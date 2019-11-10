DHA YURT BÜLTENİ-4

Datça'da hayat durdu

Muğla'nın Datça ilçesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yıl dönümünde saygı ve minetle anıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Karada, denizde adeta her yerde yaprak kımıldamadı. Datçalı kafe işletmecisi, amatör balıkçı iki çocuk babası 40 yaşındaki Barış Top, üzerinde, "Bizim maviye olan sevdamız, Selanik'te açılan bir çift gözle başladı" yazılı teknesinin üstünde asker selamı verip, saygı duruşunda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Barış Top (40) denizde teknesinin üstünde çalışırken

-Sirenler çaldığında Barış Top'un asker selamı eşliğinde, saygı duruşunda bulunması

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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10 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

İzmit'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Sokakta hayatın durmasından görüntüler

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Divle obruk peyniri, Fransızların 'rokfor' peynirine rakip

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde mağarada üretilen Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor. Bu yıl üretilen 45 ton peynir, yaklaşık bir ayda tamamen satıldı. Bölgeye yaklaşık 4,5 milyon lira katma değer sağlayan peynirin aromasını, olgunlaşması için bekletilen mağaradan aldığını ifade eden Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, "Peynire aroma tadı veren de, mağaranın mikroflora bakteri yapısıdır. Piyasada Türk rokforu olarak adlandırılıyor. Fransa'nın rokfor peyniriyle eş değerdir. Hatta bir adımda öndedir." dedi.

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıp, Divle Obruk Mağarası'na konuyor. Olgunlaşma aşaması mağara sağlanan peynir ekim aylarında çıkartılıp, satılıyor. Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor.

36 METRE DERİNLİĞİNDEKİ MAĞARA OLGANLAŞIYOR

Ayrancı Belediye Başkanı Yüksel Büyükkarcı, Divle obruk peynirinin 236 metre uzunluğunda, 35 metre derinliğindeki mağarada olgunlaştığını belirtti. Büyükkarcı, şunları söyledi:

" Obruk mağarası 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğinde, yaz kış ortalama sıcaklık derecesi 7 derecedir. Nem oranı da yüzde 99'dur. Divle obruk peynirini, önemli kılan özelliklerden bir tanesi küçükbaş hayvanlarımızın meralarda doğal olarak otlaması, kekik, yavşan gibi otları yemesi ve bu hayvanlardan elde edilen sütten olmasıdır. Hiçbir fenni yem yedirilmiyor. İkinci önemli kılan özellikte, mağaranın mikroflora, bakteri yapısıdır. Bu peynirler ilk konduğunda beyazdır. Kuzu, keçi oğlak derilerinden elde edilen tulum içinde konuyor. 1- 1,5 ay sonra tulumda, beyazımsı, mavimsi bir küf oluşur. Birkaç ay sonra bu kırmızıya dönüşür. 5 ayı tamamladığında kıpkırmızı rengi alır. Bu şu demektir, artık peynir olgunlaşmıştır."

45 TON 1 AYDA SATILIYOR, 4.5 MİLYON KATMA DEĞER SAĞLIYOR

Büyükkarcı, mağaranın kapasitesinin 45 ton olduğunu ve bu peynirin 1 ay gibi kısa bür sürede satıldığını söyledi. Büyükkarcı, "Mağaramızın kapasitesi 45 tondur. Bu yıl ortalama 100 liradan alıcı bulmaktadır. Bölgemize yaklaşık 4.5 milyon katma değer sağlamaktadır. Gün geçtikçe talep artmakta. Fiyatta ona göre yükselmektedir." dedi.

1990'lı yıllarda Fransız ve İtalyanların bölgeye gelip mağaradaki bakterinin özelliğini araştırdıklarını hatırlatan Büyükkarcı, "1990'larda Fransız ve İtalyanlar geldi. Mağaradaki bakteriyi üretme adına; fakat üretemediklerini biliyoruz. Bu mağaraya ait bir bakteri yapısı var. Peynire aroma tadı verende bakteri yapısıdır. Piyasada Türk rokforu olarak adlandırılıyor. Fransa'nın rokfor peyniriyle eş değerdir. Hatta bir adımda öndedir. Çünkü çocukluğumuzda ailemiz bunu penisilin diye yedirirdi. Antibiyotik olarak birçok hekimde bu peyniri tavsiye etmektedir. Yüzde 100 doğal üründür. Kırmızı rengi almayan peynir Divle obruk peyniri değildir. Ekim ayı sonunda mağaradan çıkartılır ve bir ay kadar bir süre içinde tamamen biter. Aralık ayında peynir bulamazsınız. Çünkü Ankara, İzmir, İstanbul'dan gelip buradan götürüyorlar. "diye konuştu.

