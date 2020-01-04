DHA YURT BÜLTENİ - 4

Kamyonette üzerinde ' Paris' yazılı paketlerden 77 kilo eroin çıktı

VAN'da durdurulan kamyonette yapılan aramalarda üzerinde 'Paris' yazılı paketlerde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van-Hakkari karayolunda uygulama noktası oluşturan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkale Grup Amirliği ekipleri, şüpheli gördükleri bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan aramada, aracın bagajında bulunan 3 çuval içerisinde 150 paket halinde 77 kilo 473 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü E.Ö. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.

Bu arada, yakalanan uyuşturucu paketleri üzerindeki 'Paris' yazısı dikkat çekti. Bu yazının alıcı ile satıcı arasında şifreli bir işaret olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Durdurulan araçta yapılan aramalar

-Narkotik köpeği 'Lina' ile yapılan arama

-Eroinin araçtan çıkarılması

-Eroinin teşhir edilmesi

Orhan AŞAN/VAN, -

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Kameradan belirlenen kuyumcudan hırsızlık şüphelisi yakalandı

GAZİANTEP'te, altın alma bahanesiyle girdiği dükkanda, kuyumcunun göstermek için çıkardığı altınları elinden alarak kaçan şüpheli, güvenlik kamera kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalandı.

Kayaönü Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda 10 Aralık'ta meydana gelen olayda, iş yerine gelen bir kişi altın almak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin vitrinden çıkararak gösterdiği altınlara bakan şüpheli, bir süre sonra kuyumcunun elindeki altınları alarak kaçmaya başladı. Hırsızlığın şokunun ardından şüphelinin peşine düşen kuyumcu, başarılı olamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini saptadı. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli, emniyette yapılan sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kuyumcu dükkanı

Şüphelinin kuyumcunun elindeki altınları çalması

Polislerin arasındaki şüpheli

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Gaziantep'te, kapkaç şüphelileri tutuklandı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosikletle 6 kapkaç olayına karışan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Nizip'te son bir ay içerisinde 6 kişi, yolda yürüdükleri sırada motosikletli iki kişinin çanta ve telefonları kapkaç yöntemiyle çalındı. Mağdurların şikayetlerinin ardından çalışma başlatan polis, kapkaç olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polisler, kapkaç suçunu işlerken yüzlerini gizleyen iki şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları eşyaları satın alan kişi hakkında da ayrıca işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Motosikletli şüphelilerin gelişi

Şüphelilerin, yolda yürüyen bir kişinin telefonunu çalması

Şüphelilerin motosikletle kaçması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Sakine, kızını istiyor

ALMANYA'da yaptığı evlilikten dünyaya gelen 6 yaşındaki kızının velayetinin, orada doğması nedeniyle boşanma davalarının sürdüğü eşi Mehmet Tillioğlu'na (38) verildiğini ve kızının Almanya'ya gitmek zorunda kalacağını söyleyen Sakine Tillioğlu (27), "Çocuğumu elimden alıp Almanya'ya götürecekler. Bir anneye bu yapılmaz" dedi.

Sakine Tillioğlu, 2011 yılında görücü usulü tanıştığı Türk asıllı Alman vatandaşı Mehmet Tillioğlu ile evlenip, Almanya'ya yerleştti. Çiftin bu evlilikten 2013 yılında Amina Zara isimli bir kız çocukları dünyaya geldi. Evliliklerinin ilk yılından itibaren eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşayan Tillioğlu, 2016 yılında boşanmaya karar verdi ve Adana'daki baba evine döndü.Sakine Tillioğlu, burada boşanma davası açtı. Davanın ikinci duruşmasında mahkeme, Amina Zara'nın geçici velayetini anne Tillioğlu'na verildi. Bunun üzerine eşi Mehmet Tillioğlu ise kızı Amina Zara'nın Almanya'ya iadesi için dava açtı. 2019 yılında sonuçlanan iade davasında mahkeme Türkiye ve Almanya arasında 1980 yılında imzalanan Lahey Sözleşmesi'ni gerekçe göstererek Amina Zara'nın Almanya doğumlu olmasından dolayı oraya dönmesi gerektiği kararını verdi. Karar üzerine yıkılan Sakine Tillioğlu ise kızının ülkesinden koparılmaması için mücadeleye başladı.

