DHA YURT BÜLTENİ - 4

Ormanlık alana dikilen 1600 limon ağacı söküldü

MERSİN'de, bir gecede bin 511 çam ağacının kesildiği bölgede, daha önce dikildiği saptanan bin 600 limon ağacı ekipler tarafından söküldü. Bu ağaçların yerine orman ağaçlarının dikileceği belirtildi.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesine bağlı Eski Mezitli Mahallesi Çamtepe mevkisinde, bir gecede bin 511 çam ağacının kesilmesinin yankıları sürüyor. Sivil toplum örgütleri, ağaç kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'a (40), en ağır cezanın verilmesini isterken, bu kez Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahkeme kararı ile aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda arazi açmak için dikildiği tespit edilen bin 600 limon ağacını iş makinesi ile yerinden söktü. Ekipler, önümüzdeki günlerde kaçak olarak açılan arazilere dikimi yapılan limon ağaçlarının sökümünü yaparak, yerine orman ağaçlarının dikimi yapacağını bildirdi.

TEK BAŞIMA KESTİM

Öte yandan Mezitli ilçesinde 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezinin yapılacağı alanın yanındaki bölgedeki her biri 70 yaşında bin 511 kızılçam ağacını kestiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Şenol'in ifadesi de ortaya çıktı. Toplam bin 511 ağacı tek başına kestiğini ileri süren Şenol'un ifadesinde, "Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Gece 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ağaçların kesildiği alanın drone ile görüntüsü

-Kesilen ağaçlardan görüntü

-Kesilen limon ağaçları

-Dallardaki limonlar

-Genel ve detay

-Orman Bölge Müdürlüğü bina ve tabela görüntüsü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

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Takım elbiseli dolandırıcılar kamerada

Gaziantep'te, kendilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisi olarak tanıtıp iş yeri sahiplerinden ceza kesmemek için 'rüşvet' isteyerek, dolandırıcılık yapan 3 şüpheliden biri yakalandı. Polis, 2 şüpheliyi arıyor.

3 kişi, kentteki 3 ayrı iş yerine girip kendilerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlisi olarak tanıttı. Ceza keseceklerini söyleyip, iş yeri sahiplerinden 'rüşvet' istedi. İş yeri sahipleri de para verdi. Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan iş yeri sahipleri, durumu polise bildirdi.

Hemen harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından, takım elbiseli şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Adreslerine operasyon düzenlendi. 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklanan şüphelinin 2 suç ortağı aranıyor.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Haber: Eyyüp BURUN/Gaziantep

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Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da polis, bir işyerine yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 47 litre sahte içki ve 560 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir işyerinde sahte içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese yapılan baskında, 94 şişede 47 litre sahte içki ve 560 paket kaçak sigara buldundu.

Gözaltına alınan iş yeri sahibi S.Ö. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Polisin depoya girmesi

Depodaki pet şişelere konmuş sahte içki

Kaçak sigaralardan görüntü

Ele geçirilen malzemelerin toplu fotoğrafı

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

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Dereye düşen yaralı baykuşu itfaiye kurtardı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, derede yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Merkez İpekyolu ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'ndeki derede, kanadından yaralı halde kulaklı orman baykuşu gören vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, soğuk havaya rağmen dereye inerek yaralı baykuşa ulaşmaya çalıştı. Yaralı olduğu için saldırgan olan baykuş, dereden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Ekipler, yaralı baykuşu Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Tedavi altına alınan baykuşun durumunun iyi olduğu, tedavisi bittikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı baykuşu kurtarmak için merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye erleri

-Ekiplerden kaçan yaralı baykuş

-Baykuşu çıkartan ekipler

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

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