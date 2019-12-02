DHA YURT BÜLTENİ-4

İskenderun'da yağış hayatı olumsuz etkiledi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde aniden şiddetini artıran sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar nehre döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağmurun ardından İskenderun-Adana karayolunun gidiş yönü kapandı. Bazı araçlar yolda kalırken, yardıma AFAD ekipleri yetişti. İşyerlerini su basan esnaflar kendi çabalarıyla suyu tahliye etmeye çalışırken, bazı vatandaşlar da yaşadıkları sıkıntıları şikayet etti.

Görüntü Dökümü

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Evlerindeki suyu tahliye etmeye çalışan vatandaşlar

Yolda mahsurkalan araçlar

Araçta seyir halinde görüntü

Genel ve detaylar

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

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Muş'ta istihdam arttı, gençlerin karıştığı suç oranı azaldı

Muş'ta sayısı 20'ye ulaşan tekstil atölyeleri, 2 bine yakın gence iş kapısı oldu. Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, teşvik paketiyle kente yapılan tekstil atölyeleri sayesinde iş sahibi olan gençlerin suça karışma oranının azaldığını belirtti. Koç, "Çalışan gençlerimiz kolay kolay kötü alışkanlıklara bulaşmaz. İşsiz olanların kötü alışkanlıklar edinmesi daha kolay. Gençlerimize iş veren firmalarımıza önem veriyoruz" dedi.

Ülke genelinde 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş, son yıllarda tekstilcilerin akınına uğradı. Devletin verdiği teşvikten yararlanan yatırımcıların kentte açtığı tekstil atölyesi sayısı, 20'ye ulaştı. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yatırımları olan iş insanlarının açtığı tekstil atölyeleri sayesinde 2 bine yakın genç iş sahibi oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de 'artı 2' istihdam çağrısı ve teşvik paketleri sonrası Muş'a birçok yatırımcının geldiğini belirtti.

Özel sektör istihdamında geçen yıl yüzde 137'lik artış olduğunu kaydeden Taylan, "2015 öncesine kadar Muş'ta 2 tekstil fabrikası varken, şimdi 20 tekstil firması faaliyet yürütüyor. Yıl sonuna kadar bu rakamın 22'ye yükselmesini bekliyoruz. 2 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikalarının yanı sıra iş veren tüm firmalara destek sağlıyoruz. Kadın istihdamına öncelik verdiğimiz için tekstil firmalarında çalışanların yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımızın evde oturmalarını istemiyoruz. Hem ekonomiye hem de aile katkı sağlamalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İŞKUR'un sadece meslek edindirme faaliyeti yürütmediğini, işverenlere de önemli katkılar sağladığını anlatan Mehmet Emin Taylan, Muş'ta 500 iş yerinin, kurumun desteklerinden yararlandığını ve çeşitli sektörlerde 3 bin kişiye iş imkanı oluşturduğunu kaydetti. Desteklemeler dolayısıyla aylık 5 milyon lira ödeme yaptıklarını söyleyen Taylan, iş insanlarını Muş'a yatırım yapmaya davet etti.

'İŞLETMELER SAYESİNDE SUÇ ORANI DÜŞTÜ'

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ise kentin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan tekstil fabrikalarını çok önemsediklerini belirtti. İşletmelerin açılmasıyla Muş'ta gençlerin karıştığı suç oranlarının ciddi oranda düştüğünü gözlemlediklerini anlatan Koç, "İşi olan, çalışan gençlerimiz kolay kolay kötü alışkanlıklara bulaşmaz. İşsiz olanların kötü alışkanlıklar edinmesi daha kolay. Bu yüzden gençlerimize iş veren bu firmalarımıza her zaman daha fazla önem veriyoruz. Aynı zamanda kentimizin ekonomisine de önemli katkı sağlıyorlar. Üretilen ürünler yurt dışına gönderiliyor. Muş yatırım için uygun bir kent. Tüm yatırımcıları kentimize bekliyoruz" dedi.

İstanbul'daki işletmesini Muş'a taşıyan Esat Demirel de 22 yıldır tekstil işinde olduğunu, teşvik sayesinde 3 yıl önce memleketine dönerek, atölye açtığını anlattı. Hemşehrilerine iş imkanı sağladığı için mutlu olduğunu belirten Demirel, "Firmamızda 150 çalışanımız var. Ürünlerimizi Tunus, Cezayir, Fas gibi 8 Orta Doğu ülkesine ürün ihraç ediyoruz. Genç nüfusun çok fazla olduğu Muş'ta önce insanlar batıya çalışmaya gidiyordu. Şimdi batıya göç neredeyse durdu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tekstil Atölyelerinden detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ,

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Engelli ve ailelerinden işaret diliyle 'Hayat bayram olsa' klibi

Tokat'ta Engelliler Derneği üyeleri, 3 Aralık Engelliler günü için farkındalık oluşturmak için işaret diliyle 'Hayat bayram olsa' parçasıyla klip hazırladı.

