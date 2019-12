DHA YURT BÜLTENİ - 4

Adana'da kaçak et uyarısı: Resmi kesimden fazla tüketim var

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentteki ruhsatlı 5 kesimhanede veteriner hekim kontrolünde yıllık 20 bin ton küçük ve büyükbaş et kesilirken, vatandaşların bunun 3 katı et tükettiğini söyledi. Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ise kaçak et kesen merdiven altı kasaplara yönelik ihbar hattı kurduklarını, zabıta müdürlükleri, ilçe belediyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle gece gündüz denetimler yaptıklarını vurguladı.

Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, yaklaşık 2 milyon 217 bin vatandaşın yaşadığı Adana merkezde 4, Ceyhan ilçesinde ise 1 ruhsatlı kesimhane olduğunu kaydederek, ilçe belediyelerinin mezbahane sayısını artırması gerektiğini söyledi. Veteriner hekim kontrolünde kesilmeyen tüm etleri kaçak olarak nitelendiren Köse, "Eğer etler merkez kesimhanelerde kesilip satışa sunulmadıysa insan sağlığı konusunda bir güvencesi yok. Geçen yıl şarbon hastalığı yaşanmıştı ülkemizde. İnsanlara bulaşabilen tehlikeli bir hastalıktı. Veteriner hekimin dikkati sayesinde bu risk ortadan kaldırıldı. Hayvanlardan insanlara bulaşan 250 civarı hastalık var. İnsandaki enfeksiyon kaynaklarının yüzde 70'i hayvansal kökenli. Belediyelerin işi insan sağlığını korumak. Hayvan sağlığını korumadan da insan sağlığını koruyamazsınız" dedi.

MÜHÜRLENMEMİŞ ET TÜKETMEYİN

Kentteki kesimhanelerde yılda 20 bin ton civarında et kesildiğini vurgulayan Köse, "Fakat et seven Adana'nın bu rakamın minimum 3 katı et tüketimi var. Adana etobur bir kent. Adana kebabı dünyada tescil edilmiş bir kebap. Adanalı kebabı seviyor. O nedenle tüm belediyeleri uyarıyorum, mutlaka mezbaha kursunlar, mutlaka veteriner hekim istihdam etsinler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tek tırnaklı hayvanların peşine düşüyor, bu çok ciddi bir konu ama ruhsatlı kesimhane sayısı az. İthal hayvanlar gelse bile burada ruhsatlı kesimhanelerde kesilmeli. Halkımızı uyarıyorum, kesimhanede kesilmemiş, damgasız, mühürlenmemiş etleri tüketmesinler" diye konuştu.

HAZIR KIYMADAN MUTLAKA UZAK DURUN

Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur ise zabıta ekipleri, ilçe belediyeleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle son 5-6 aydır kaçak et kesimlerine yönelik denetimlerde büyük yollar kat ettiklerini ve kaçak kesimleri önemli derecede engellediklerini bildirdi. Kurdukları ihbar hattı sayesinde tespit ettikleri merdiven altı kasaplara 25-60 bin TL ceza yaptırımı uyguladıklarını dile getiren Yağmur, odaya kayıtlı kasaplarda sağlıklı ve hijyenik et satıldığını anlattı. Yağmur, "Vatandaşlarımız hazır kıymadan mutlaka uzak dursunlar. Et sucuklarında ise etiket arasınlar. Etiketsiz sucuk almasınlar" dedi.

Kasaplar çarşısı müşterilerinden İbrahim Özdemir de et alırken önce helal kesim olmasına dikkat ettiğini kaydederek, "Etin ne kadar güvenilir olduğunu bilmem için satın aldığım kişiyi tanımam önemli. Bu yüzden her zaman aynı yerden almaya gayret ederim. Kasabın da hayvancılık yapanını tercih etmek en mantıklısı. Şimdiye kadar zararlı çıkmadım" diye konuştu.

