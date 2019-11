DHA YURT BÜLTENİ-4

Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha edildi

erzincan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen Kıran-4 operasyonlarında 11 sığınak ve mağara imha edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kemah İlçesi, Dereköy Köyü Acemoğlu Vadisi bölgesinde, helikopter destekli operasyon düzenlendi. Komando timleri, mayın arama köpeği ve patlayıcı imha timlerinin katıldığı operasyonda 11 sığınak ve mağara tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda yaşam malzemesi, giyecek, temizlik ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınıklar imha edilirken, terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.

Adana'da 'Duman-8' operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan 'Duman-8' operasyonunda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, cinsel içerikli hap, sahte içki ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde yapılan 'Duman-8' operasyonu kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. 32 adrese 230 polisin yaptığı operasyonda, gümrük kaçağı 10 bin 800 tek dal sigara, bin 434 paket sigara paketi, 2 bin 307 cinsel içerikli hap, 256 sahte içki, 450 kilo tütün, 47 şişe sahte boğma rakı ele geçirildi. 2 kişinin gözaltına alındığı baskınlarda 15 iş yerine para cezası kesildi.

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da hareket halindeki otomobil, önündeki otomobile çarptı. Kazada, iki aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Büyükkavaklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Tuncay Çetin yönetimindeki 44 PS 959 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Nedim Gülmez'in kullandığı 35 AEU 14 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen otomobillerin sürücüleri Nedim Gülmez ve Tuncay Çetin yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

TIR'ın dorsesindeki 800 bin TL değerindeki tekstil ürünü yandı

DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, tekstil ürünleri taşıyan TIR'ın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü. Yangında 800 bin lira değerindeki tekstil ürünü kül oldu.

Denizli'den Ankara yönüne giden Esat Işık (43) yönetimindeki 20 NT 705 plakalı TIR'ın dorsesinde, bugün saat 01.00 sıralarında, Bozkurt'un Alikurt Mahallesi yakınlarına gelindiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracını durduran Işık, TIR'la dorseyi ayırıp, çekiciyi uzaklaştırdı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İçerisinde havlu, nevresim ve diğer tekstil ürünlerinin yanı sıra bakır kabloların yer aldığı dorse tamamen yandı. İtfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında dorsedeki malzemeler kül oldu. Yanan malzemelerin değerinin 800 bin lira olduğu belirtildi. Yangın nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatılırken, soruşturma sürüyor.

Atatürk'ün 'Yaşasın asker çocuğu' dediği Fatma Topal 89 yaşında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 82 yıl önce Elazığ ziyareti sırasında tren istasyonunda karşılayanlar arasında yer alan öğrencilerden Fatma Topal, şimdi 89 yaşında. 4 çocuğu ve 10 torunu olan Fatma Topal, o günü, "Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Annem 'Babası asker' dedi. Atatürk de, 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi" şeklinde anlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 17 Kasım 1937'deki Elazığ ziyareti sırasında karşılayanlar arasında bulunan, o tarihte 7 yaşında olan Fatma Topal, yaşadıklarını anlattı. O günü hayatı boyunca hiç unutmadığını söyleyen Topal, Atatürk ile karşılaştığında heyecanlandığını söyledi.

Merkeze bağlı Üniversite Mahallesi'nde oturan Topal, babasının asker olduğunu öğrenince Atatürk'ün kendisiyle ilgilendiğini söyledi. Topal, şöyle konuştu:

"Atatürk trenle Elazığ'a geldi. O zaman çok küçüktüm. Komşumuz dedi ki, 'Atatürk geldiğinde karşılayalım.' Biz de karşılamak için tren istasyonuna gittik. Tren geldi, istasyonda durdu. Atatürk trenden tam bizim önümüzde indi. Bana 'Ne var kızım?' dedi. Annem dedi ki, 'Babası asker.' Bunun üzerine Atatürk de 'Yaşasın asker çocuğu' dedi. Sonra babamın nerede askerlik yaptığını sordu. Polatlı'da asker dedim. Bana 'aferin' dedi. Beni öptü ve bir avuç bozuk para verdi. Atatürk trenden indikten sonra Çarşı mahallesine kadar yürüyerek geldi. Takım elbise giymişti. Ayağında kundurası vardı. Atatürk çok insaniyetli biriydi. Babam yoktu o zaman. O benim yüzümü öptüğünde, bana para verdiğinde, parayı babam yollamış diye düşündüm. Atatürk vefat ettiğinde çok üzüldüm."

