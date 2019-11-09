DHA YURT BÜLTENİ - 4

Gözaltına alınan İpekyolu belediye başkanının yerine görevlendirme

Van'ın İpekyolu ilçe Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan'ın terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, yerine İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'terör' soruşturması kapsamında İpekyolu Belediye Başkanı HDP'li Azim Yacan ve Başkan Yardımcısı Şehzade Kurt, dün evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yacan ve Kurt'un Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, İçişleri Bakanlığı kararınca İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi. Van Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Van ili İpekyolu ilçesi Belediye Başkanı Azim Yacan hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2019/6715 sayılı dosyası kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle 08 Kasım 2019 günü gözaltına alınmıştır. Belediye başkanı, terör suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması üzerine Anayasanın 127 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesinin amir hükümleri gereği, İçişleri Bakanlığı'nın 08 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmıştır. Bunun üzerine aynı kanunun 45/2 ve 46'ncı maddeleri gereği İpekyolu Belediye Başkanlığı görevine vekaleten ilçe kaymakamı Sinan Aslan görevlendirilmiştir."

Haber: VAN, -

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İcra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve 2 oğluna 27'şer yıl hapis

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı'yı, haciz işlemi için gittikleri evde darbedip rehin alan Fatma Karakuş (67) ile çocukları Adil Karakuş (36) ve Sakif Karakuş (39), 27'şer yıl 8'er ay 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı, geçen yıl 9 Ekim günü, borçlarına karşı haciz işlemi yapmak için Adil ve Adem Karakuş'un Çardak Mahallesi'ndeki evlerine gitti. İkili, Adil Karakuş ile görüştüğü sırada, yanlarına gelen anne Fatma Karakuş, bağırıp, hakaret etmeye başladı. Sesler üzerine dışarı çıkan ağabey Sakif Karakuş da görevlilere hakaret edip, "Siz köylüleri mazlum buluyorsunuz, gidin kodamandan alın alacağınızı. Sizi buraya gönderen avukatın kendisi gelsin. Zamanında bizim evimize başka bir avukat geldi, ağzını burnunu kırıp, gönderdim. Siz de alabiliyorsanız alın" dedi.

Daha sonra anne ve 2 oğlu, icra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'yı dövüp, yaklaşık 2 saat rehin aldı. Aile haciz evrakları ile Süleyman Avcı'nın cep telefonunu gasbetti. Çapan ve Avcı, jandarma ekiplerince kurtarılırken, Adil Karakuş, Fatma Karakuş ve Sakif Karakuş gözaltına alındı. Yasin Çapan ile Süleyman Avcı'ya hastanede 'iş göremez' raporu verildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Manavgat Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Anne ve oğulları, geçen yılın kasım ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

31'ER YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adil Karakuş, Sakif Karakuş ve Fatma Karakuş hakkında 'basit yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'hakaret', 'birden fazla kişiyle birlikte yağma', 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme' suçlarından 31'er yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Adil Karakuş, Sakif Karakuş ve Fatma Karakuş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada esas hakkında görüşünü açıklayan savcı, sanıkların, her şikayetçi için ayrı ayrı olmak üzere 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarını işlediklerini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Son savunmaları sorulan sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraat kararı verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti verilen aranın ardından anne ve oğlullarını, 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından 27'şer yıl 8'er ay 15'er gün hapis cezasına mahkum etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden genel görüntü

Şüphelilerin adliyeden çıkarılması

Şüphelilerin jandarma aracına bindirilirken kameralara konuşması

144 MB

Haber: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -

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Define kazısı için Dipsiz Göl'ün suyu tahliye edildi

Gümüşhane'de merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan Taşköprü Yaylası'nda kaynağı ve akarı olmayan doğal güzelliği ile büyüleyen Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine yasal izinle kazı başlatıldı. Suyu tahliye edilen göl alanında var olduğu iddia edilen altın aranıyor.

Gümüşhane kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikteki temiz havası, bitki örtüsü, dağ çayırlarıyla kaplı manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'nda yer alan kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan bir kişi kazı için başvuruda bulundu. Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazı da suyu tahliye edilen göl alanı iş makineleri ile kazıldı. 5 metre derinliğe ulaşılan gölde iddiaya göre var olduğuna inanılan altın aranıyor. Jandarma görevlileri kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor. Kazının ardından göl su doldurularak yeniden eski haline getirilmesi için çalışma yapılacağı öğrenildi.

"GÖLDE DEFİNE ARIYORLAR DİYE DUYDUM"

Taşköprü Yaylası'nda yaşayanlar kazı çalışmalarını duyduklarını ancak ne arandığını bilmediklerini söyledi.

