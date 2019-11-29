DHA YURT BÜLTENİ - 4

Şehit Uzman Onbaşı Çabuk, Hakkari'den törenle memleketine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesindeki 1530 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Çabuk'un cenazesi, memleketi Adana'ya uğurlandı.

Pençe 1-2 operasyonlarıyla koordineli yürütülen Irak'ın kuzeyinde Hakurk'taki operasyonda görevli Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk, dün 1530 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu şehit oldu.

Cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit Çabuk için bugün Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pekiş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

Çabuk'un Türk bayrağına sarılı tabutu, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu. Öz geçmişi okunan şehidin cenazesi, edilen duaların ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülmek üzere silah arkadaşlarının omuzlarında ambulansa konuldu. Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk'un cenazesi, buradan da uçakla memleketi Adana'nın Kozan ilçesine gönderilecek.

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu aynı gün Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz ile Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz da şehit olmuştu. 2 şehit, dün yapılan törenle memleketlerine uğurlanmıştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

=====================

Iğdır'ı sis bastı

Iğdır kent merkezini sabah saatlerinde sis bastı. Görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren sis, ulaşımı olumsuz etkiledi.

'Doğu'nun Çukurovası' olarak bilinen Iğdır, güne yoğun sisle başladı. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kent merkezinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Trafiktekiler, araçlarının sis farlarını ve dörtlülerini yakarak ağır ağır seyretti. Yaklaşık bir saat etkili olan sis, daha sonra etkisini yitirmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kent merkezinden genel görüntü

-Sis altındaki kentten genel detaylar

-Trafikte ilerleyen araçlar

Haber-Kamera: Özkan AYDIN -Suat DENİZ/IĞDIR -DHA

=====================

"Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak"

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçtiğini söyledi. Salda Gölü'nün doğal hali bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için özenli bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Vali Şıldak, "Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un turizm alanında 2019 yılında atılım yaptığını söyledi. Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını aldıklarını aktaran Vali Şıldak, ziyaretçi sayısında ve ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinde önemli artış olduğunu kaydetti. Bu durumun kendilerini daha da cesaretlendirdiğini, kent genelinde turizm faaliyetleri ve turizm hareketliliğini iyi bir alan yönetimi ve destinasyon planlamasıyla sağlamaya özen gösterdiklerini anlatan Vali Hasan Şıldak, bütün turizm değerlerinin, başta doğal güzellikler olmak üzere aslına uygun korunması, muhafaza edilmesi noktasında çok hassas olduklarını kaydetti.

'BÜTÜN BİRİMLERİMİZ ÖZEN GÖSTERİYOR'

Vali Şıldak, "En başta Salda Gölü olmak üzere doğal güzelliklerimizin bozulmadan temiz kalması, koruma- kullanma dengesine saygılı bir turizm faaliyeti içermesi, buradaki doğal mirasın gelecek nesillere orijinal hali bozulmadan aktarılması konusunda bütün birimlerimiz özen gösteriyor. Burada yürütülen bütün çalışmalarda ve gerçekleştirilen projelerde birinci önceliğimiz budur" dedi.

'ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR'

Burdur'a 2019'da geçen yılı iki, hatta üçe katlayan sayılarda turist geldiğini anlatan Vali Hasan Şıldak, "Bizim yıl sonu hedefimiz 1,5 milyon ziyaretçiydi, ama bu rakam çoktan aşıldı. Sadece Salda Gölü'ne 1 milyonun çok üzerinde, 1,5 milyona yaklaşan sayıda ziyaretin gerçekleştiğini görüyoruz. İnsanlarımıza orada aynı zamanda kaliteli hizmet sunma noktasında da duyarlılık gösteriyoruz. Buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uygulamaya konulan Özel Çevre Koruma Bölgesi, koruma garantisiyle Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak. Bir kurtarma operasyonu devam ediyor burada. Çalışmalar çok ince detaylarla hesap edilerek hassasiyetle sürdürülüyor. Gelecek yıla ilişkin Burdur'un turizm kapasitesinin daha ön plana çıkacağını, yapılan altyapı ve tanıtım çalışmaları, hizmet iyileştirmeleriyle gelen kişi sayısının artacağını ve niteliğinin artacağını, turizm niteliği faaliyetinin artacağını öngörüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Vali Şıldak'ın açıklamaları