Yanlış tarçın karaciğere zararlı

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, sağlık açısından birçok faydası olan; ancak piyasada farklı türlerinin satılması nedeniyle yanlış cins tüketimi durumunda karaciğere zarar verebilecek tarçın hakkında uyarılarda bulundu. Seylan tarçınının sağlıklı olduğunu belirten Tayar, "İçinde kumarin maddesi var. Kanı sulandıran, kanın pıhtılaşmasını geciktiren maddedir. Kontrolsüz tüketilmesi, arzu edilmeyen sonuçlar doğurabilir" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Prof. Dr. Tayar, tarçın tüketimiyle ilgili uyarılarda bulunarak, piyasada satılan tarçın türlerine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Tayar, "Yakın geçmişe kadar baharatlar, bizim için yemekleri lezzetlendiren ürünler olarak görülürken, son yıllarda artık baharatları mutfakta değil ecza dolabımızda görmeye başladık. Bu baharatların içinde tarçını çok özel yere koyuyoruz. Tarçın, Mısır uygarlığından beri kullanılan bir baharat. Krala, padişaha, sultanlara sunulan çok değerli bir ürün. Yüksek maliyeti olan ürün. Oysa bugün marketlerde, aktarlarda rahatlıkla ulaşabileceğimiz bir ürün. Birçok gıdaya karışan baharat olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

'İÇİNDE KUMARİN VAR, KONTROLSÜZ TÜKETİLMEMELİ'

Tarçının faydalarından bahseden Prof. Dr. Tayar, piyasada farklı türlerinin satılması nedeniyle yanlış cins tüketiminde karaciğere zarar verebileceğine değindi. Seylan tarçınının sağlıklı olduğunu belirten Tayar, şunları söyledi:

"Tarçının antibakteriyel özelliği var. Ağızda bakterilerin üremesini engelleyen, diş etlerini tedavi eden, ağız kokusunu gideren madde olarak karşımıza çıkıyor. Mikroorganizmaların üremesini engelleyici özelliği var. Bu nedenle mantar enfeksiyonlarına karşı da koruyucu özelliği var. Bakterilere, mantarlara, virüslere karşı koruyucu etkisini bir kenara ayırıyoruz. Bir diğer önemli özelliği de gıda koruyucusu olarak kullanılıyor. Özellikle kan şekerini dengelediği için diyet yapanlara yardımcı malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Diğer özelliği ise iyi huylu kolesterolü dengelemesi. Kalp hastalıklarının önemli ölüm sebebi olduğu günümüzde kolesterolü dengeleyen baharatı kullanmak da sağlık açısından faydalı etkilerini ortaya çıkarıyor. Hastalığa karşı direnci, bağışıklığı artıran malzeme. Tarçının bütün bu yararlı özelliklerinin yanında fazla tüketildiği durumlarda da içinde kumarin maddesi var. Bu kanı sulandıran, kanın pıhtılaşmasını geciktiren maddedir. O yüzden kontrolsüz tüketilmesi, insanlarda arzu edilmeyen bazı sonuçlar doğurabilir. Günlük tarçın tüketimi 1 çay kaşığını geçmemeli."

'CASSİA' CİNSİ TARÇIN UYARISI

Beslenme uzmanı Rumeysa Yahyaoğlu ise piyasada satılan tarçınlara dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Piyasada 'cassia' cinsi tarçın oldukça fazla bulunuyor. Farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Karaciğerimize zarar veren kumarin miktarı, 'cassia' cinsi tarçınlarda çok farklılık gösteriyor. 1 gramında 3- 4 miligram olan da var; 13- 14 miligramlara kadar bu değer çıkabiliyor. Dünya sağlık otoritesinin belirlemiş olduğu değer, 70 kilo olan insanda 7 gram kumarin. Biz bunu fazlasıyla aşabiliyoruz. Doğru türde, doğru dozda aldığınız zaman tarçın, ciddi sıkıntılar oluşturacak bir besin değil. Yanlış türleri sistematik olarak kullandığımız zaman ciddi harabiyet oluşturabiliyor. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullananlar, buna dikkat etmelidir. Bunun dışında tarçının bilinmeyen, üzerinde durulmayan bir başka etkisi de iştahsızlık problemlerinde kullanılıyor. Gaz, hazımsızlık, şişkinlik problemlerinde kullanılıyor" diye konuştu.