Üreticilerden Taceddin Durna da, bu yıl satışlardan memnun, olduğunu ve her geçen gün talebin arttığını söyledi. Durna, "Geçen yıl kilosu 60 liraydı, bu yıl 100 liraya satıyoruz. Memnunuz .Peynirin bir aylık sezonu vardı ve bir ay içinde neredeyse tamamı satıldı. Buzdolabında saklama ömrü uzun ve bayatlama söz konusu olmaz. Her yıl biraz daha talep artıkça, satışlar hızlanıyor. Satış yönünden bir sorunumuz yok. Daha önce insanlar köyümüze geldiğinde peynirin tadına bakamıyordu. Şimdi onun içinde bir ortam hazırlandı "dedi.

Durna, satış için kooperatif kurulduğunu ve artık yurt dışına da satış yapabileceklerini belirtti. Durna, "Ürünümüz tamamen yöresel ve doğal. Süt sağılıyor, herhangi bir katkı maddesi olmadan mayalanıp peynir yapılıyor. Annelerimizin, bacılarımızın yaptığı peynirler." dedi. ,

Görüntü Dökümü

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Sunum, mağaradaki peynirlerden detay

Mağaradan detay

Belediye Başkanı röp.

-Taceddin Durna röp.

Tulumdan çıkartılan peynirden detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

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Adana'da 09.05'te hayat durdu

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle saat 09.05'te Adana'da hayat durdu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü programı kapsamında Atatürk Parkı önündeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından sirenlerin çalmasıyla birlikte tüm protokol saygı duruşuna bulundu.

SAYGI DURUŞU VE DUA

Kent merkezindeki Meryem-Abdurrahim Gizer Ortaokulu yakınlarında yolda yürüyen ve araçlarıyla ilerleyen vatandaşlar, 09.05'te çalan sirenle birlikte bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. Sürücüler, araçlarından inerken, yolda yürüyen bir vatandaş ise önce saygı duruşunda bulundu ardından Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için dua etti.

ATATÜRK HEYKELİ ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı'nda 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte yolda yürüyen vatandaşlar, meydandaki Atatürk heykeli önünde bir araya geldi. Saygı duruşunda bulunan vatandaşlarla birlikte sürücüler de araçlarından inerek Atatürk'ü saygıyla andı.

DOĞADA '10 KASIM'

Adanalı doğaseverler, geziye gittiği Kozan ilçesinde Mengen Ormanları'nda bir dağın yamacındaki bölgede yürüyüşe ara verip, saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Doğada duygu dolu anlar yaşayan gezginler, daha sonra Türk bayraklarıyla yürüyüşlerini sürdürdü.

Görüntü Dökümü

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Anıta çelenk bırakılması

Atatürk tişörtü giyen çocuklar

Bayrak satan adamın saygı duruşu

Aracından inen vatandaşlar

Saygı duruşunda bulunan vatandaşlar

Doğa yürüyüşü yapan sporcuların saygı duruşu

Genel ve detaylar

Haber: Kamera:/ADANA,

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İnşaat iskelesinde Ata'ya saygı duruşu

Tokat'ta, 10 Kasım Atatürk'ü anma programı kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk konularak, saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşuna çevredeki binalarda çalışan işçiler de eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yıl dönümü nedeniyle Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda anma programı düzenlendi. Programa, Tokat Valisi Ömer Toraman, 48'inci Piyade Alay Komutanı Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, siyasi parti il başkanları, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saat 09.05'te çalan siren ile birlikte kent sokaklarında hayat durdu, saygı duruşunda bulunuldu. Tören alanından geçmekte olan görme engelli Nurettin Sancak, babası Mehmet Safa Yücel ile tören alanına gelen 5 yaşındaki Mehmet Asaf asker selamı vererek saygı duruşuna geçti. Ayrıca tören alanına 50 metre uzaklıkta bir apartmanın 5'nci katındaki iskelede çalışan iki işçi de saygı duruşuna katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Anma programından görüntüler

-Saygı duruşunda bulunanlar

-İskeledeki işçiler

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Zeytin bahçesinde 10 Kasım

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde zeytin bahçesinde anıldı.

Emekli Ziraat Mühendisi Doğan Bozkuş, Hacıbey Mahallesi'ndeki bahçesinde zeytin toplarken, saatler 09.05'i gösterdiğinde ağacın başında saygı duruşunda bulundu. Bozkuş ile beraber bahçede çalışan diğer kişiler de saygı duruşuna geçti ve adeta hayat durdu. "Atatürk'ü anmak için tören alanına gitmeye gerek, yok" diyen Bozkuş, "Atatürk, her yerde her zaman anılabilir. Çünkü Atatürk'ü kalbimizde yaşatıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Doğan Bozkuş ve yakınlarının zeytin toplaması

-Bozkuş'un ağaçta saygı duruşunda bulunması

-Bozkuş'un zeytin toplayan diğer yakınlarının saygı duruşuna geçmeleri

-Doğan Bozkuş ile rö.

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Suriyeli baba ve oğlu, buldukları cüzdanı polise teslim etti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, yolda bulduğu içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, polise teslim etti.