Salda Gölü'nden detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

=======================

Antalya'da DMD'li çocuklardan 'O Ses DMD' etkinliği

Antalya'da DMD hastası 6 çocuk, farkındalık yaratmak için 'O Ses DMD' adlı etkinlik düzenledi. 'O Ses Türkiye' yarışmasına konuk olmak isteyen DMD'li çocuklar, Acun Ilıcalı'ya seslerini duyurmak istiyor.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve iki sanatçının da gitar ve kemanla destek verdiği etkinlikte, papyonu, şapkası ve pantolon askısıyla sahneye çıkan yarışmacı Onur, 5 kişiden oluşan jürinin akülü tekerlekli sandalyeleriyle dönüşünü heyecanla bekledi. Ağabeyi DMD hastası olan Tuvana ve kuzeni İpek ise DMD hastası çocuklara destek için düet yaptı. Kendilerine 'yaratıkmış' gibi bakan insanların bu bakışlarından rahatsız olduklarını söyleyen kas hastası çocuklar, farkındalık için 'O Ses Türkiye' yarışmasına konuk olmak istiyor.

ÇOCUKLAR ACUN ILICALI'YA ULAŞMAK İSTİYOR

DMD hastası oğlu olan DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel, 'O Ses DMD' fikrinin çocuklardan çıktığını belirtti. Günel, "Çocuklar bize 'Böyle bir şey yapsak Acun Ağabey bizi duyar mı?' dedi. Biz de aileler olarak onlara yardımcı olduk. Böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.

Acun Ilıcalı'ya seslenen Günel, "Acun Bey'den rica ediyoruz. Farkındalık için O Ses Türkiye'de çocuklarımıza da yer vermesini istiyoruz" diye konuştu. Bu ricanın gerçekleşmesi durumunda çocukların çok sevineceğini sözlerine ekleyen Günel, "Çocuklar bunu çok istiyor. Biz Acun Bey'e ulaşmaya çalıştık, etiket yaptık ama ulaşamadık. Çocukların aklına böyle bir fikir gelince bunu denemeye karar verdik. İnşallah Acun Bey seslerini duyar" ifadelerini kullandı.

'BİZE UZAYLI GİBİ BAKIYORLAR'

Düzenledikleri O Ses DMD'de jüri üyesi olan DMD hastası Mehmet Günel (16) seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Aynı yaştaki Ercan Kuruca ise kendilerine iyi davranılmasını isteyerek, dışarıda pek çok insanın kendilerine farklı baktığından yakındı. Kuruca, "Bize uzaylıymışız, yaratıkmışız gibi bakıyorlar" dedi. Hüseyin Enes Kızıl (13) da aynı hastalığa sahip arkadaşları gibi seslerini duyuramamaktan şikayet etti.

'SESİMİZİ DUYARMAK İSTİYORUZ'

Duyarlılık isteyen kas hastası Emre Umut Gönültaş (14), etkinliği düzenlemelerinin nedeninin farkındalık olduğunu söyledi.

Tugay Tokat (21) ise Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "Sesimizi size duyurmak istiyoruz" dedi. DMD'li çocuklar için moralin çok önemli olduğunu da söyleyen Tokat, "Bunun için okulun büyük önemi var. Ben okula gittiğim dönemlerde kendimi hep çok iyi hissettim. Birçok DMD hastası okula gidemiyor. Oysa onlar da okula gitmek istiyor" diye konuştu.

'O SES TÜRKİYE'DE ŞARKI SÖYLEMEK İSTİYOR

Arkadaşları ve ailelerle birlikte düzenledikleri 'O Ses DMD'nin tek yarışmacısı olarak sahneye papyonu, şapkası ve pantolon askısıyla çıkan kas hastası Doruk Berk Dindar da arkadaşları gibi insanların kendilerine tuhaf bakmasından yakındı. "Bize iyi davranmalarını istiyorum. Bizim sesimizi duymalarını istiyorum" diyen Doruk Berk, Acun Ilıcalı'ya seslenerek, "O Ses Türkiye'de sahneye çıkmayı çok çok isterim" ifadelerini kullandı.

