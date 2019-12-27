DHA YURT BÜLTENİ - 4

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

4 ARTÇI DEPREM

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7 ve saat 10.23'te 3.5 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Elazığ Valiliği, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI DÖKÜLDÜ

Deprem sırasında Elazığ'ın Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasında dökülmeler oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridiyle kapatıp, insanları uzaklaştırdı. Ekiplerin apartman çevresindeki incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Gazi Cadesi

Ekiplerin çalışması

Yere dökülen sıvalar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Yoğun kar yağışı olan bölgede kayboldu, arama çalışması başlatıldı

Mersin'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sırasında arazide kaybolan Ali Kaçar'ı (63) arama çalışması başlatıldı.

Mersin-Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımdaki Musabozulduğu mevkisinde Ali Kaçar, iddiaya göre önceki gün arazide kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmesinin ardından çalışmalara AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Kaybolan Ali Kaçar'ı, arazide arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

(Mersin),

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Şüpheli çantadan kıyafet çıktı

Antalya'da bir apartman önünde unutulan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanının incelediği çantadan kıyafet çıktı.

Saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi'ndeki bir apartman önünde siyah çanta olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, ön incelemenin ardından çantanın bulunduğu alanda güvenlik şeridi ile önlem aldı. Sokak araç trafiğine, kaldırımlar ise yaya geçişine kapatıldı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı çantayı dikkatle inceledi. Açılan çantada kıyafet olduğu anlaşıldı. Çantanın alınmasının ardından yol araç ve yaya trafiğine açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çantanın görüntüsü

Çevre önlemi alan polis görüntüsü

Uzman polisin çantayı kontrol etmesi

Çamaşırların görüntüsü

Polislerin çantayı incelemesi

HABER: Bülent TATOĞULLARI-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Bitlis'te kar yağışı: 28 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 28 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Bitlis ve çevresinde 2 gündür etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar kalınlığının merkezde 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 28 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söyledi. 9 şantiyede, 90 kişilik personelin 70 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yapıldığı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede kar yağışının süreceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından detay

-Kar altındaki araçlardan detay

-Yolda ilerleyen araçlardan detay

-Kar altındaki ağaçlardan görüntü

-Anayolda ilerleyen araçlar

-Özel ve genel detaylar

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

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Düzce'de terör operasyonunda 9 kişi adliyeye sevk edildi

DÜZCE'de, 'Suriye'ye yardım' adı altında para topladıkları ve terör örgütüne eleman temin ettikleri belirlenenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, El Nusra Cephesi, Fetih El Şam, Heyet-i Tahriri Şam ve El-Kaide terör örgütlerinin finansal faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. Düzce ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma KOM Daire Başkanlığı ve Jandarma Özel Operasyon Taburu Komutanlığı desteğiyle örgüt üyelerinin evlerine baskınlar yapıldı.

Şüphelilerin, Suriye'nin kuzeyinde bulunan örgüt mensuplarına maddi destek sağladıkları, örgüt ideolojisini yaygınlaştırmak maksatlı dernekler üzerinden faaliyet yürüttükleri, 'infak' adı altında üyelerinden temin ettikleri maddi menfaatleri, yabancı uyruklu şahsa ait havuz hesaba aktararak örgütün finansmanında kullandıkları belirlenirken, 7'si Düzce'de, 2'si İstanbul'da olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarmada sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere "Arslanlar yazın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Adliyenin görüntüsü

-Örgüt üyesi olduğu iddia edilen şahısların adliyeye sevkinin görüntüsü

-Şahsın "Arslanlar yazınö demesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Sokak kedileri için atıklardan ev yaptılar

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kimya öğretmeni Yıldız Akçay'ın, öğrencileriyle birlikte katı atık malzemelerden sokak hayvanları için kedi evi yaptı. Yapılan 21 kedi evinden 9'u çeşitli kişilere dağıtılırken, 3'ü ilçedeki okulların bahçelerine bırakıldı. Diğer 9 kedi evinin ise sokaklardaki uygun yerlere yerleştirileceği bildirildi.