Gölde ne arandığını bilmediklerini ifade eden Nuriye Dervişoğlu, "Gölde ne arıyorsunuz diye sordum bana 'su arıyoruz' diyerek gülüp geçtiler. Kimseyi oraya yaklaştırmıyorlar. Geçen yıl orada biri boğuldu. Bende onlara 'gölü kapatın' dedim. Ne olacak bilmiyorum" dedi. Ömer Bilgin de "Maden mi arıyorlar, ne yapıyorlar bilmiyoruz. O göl yaylanın güzelliğiydi, yok oldu. Yazın birileri gelip orada kazı yapmak istemişti. İzin vermemiştik. Şimdi yayladan herkes inince gelip gölü kazdılar" diye konuştu. Ali Bilgin ise "Gölde define arıyorlar diye duydum" dedi.

TARİHÇİ ÜÇÜNCÜOĞLU: O BÖLGE ÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gümüşhaneli Tarihçi-Yazar Güngör Üçüncüoğlu, Taşköprü Yaylası'nda sürdürülen kazıda ne çıkıp çıkmayacağını bilemediklerini ancak alanın önemli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi. Üçüncüoğlu, "Maçka tarafında Romalıların bir lejyonu yaşamıştır. Kelkit'te yapılan kazı bölgesinde bu özellik görülür. Çok geniş bir saha olduğu için Romalıların tam olarak nerede yaşadığı bilinmemektedir. Ancak o bölgede yaşadıkları bilinmektedir. Roma İmparatorluğu ve Osmanlılar ile Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u fethi sırasında o bölge kaldığı söyleniyor. Bu sadece bir söylenti, kaynaklarda geçmiyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı içinde çok fazla dedikodu olması normal.Bu bölgelerde zamanında yapılan kazılarda çok şey bulunduğu da söyleniyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yayladan detaylar

-Gölün eski fotoları ve kazılmış halinin fotosu

-Gölün çevresinden detaylar

-Gölün suyunun iş makinesiyle boşaltılma anı (Cep telefonu)

-Gölün çevresindeki iş makinelerinden detaylar

-Muhabir anonsu (Arzu Erbaş)

-Jandarma detayları

-Yaylacılarla röportaj

-Tarihçi Yazar Güngör Üçüncüoğlu ile röp.

-Genel detaylar

BOYUT: 685 MB

Haber: Sinan UÇAR-Arzu ERBAŞ Kamera: Selçuk BAŞAR GÜMÜŞHANE-DHA

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Gaziantep'te bin 200 polisle uyuşturucu operasyonu: 53 gözaltı

GAZİANTEP'te bin 200 polisle düzenlenen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı.

Kentte bin 200 polisin katılımı ile 5-8 Kasım tarihleri arasında Hacıbaba, Çağlayan, Mihthatpaşa ve Hasırcıoğlu mahallelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Helikopterle havadan destek verilen operasyonda, drone ve eğitimli köpekler de kullanıldı. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği operasyon kapsamında 4 mahallede Narko-Terör ve Asayiş uygulaması yapıldı.

Operasyonda 55 ev, 117 umuma açık yer, 4 bin 318 araç ve 13 bin 282 şüpheli kişi arandı. Aramalarda, 3 kilo 200 gram eroin, 2 kilo esrar, 1 kilo 100 gram metamfetamin, 500 gram bonzai, 550 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca, 2 av tüfeği ve 10 kumar makinesi ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 53 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyon hazırlığı

Hekikoptere biniş

Ekiplerin emniyetten çıkışı

Ekiplerin gidişi Drone görüntüsü

Helikopterden Görüntü

Özel Harekatın Koç Başı ile eve girişi

Narkotiklerin evde arama yapması

Ele geçirilen malzemeler

Araç arama görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 283 MB

Haber: Kamera: - GAZİANTEP-DHA)

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4 metrelik arazi için komşusunu öldürdü

Adana'da arazi tartışması sonucu komşusu Zeki Bahçe'yi (43) öldürüp, oğlu Mustafa Bahçe'yi de (23) yaralayan Sabah Sevil (56) tutuklandı.