'BİZ DE YENİ FARKINA VARDIK'

'O Ses DMD' etkinliğinde kas hastası çocuklara destek veren keman sanatçısı Hakan Gökmen, DMD'li çocukların yaşam sevincinin hiç tükenmemesini istediğini söyledi. Gitarist Özkan Karaeroğlu ise, "Biz de bu hastalığın yeni farkına vardık. İnşallah farkındalık için yaptığımız bu etkinlik daha da büyüyecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Duvarda O Ses DMD Yazısı

Yazının önünde DMD'li 5 jüri üyesi çocuk

Tek yarışmacı Doruk şapkası, papyonuyla sahnede şarkı söylerken

Arkaları dönük olan 5 jüri üyesinin elektrikli tekerlekli sandalye ile tek tek dönmeleri

DMD'li çocuklara düet yaparak destek veren kuzen kızlar

DMD'li çocuklardan detay görüntüler

Ailelerden görüntüler

Röp 1- Mehmet Günel (16)

Röp 2-Ersan Kuruca (16)

Röp 3- Hüseyin Enes Kızıl (13)

Röp4- Emre Umut Gönültaş (14)

Röp5- Tugay Tokat (21)

Röp 6 şarkı söyleyen şapkalı Doruk Berk Dindar (10)

Röp 7- Şarkı söyleyerek ağabeylerine destek veren kızlar Tuvana Tokat ile İpek Çakmak

Röp8- Gitarist Özkan Karaeroğlu

Röp9-Keman çalan Hakan Gökmen

Röp10- DMD Aileleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dilek Günel

HABER: Selma KUNAR- KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

====================

Abdulselam, Bakan Ersoy'un hediyesi kamerayla yakınlarını görüntüledi

Van'ın Tuşba ilçesindeki Akköprü İlkokulu'nda eğitim gören ve kameraman olma hayali kurup, kartondan kamera yapan 4'üncü sınıf öğrencisi Abdulselam Arslan'a (11) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamera hediye etti. Kamerasını Ankara'da Ersoy'un elinden alan Arslan, Van'a döner dönmez ilk iş olarak sınıfındaki arkadaşlarını ve ailesini görüntüleyip, röportaj yaptı.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'nde yaşayan Sariye- Çetin çiftinin 2 çocuğundan küçüğü olan, Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğrencisi Abdulselam Arslan, kameramanlık hayali kurarken, karton ve fon kağıtlarından kamera yaptı. Abdulselam, kameraman olma hayalinin 7 yaşında, televizyonlarda haber izlerken başladığını söyledi. Abdulselam, babasının cep telefonundan internete girip, kameraların şeklini araştırdı. Araştırmanın ardından karton ve fon kağıtları ile kamera yapan Abdulselam, okula getirip, öğretmeni ve sınıf arkadaşlarına da gösterdi. Abdulselam'ın sınıf öğretmeni olan, 65 bin takipçisi ile Instagram fenomeni Hulusi Çakır, kartondan kamerayı sosyal medya hesabından paylaşınca takipçilerinden ilgi gördü.

Kartondan yaptığı kamera ile sınıf arkadaşlarını görüntüleyip, röportajlar yapan Abdulselam Arslan ile ilgili haberler gazete ve televizyonlarda haber olarak yer alınca Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel harekete geçti. Polatel, beraberindeki derneğin yönetim kurulu üyesi Mustafa Kara ve dernek üyesi görüntü yönetmeni Sinan Demirkaya ile birlikte geçen hafta Van'a gitti.

