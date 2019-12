DHA YURT BÜLTENİ-4

Öğretmenler, engelli öğrenciler için sahne aldı

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşan tiyatro ve müzik ekibi engelli öğrenciler için sahne aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan öğretmenlerin organize ettiği tiyatro ve müzik dinletisinde toplanan bağışlar ile engelli öğrencilere akülü tekerlekli sandalye ve benzeri ihtiyaçları alınacak. 2 bin öğretmen ve idarecinin katıldığı etkinlikte sahne alan öğretmenler, "Engelli öğrencilerimiz için böyle bir gece ve programda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

Tiyatro gösterisi

Salonda bulunan protokol

Müzik dinletisi

Sahne alan öğretmenlerin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK-ŞANLIURFA-DHA

Prizden çıkan yangın korkuttu

Burdur'da elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Armağan İlci Mahallesi Feslikan Sokak'ta 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede kimsenin olmadığı sırada patlama sesi duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik ve doğal gaz hattı ekipleri de olay yerine gelerek tedbir amaçlı binanın doğal gaz ve elektriğini kesti.

Balkon camını açarak içeri giren itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında, ev eşyaları kullanılamaz hale geldi.

Görüntü Dökümü

-İtfaiye arabaları

-Tedaş ekipleri

-İtfaiyecilerin evden çıkışı

-Detay

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

İzmir Örgü Ekibi, soğuk günlerde çocukların yüreğini ısıtıyor

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kafede toplanan İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyeleri Türkiye'nin dört bir yanında soğukla mücadele eden ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderiyor. Haftalık olarak 'Mutluluk Paketi' adını verdikleri hediyeleri köy okullarına gönderen kadınlar, bu güne kadar 7 bin çocuğun yüzünü güldürdü.

İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyelerle çocukların içini ısıtıyor. 3 yıl önce sosyal medya üzerinden örgütlenen ekip, her Perşembe günü tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kafede toplanarak, çay ve sohbet eşliğinde örgü örüyor. Çoğunluğu ev kadını olan grup, her hafta kendi ördükleri ürünlerin yanı sıra, hayırseverlerin evde örüp gönderdiği ve satın aldığı çorap, eldiven, kalem kutusu gibi eşyaları da topluyor. Haftalık olarak 'Mutluluk Paketi' adını verdikleri hediye paketlerine konan eşyalar, kolilerle köy okullarına gönderiliyor. Bugüne kadar 7 bin çocuğun yüzünü güldüren örgücü kadınlar, öğretmenlerden aldıkları fotoğraf ve videolar sayesinde büyük mutluluk yaşıyor. Köylerdeki öğretmenlerle iletişime geçen ekip, ihtiyaç sahibi bebeklerin annelerine de battaniye ve oyuncak gönderiyor. Paketlerin içine her okula ayrı olmak üzere koyulan mektuplar, öğretmenler tarafından okunarak, çocuklara iyiliği öğretiyor. Ekip, bu hafta ördükleri ve topladıkları ürünleri Bingöl ve Isparta'daki köy okullarına gönderecek.

'ONLARDAN GELEN VE VİDEOLAR DA BİZİM ÖDÜLÜMÜZ'

İzmir Örgü Ekibi kurucusu Kutsev Özbek (51), ilk bir araya geldiklerinde bebekler için battaniyeler ördüklerini belirterek, şöyle dedi:

"Örmeyi çok seviyoruz, yaptıklarımız bir işe yarasın diye köy okullarındaki çocukları düşündük. Onlara atkı, bere örüyoruz, özel mutluluk paketleri hazırlıyoruz. Çocukların her birine, kız ve erkeklere farklı paketler hazırlıyoruz. Her birine koyduğumuz giysilerin yanında, balon, çikolata, şeker, saç tokası gibi küçük hediyeler de ekliyoruz. Vakıf veya dernek değiliz, kendi imkanlarıyla çalışan gönüllü anneleriz. Çalışmalarımız çok zevkli geçiyor. 8 kişiyle başladık, şuan aktif 30 üyemiz var. Etraftan da çok destek geliyor. Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerden ördüklerini gönderenler de var. İnsanlar hem yaptıklarımızı çok beğeniyor, hem de gönderdiklerinin yerine ulaştığını görüyor. Çocukların dışında, köydeki öğretmenlerle iletişime geçiyoruz ve ihtiyacı olan bebeklere de battaniyeler örüyoruz, oyuncaklar alıyoruz. Amacımız çocuklar mutlu olsun, sevinsin, ısınsın. Onlardan gelen fotoğraf ve videolar da bizim ödülümüz. Biz de onlarla mutlu oluyoruz. Annelerden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

