DHA YURT BÜLTENİ-4

Polis, 48 kişilik sigorta çetesini tamirci gibi davranarak yakalamış

Adana 'da, sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran 48 kişilik çete, tamirci gibi davranan polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin, hafif yaralı ve görgü tanığı rolü yaptığı öğrenilirken, kaza anı ise polis kamerası tarafından görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralıkta sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

POLİS SANAYİDE TAMİRCİ OLDU

Olayın ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık dedektiflerinin, şüphelileri kazadan sonra araçları tamir ettirmek için geldikleri sanayi sitesinde işe girdikleri öğrenildi. Kaportacı, elektrikçi, yedek parça dükkanlarında işe giren polisler, çete üyelerinin tüm hareketlerini adım adım izledi. Ayrıca polisin, kazadan önce motosikletli kurye gibi davrandığını ve şüphelilerin otomobillerini de takip ettiği öğrenildi. Kazanın ardından tüm detayları kusursuz uygulayan şüphelilerin bazılarının hafif yaralı rolü oynadığı, kimisinin ise kavşakta meydana gelen kurmaca kavgada görgü tanıklığı yaptığı saptandı. Tüm bu yaşananlar havadan ve takipteki motosikletli polisler tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin ayrıca, kaza sırasında gerçekten yaralanmış gibi ambulans istedikleri de görüldü.

KADIN ŞÖFÖRLER YARDIM ETMİŞ

Adana'da, sigorta şirketlerini dolandıran 4'ü kadın 48 kişi adliyeye sevk edildi. Çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. Ayrıca çeteye yardım eden 4 kadının belediye otobüsü sürücüsü olduğu ortaya çıktı.

Görüntü Dökümü

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Operasyondan görüntüler

Polisin şebeke üyelerini takibi

Zanlıların emniyetten çıkarılışı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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Otomobil çarpan yaşlı kadın öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Dudu Yılmaz'a (75) otomobil çarptı. Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinden Çanakkale'nin Ezine ilçesine giden İbrahim Kızıl (29) idaresindeki 17 GF 037 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Hanife Dudu Yılmaz'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanife Dudu Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu kısa süreli trafiğe kapandı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza alanından görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ-Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale),

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Trakya'da yoğun sis

Trakya, gece yarısı başlayan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Tekirdağ'da feribot seferleri aksarken, Edirne'de sis nedeniyle kentin simgelerinden tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu.

Trakya'nın büyük bölümü gece geç saatlerde başlayan yoğun sisin etkisi altına girdi. Edirne'de sabah işe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, görüş mesafesinin 50 metreye kadar düşmesiyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Tarihi kentte Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii, sis nedeniyle gözden kayboldu. Kenti süsleyen heykel ve diğer tarihi kubbelerde sis nedeniyle görünmez hal aldı. Sis nedeniyle maddi hasarlı kaza meydana gelirken, kavşaklarda önlem alan polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri sisli havanın gün içinde etkisini yitireceğini söyledi.

TEKİRDAĞ'DA SİS FERİBOT SEFERLERİNİ AKSATTI

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesini 40 metreye kadar düşürdü. Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferlerinde aksamalar oldu. Tekirdağ-İstanbul karayolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri bu yolda aldığı önlemlerle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüntü Dökümü

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(EDİRNE)

-Gözden kaybolan Selimiye Camii önü

-Alandan detay

-Edirne tabelası

-Araçların ilerlemesi

-Fatih heykeli

-Eski Camii

-Bedesten çarşısı kubbeleri

-Kentten sis manzaraları

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(TEKİRDAĞ)

-Trafikte farları açık ilerleyen araçlar

-Feribot limanında bekleyen gemiler

-Balıkçı limanındaki tekneler

-Açıkta demirleyen gemiler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,