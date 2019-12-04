DHA YURT BÜLTENİ - 4

24 saat yol yardım hizmeti veriyor

Adapazarı 'nda, 2 çocuk annesi Şükran Sernikli (47), 1 ay önce kurduğu oto kurtarıcı şirketiyle yolda kalanlara 24 saat hizmet veriyor. Sernikli, "Arayanlar telefona ben çıkınca 'yanlış aradık' diye düşünüyor; ancak sonra anlıyorlar. Nzaketli oluyorlar" dedi.

İstanbul'da daha önce oto kurtarıcı firmasında uzun süre çalışan ve yöneticilik yapan Şükran Sernikli, 6 ay önce memleketi Sakarya'ya taşındı. 2 çocuk annesi Sernikli, yaklaşık 1 ay önce burada oto kurtarıcı şirketi kurdu. 4 oto kurtarıcı satın alan Sernikli, yolda kalanlara 24 saat hizmet vermeye başladı. Mesleğini memleketinde yapmaya karar verdiğini anlatan Şükran Sernikli, "Tepkiler iyi, bir kadın olarak takdir ediliyorum. Hiç araç çekmeye gitmedim; ancak düşünmüyor değilim, yapamayacağım şey değil. 7 gün 24 saat hizmet veren bir şirketiz ve telefonumuz hep açık. Arayanlar telefona ben çıkınca 'yanlış aradık' diye düşünüyor; ancak sonra anlıyorlar. Nzaketli oluyorlar. Özellikle geceleri yolda kalan ya da il dışından bağlantılı arayan kadınlar oluyor. Benim araştırmalarıma göre, Türkiye genelinde 3 kadından 1'iyim ben. Firma genelinde yönetici olarak yani firma sahibi olarak Türkiye'de ilkim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Şükran Sermikli ile röp

-Çekicinin içerisinden görüntüsü ve röp

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

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Ortopedik engelli İlker'in uçma hayali gerçek oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğuştan ortopedik engelli İlker Eker (26), hayalindeki paraşütle atlayışı 3 Aralık Engelliler Günü'nde gerçekleştirdi. Eker, çok mutlu olduğunu engellerin sevgi ile aşılacağını söyledi.

Türk Hava Kurumu İskenderun Derneği'nin katkısı ile yamaç paraşütü eğitmeni Mehmet Karaömer, Amanos Dağları eteğinden paraşüt ile İlker Eker'i mutluluğa uçurdu. Öğleden sonra güneşli bir havada gerçekleşen uçuşta Eker'in mutluluğu objektiflere yansıdı. Keyifli ve güzel bir uçuş olduğunu, bu sayede hayalinin gerçek olduğunu anlatan Eker, "Engel, hiçbir şeye engel değildir. Her şeyi sevgi ile aşacağımıza inanıyorum. Havadan her şey çok güzeldi" dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Mehmet Karaömer ise "İlçenin üzerinde biraz gezdik. Anıt alanına da rahat bir iniş yaptık. Üstelik yukarıda sosyal medyada bir canlı yayın da gerçekleştirdik. İlker kardeşimizi de böyle bir günde mutlu ettiğimiz için bende bu anlamlı günde oldukça mutlu oldum. Herkese bu sporu bu deneyimi tavsiye ediyorum" dedi.

İlker Eker'i anıt alanında bekleyen annesi İclal Eker ile yakınları da bu mutlu gününde yanında olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Gökyüzünde uçuş sırasında çekilen görüntüler

-İlçe merkezi ve körfezin görüntüsü

-Anıt alanına inişleri

-İlker ile röp

-Uçuş öğretmenin açıklamaları

-İker'in annesi

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, restore edilecek

Sinop'ta, Gaskalılar tarafından yapılan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi'nde surlarda tehlike oluşturan taş kopmaları üzerine restorasyon çalışması başlatıldı.

Sinop kentinin bulunduğu yarımada üzerinde kurulu, MÖ 7. yüzyılda kenti korumak amacıyla inşa edilen Roma, Bizans ve Anadolu Selçukluları döneminde onarılan Sinop Kalesi'nin surlarında taş düşmeleri yaşanmaya başladı. Gaskalılar tarafından yapılan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi'nde tehlike oluşturan taş düşmeleri üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı restorasyon için harekete geçti. Bakanlık tarihi kalenin restorasyonunu yaptırarak, taş düşmelerinin önüne geçecek.