'UMARIM ONLAR DA BÜYÜYÜNCE VİCDANLI OLURLAR'

3 çocuk annesi Aylin Çilengir (47) ise, "Çocukları mutlu etmeyi çok seviyoruz, onların gözlerindeki mutluluğu görmek bize büyük bir haz veriyor. Bazen bize mektuplar yazıp, küçük hediyeler gönderiyorlar. Bazen hepimiz hüngür hüngür ağlıyoruz. Sosyal medyadaki paylaşımlarımıza insanlardan güzel tepkiler alıyoruz. Kış günleri geldi, onlar okullarına giderken üşümeyecekler. Bu en büyük mutluluk nedenimiz" diye konuştu. Serpil Telyar (65), "Arkadaşlarımızla sosyal medya aracılığıyla tanıştık. Hepimiz aynı yüreğe sahibiz. Birlikte çok mutluyuz, bir dost ortamı var. Biz kendimizi o çocukların yerine koyuyoruz, yaptığımız şeylere yardım bile demiyoruz. Onlar için hediye bizim gönderdiklerimiz" dedi. Her hafta örgü örmek için tarihi Kemeraltı Çarşısı'na gelen Filiz Alpay (43), "Sabah 08.00'de gelip burayı açıyorum. Çok büyük bir keyifle ve günün nasıl geçtiğini anlamadan burada paketlemeleri, kargoları hazırlayıp o gün içinde gönderiyoruz. Ben bu gruba girdiğimde işten yeni ayrılmıştım. Evde oturmak bana göre değildi. Örgü örmeyi çok seviyordum ama bir yerlere ulaşması gerekiyordu. Bana da çok iyi geldi, yaptığım şeyler de çocuklara iyi geldi. Onlar gönderdiklerimize, 'İzmirli teyzelerden bize hediye geldi' diyorlar" dedi. Ekipte herkesin dost olduğunu anlatan Melek Duman (43), "3 oğlum, 2 torunum var. İlk geldiğimde buradan eve gitmek istemedim. Sabah 7'de eşimle birlikte evden çıkıp buraya geliyorum. Çocuklar için eşyalar seçiyoruz, hatta onlara meslek bile seçiyoruz. Umarım ileride onlar da bizler gibi hakkaniyetli, vicdanlı, yardımsever insanlar olurlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

Örgü ekibi örgü örerken genel ve detay görüntüler

Kadınların ördükleri ürünlerden görüntüler

Muhabir Melis Karakuzulu'nun anonsu

Paketleme yapılırken görüntüler

Paketler kolilere koyulurken görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Zara'da, camilerde 'askıda çorap' uygulaması

Sivas'ın Zara ilçesinde kaymakamlık tarafından başlatılan 'Askıda çorap' projesi ilgi gördü.

Zara Kaymakamlığı tarafından ekim ayında 'Askıda çorap' projesi hayata geçirildi. İlçe Kaymakamı Mehmet Sayın öncülüğünde çalışma başlatan ekipler, cami imamlarıyla bir araya gelerek proje hakkında istişarede bulunuldu. Din görevlilerinin istekleri dinlendikten sonra askıda çorap projesini hayata geçirdi. Proje ekibi ilçe merkezindeki camilerin duvarlarına monte etikleri standa çorap astı. Özellikle işten gelen ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar bu çorapları ücretsiz alabiliyor. İlk etapta ilçe merkezindeki camilerde uygulamaya alınan proje, ilerleyen dönemlerde köy camilerinde de hayata geçirilecek. Projeden cuma hutbesinde de bahsedilerek uygulama hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Proje hakkında bilgi veren Zara İlçe Müftülüğü'nde görevli Yukarı Ekenli Köyü İmamı Fikret Çelebi, "Şu anda kaymakamlığımızın gerçekten çok güzel bir projesi var. Dışarıdan gelen veya işçi olan kardeşlerimiz ya da ihtiyacı olan kardeşlerimize yönelik camideki nezih ortamı bozmamak için 'Askıda çorap' projesini başlattık. Bu projeyle bize yardımcı olan ilçe kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren cami cemaatinden İshak Sarıtepe ise, "Bazı cemaatimiz yırtık çorapla camiye geliyordu. Bu da camide rahatsızlık veriyordu. Bu rahatsızlık ortadan kalktı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Camilerden görüntüler

-Cami girişindeki çorap stantı

-Çorap giyenler

-Konuşmalar

Haber-Kamera: Yasin KIRAS/ZARA(Sivas),