskaya, "Burayı çok beğeniyorum. Kemer çok konforlu ve sıcak bir yer. Burada da arkadaşlarım var onlarla buluşuyoruz. Burada yaşamımı geçirmekten de çok mutluyum ve bunun yanında çok güvenli bir yer burası. Türkiye ve Suriye arasında bir şeyler olduğunu açıkçası duymadım. Çünkü uzun yıllardır televizyona hiç bakmıyorum. Sadece duyduğum bir operasyon olduğu ama bunu biz görmüyor ve bilmiyoruz" dedi.

Ukrayna'dan Antalya'ya gelen ve yaşamını 3 yıldır burada sürdüren ve öğretmenlik yapan İrina Khrobostova, "Bu yeri çok seviyorum. Burası çok güvenli, misafirperver bir yer. İlk geldiğimde aşık oldum buraya. Antalya'da yaşıyorum ama Kemer'de tatil yapıyoruz. Şimdi ise Türkiye'nin Suriye'de operasyonu var ve televizyonlar birçok haber veriyor. 3 yıldır burada yaşıyorum ve hiçbir zaman kötü olay görmedim ve yaşamadık burada. İnsanlar burada bizleri çok seviyor. Bu nedenle sizin bir izniniz veya tatiliniz varsa kesinlikle buraya gelmelisiniz. Burası muazzam bir yer, mükemmel bir tarihi var. Tekrar söylüyorum insanları çok iyi, çok leziz yemekler ve meyveler var. Hava çok sıcak ve iyi" dedi.

TURİSTLER TATİLLERİNE DEVAM EDİYOR

Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı Nashira Resort Hotel'de tatilini geçiren İngiliz Daniel Ecclestone (30), ailesiyle birlikte Türkiye'de tatil yapmaktan mutlu olduğunu söyledi. Suriye'de yaşananların hiçbir şekilde kendilerini etkilemediğini belirten Ecclestone, "Burası çok güzel, insanlar çok güzel ve yardımsever. 1 hafta tatil yapacağım. Hem Antalya'dan, hem de otelden çok memnunum. Tatil yapmak isteyenlere, Antalya'yı öneririm"dedi.

Pazar günü Manavgat'a geldiğini belirten Rus Marya Pervaya (44) da devletlerin kendilerini koruması gerektiğini belirterek, "Suriye'de düzenlenen operasyon çok uzakta. Hem öyle savaş filan yok. Burada denize giriyoruz, havuzda yüzüyoruz. Yemekler harika. Hava sıcaklığı çok iyi. Tatilim çok iyi geçiyor, herkese Türkiye'ye tatile gelmeyi tavsiye ederim" dedi.

Haber-Kamera: Levent YENİGÜN- Mehmet ÇINAR- Mithat ABAKAN/ANTALYA, -

Adana'da 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Adana'da polis, şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

Hayalini gerçekleştirip mandıra kurdu, herkes kazandı

Kocaeli'nin manda yoğurdu ile ünlü Kandıra ilçesinde, iş insanı Niyazi Yelkencioğlu, İtalya'dan mandalar getirerek, mandıra kurdu. Mandırada ünlü pizzacı ve restoranlar için İtalyan peynirleri mozzerella, ricotta ve burrata, unutulmaya başlanan meşhur manda yoğurdu ve kaymağı da üretilmeye başlandı. Niyazi Yelkencioğlu'nun kurduğu Manda Yetiştiricileri Birliği'nin destekleriyle ilçede manda sayısı 2 bin 500'e ulaşınca süt ve manda yoğurdu satışından çiftçi de kazandı.

Kandıra ilçesinde manda sütünden yapılan sert kıvamlı ve lezzetiyle beğenilen Kandıra yoğurdu üretimi son yıllarda artmaya başladı. 1980'li yıllarda yaklaşık 20 bin olan manda sayası 2014 yılında 300 ile 500 arasına düşerken, 5 yıl önce bölgede kurulan Manda Yetiştiricileri Birliği'nin destekleriyle manda sayısı 2 bin 500'e ulaşınca Kandıra'nın manda sütünden yapılan ünlü yoğurdunun üretimi yeniden çoğaldı. Ayrıca bölgede bulunan bir mandırada manda sütünden İtalya'nın meşhur peynirleri de üretilmeye başlandı. Mandaları bulunan çiftçiler ise yaptıkları yoğurtları Kandıra yolu üzerinde kurulan köylü pazarında 2 kilosu 25 liradan satıyor.