İmaret Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında, yaya olarak evine giden inşaat işçisi Suriye uyruklu Ali el-Muhammed ile oğlu Abdülrezzak el-Muhammed, kaldırımda cüzdan buldu. Baba ve oğul, içinde 2 bin lira ve kredi kartları olan cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüp teslim etti. Polis, içindeki kimlikten yola çıkarak cüzdanın sahibi olan mahallenin muhtarı Hakan Aktepe'ye ulaştı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağırdı. Emniyete gelip, cüzdanı teslim alan muhtar Aktepe, Suriyeli baba ve oğul El-Muhammed'e sarıldı.

Muhtar Aktepe'nin bir miktar para teklifini Suriyeli baba ve oğlu kabul etmedi. Hakan Aktepe, zorla Abdülrezzak'a 50 lira harçlık verdi.

Kendisinin de yardım faaliyetleri çerçevesinde iki defa Suriye'ye gittiğini belirten muhtar Aktepe, "Allah razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Helal süt emmiş insanlarmış. Suriyeli olunca da daha çok duygulandım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriyeli baba-oğul ve polislerden detay

Paranın sahibi Suriyeli aileye sarılırken

Polisten parasını muhtar alırken detay

Genel detaylar

Muhtar'ın konuşması

(Görüntüler cep telefonu ile çekildi)

HABER-KAMERA: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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2 çocuklu ailenin harabe evde yaşam mücadelesi

Kars'ın Arpaçay ilçesinin Aydıngün köyünde yaşayan 2 çocuklu Yılgın ailesi, harabeye dönmüş evde yaşam mücadelesi veriyor. 3 ve 5 yaşında çocukları ile yardım beklediklerini söyleyen Güllü Yılgın, "Eşim köy okulunda günlük 50 liraya çalışıyor. Yiyeceğimiz, yakacağımız, hatta giyeceğimiz bile yok" dedi.

Evlendikten sonra İstanbul'da geçim sıkıntısı yaşayan Yılgın Ailesi, 6 ay önce memleketleri Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı 50 hane, 170 nüfuslu Aydıngün köyüne göç ettiler. Köyde, batıya göç eden bir vatandaşın harabeye dönen evine yerleşen Güllü-Ali Yılgın çocukları ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı. Ailenin imdadına yetişen köy muhtarı Ülgen Tanrıverdi, baba Ali Yılgın'ın köy okulunda 50 lira yevmiye ile çalışmasını sağladı. Harabeye dönen evde bin bir güçlükle yaşamlarını sürdüren Ali Yılgın, "Eşimle İstanbul'da tanışıp evlendik. 2 çocuğumuz oldu. Ama büyük bir maddi imkansızlık içerisine düştük. Çareyi küçük yaşlarda terk ettiğimiz köyümüze dönmekte bulduk. Buraya geldiğimizde kalacak yerimiz yoktu. Bizim gibi Batı'ya göç eden bir vatandaşın terk ettiği evine sığındık. Ev oturacak gibi değil ama başka çaremiz yoktu. Yazın 4 bin lira karşılığında çobanlık yaptım. Bazen yevmiye usulü köylülere yardım etim. Evimde hiçbir şey yok. İki çocuğuma daha sağlıklı ve iyi bir ortamda bakmak istiyorum" diye konuştu.

Yiyecek, yakacak ve hatta giyecekleri hiçbir şeylerin olmadığını belirten anne Güllü Yılgın ise, "Oğlum Yiğit ve kızım Melek Naz'a uzun süredir yemek yapamıyorum. Bende her anne gibi çocuklarıma ve eşime bakmak istiyorum. Bazen aç yattığımız bile oluyor. Allah köy muhtarı ve komşularımızdan razı olsun. İstanbul'da yüzümüze bakan yoktu. Burada yine insanlık var" dedi.

Zor durumda olan Yılgın ailesini bu durumdan kurtarmak için çalıştıklarını söyleyen köy muhtarı Ülgen Tanrıverdi, "Köy okulunda şu an İŞKUR'dan çalışan olmadığı için, köy ihtiyar heyeti olarak, Ali Yılgın'a yevmiye usulü iş verdik. Yazın köyün buzağı sürüsüne gönderdik. Köy imkanlarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Babasının durumu da iyi değil, ona da köy bekçiliği görevini verdik. İlçe Kaymakamımız ile birlikte ev yapmayı planlıyoruz. Sosyal yardımlaşmaya başvuruda bulunduk. Ailenin yaşadığı ev çok sağlıksız ve bakımsız. Bu kışı burada geçirmeleri olanaksız. Eve eşya lazım, onu da tedarik etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Köyden genel görüntü

-Ali Yılgın'ın çatıda temizlik yapmasından detay

-Ali Yılgının oturduğu evden detay

-Evin içerisinden detay

-Muhtar Ülgen Tanrıverdinin evi gezmesi

-Güllü Yılgın'ın evi gezdirmesi

-Çocuklardan detay

-Güllü Yılgın ile röp

-Ülgen Tanrıverdi ile röp

-Ali Yılgın ile röp

Haber-KAmera: Suat İNCEDERE/ Arpaçay/ KARS,