Zile Engellilere Meslek Kazandırma ve Dayanışma Derneği üyesi 9 engelli ve aileleri, bir aylık bir çalışmayla 1970'li yıllarda popüler olan 'Hayat bayram olsa' isimli şarkıya işaret diliyle klip hazırladı. Yaklaşık 2 dakikalık klip paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi çekti.

3 Aralık Engelliler günü için farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Dernek Başkanı Halil İçcan, "Farkındalık oluşturmak için bu klibi hazırladık. Seyahate gittiğimiz Konya'da, Antalya'da ve Tokatımızın değişik yerlerinde engelli ailelerimizle çekimlerini yaptık. Çalışmamızda 9 engelli ve 9 aile bireyleri olmak üzere 18 kişi yer aldı. Halk Eğitim Merkezinde görev yapan öğretmenlerimizden işaret dili desteği aldık. Bir de işaret dili kullanan işitme engelli kardeşlerimiz yardımcı oldular. Çalışmalarımız bir ay sürdü" diye konuştu.

Sadece 3 Aralık'ta değil her zaman hatırlanmak istediklerini belirten dernek üyesi ve engelli annesi Beyza Çalışkan, "3 Aralık Engelliler Günü için başkanımızın güzel bir fikri vardı. Biz de buna katıldık. Amacımız bizi fark etmeleri. Bizim var olduğumuzu, engelli de olsak duyabildiğimiz, görmesek de görebildiğimizi, yani bir nevi sesimizi duyurmak istedik. Bu bir farkındalık diyoruz ve evet biz de buradayız" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Klibin görüntüsü

-Engelli Dernek Başkanın açıklaması

-Engelli annesinin açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Düzce'de yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Beyköy Beldesi'nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesinde otomotiv yan sanayi ürünleri üretimi yapan fabrikada çıkan yangın 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerde halen alevlerin olması dikkat çekti.

Dün saat 17.30 sıralarında, Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve otomotiv yan sanayi ürünleri üreten fabrikada boyahanede başlayan yangın daha sonra boyaların ve karton kutuların olduğu depolara sıçradı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına Düzce'nin yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Bolu'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın 6 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sabaha kadar fabrikada soğutma çalışmaları devam etti. Halen dumanlar yükselen fabrikanın bazı bölümlerinde alevlerin olması da dikkat çekti. Sabah gelen işçilere ise tatil olduğu ve fabrika yönetimi tarafından kendilerine haber verileceği söylendi.

Düzce Valiliği'nden şu yazılı açıklamada bulunuldu:

"Düzce 1 Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yan sanayi üretimi yapan fabrikada 17.30 sıralarında başlayan yangın çevre il ve ilçelerin itfaiye ekiplerinin desteği ile 23.30 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma ve bazı bölümlerde ufak çaplı yangınların söndürülme işlemleri devam etmektedir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fabrikadan görüntü

Fabrika önünde bekleyen işçilerin görüntüsü

Fabrikadan yükselen dumanların görüntüsü

Fabrikanın bazı bölümlerinden yükselen ufak çaplı alevlerin görüntüsü

Muhabir sunumu ve detaylar

Dosya adı dzcosbfabrika

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Karlıova'da kar ve tipi; 10 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde yerini tipiye bıraktı. İlçedeki 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçe merkezinde dün akşam etkili olan kar yağışı, sabah tipiye çevirdi. Kar kalınlığının 12 santimi geçtiği ilçede, öğrenciler velileri eşliğinde okula gidebildi. Belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmaları sürerken, 10 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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İlçe merkezinden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl),

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Erzurum'a 16.1 kilogram yağış düştü

Erzurum'da metrekareye 16.1 kilogram yağış düştü. Etkisini artırarak sürdüren yağış sebebiyle onlarca köy yolunun merkezle bağlantısı kesildi.

Orta Akdeniz'den gelen yağışlı havanın etkisine giren Erzurum'da kar yağışı gece 24.00 sıralarında başladı. Etkisini artırarak sabaha kadar devam eden yağış sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Metrekareye 16.1 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde Büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait ekipler temizlik çalışmasını sürdürdü. Büyükşehir belediyesine ait iş makineleri buzlanma tehlikesine karşı yollara tuz döktü. Yağış sebebiyle Erzurum'da 197 yerleşim biriminin merkezle bağlantısı kesildi. Kar yağışının etkiliği olduğu Erzincan'da da 129 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak kar yağışı yarın yerini soğuk ve ayaza bırakacak. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bölgede beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle olacak:

Erzurum -8, Kars -12, Ağrı -7, Iğdır -1, Erzincan -4, Ardahan -6, Muş 1.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erzurum yazısı ve kar yağışı

-Kent merkezi ve caddelerden görüntü

-İş makinesinin yola tuz serpmesi

-Yakutiye Medresesi ve Lalapaşa Camii'nden görüntü

-Üzerleri karla kaplı araçlar

-Kar yağışından genel ve detaylar

Haber-Kamera: Salih TEKİN/ ZAFER KUMRU/ ERZURUM,