BU KEZ GERÇEK KAMERASIYLA ARKADAŞLARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Akköprü İlkokulu'na giden Aytekin Polatel ve beraberindeki kameramanlar, Abdulselam'a 3 saat süren kamera eğitimi verip, aynı gün Ankara'ya döndü. Polatel, Asdulselam ve sınıf öğretmeni Hulusi Çakır'ı da Ankara'ya götürdü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Abdulselam'a kamera hediye etti. Kamerasını Ersoy'un elinden alan Abdulselam, Van'a döner dönmez ilk iş olarak sınıfındaki arkadaşlarını ve ailesini görüntüleyip, röportaj yaptı. Arkadaşlarının alkışları arasında sınıfa giren Abdulselam Arslan, kamerasını tripotun üzerine yerleştirdikten sonra çekime başladı.

BAKAN ERSOY'A TEŞEKKÜR

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un kendisine hediye ettiği kamerayı kullandığı için çok mutlu olduğunu belirten Abdulselam Arslan, "Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Van'a gelip bana kamera eğitimi verdikten sonra beraberinde Ankara'ya götürdüler. Kültür ve Turizm Bakanı'mızın davetlisi olarak Ankara'ya gittim. Bana kamera hediye etti. Ben bu kamerayla arkadaşlarımı, okulumu ve ailemi çektim. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konuda benim sınıf öğretmenimin de büyük emekleri var. Ona da sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HAYALİ GERÇEK OLDU'

Akköprü İlkokulu 4-B sınıfı öğretmeni Hulusi Çakır ise kendilerini destekleyen herkese teşekkür ederek, "İlk kartondan kamera yaparken ben de sosyal medya hesabımda bunu paylaştım sonra iş çok güzel yerlere geldi. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'mız, Abdulselam'ı Ankara'ya davet edip, onu hayaliyle buluşturdu. Yani Abdulselamın gözlerindeki umut ışığı ve hayalinin gerçek olmasını herkes gördü. Ben kendi adıma çok gururluyum. Bütün hayallerinin bu şekilde gerçek olmasını diliyorum" dedi.

Baba Çetin Arslan da "Benim 2 çocuğum var. Büyüğü üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Abdulselam da ilkokul 4'üncü sınıfta okuyor. Hayali kameraman olmaktı. Karton ve fon kağıtlarından bir kamera yaptı sonra bu durum haberlere konu olunca Türkiye Haber Kameramanları Derneği yöneticileri gelip, burada Abdulselam'a kamera eğitimi verdi. Daha sonra bakanımız, Abdulselam'ı Ankara'ya davet edip kamera hediye etti. İnşallah üniversiteyi bitirip, iyi bir kameraman olur ve güzel haberlere imza atar. Bir baba olarak bu duruma çok sevindim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Akköprü İlk ve Ortaokulu

-Okuldan çıkan öğrenciler

-Sınıf öğretmeni Hulusi Çakır ile birlikte omuzuna aldığı kamerasıyla sınıfa giren Abdulselam Arslan

-Sınıf Öğretmeni Hulusi Çakır, sınıftaki öğrnecileri kamera ile ilgili bilgi vermesi

-Kamera tripota kurulurken

-Profesyonel kamerasıyla arkadaşlarını görüntülen Abdulselam

-Genel ve detaylar

-Abdulselam, arkadaşlarıyla röportajlar yaparken

-Abdulselam ile röpontaj

-Sınıf öğretmeni Hulusi Çakır ile röportaj

-Detaylar

-Abdulselam, babası Çetin ve kuzenlerini kameraya görüntülerken

-Babası Çetin Arslan ile röportaj yaparken

-Babasına kameranın özelliklerini anlatırken

-Baba Arslan ile röportaj

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/VAN-DHA)

======================

Takla atan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Bergama ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobilin sürücüsü Hamdi Kutlu (57) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 03.30 sıralarında, Kınık- Bergama karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Hamdi Kutlu, yönetimindeki 35 F 3173 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaybetti. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kutlu'nun öldüğü belirlendi. Kutlu'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bergama Belediyesi'nden işçi emeklisi olduğu ve Kutlu'nun bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takla atan otomobilin görüntüsü

Hayatını kaybeden sürücünün fotoğrafı

Haber- Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA (İzmir),