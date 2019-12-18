DHA YURT BÜLTENİ - 4

Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu

Mersin 'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz kişinin, kullandığı otomobilin arka tamponuna bir köpeği bağlayarak sürükleyip, götürmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Kırıklarsırtı Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 33 NC 006 plakalı otomobilin arka tamponuna bağlanan köpeğin sürüklenerek götürülmesi, cep telefonu ile kayda alındı. Kilometrelerce araç arkasında sürüklenen köpeğin yorgunluktan bitkin düştüğü görüntüler büyük tepki çekti. Sürücünün kimliğinin saptanması için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin arkasındaki köpeğin görüntüsü

-Köpeğin bağlı olduğu ipi ısırması

-Görüntüye çekenin konuşması

-Genel ve detay

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: TARSUS(Mersin),

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Avrupa şampiyonu Aleyna: Ellerim patlayana kadar çalıştım

Halterde Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonu Aleyna Kaymaz (15), "Avrupa şampiyonu olmak için ellerim patlayana kadar çalıştım. Hedefim dünya şampiyonluğu ve olimpiyat birinciliği" dedi.

Antalya'da ailesinin yönlendirmesiyle dövüş sporuna başlayan Aleyna Kaymaz, bir süre sonra halter antrenörü Ekrem Celil'in dikkatini çekti. Aleyna'nın halterde başarılı olacağına inanan antrenörü, genç sporcuya bu sporu sevdirdi. Antalya Spor Salonu'nda 2 yıldır antrenman yapan Aleyna, geçen yıl katıldığı U15 Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada koparmada 68 kilo, silkmede 81 kilo ve toplamda 159 kiloyla 3 Türkiye rekoru kıran Aleyna, başarılarını bu yıl da sürdürdü. Aleyna, mart ayında Kemer'de düzenlenen şampiyonada 69 kilo koparma, 85 kilo silkme olmak üzere toplamda 154 kiloyla yeni rekorlara adını yazdırdı. Türkiye Şampiyonluğu'nu kazanan genç halterci, 2 yılda 2 şampiyonluk kazanıp, 6 rekor kırarak başarısını tescilledi.

Aleyna Kaymaz, geçen hafta İsrail'de düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Şampiyonası'nda da 81 kiloda koparma, silkme ve toplamda altın madalya kazanarak, Avrupa Şampiyonu oldu. Üç kategoride Avrupa rekoru kıran Aleyna, başarılarıyla spor tarihine adını yazdırdı.

Gelecek yıl yapılacak Dünya Şampiyonluğu'na hazırlanan Aleyna, "İki yıl Türkiye şampiyonluğu kazandım ve rekorlar kırdım. Avrupa Şampiyonası'nda yine rekor kırarak, 3 madalya kazandım ve büyük gurur yaşadım. Avrupa Şampiyonu olmak için ellerim patlayana kadar çalıştım. Hedefim dünya şampiyonluğu kazanmak. 2024'te olimpiyata katılıp, birinci olmak istiyorum" diye konuştu.

Aleyna'nın antrenörü Ekrem Celil ise sporcusunun başarısıyla gurur duyduğunu belirtti. Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski milli sporcu olduğunu anlatan Celil, "Başarılı spor hayatımın ardından antrenör olarak, sporcularıma adadım kendimi. Eski milli sporcu olarak unutulsak da sporcularımın başarılarıyla gururlanıyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

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Aleyna Kaymaz'dan görüntü

Salona gelmesi

Madalyalarını takması

Röp: Aleyna Kaymaz'

Röp: Antrenör

Dha Muhabiri Aslı Duran'ın anonsu

Aleyna Kaymaz'ın antrenman yapması

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera. Emrah GÜL/ANTALYA-

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Özel eğitim okulunda kümes kuruldu

Bartın Umut Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi'nde 5 öğrenci için 60 metrekare büyüklüğünde kümes kuruldu. Tarım derslerine giren zihinsel engelli öğrenciler kümeslerde hem tavukların bakımlarını yapıyor hem de yumurtaları pişirerek yiyor.

