DHA YURT BÜLTENİ-4

Öğrenci yurdundaki karbonmonoksitten 103 öğrenci zehirlendi

Osmancık'ta öğrenci yurdunda kalan 103 öğrenci ilk belirlemelere göre karbonmonoksitten zehirlendi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde çok sayıda öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelere sevk edildi. Osmancık'ta bir öğrenci yurdunda kalan yaklaşık 103 öğrenci zehirlenme şikayeti ile hastanelere sevk edildi. Karbonmonoksitten kaynaklandığı düşünülen zehirlenme vakaları üzerine öğrencilerden 20'si Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 5 öğrencinin ise yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi. Zehirlenme vakası üzerine Sağlık Müdürlüğü'nün yanı sıra hastanede görev yapan hekimler acil müdahaleye çağrıldı. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, olayı doğrularken 103 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle Osmancık ve Çorum'da tedavi altına alındıklarını, 5 öğrencinin ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin yapıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

ÇORUM- DHA

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Sevcan'ın tek isteği rahat uyumak

İzmit'te spastik engelli olarak dünyaya gelen ve 9 yaşında skolyoz hastalığı teşhisi konulan Sevcan Kabataş (29), tedavi masraflarını karşılamak için yetkililerden yardım bekliyor. Hayatı boyunca hiç yürüyemediğini ifade eden Sevcan Kabataş, "Ağrılarımdan dolayı nefes alamıyorum, su içemiyorum. Artık yürümekten vazgeçtim rahat uyuyabilmek için yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle'de yaşayan, doğuştan spastik engelli Sevcan Kabataş'a 9 yaşında, skolyoz teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan ve maddi yetersizliklerden dolayı sürekli tedavisi yarım bırakılan Sevcan Kabataş'ın sağlık durumu her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. 5 senedir annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını gideren Sevcan Kabataş, tedavi olabilmek için yetkililerden ve hayırseverlerden yardım istiyor.

Hayatı boyunca hiç yürüyemediğini ve durumunun sürekli kötüye gittiğini söyleyen Sevcan Kabataş, "Ben geceleri uyuyamıyorum. Gece olduğu zaman ağrım daha da artıyor, artık vücudumun yamukluğundan kurtulmak istiyorum. Bazı doktorlara gittik, bana yüklü miktarda tedavi ücreti çıkardılar o yüzden tedavi olamadım. Çok üzülüyorum. Annem artık maddi ve manevi olarak beni kaldıramıyor. Beni taşımaktan bel fıtığı oldu. Ağrılarımdan dolayı nefes alamıyorum, su içemiyorum. Artık yürümekten vazgeçtim rahat uyuyabilmek için yetkililerden yardım istiyorum. Ben iyileşmeyi çok istiyorum, ben ağrısız yaşamak istiyorum." dedi.

"KIZIMI BU AĞRIDAN KURTARSINLAR"

Tedavi masraflarını karşılayamadıkları için Sevcan'ın tedavisinin sürekli yarım kaldığını ifade eden anne Hanife Kabataş, "Sevcan, 7 aylık ve 900 gram dünyaya geldi. Doktorlar spastik engelli olduğunu söyledi. O günden beri gitmediğim doktor, çalmadığım kapı kalmadı. Tedavilere başladım ama önüme sürekli maddi engeller çıktı. Doktorlara götürdük, çare bulamadık. Sevcan'ın belinde ciddi düzeyde bir yamukluk var. Ben tek başıma hem maddi hem de manevi olarak başa çıkamıyorum. Tedavilerin sonu sürekli maddiyata dayanıyor. Bir doktora götürdük bizden Sevcan'ın ameliyat masrafı olarak 60 bin lira istedi, elim kolum bağlandı bir şey yapamadım. Sevcan'ın sürekli ağrısı oluyor, yetkililerden ve hayırseverlerden kızımın tedavisi için yardım istiyorum. Kızımı bu ağrıdan kurtarsınlar. Ben bir anneyim, gördükçe benim canım yanıyor dayanamıyorum kızımın ağrılarına. Kendi de dayanamıyor ağrılarına. Annesi olarak bana bakım evde maaşı verdikleri için kızımın engelli maaşı kesildi. Engelli maaşı kesilmeden önce kızımı doktorlara götürebiliyordum, taksiyle bir yerlere gezmeye götürebiliyordum. Şimdi hiçbir yere götüremiyorum, elim kolum bağlandı. O da gezmek istiyor ama çaresizim maddi durumum buna yetmiyor." diye konuştum.