Sendika binasına tombala baskını

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Elektrik İşçileri Sendikası binasına tombala baskını düzenlendi. Jandarmanın düzenlediği baskında 101 kişi hakkında kumar oynamak ve kapalı alanda sigara içmek suçlarından işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara Caddesi üzerindeki Elektrik İşçileri Sendikası binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine hareke geçti. Dün saat 16.00 sıralarında, jandarmanın düzenlediği operasyonda 101 kişi hakkında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapılırken, sorumlu başkan Özkan Ş. gözaltına alındı. Şahin, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Sendika kasasında bulunan 580 lira paranın yanı sıra tombala oynamaya yarayan malzemelere el konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ağaç köklerine elleriyle hayat veriyor

ANTALYA'da oturan emekli resim öğretmeni Selahattin Gökoğlan (68), öğretmenliği döneminde ağaç köklerine şekil vermeye başladı. Yaklaşık 27 yılda çeşitli formlarda 80 heykel üreten Gökoğlan, "Doğada yok olmakta olan, çürümekte olan ağaç köklerini toplayıp, onlara şekil vererek heykelle dönüştürüyorum" dedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde doğan Selahattin Gökoğlan, 1974 yılında bitirdiği Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü'nde okurken, memleketinde ilginç bir ağaç kökü buldu. Okula götürdüğü ağaç kökünün arkadaşları arasında ilginç bulunması üzerine Selahattin Gökoğlan'da ağaç kökleri ve ahşaba değişik formlar verme fikri oluştu. Ahşaba şekil vermekte gereken aletlerin bir kısmını demirci dükkanlarında kendisi yapan Selahattin Gökoğlan, resim öğretmeni olarak görev yaptığı Hakkari, Erzurum, Manisa ve Antalya'da kendisine atölyeler kurarak ağaç kökleri ve ahşaba çeşitli şekiller verdiği eserler oluşturdu. Gökoğlan, ağaç kökleriyle ağaç gövdelerini birleştirerek çeşitli heykeller de yaptı.

2001 yılında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Şefi olarak emekli olan Selahattin Gökoğlan, Antalya'ya yerleşti. Kışları Antalya merkezde, yazları ise Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi'nde geçiren Selahattin Gökoğlan, buradaki evinin yanına kurduğu minik atölyede ahşaba hayat vermeyi sürdürüyor.

27 YILDA 80 HEYKEL YAPTI

Bir heykel için 6 ile 15 gün kesintisiz çalışan Gökoğlan, ağaç köklerinin yapısını, hareketini ve formunu inceleyip, kafasından belirli bir konu bulduktan sonra ağaç köklerine şekil veriyor. Kabuk ve fazla bölümlerini attığı ağaç köklerini yontarak, kazıyarak çeşitli formlara sokan Gökoğlan, büyüklüğü uygun olanları fırında pişiriyor. Ağaç kurdunu yok etmek için de bazı heykellere vernik, bazılarına kimyasal madde, bazılarına da boya süren Gökoğlan, konu olarak Anadolu'nun mitolojik yapısıyla günümüzdeki sosyal yaşam arasındaki bağları seçiyor. Toplumsal çelişkiler üzerine heykeller yapan Gökoğlan, 27 yılda yaklaşık 80 eser üretti. Selahattin Gökoğlan, bugüne kadar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Muğla başta olmak üzere birçok il ve ilçede 28 kişisel sergi açtı. Selahattin Gökoğlan'ın her heykelinin özel olarak yaptığı bir tablosu da bulunuyor.

'90'LI YILLARDA AĞAÇLA UĞRAŞMAYA BAŞLADIM'

Selahattin Gökoğlan, "Emekli resim öğretmeniyim. 90'lı yıllarda ağaçla uğraşmaya, ağaç kökleriyle heykel çalışmaya başladım. Heykellerimde Anadolu mitolojisi, Anadolu halkının yaşamını birleştirerek, onlardan heykel yaptığımda, o heykellerden yola çıkarak kişisel resim çalışıyorum. Doğada yok olmakta olan, çürümekte olan ağaç köklerini toplayıp, onlara şekil vererek heykelle dönüştürüyorum" dedi.

13 yaşındaki Yusuf, 7 yıldır sema dönüyor

SURİYE uyruklu 13 yaşındaki Yusuf Mevlevi, 6 yaşında Halep'te Mevlevi dergahında başladığı semazenliğe, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun en küçük üyesi olarak devam ediyor.

Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle 7 Aralık'ta başlayan 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' 17 Aralık günü 'Şeb-i Arus' töreniyle sona erecek. Anma törenlerinde en çok ilgiyi ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun sema gösterisi görüyor.

