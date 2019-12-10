DHA YURT BÜLTENİ - 4

Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü (2)

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden detay

Haber- kamera: KONYA-DHA

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Denizli'de 65 yabancı uyrukluya gözaltı

Denizli'de, 5 farklı noktada polis ekiplerince yapılan denetimde, 2'si kadın 65 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu sabah şehir merkezindeki 5 noktada yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde şüpheliler durdurularak, üst araması ve kimlik sorgulaması yapıldı. 2 saat süren denetimlerde 160 kişi, Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Denetimlerde üzerinde kimlik bulunmayan 48 Afganistan, 8 İran, 6 Suriye, 3 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplam 65 kişi gözaltına alındı. Ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı, evrakında eksik olduğu tespit edilen kişiler, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin ardından gözaltına alınan kişilerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Denetimlerden görüntü

-Gözaltına alınan yabancı uyruklu kişilerin görüntüsü

-Gözaltına alınan şüphelilerin polis merkezine götürülmesi

Haber - Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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İnsan yüzlü sapan balığının nesli tehlike altında

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hacer Yeldan, Karataş ilçesinde balıkçıların ağlarına takılarak zarar veren ve insan yüzlü sapan balığı olarak bilinen kıkırdaklı kemane balığı türünün neslinin tehlike altında olduğunu, uluslararası anlaşmalara göre avlanmasının yasak olduğunu söyledi.

Karataş ilçesinde önceki gün mürekkep balığı ve dil balığı avına çıkan balıkçıların ağına çok miktarda kıkırdaklı kemane balığı takıldı. Balıkçılar, insan yüzünü andıran, piyasada sapan balığı olarak da bilinen bu balıkların ekonomik değerinin olmadığını, ağlarını parçalaması nedeniyle de maddi zarara uğradıklarını bildirdi. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hacer Yeldan, kemane balığı neslinin tehlike altında olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Genellikle nehir ağızlarında görülen bu balıkların yavruları sahile yakın kesimlerde avlanan balıkçıların ağlarına takılmış. Balıkçılar tarafından ıskarta tür olarak görülen, ekonomik değeri olmayan balıklar. Balıkçılar genelde ağlarına takılan bu balıkları kullanmayıp doğrudan denize atıyor. Bunlar uzun ömürlü balıklar ancak yumurta verimliliği çok az derecede. Bu yüzden nesli tehlike altında. Uluslararası sözleşmelere göre avlanması yasak. İnsan sağlığına bir zararı yok, zehirli değil ancak ekosistem için çok önemli bir balık olduğu için değersiz olduğunu asla söyleyemeyiz. Üniversite olarak bu tür üzerinde biyolojik çalışmalarımız devam ediyor. Balıkçılara önerimiz ise kıyıya çok yakın bölgelerde avlanmamaları, biraz daha açık bölgelerde avlanmaları."

Görüntü Dökümü

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İnsan yüzlü sapan balığından detay

Doç. Dr. Hacer Yeldan ile röp.

Balıktan detaylar

Balıkçılardan detaylar

Sapan balıkları ve parçalanmış ağlar

Balıkçının sapan balıklarını denize atması

Balıkçı teknelerinden görüntüler

Drone görüntüler

Haber: Nuri PİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Van'da varil içinde uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Edremit ilçesinde bir evin odunluğuna düzenlediği operasyonda, varil içinde 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi'nde bir evin odunluğunda narkotik köpeği 'Zeus' ile arama yaptı. Detaylı aramada, plastik varil içerisinde, 544 gram eroin, 5 kilo 832 gram toz esrar, 1 hassas terazi, 1 cep telefonu ve 470 lira para ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Uyuşturucunun ele geçirildiği odunluk

-Odunlukta arama yapılırken

-Köpekle yapılan aramalardan detaylar

-Yakalanan uyuşturucu

-Genel detaylar

HABER: Orhan AŞAN/VAN,

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Erciyes'te kayak sezonu açılıyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta içi 2019-2020 kayak sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kış Turizm ve Kayak Merkezi, son 10 yılda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu, 'Erciyes Master Planı' kapsamında yaklaşık 350 milyon euroluk yatırımla uluslararası standartlara kavuştu. Yılda yerli ve yabancı 2 milyon 250 bin turisti ağırlayan Erciyes'te, sezon hazırlıkları kapsamında 154 suni karlama ünitesi çalıştı. Toplam 102 kilometre uzunlukta kayak pistine sahip Erciyes'te, kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Bu yıl uluslararası birçok organizasyon ve etkinliğe ev sahipliği yapacak olan kayak merkezi bu hafta kayak sezonunu açmaya hazırlanıyor.

'SEZONUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Kayak merkezi işletmecilerinden Sadık Doğru, "Bu yıl için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve sezonun açılmasını bekliyoruz. Kapasite olarak gerek işletmeler, gerekse de kayak merkezi olarak yeterliyiz. Kızak kiralama fiyatlarını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da saatlik 25 TL, kayak kiralama bedelini ise günlük olarak 70 TL olarak belirledik. Pantolon, kask ve diğer giysilerin fiyatları değişiyor" dedi. İşletmeci Mert Değirmenci de, sezon hazırlıklarını firma olarak tamamladıklarını ve bu yıl sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, "Erciyes A.Ş. ve biz işletmeciler olarak vatandaşlarımıza keyifli bir kış tatili yapmaları için çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu. Erciyes'te kayak sezonunun Nisan sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

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Kar sıkıştırma araçlarının pistleri hazırlaması

Suni karlama ünitelerinden görüntü

Erciyes Kayak merkezinden görüntü

İşletmeci Mert Değirmeci ile röportaj

İşletmeci Sadık Doğru ile röportaj

HABER: Yasin DALKILIÇ,KAYSERİ

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Muğla'daki çöp sahasına 2 bin fidan dikildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde rehabilite edilen vahşi depolama sahasındaki 50 bin metrekare alana, 2 bin akasya ve dut fidanı dikildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Menteşe'de 4 ilçeye hizmet veren Katı Atık Düzenli Depolama Tesisini hayata geçirdi. Ardından Menteşe, Milas ve Bodrum ilçelerindeki 4 ayrı vahşi depolama alanlarının doğaya kazandırılması için rehabilitasyon çalışması yaptı. Alanlar, fidan dikimine hazır hale geldi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk olarak, Menteşe'deki vahşi depolama sahasında ağaç dikme etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Menteşe Belediye Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Muğla İl Temsilcisi Sergender Sezer, Şehit İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu öğrencileri, muhtarlar ve vatandaşlar fidan dikim etkinliğine katıldı. Genci yaşlısı Muğlalılar, 50 bin metrekare alana 2 bin akasya ve dut fidanı dikti. Menteşe'den sonra Milas'ta 2 ve Bodrum'da 1 olmak üzere 3 ayrı sahaya daha fidan dikilecek. Büyükşehir Belediyesi, toplam 135 bin metrekare alana 4 bin 500 fidan dikmiş olacak. Menteşe'deki fidan dikim etkinliğinde konuşan TEMA Muğla İl Temsilcisi Sergender Sezer, "Büyükşehir Belediyesi böyle bir alanı tekrar ağaçlandırarak doğaya kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum" dedi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çevresi ormanlarla çevrili Menteşe ilçemizi daha da güzelleştireceğiz. Hep birlikte ağaçlarımızı dikiyoruz ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise, "Eskiden çöplük olan alanda toprakla buluşan fidanlarımız geleceğe en büyük mirasımız olacak. Bu alanlar rehabilite edilmeden önce çöplük yangınları çıkıyor, çevreye zarar veriyordu. 2014-2018 yılları arasında Bodrum ve Menteşe'de 276 çöp yangını meydana gelmişti. Bu alanlar bizde devredildikten ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra çöp yangınları da sona erdi. Sadece Bodrum'da Torba, Gündoğan ve Dereköy'de rehabilite edilecek 467 bin metrekare alanımız kaldı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün konuşma

Fidan dikim etkilinği

Alanın drone ile havadan çekilmiş görüntüsü

Haber- Kamera: MUĞLA,

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