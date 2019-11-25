DHA YURT BÜLTENİ - 4

İzmir'de ambalaj fabrikasında yangın çıktı(1)

İzmir'in Bornova ilçesi Işıkkent semtinde bulunan bir geri dönüşüm ve plastik atık fabrikasında yangın çıktı. Yangına 11 itfaiye aracı müdahale ediyor.

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

HABER: Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Evi yanan 3 çocuk annesi gözyaşlarına boğuldu

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında, kirada oturduğu evin eşyaları kül olan 3 çocuk annesi Hacer Demirel (26), gözyaşı dökerek, "Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye yardım istedi.

Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde Hacer Demirel ile dini nikahlı eşi Ali Budan'ın (32) kirada oturduğu evde meydana geldi. İddiaya göre, elektronik cihazların alev almasıyla başlayan yangın, evin tüm odalarına yayıldı. Eşi ve 3 çocuğuyla uyuduğu sırada evi kaplayan dumanlar nedeniyle öksürerek uyanan Ali Buldan, ailesini uyandırarak evden dışarı çıkarttı. Vatandaşların yardımı ve ihbar üzerine sevk edilen itfaiye erleri tarafından yangın söndürülürken, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Gözyaşları döken Hacer Demirel, o sırada uyudukları için yangının nasıl çıktığını anlamadıklarını belirterek, "Sabah elektrikler kesilip birden gelince yangın çıkmış. Eşim şeker hastası, çalışmıyor. Ev yandı, eşyalar kül oldu. Eşyaları nasıl yapacağız, bu evi nasıl onaracağız bilmiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yanan evin dış görünümü

Evi yanan kadın ile röp

Yanan eşyaların görüntüsü

Genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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Adana'da bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan bin 500 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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TIR'ın görüntüsü

Mazot dolu bidonlar

Genel ve detaylar

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Hevsel'de renk cümbüşü -

Diyarbakır'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde sonbaharın gelişiyle birlikte ağaçlar farklı renklere büründü. Renk cümbüşünün yaşandığı bölgedeki manzara görenleri hayran bırakıyor.

8 bin yıllık tarihi bulunan Hevsel Bahçeleri, fotoğraf tutkunlarının da çekim merkezi haline geldi. 200 dolayında kuş türünün yanı sıra sincap, su samuru, sansar, tilki ve alaca sansar gibi 10 civarında memeli türüne de ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'ndeki ağaçların oluşturduğu renk cümbüşü Millet Bahçesi'ndeki terastan yerli ve yabancı turistlerce izlenilerek, fotoğraflandı.

Hevsel Bahçeleri'nden geçen Dicle Nehri ile hemen bitişiğinde türkülere konu olan Kırklar Dağı, Mervanoğlu Nizamüddevle Nasr'ın buyruğu üzerine, 1065 ile 1067 tarihlerinde yapılan On Gözlü Köprüsü ise manzaraya ayrı bir güzellik katıyor.

Hafta sonunu fırsat bilerek soluğu Hevsel Bahçeleri'nde alan Müjde Kaplan (29), "Buralar bizim değerlerimiz. Diyarbakırlılar için çok önemli bir yer burası. Sonbaharda güneşin tadını burada çıkarmak çok güzel" dedi.

Hevsel Bahçeleri'nin Diyarbakır ve Türkiye için çok önemli bir değer olduğunu anlatan Can Fırat Demiroğlu (30) ise "Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır'ın bir değeri. Binlerce yıllık bir tarihi olan doğa harikası bir yer. Son projeyle beraber halka açılması çok güzel oldu. Güneşli günlerin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

İki gün boyunca Hevsel Bahçeleri'ne gelerek görsel şöleni fotoğrafladığını anlatan Hakan Üzümcü, Hevsel'in fotoğraf tutkunlarının uğraması gereken bir yer olduğunu söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Hevsel Bahçelerinden genel görüntü

-Keçi burcundan genek görüntü

-Vatandaşların Hevsel manzaralı Millet Bahçesi'nde gezisi

-Muhabir Selim Kaya anonsu

-Millet Bahçesi

-Terasta fotoğraf çekimi

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Selim KAYA-Kamera: Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,

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Öğretmenler Günü'nde sevgi ve dostluk mesajı

Mersin'in Anamur İlçesi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü etkinliklerinde sevgi ve dostluk mesajları verildi.

Anamur Yeni Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan tören, Belediye kültür Merkezi'nde öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları tiyatro oratoryo ve şiir dinletileri ile devam etti. Törenin en anlamlı mesajı ise Fatih Sultan Mehmet'in hocası Ak Şemsettin'e gösterdiği saygı ve Cumhurbaşkanı olduğu sırada girdiği sınıfta ders işleyen öğretmene, "Cumhurbaşkanı da olsan sınıfa girdiğinde öğretmenin arkasında sırada oturmalısın" diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün mesajı oldu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, tarihe yön veren, çağ açan, çağ kapatan, üç kıtaya hükmeden padişahların öğretmenleri ile olan diyaloglarını dile getirdi ve öğretmenin elinin değmediği mesleğin olmadığını söyledi. Çeltikçi Ortaokulu'nda bu yıl göreve başlayan Türkçe öğretmeni Tuğba Kurtoğlu göreve yeni başlayan öğretmenler adına bir konuşma yaparken, emekli öğretmenler adına da emekli öğretmen Mehmet Baz konuştu. Törende sınıf tiyatrosu sergileyen öğrenciler, figürleri ile katılımcıları hem güldürdü hem düşündürdü. Öğrencilerin sergilediği oratoryonun ardından bu yıl emekli olan öğretmelere ve hafta boyunca Öğretmenler Günü'nü destekleyen İlçe Müftüsü Zeynal Abidin Çınar ve Orman İşletme Müdürü Hüseyin Meteris'e Garnizon Komutan Vekili Yüzbaşı Selahattin Onur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan tarafından teşekkür plaketi verildi.

Görüntü Dökümü

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-Çelenk sunma

-Kültür Merkezindeki tören

-Video sunumundan görüntü

-İl Milli Eğitim Müdürünün konuşması

-Öğretmenlerin konuşmaları

-Öğrencilerin tiyatro ve oratoryo gösterisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR, (Mersin),

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