Marmaris Atatürk Caddesi'ndeki Sabancı Lisesi'nde kimya öğretmeni olan Yıldız Akçay, ders verdiği iki sınıftaki öğrencileri ile sokak hayvanlarına duyarlılığı artırmak için projesini hayata geçirdi. Bu kapsamanda Akçay, öğrencileri ile topladıkları folyo, plastik pet şişe, sünger, plastik materyallerden derslerinden kalan arta zamanlarında kedi evleri yaptı. Bir ay içerisinde, su ve soğuk geçirmez toplam 21 kedi evi yapıldı. Öğrenciler, yaptıkları kedi evlerinin üzerine farkındalık yaratmak amacıyla, 'Kedimi seviyorum', 'Hayvan seven insan sever', 'Bir hayvan sevmek 10 insan sevmeye bedeldir' ve 'Sokak hayvanlarına sahip çıkın' sloganları yazıldı. Hazırlanan 21 barınaktan 9'u ilçedeki çeşitli kişilere dağıtıldı. 3'ü ise ilçedeki okulların bahçesine konuldu. Kalan 9 kedi evinin ise kedilerin yoğunlukta olduğu sokaklardaki uygun yerlere yerleştirileceği bildirildi.

Projeye öncelik yapan Kimya Öğretmeni Yıldız Akçay, "Sokak hayvanlarının barınmasına dikkat çekmek için topladığım katı atık malzemelerden barınak yaptım. Derslerine girdiğim iki sınıfın öğrencileri de yaptığım barınağı görünce destek olmak istedi. Böylelikle ortaya güzel bir proje çıktı. Sokak hayvanlarının korunması amacıyla başlattığımız çalışmamızın tüm okullara yayılmasını hedefliyorum" dedi.

Öğretmen yıldız Akçay, ıslak mendil kutusu kapaklarından asit ve madenleri anlatan periyodik cetvel de yapıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kimya Öğretmeni Yıldız Akçay ile röp.

-Yıldız Akçay'ın öğrencileri ile okulun boş odasında yaptığı kedi evlerinden görüntü

-Akçay'ın ıslak mendil kutusu kapaklarından yaptığı asit ve madenleri anlatan periyodik cetvelin görüntüsü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası ilk kez sahneye çıktı

İzmir'de Narlıdere Belediyesi tarafından kurulan Çocuk Senfoni Orkestrası, ilk konserini verdi. Narlıdere AKM'de gerçekleşen konserde, senfoninin en güzel eserleri çocuklar tarafından çalındı.

En küçüğü 8, en büyüğü 16 yaşında olan 80 kişilik orkestra, Narlıdere AKM'yi dolduran sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Genel Sanat Yönetmenliğini Dilek Rodos'un üstlendiği orkestrayı ünlü Şef Kartal Akıncı yönetti, 9 eser çalındı. Minik piyanistler Deniz Acar ve Nehir Özzengin orkestraya eşlik etti. 8 yaşındaki Kaan Demir Demiray da iki esere 'şeflik' yaptı. Orkestranın performansı, seyirciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Konser öncesinde konuşma yapan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Çok gururluyuz. Bize bu gururu yaşatan Atatürk'ün çocukları ve Cumhuriyet'in evlatları olan çocuklarımıza teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürümüz de çocuklarımızın ailelerine. Bu orkestra, umuyorum İzmir'in ve Türkiye'nin bütün salonlarında, şehirlerinde ve kasabalarında konser verecek, buna yürekten inanıyorum. Bu koro, Narlıdere'mizin ismini bütün Türkiye'ye duyuracaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Konserden görüntüler

-Genel detaylar

-Belediye Başkanı Ali Engin'in konuşması

Haber-Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR,

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