Kalenin yıllara yorgun düştüğünü ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, zamanla kalenin önemli bölümlerinde kopmaların meydana geldiğini söyledi. Sinop Kalesi'ni ayakta tutmak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tosun, "Bakanlıktan gelen yetkililerle, kalede tespit çalışmaları yapıldı. Çalışmaların ardından kalenin genel bir temizliğe ihtiyacı olduğuna karar verildi. Çünkü kale surlarında yer alan sarmaşıklar ve otlar, kaleye zarar veriyor, rutubeti arttırıyor. Bütün bunları temizleyeceğiz ve bunları kurutmaya çalışacağız. Kalenin çürüyen aksamını değiştireceğiz ve restore edip eski haline getireceğiz. Ancak, birinci yapmamız gereken, kalenin güvenliğini almak. Maliyet tespit çalışmaları tamamlandı, önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağız" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: TADİLATA İHTİYAÇ VAR

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ise kalenin güney burcunda da deformasyon olduğuna dikkat çekti. Ayhan, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için Sinop Belediyesi olarak gerekli güvenlik önlemlerini aldık. Kalenin güney cephesinde kopmalar meydana geldi ancak Sinop Kalesi'nin başka noktaları için de tadilat gerekiyor. Bunlarla ilgili tespitlerimizi yaptıkö diye konuştu.

SİNOP KALESİ

Gaskalılar tarafından yapılan 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi günümüzde hala özelliğini koruyan duvarları 2.050 metre uzunluğu, 25 metre yüksekliği, 3 metre genişliğindedir. İki ana giriş kapısı vardır. Kale duvarı şehri çevrelemektedir. Selçuklular limanı kontrol amacıyla kaleye bir iç kale eklemişler, burç ve kulelerle daha da güçlendirmişlerdir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde kaleye giriş kapıları olarak Kumkapı, Tersanekapı, Yenicekapı, Tabakhane Kapısı, Lonca Kapısı ve Deniz Kapısı isimlerinden bahseder. Günümüzde bu kapılardan sadece Kumkapı ve Lonca Kapısı ayakta kalmıştır. Moloz taş, kesme taş ve tuğla taşlarla harç güçlendirilmiş ve sur duvarları ile iç kale yapılmıştır.

Görüntü Dökümü

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-Sinop Kalesi'nden detaylar

-Sinop Kalesi'nin deformasyon olmuş kısımlarından detaylar

-Kale çevresinde alınan güvenlik önlemlerinden detaylar

-İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun'un röportajı

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın röportajı

-Vatandaşların röportajı

Haber-Kamera: Deniz ÖZEN/SİNOP,

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Engelleri futbolla aşıp, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Antalya'da kaval kemiği olmadan dünyaya gelen Ali Deniz'in (13) sol bacağı, 11'inci ameliyatında diz altından kesildi. Futbol sevgisiyle hayata tutunup, Ampute Futbol 1'inci Ligi'ndeki takımıyla resmi maçlarda forma giyerek 2 yıldır 'en genç futbolcu' unvanının sahibi olan Deniz, "Hayalim A milli takımla dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.

Antalya'da annesi Gül Doğan ile yaşayan Ali Deniz, sol bacak kaval kemiği ve 2 ayak parmağı olmadan dünyaya geldi. Tedavisi için bebekliğinde annesiyle günlerce hastanede kalan Ali Deniz, 1 yaşında bileğinde çıkıntı oluşturan fazla kemiğin alınması için ilk ameliyatını oldu. İlk adımlarını protez ayakla atarak yürümeyi öğrenen Ali, bebekliğindeki bu zorlu günlerinde annesinin aldığı topla oynayarak moral buldu. 7 yaşında kalça bölgesinden alınan kemik bacağına nakledilen ve platin takılan Ali, engelli bir çocuk olarak evde kapalı kalmak yerine sokakta arkadaşlarıyla futbol oynamayı tercih etti. Protez ayakla yürüyen, koşan, gündelik yaşamına alışan Ali, okula başladıktan sonra da futbol sevgisini, teneffüste top oynayıp, sokak aralarında arkadaşlarıyla maç yaparak devam ettirdi.

11 YAŞINA KADAR 9 AMELİYAT

11 yaşına kadar 9 kez ameliyat olan Ali, 5 yıl önce medikal ürünlerin satıldığı bir iş yerinde tanıştığı antrenör Tahir Güven'in yönlendirmesiyle hayallerini gerçekleştirmeye başladı. Futbol sevgisiyle engelleri aşan Ali, tedavi sürecindeki zorluklara karşı yeşil sahadaki çalımlarıyla hayata tutundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor Kulübü'ndeki antrenmanlarda koltuk değnekleriyle futbol oynamayı öğrenen Ali, geçen sezon başında lisansının çıkarılmasıyla futbolculuk kariyerine başladı. Sezonun ilk maçında antrenörünün sahada görev verdiği Ali, 25 Kasım 2018'de Ampute Futbol Ligi'nin en genç futbolcusu unvanının sahibi oldu.

SOL BACAĞI DİZ ALTINDAN KESİLDİ

Ali, büyüdükçe kısa kalan bacağı için 3 kez kemik uzatma ameliyatı oldu. Kemik gelişiminin kontrolü için 4 ameliyat daha geçirdi. Son uzatma ameliyatının ardından kemikte gelişme olmaması üzerine doktorları, Ali'nin kısa bacağını diz seviyesinden kesmeye karar verdi. Ampute A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Barış Telli'yi örnek alan Galatasaray taraftarı Ali'nin ameliyatı, mart ayında Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyatta Ali'nin sol bacağı diz altından ampüte edildi.