Ülkesinde 6 yaşında başladığı semazenliği, iç savaştan kaçıp geldiği Türkiye'de de devam ettiren ve topluluktaki 50 semazenin en küçük üyesi olan Yusuf Mevlevi ise davetliler tarafından ilgiyle izleniyor. Yusuf Mevlevi, amcasının teşvikiyle semazen olduğunu belirtti. 2 yıldır da Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nda görev yaptığını ifade eden Yusuf Mevlevi, "Suriye'de 6 yaşımda iken amcamın öğretmesiyle semaya başladım. Halep Mevlevihanesi'nde babam ve amcamla birlikteydik. Savaştan sonra da buraya geldik. Konya'da da eğitimlerime devam ettim. Sema hakkında bazı şeyler öğrendim. Son 2 yıldır da törenlerde sema gösterisinde zikir ediyorum" diye konuştu.

Yavru kediyi suya düşmekten son anda kurtardı

DENİZLİ'de 5 metrelik HES kapağından suya düşmek üzere olan kediyi kurtaran elektrik teknisyeni Adem Yılmaz (40), kurtardığı yavru kedinin hızla kaçması üzerine "Bari bir teşekkür etseydin" diye bağırdı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki Karaca 1 Karataş Hidroelektrik Santrali'nde (HES) elektrik teknisyeni olarak çalışan Adem Yılmaz, önceki gün HES'in bir kapağının altındaki yavru kediyi fark etti. Kedinin suya düşmek üzere olduğunu gören Yılmaz, arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre kediyi bulunduğu yerden kurtarmaya çalışan Yılmaz ve arkadaşları, son çare olarak hayvanın bulunduğu yere bir merdiven uzatarak inmeyi düşündü.

Adem Yılmaz, beline bağladığı halatla kendi güvenlik önlemini alırken, arkadaşları ise bir ipin ucuna bağlanan merdiveni tuttu. Yılmaz, merdivenden inerek kediyi suya düşmek üzere olduğu yerden alıp kapağın üstüne çıkardı. Hızla uzaklaşarak kaçan ve gözden kaybolan kedinin arkasından bağıran Adem Yılmaz, "Nereye gidiyorsun bari bir teşekkür etseydin" dedi. Arkadaşlarının "Helal olsun şu şartlar altında oraya kadar indin ya" sözlerine Yılmaz, "Bu sevap bana yeter" diyerek karşılık verdi.

Arkadaşlarının gülerek eşlik ettiği kurtarma operasyonunda Adem Yılmaz, kediyi öyle görünce çok üzüldüğünü, bırakıp gitmeye vicdanının müsaade etmediğini söyledi.

Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Sevim'in (50) 'Hamit' ismini verdiği hindi ile arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor.

İnegöl ilçesinin kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde oturan iş insanı Nedim Sevim (50), 4 yıl önce bir büyüğünün hediye ettiği hindiyi, besleyip, büyüttü. Farklı türden hayvanlar besleyen Sevim ile hindisi arasında, geçen zaman içinde bir bağ oluştu. Boş zamanlarında 'Hamit' ismini verdiği hindisiyle zaman geçiren Nedim Sevim, "Hindim, benim için özel. Aramızda güzel bir bağ var. Çocuklarım gibi ona da ilgi gösteriyorum. Çocuklarımdan bile kıskanıyor. Hatta diğer hayvanlarla ilgilendiğim de bana tavır alıyor" dedi.

YANINDAN AYRILMIYOR

Hindisinin peşinden ayrılmadığını belirten Nedim Sevim, "Köyde yaşıyorum. Arkadaşım, sırdaşım Hamit. Hafta sonları köyde olduğum zaman, peşimden ayrılmıyor. Zaman zaman arabayla tur atıyoruz, geziyoruz. Her sabah işe giderken yola kadar peşimden gelir. Evin bekçiliğini de yapıyor" diye konuştu.

ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYOR

4 kız babası Sevim, "Kızlarımdan onu ayırmıyorum. Kızlarım gibi o da bana ilgi gösteriyor. Çocuklarımı bile benden kıskanıyor. Ziyaretime gelenler nasıl evcilleştirdiğimi soruyor. Oysa ben ona sadece sevgimi verdim. Zaman zaman motosikletime bindiğimde önüme geçer, 'gitme' der gibi durur. Komşularımız da onu seviyor" ifadelerini kullandı.

Nedim Sevim, yılbaşı yaklaşırken, hindisini asla kesmeyeceğini belirterek, "İnsan arkadaşına kıyabilir mi?" ifadelerini kullandı.