'BÖLGEDE MANDA YOĞURDU ÜRETİMİ ARTTI'

Kandıra Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Yelkencioğlu, birliği kurduktan sonra bölgede manda sütü üretiminin arttığını söyledi. Eski yıllarda manda üretiminin daha fazla olduğunu söyleyen Niyazi Yelkencioğlu, "2014 yılında birliği kurduğumuzda bölgede manda sayısı 500'ü geçmiyordu. Bitme noktasına gelmişti. Birliğini kurunca üreticiler mandalarını çoğaltmaya başladılar ve yaklaşık şuanda 2 bin 500 civarı Kocaeli'nde manda var. Köylüler eskisinden daha çok manda sütü üretimine ilgi gösteriyorlar. Manda sayısının artmasıyla manda sütü de çoğalmış oldu . Manda yetiştiricileri kendi yoğurtlarını da yapıyorlar. Manda sayısıyla birlikte yoğurt üretimi arttı. Kandıra yoğurdu meşhur bir yoğurt ve daha da bilinirliği artı. Manda sütü kalsiyum, protein açısından gençlere ve yaşlılara çok faydalı bir üründür" dedi.

'İTALYA'DAN MANDA GETİRDİK'

Tesislerinde İtalyan lezzetlerini üretmeye başladıklarını söyleyen Yelkencioğlu, "Biz tesisi kurarken İtalya'daki mandaların süt verimliliğinin daha yüksek olduğu için bu işe girdik. Bir mandanın ortalama 10 litre süt veriyor. 2014'de 200 manda getirdik ve şuanda 800'ün üzerinde manda var. Günlük 2,5 ton süt üretiyoruz. İtalyan'nın mozzerella, ricotta ve burrata peynirleri ile yüzde yüz manda yoğurdundan yapılan yoğurt ve kaymaklar üretiyoruz. Siparişe göre çalıştığımız için günlük üretimimiz değişiyor. Şuana kadar ürettiğimiz bütün ürünler yüzde yüz kendi mandalarımızın sütünden yapılıyor. Türkiye'de bizim gibi kendi manda ve sütünü üreten bir tesis yok. Ürettiğimiz ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında bulunan A plus restoranlar ile büyük otel ve tesislere veriyoruz." diye konuştu.

'HEDEFİMİZ YAKINDA İHRACATA BAŞLAMAK'

Yakında ürünleri ihraç edeceklerini söyleyen Yelkencioğlu, şöyle konuştu:

"Hedefimiz yakın zamanda ihracata başlamak. İtalya şuanda Ortadoğu'ya bu peynirleri ihraç ediyor ve yolu daha uzun, bizim ise yolumuz daha kısa ve yakın zamanda ihraç etmeyi düşünüyoruz. Daha sonra Avrupa ve Amerika'ya girmeyi düşünüyoruz. İtalya ya da ürünlerimizi satmak istiyoruz. Onu yaptığımızda bu işin en üst seviyesine geldiğimiz anlamına gelir. Tesisimize gelen İtalyan şeflerin hepsinin söylediği İtalya'daki çoğu mozerelladan daha güzel mozeralla ürettiğimizi söyleyince bu durum bizi gururlandırıyor." dedi.

'GÜNDE 100 LİTRE SÜT ALIYORUM'

Kandıra'nın Kabaağaç köyünde manda çiftliği bulunan Erhan Bozdemir, "35 adet sağmalık mandam var. 65 adet de yavru manda var. Yaklaşık 100 litre süt alıyorum. Bunların hepsini yoğurt yaparak pazarda ve bölgede bulunan lokantalara veriyorum. Manda yoğurduna yoğun ilgi var ve yaptığımız yoğurtlar gün içerisinde tükeniyor." dedi.