HEDEFİ, DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Ameliyatın ardından proteziyle yeniden yürümeyi öğrenen Ali, tedavi süresinin ardından yeşil sahalara döndü. Hayatında ikinci defa yürümeyi öğrenen Ali, "Kaval kemiğim kısa dünyaya geldim. 11 kez ameliyat oldum. Kaval kemiğimin gelişiminin bacağımdan daha az olması nedeniyle ampütasyona karar verildi. Ben yürümek, futbol oynamak için ayağımın diz altından kesilmesini istedim. 5 yıldır futbol oynuyorum. Hedefim A milli takımla dünya şampiyonluğu kazanmak. Bunun için geliştiriyorum kendimi. Ampute futbolda süper ligin en genç futbolcusu unvanı 2 yıldır bende. Daha çok başarılı olmak istiyorum" diye konuştu.

Anne Gül Doğan ise Ali'nin geçirdiği 11 ameliyatın kendilerini çok üzmesine rağmen oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi. Oğlunun başarısı için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Gül Doğan, şunları söyledi: "Ali hiç pes etmedi. Ben de oğlumla pes etmedim ve onun yürüyebileceğine inandım. Her ameliyattan sonra bizim yürüme umudumuz vardı. Sonunda ampütasyona karar verildi. Bunu gerçekleştirdik ve Ali daha güçlü oldu. Şu anda proteziyle yürümeye başladı ve bu bizim için her şeye değerdi. Ali futbol yaşamında, hayallerine giden yolda en genç süper lig oyuncusu olarak devam ediyor. Ali çok heyecanlı ve o koştukça ben daha çok hayallerimizin peşinden koşacağım."

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Ali Deniz TV'den maç izlerken

Ali ve annesinin fotoğrafı

Ali'nin ailesiyle vakit geçirmesi

Ali'nin eşyalarını alıp antrenmana gitmesi

Röp: Gül Doğan

Ali'nin bisikletle gitmesi

Ali'nin koltuk değnekleriyle sahaya girmesi

Röp: Ali Deniz

Annesi ve yakınlarının izlemesi

Ali'nin antrenman yapması

Protejden görüntü

Ali Deniz'in daha önce çıktığı maçlardan görüntüsü

Haber: Tolga Yıldırım- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA

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30 yıldır ağaca ses veriyor

Burdur'da Mehmet Bedel (55), yaklaşık 30 yıldır dilsiz kaval üretiyor. Son yıllarda kavala talebin arttığını söyleyen Mehmet Bedel, "Yurt içinden olduğu gibi, yurt dışından da talep geliyor" dedi.

Burdur'da evinin altındaki atölyede yaklaşık 30 yıldır dilsiz kaval imalatı yapan Mehmet Bedel, Türkiye'de bu işle uğraşan 3- 5 kişiden biri olduğunu söyledi. Bedel, "Çoban kavalı yapımına başladığım yıllarda bu kadar rağbet yoktu. 80'li yıllardan önce bunu sadece çobanlar çalıyordu. Daha sonraki yıllarda dilsiz çoban kavalı Türk Halk Müziği enstrümanları arasında vazgeçilmez bir enstrüman oldu" dedi.

EN AZ BİR YIL KURUYOR

13 sesle kaval yapıldığını anlatan Bedel, "La, Fa, Fa diyez, Do, Do Diyez gibi tam ve yarım seslerde kaval yapılıyor. Boyu kısaldıkça tiz, boyu uzadıkça pes kavallar elde edilir. Kaval en iyi erik, kayısı, zerdali ve ardıç ağacından yapılır. Genç ağaçlardan değil, yaşlı büyük gövdeli, gövdesi kalın olan ağaçların köküne yakın bölgesinden kesilen ağaçlardan yapılıyor. Kesim çok önemli, ağacı damarına göre kesmek gerekiyor. Ağacı 5x 5, 4x 4 dilme şeklinde kesip, doğal ortamda kurumaya bırakıyoruz. En az bir yıl kuruduktan sonra yapılacak kaval tipine göre içini deliyorum. Tornaladıktan sonra belli ölçülere göre perde deliklerini açıp ses akordunu yapıyorum" diye konuştu.

'KAVALA TALEP SON YILLARDA ÇOK ARTTI'

Sipariş üzerine kaval imalatı yaptığını kaydeden Bedel, "Hangi sesten istenirse ona göre yapıyorum. Kavala talep son yıllarda çok arttı. Yurt içinden olduğu gibi yurt dışından da talep geliyor. Yurt dışında genelde Türk müzisyenler çalıyor. Almanya, Fransa, Hollanda, İsviçre, İngiltere gibi ülkelere gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Bedel, profesyonel bir kaval fiyatının ortalama 300- 350 lira aralığında olduğunu da söyledi.

Görüntü Dökümü

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Mehmet Bedel'in ağacı seçmesi

Ağacın tornalanması

Kavalın ses perdelerinin açılması

Kavalın zımparalanması

Bedel'in kaval çalması

Mehmet Bedel ile röportaj

Kaval çalması

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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