"İÇ ORGANLARINA ZARAR VERMEYE BAŞLADI"

Sevcan'ın belindeki yamukluğun artmasının iç organlarına zarar verdiğini ablası Müesser Kıroğlu şöyle konuştu:

"Sevcan'ın belinde ağır bir skolyoz rahatsızlığı var. Bu skolyoz ile ilgili bir sürü doktora gittik, çok kapı çaldık birçok kez önümüze ciddi tedavi masrafları çıktı. 60 bin lira kadar bir para istediler ameliyat yapmak için. Buna da bizim durumumuz gücümüz yok. Sevcan, doğuştan spastik engelliydi, belindeki skolyoz sonradan gelişti. Eğrilme ve yamulma daha sonra meydana geldi. Bu yamulma arttıkça iç organlara zarar vermeye başladığını söyledi doktorlar. Akciğerini sıkıştırıyor ve nefes alması zorlaşıyor. Biz ailesi olarak bir yere kadar yetebiliyoruz, Sevcan kardeşimin tedavisi için sesimizi duyurmak istiyoruz. Sevcan bu yaşa kadar hiç yürüyemedi, bizim isteğimiz skolyozun tedavi edilmesi"

Görüntü Dökümü

-Sevcan'ın yaşadığı evden görüntüler

-Sevcan'ın ailesiyle beraber görüntüsü

-Sevcan'ın annesi Hanife Kabataş ile röportaj

-Sevcan'ın ablası Müesser Kıroğlu ile röportaj

-Sevcan Kabataş ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

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12 ilde FETÖ operasyonu: 15 asker gözaltında

Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 23'ü muvazzaf, 2'si meslekten ihraç toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Karar üzerine Konya merkezli 12 ilde başlatılan operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla aranan TSK mensupları tespit edildi. Savcılık 23'ü muvazzaf, 2'si ihraç toplam 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı. Yakalama kararları doğrultusunda harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Konya merkezli 12 ilde operasyon başlattı. Şüphelilerin daha önce belirlenen adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 15 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, 10 şüphelinin yakalanması için operasyonu sürdürüyor.

Haber: Tolga YANIK KONYA

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İzmir'de yılbaşı öncesi "gümrük kaçağı ürün" operasyonu

İzmir'in Konak ilçesinde, polis ekipleri bir depoda, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazırlanmış ve gümrük kaçağı olduğu öğrenilen parfüm, gözlük, saat ve sigara olduğunu belirledi. Adrese yapılan operasyonda, çeşitli markalara ait bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ürünlerin Anafartalar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu depolara operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Ş.G. isimli şüpheliye ait iki depoda gümrük kaçağı bin 988 adet çeşitli markalarda parfüm, 160 gözlük ve 100 kol saati ele geçirildi. Öte yandan, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.S. isimli şüphelinin deposunda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Operasyondan görüntü

Ele geçirilen görüntüler

Genel ve detay görüntü

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK-Tolga TAHÇI Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Donmak üzereyken bulduğu kediye sahip çıktı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir GSM firması bayiliğinde çalışan Jihat Erhan (24), donma tehlikesi geçiren sokak kedisine sahip çıktı.

Çetin kış şartları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde donmak üzere olan sokak kedisine bir iletişim firmasında çalışan Jihat Erhan, sahip çıktı. Erhan, kaloriferin yanında ısıtmaya çalıştığı kedinin karnını doyurdu. Erhan, "Çalıştığım iş yerinin bulunduğu plazanın girişinde donmak üzere olan kediyi fark ettim. O sırada yemek yiyordum. Yemeği bırakıp, kediye sahip çıktım. Önce ısıtmaya çalıştım, sonra da kendi yemeğimi yedirdim. Soğuk havada hayvanlara sahip çıkmak hepimizin insanlık görevidir. Yemeğimi kediyle paylaştığım için çok mutluyum. Akşama kadar aç kalsam da idare edebilirim. Ama sokak hayvanları dayanamaz. Herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Pasaja götürülen kedi

-Kediye yediren Jihat Erhan

-Yemek yiyen kedi

-Erhan ile röportaj

-Çevredeki vatandaşların kediyi sevmesi

HABER: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)-