GEÇİM KAYNAĞIMIZ KANDIRA YOĞURDU

Kandıra yolu kenarında kurulan pazarda yoğurt sattığını söyleyen Şaziye Koç, "Meşhur Kandıra yoğurdunu evimizde yapıyoruz. Katı ve kaymaklı oluyor. Manda sütünü sağıyoruz, süzüyoruz ve satışa sunuyoruz. Yoğurtlarımıza çok talep var. Köy pazarımızda satıyoruz. Geçim kaynağımızın çoğu Kandıra yoğurdundan oluyor." diye konuştu.

Elma bahçelerinde hasat

Antalya'nın yüksekte kurulan ilçeleri Elmalı ve Korkuteli'nde elma hasadı devam ediyor. Şenlik havasında geçen hasatta, elmaların önemli kısmı soğuk hava depolarına taşınıyor.

Tarımsal çeşitlilik açısından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olan Antalya'da, bugünlerde elma bahçelerinde hasat şenliği yaşanıyor. Sabah erken saatlerde bahçelere gelen işçiler, dallardan tek tek toplanan elmaları kovalarla taşıyarak yerdeki işçilerin önüne getiriyor. İşçiler, büyüklüklerine göre elmaları kategorilere ayırıyor. En iyi elmalar soğuk hava deposuna taşınırken, olgunlaşmış elmalar traktörlerle hale götürülüyor. Dallarda darbe almış elmalar da çırpılarak meyve suyu fabrikalarına taşınıyor.

750 BİN DÖNÜMDE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Antalya'nın örtü altı yetiştiriciliğinde ön planda olduğunu, ancak meyvecilik anlamında çok ciddi bir potansiyel olduğunu söyledi. İl genelinde 365 bin hektar tarım arazisi bulunduğunu kaydeden Özen, 750 bin dönümde meyve yetiştiriciliği yapıldığını aktardı. Antalya genelinde yılda 1 milyon ton meyve üretildiğini açıklayan Özen, bugünlerde elma hasadının yapıldığını vurguladı.

SOĞUK HAVA DEPOLARINDA MUHAFAZA EDİLİYOR

Özen, hasat edilen elmaların tamamının piyasaya arz edilmediğini kaydederek, "Elmaların önemli kısmı, soğuk hava depolarında muhafaza edilir. Ülkedeki ihtiyaca göre de piyasaya sunulur. 2018 yılında Antalya'dan 24 bin tona yakın elma ihracımız oldu. Özellikle Rusya Federasyonu başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden, 18 milyon dolara yakın gelir elde edildi. Ancak üretim miktarından ziyade pazar çeşitliliğini artırmamız lazım. Üretici ne kadar güzel para kazanırsa tarım da o derece istikrar kazanır" dedi.

ÇİFTÇİLERE SİGORTA UYARISI

Bölgede tüketilemeyen elmalar için de 2 meyve suyu fabrikasının yer aldığını belirten Özen, çiftçilere sigorta uyarısında bulundu. Mustafa Özen, "Son dönemlerde doğal olayların afet boyu artarak devam etmektedir. Tarımsal üretim anlamında en riskli grup tarım sektörüdür. Üreticilerin doğal afetlerden ders çıkartarak kışa yakın olduğumuz bu günlerde tesislerini ve ürünlerini devletin güvencesinde olan TARSİM ile sigortalamalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Sigorta poliçesinin yüzde 50'si de devlet tarafından karşılanıyor" diye konuştu.

Bodrum'da kaçak göçmen botu battı: 3 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesi kıyılarından denize açılan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot battı. Sahil Güvenlik ekiplerince 9 göçmen kurtarılırken, 2'si ise kendi imkanlarıyla sahile ulaştı. Kayıp olduğu öğrenilen 3 kaçak için arama- kurtarma çalışması yapılıyor.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün saat 20.15'te, Bodrum'un İçmeler mevkisinde içerisinde göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun battığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmasında, 9 göçmen denizden kurtarıldı. 2 göçmenin, kendi imkanlarıyla sahile çıktığı tespit edildi. Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden, lastik botta 14 kişi oldukları öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 3 göçmenin bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Haber: Kadir ÖZEN/ BODRUM (Muğla), -