Olay, 6 Kasım'da Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sabah Sevil, Zeki Bahçe'nin tarlasının yanından bir arazi satın aldı. Arsanın ölçümünü yaptıran Sevil, Bahçe'nin tarlasının 4 metre kendi topraklarına girdiğini öğrendi. Bunun üzerine Sevil, kepçe ve tel örgü getirerek, arsasının etrafını çevirmek istedi. Bahçe, "Ben buraya bakla ektim, 25 bin lira vereceksin" diye tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Sabah Sevil, tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Bahçe, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, oğlu Mustafa ise tedavi altına alındı. Suç aleti silahla gözaltına alınan Sabah Sevil, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

-Adli tıp biriminden çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

SÜRE: 01'24" BOYUT: 156 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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'Ölüm yolu'nda helikopterli denetim

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sık sık yaşanan kazalar nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen Kandıra yolu ve D-100 Karayolu'nda helikopterle havadan denetim yaptı. 300 aracın kontrol edildiği denetimde 12 araç sürücüsüne 6 bin 132 lira ceza kesildi.

Kocaeli İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu İzmit hattında yaklaşık 20 kilometre ve sık sık kazaların meydana gelmesi nedeniyle 'ölüm yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda helikopterle havadan denetim yaptı. Jandarma helikopterinde bulunan görevliler hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, sağ şerit veya bankette trafiği tehlikeye sokacak şekilde bekleyen araçları tespit etti. Helikopterden yol kenarlarında bulunan jandarma denetim ekiplerine kural ihlali yapanlar telsizle bildirildi. Denetimlerde 300 araç kontrol edilirken, 12 araç sürücüsüne 6 bin 132 lira para cezası kesildi. Helikopterle trafik kontrollerinin belirli aralıklarla yapılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Havaalanında helikopterin görüntüsü

-Helikopter içerisinden çekimler

-Yol kenarlarında jandarma ekiplerinin denetimi

-Helikopterden hatalı sürücülerin yol kenarındaki ekipleri bildirilmesi

-Anons

-Yol ve jandarma detayları

Haber-Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-İZMİT(Kocaeli)

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Hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu üniversite için çalışıyor

Van'ın Erciş ilçesi'nde yaşayan ve küçükken geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözünü kaybeden 19 yaşındaki Murat Turan, ailesinin geçimini sağlamak için bir taraftan cami ve tuvalet temizliği yapıp para kazanmaya çalışırken, bir taraftan da hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için tuvaletin girişine koyduğu masada ders çalışıyor.

Alkanat mahallesinde yaşayan ve en büyüyüğü 21 yaşında olan 5 çocuk babası Nizam Turan (49), 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde yıkalan bir binanın enkazı altında kaldı. 9 saat süren çalışmaların ardından Turan, enkazdan yaralı olarak kurtuldu, ancak sol eli sakat kaldı. Turan, daha önce yaptığı kapıcılığı da yapamaz hale gelince, ailenin geçim sorumluluğu bu kez, kaza sonucu sağ gözünü kaybeden 19 yaşındaki oğlu Murat'a kaldı.

Para kazanmak için yoğun bir çaba içine giren Murat Turan'ın mesaisi ise sabahın erken saatlerinde başlıyor.?Van Yolu caddesindeki caminin temizliğini yapan sonrasında ise cami tuvaletine geçen Turan, akşam saatlerine kadar da bir taraftan tuvalet, lavabo ve çevre temizliği yaparken, bir taraftan da hayalini kurduğu üniversiteye gidebilmek için tuvaletin kapı girişine koyduğu masada ders çalışıyor.

Yoğun şekilde çalıştığını ve iyi bir üniversiteye gitmek istediğini anlatan Murat, "Saat 06.00'da temizliğe başlıyorum. Temizlik bittikten sonra da oturduğum masada bir taraftan gelen müşterilerden para alıyorum, bir taraftan da ders çalışıyorum. İnşallah hayalini kurduğum hukuk fakültesine giderim ve ailemi daha iyi şartlarda yaşatırım" dedi.

Görüntü Dökümü

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Baba Nizam Turan ile röportaj

-Murat Turan ile röportaj

-Murat Turan'ın Temizlik görüntüleri

-Murat Turan'ın Ders çalışırken görüntüleri

-Detaylar -136 MB

2 Dakika 34 Saniye

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), -

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Adana'da yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama

Adana'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'ndeki bir ATM'ye üst üste yüklü miktarda para yatıran B.K.'yi izlemeye aldı. İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen B.K., evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 13 bin 800 lira, 200 kişiye ait banka kartı, çok sayıda hesap cüzdanı ve alacakların yazılı olduğu defter ile para dekontları ele geçirildi. Polis, toplam 75 bin lira para yatırılan 220 hesaba bloke koydu.

Soruşturma kapsamında B.K. ile birlikte 1'i kadın, 7 kişi daha yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden B.K. ile B.A. adlı kadının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp biriminden çıkarılması

Polis aracına bindirilmesi

Ele geçirilen kart, para ve cep telefonlarından görüntüler

SÜRE: 01'44" BOYUT: 193 mb

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,