Seylan tarçınının tüketilmesini öneren Rumeysa Yahyaoğlu, "Seylan tarçınının Çin tarçını kadar kan şekerini düşürme etkisi yoktur, güvenlidir. Karaciğere zarar vermez. Çok küçük miktarda kumarin miktarı bulunduğu için karaciğere sıkıntı yaratmayacaktır. Bunun dışında, dengeleme ve diyabetten korunma amaçlı kullanmak istiyorsanız, sularınıza katmak istiyorsanız muhakkak Seylan cinsi tarçını tercih edin" dedi.

Atatürk Üniversitesinde dört nala eğitim

Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu At Biniciliği ve Hippoterapi (Atla Terapi) Bölümü'nün 50 öğrencisi atlarla eğitim görüyor. Okulda öğrencilerin eğitimi dışında dünya standartlarına uygun 1 kapalı, 5 açık manej alanında otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi veriliyor. Bu bölümden mezun olanların işsiz kalmaması nedeniyle kız ve erkek öğrenciler tarafından büyük rağbet görüyor. Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, yüksekokulda profesyonel at binme eğitimi almak isteyenlere de hizmet verildiğini söyledi.

Meslek Yüksekokulu'nda 5 bin 863 öğrencinin eğitim gördüğünü, ülkenin ve bölgenin kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılamaya gayret eden bir kurum olduğunu ifade eden Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, At Biniciliği ve Hippoterapi'nin son yılların popüler bölümü olduğunu söyledi. At biniciliği ve Hippoterapi Bölümü'ne 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başladıklarını belirten Kaya, "Şu an bir ve ikinci sınıfta toplam kayıtlı öğrenci sayısı 50. Burada öğrencilerin eğitmenin yanı sıra dünya standardında bir kapalı, beş açık manej alanında at binmek isteyenlere, profesyonel at binme eğitimi almak isteyenlere hizmet vermektedir. Bölümün en önemli misyonlarından birisi ise otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuk ve yetişkin bireylere hippoterapi eğitimi verilmektedir. Bu merkezde saf kan İngiliz atı, haflinger, pony ve midilli olmak üzere 13 at bulunmakta. Bu atlarla 'At Biniciliği ve Hippoterapi Merkezi'nde kreş, anaokulu ve vakıf okulları olmak üzere birçok eğitim kurumlarındaki öğrencilere gruplar halinde at binme kursları ve dersleri verilmektedir. Erzurum Meslek Yüksekokulu; At Biniciliği ve Hippoterapi Merkezi'nin sahip olduğu imkan ve avantajlarıyla ulusal ve uluslararası 'Endülans', 'Engelli atlama', 'At terbiyesi' ve 'Geleneksel Türk Sporları' gibi yarış organizasyonları düzenlemeyi ve bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı planlamaktadır. Erzurum Meslek Yüksekokulu dar gelirli otistik, down ve benzeri sendromlu engelli çocuklu ailelere ulaşım ve terapi masrafları karşılanacak şekilde AB hibe programlarına projeler hazırlamaktadır" diye konuştu.

İŞSİZ KALMIYOR

Öğrencilerin profesyonel bir binici olmanın yanı sıra çok iyi bir at terbiyecisi ve antrenörü olarak mezun olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, "Birçok öğrencimiz bölüme gelirken atlardan korkuyor ama bu korkularını kısa sürede unutup, iki yıl içerisinde hiç binilmeyen bir tayı eğitebilir konuma getiriyor. Ayrıca bu bölümde okuduktan sonra kimse işsiz kalmıyor. Nerede ise iş garantili bir bölüm. Özellikle hipodromlarda görev alıyorlar. Atın bizim kültürümüzde çok önemli bir yeri var. Çok asil bir hayvan. Geleneksel kültürümüzde de cirit başta olmak üzere atla ilgili pek çok oyun bulunuyor. Tarihimizin ve medeniyetimizin bu önemli sembolüne sahip çıkmalıyız" dedi.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Erzurum'a Kars'tan geldiğini söyleyen ikinci sınıf öğrencisi Ceren Atmaca, bölümünü çok sevdiğini söyleyerek, "Atlara karşı oldukça meraklıydım. Uzun zamandır aklımdaydı. Atatürk Üniversitesi'nde böyle bir bölümün olduğunu bilmiyordum. Yakınlarımın tavsiyesi üzerine buraya geldim. Mezun olduktan sonra nalbantlık eğitimi alıp, antrenörlük yapmayı düşünüyorum. Atlar hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum. Tüm arkadaşlarıma ve hayvanseverlere tavsiye ediyorum. Harika bir bölüm. Atlar benim için en iyi dost ve en iyi arkadaş. Kars'ta da atım vardı. Diğer arkadaşlarım gibi at binerken zorlanmadım" diye konuştu.