Bartın Çaydüzü Mahallesi'nde 1999 yılında eğitim ve öğretime açılan okulda hafif düzey, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli 103 öğrenci, 35 öğretmen eşliğinde eğitim görüyor. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim veren okulda Eylül ayında uygulamalı tarım dersi verilmeye başlandı. Öğretmenler tarafından tarım teknikleri ve uygulamaları dersine orta ve ağır düzeydeki 3'üncü kademe 5 öğrenci dahil edildi. Sınıftaki derslerinin yanı sıra tarım konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 3 ay önce 60 metrekare içerisinde 50 tavuğun bulunduğu kümes oluşturuldu. Kümeste bulunan tavukların yemleme sulama işleri 5 öğrenci tarafından yapılırken, öğrenciler ayrıca yumurtalarını da toplayarak uygulama evinde pişirip arkadaşlarıyla birlikte yiyor.

Bartın Umut Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Yıldırım Toper, "Öğrencilerimizin kullanması amacıyla okulumuzun arka bahçesine güzel bir kümes yapıldı. Okulumuzun lise bölümündeki tarım uygulamaları sınıfındaki öğrencilerimiz burada 50 tavuk besliyor. Öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi, sorumluluk alma yeteneğinin gelişmesi için kümesimizde her gün temizlik ve beslenme gibi uygulamaları yaptırıyoruz. Bununla birlikte yetiştirdikleri tavuklardan aldıkları yumurtaları yine uygulama evimizde pişiriyorlar ve yiyorlar" dedi.

Çocukların sorumluluk bilincinin aşılanması hayata karşı sorumluluk duygularının geliştirilmesi amacıyla okulda ayrıca el sanatları atölyesi, matbaa baskı atölyesi, ağaç işleri atölyesi ve servis hizmetleri atölyesinde öğrenciler uygulamalı eğitime tabi tutuluyor.

Görüntü Dökümü

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-Okulun genel görüntüsü

-Kümesten detay

-Öğrencilerin kümese girmesi

-Yumurtaların toplanması

-Tavuklara yem verilmesi

-Öğrencilerle röp.

-Okul Müdürü Yıldırım Toper ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Minikler kuşlara yuva yaptı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çocuklar aileleriyle birlikte kuş yuvası yapıp, çam ağaçlarına astı.

Kumluca Yörük Türkmen Derneği üyeleri çocukları ve eğiticileri, ilçedeki bir kafede buluşarak kahvaltı yaptı. Ardından Karşıyaka Mahallesi Sarnıç Tepe'ye giden çocuklar, aileleri ve eğiticiler çam ağaçlarına kuş yuvası astı. Etkinliğe engelli Ayşe Melek Başaran ve Yörük Türkmen Derneği üyesi olan ailesi de katıldı.

Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel, "Derneğimizin aileleri ve çocuklarıyla beraber bugün buradayız. Çok güzel bir projeye imza atıyoruz. Doğamızı sevelim koruyalım. Hayvanlarımızı koruyalım. Hayvan sevgisi olmayan çocuğumuzda insan sevgisi olmaz. Buradan yola çıktık. Orman İşletme Müdürlüğümüze rica ettik. Dernek üyemiz ve velimiz Tahsin Gök beyefendi bu konuyu Orman İşletme'ye taşıdı. Onlar da çok sağ olsun bize çok büyük destek verdi. 35 kuş yuvası aldık. Onları boyadık ve çocuklarımızın isimlerini yazdık. Bugün buraya ailecek toplandık geldik" dedi.

Yörük Türkmen Derneği Üyesi ve öğrenci velisi Tahsin Gök, "Hocamız kuş yuvası istedi. Böyle bir düşünce geldi aklıma. Öğretmenimizin de dediği gibi hayvan sevgisi olmayan çocukta insan sevgisi olmaz. Bundan dolayı çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamayı öneriyorum, bütün ailelere. Hocamıza da bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de şöyle dedi:

"Kış geldi. Kuşlarımızın üşümemesi için bu duyarlılığı gösterenlere, bu fikri yürütenlere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da çok küçük yaşta bu duyarlılığa sahip olması ve aşılanması için teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

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Kafe önünde toplu fotoğraf çekimi

Sarnıç Tepe ormanında kuş yuvalarının çam ağaçlarına asılması

Çocuklar ve velilerin çam ağaçlarının arasında görüntüsü

Kumluca Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nurcihan Uğurel röportaj

Dernek üyesi ve veli Tahsin Gök röportaj

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ile röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,(Antalya),

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