Van'da 18 bin öğretmenden aynı günde 75 bin aileye ziyaret

Van ve ilçelerinde görev yapan 18 bin öğretmen, ilk kez 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılında uygulanan ara tatilde, veli- okul işbirliğini geliştirmek için aynı günde 75 bin aileyi ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, veli-okul işbirliğini geliştirmek ve öğrencilerin okula ilgilerini artırmak için kent merkezi ve ilçelerde aynı günde 18 bin öğretmen sahaya inerek aile ziyareti gerçekleştirdi. Aile ziyaretleri veli ve öğrencileri mutlu ederken, bu ziyaretlerin veli-okul işbirliğini geliştirmek ve okula olan ilgiyi artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi. Gürpınar Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, beraberindeki 14 öğretmenle Yurbaşı Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede bulunan 33 aile ve 62 öğrenciyi ziyaret eden öğretmenler, yanlarında götürdükleri baklava ve lokumları ailelere ikram etti. Mutlu olan aileler ise öğretmenleri yer sofrasında yemek ikram ederek ağırladı.

AYNI GÜNDE 75 BİN AİLEYE VELİ ZİYARETİ

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan bu projenin çok önemli olduğunu belirterek," Bu ara tatilde ilimizde 75 bin aileyi ziyaret etme kararı alındı. İlçemizde de 3 bin 152 ailemizi ziyaret etme kararı aldık. Gürpınar ilçesinde 550'ye yakın öğretmenimizle beraber 3 bin 152 aileyi ziyaret ediyoruz.Tabii eğitimin en önemli unsurlarından bir tanesi aile. Ailenin desteği olmadan çocukların başarısından söz edilemez. Bu amaçla biz bu yola çıktık. Bugün velilerimizi ziyaret ediyoruz. Çocuklarının durumları hakkında bilgi veriyoruz. Onların çaylarını içiyoruz, onlarla bir araya geliyoruz. Akademik anlamda başarıyı nasıl artırabiliriz noktasında onlarla istişare ediyoruz, konuşuyoruz. Bizim amacımız sadece akademik başarı değil. Ülkesini, devletini, milletini, bayrağını seven, değerleri olan, küçüklerini seven, büyüklerini sayan, tabiatı, hayvanları seven bireyler oluşturmak amacıyla biz bu yola çıktık ve bu noktada da ailelerimize bu telkinlerde bulunuyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZ ÇOK MUTLU OLDU

Güzelsu Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu'nda görev yapan öğretmen Cennet Taşdelen ise ara tatilde 33 aileyi ziyaret ettiklerini ifade ederek,"Tatlılarımızı aldık, veli ve öğrencilerimizi ziyaret etmeye geldik. Çok güzel karşıladılar. Daha önce de veli ziyaretleri yapılıyordu. Ancak ilk defa il genelinde toplu ziyaretler oluyor. Bu ziyarette velilerimizin ev şartlarını, öğrencilerimizin hangi şartlarda yaşadıklarını, fiziki şartarıda görüyoruz ve dikkat ediyoruz. Çalışma ortamları nasıl, aile durumları nasıl. Ebeveynlerin eğitim hayatına bakış açısı nasıl. En çok bunlara dikkat ediyoruz. Öğrencilerimiz de bizi evlerinde gördükleri için çok mutlu oluyorlar" dedi.

TATLI ALIP BİZLERİ ZİYARET ETTİLER

Güzelsu Yatılı Bölge Okulu'nun 8'inci sınıf öğrencisi Evin Yücel ise, ara tatilde yapılan bu ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz ve çok mutlu olduk. Gerçekten duygulandık. Tatlı alıp bizleri ziyaret etmeleri bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

VALİ BİLMEZ'DEN PROJEYE DESTEK

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Veli-Öğrenci ve Okul İş Birliğini Geliştirme' programları kapsamında, Özalp ilçesinde Okutman ailesine misafir oldu. Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin eşlik ettiği Vali Bilmez, Okutman ailesinin kızları Semanur ve Beyzanur Okutman ile bir süre sohbet etti. Vali Bilmez, "İl ve ilçelerimizde öğretmenlerimiz tarafından 75 bin ev ziyaret edildi. Biz de bu kapsamda etkinliğe destek için Özalp ilçemizde Okutman ailesine misafir olduk. Öğrencilerimizin akademik başarısını arttırmak ve beraberinde devlet ile millet kaynaşmasını sağlayacak projenin öğrencilerimiz üzerinde de çok büyük bir etkisi olacağına inanıyorum. Semanur ve Beyzanur kardeşlere eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