'KÜLTÜRÜNDEN KOPACAK'

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini sürekli kızlarının Alman vatandaşı olduğunu ve elinden alacağı konusunda tehdit ettiğini ileri süren gözü yaşlı Sakine Tillioğlu, iade davasının da Türkiye'de görüldüğünü ve alınan karar sonrası yıkıldığını belirtti. Verilen kararın çok eski bir sözleşmeye dayandığını ve kendisinin ve kızının tamamen mağdur olacağını söyleyen Tillioğlu, "Kızım o ülkede sadece 2 yıl yaşadı. Neredeyse 4 senedir burada. Okulu, arkadaşları buradalar. Çocuğum giderse psikolojisi alt üst olacak. Orada babasının elinden de alacak belki de devlet. Annesiz büyütemezsin deyip Alman bir aileye verecekler. Çünkü babası işsiz ve sürekli ilaç alan birisidir. Çocuğum ailesinden, kültüründen, Müslümanlıktan uzak büyüyecek" dedi.

Mahkemenin aldığı karara itiraz ettiklerini, fakat itirazlarının reddedildiğini belirten anne Tillioğlu, dava sürecinde evlerine devlet tarafından pedagog gönderildiğini ve onların hazırladığı raporlarda Amina Zara'nın kendisinden koparılıp Almanya'ya götürülmesinin psikolojik açıdan tahribat yaratacağının sunulduğunu söyledi. Tillioğlu, çocuğunun Alman vatandaşı olmasının kendisinden koparılmasına gerekçe olamayacağını kaydetti.

EMİNE ERDOĞAN'A MEKTUP YAZDI

Dava süreci boyunca kendisine tüm kapıların kapandığını ve aleyhine karar çıktığını söyleyen Sakine Tillioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mektup yazarak yardım istediğini ve umutlu olduğunu belirtti. Adana'da annesi, dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Amina Zara Tillioğlu ise Türkiye'yi çok sevdiğini, gitmek istemediğini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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Anne ile kızın birbirine sarılması ve öpmesi

Anne ile röp.

Kızı ile röp.

Anne ile kızdan detay görüntüler

Kızın annesi, anneannesi, dedesi ile görüntüleri

Kızın fotoğrafı

Kızın annesi, anneannesi, dedesi ile çekilmiş fotoğrafları

SÜRE: 04'56" BOYUT: 546 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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İş yerinden cep telefonu çalan hırsızı bekçiler yakaladı

KAHRAMANMARAŞ'ta levye ile kapısını açarak girdiği iş yerinden 13 cep telefonu çalan Zekeriya T. (26), devriye gezen mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yenişehir Mahallesi'nde, Cuma günü saat 01.30 sıralarında devriye gezen mahalle bekçileri, sırt çantası ile gezen bir kişiyi şüphelenerek durdurdu. Şüphelinin çantasında 1 levye ve kıyafetler bulunurken, üzerinden çalıntı olduğu belirlenen 1 cep telefonu çıktı. Bekçilerin talebi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, yaptığı kimlik kontrolünde şüphelinin Zekeriya T. olduğunu ve levye ile iş yerlerinin kapısını açıp hırsızlık yaptığını, yakalanmamak için de çantadaki kıyafetlerle üzerini değiştirdiği belirledi. Zekeriya T.'nin son olarak 1 ay önce iş yerinden 13 cep telefonu çaldığı ortaya çıktı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen Zekeriya T., götürüldüğü Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde suçunu itiraf etti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zekeriya T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zekeriya T.'in işyerine girmesi

Telefonları toplaması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 81 MB

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Kayseri'de kar etkili oldu

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü.

Kentte gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaza büründü. Binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri şehir içi, Karayolları ekipleri de şehirlerarası yollarda önlemlerini artırdı. Kayseri- Ankara ve Malatya karayollarında tuzlama çalışması yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şehir meydanından detaylar

-Parktan detaylar

-Diğer detaylar

Süre: 2,22 Boyut: 240 MB

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ,

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Doğu'da kar 532 köy yolunu kapattı

DOĞU Anadolu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Erzincan, Erzurum ve Muş'ta 532 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'un Oltu ilçesinde ise ilk kar sevinci yaşandı.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden kar yağışı sebebiyle 214 köyün merkezle bağlantısı kesildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu kapalı köylerde çalışma başlattı.

OLTU'DA KAR SEVİNCİ

Erzurum'a 116 kilometre uzaklıkta ve 1275 rakımda bulunan Oltu ilçesinde ilk kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece devam eden kar yağışında dışarı çıkarak yürüyen Oltulular, bu yıl kar yağışının geciktiğini söyledi. Araçlar üzerinde biriken karları toplayarak kartopu oynayan vatandaşlar, "Doğu Anadolu'da yaşıyoruz ama bu yıl kar yağmadı. Kar yağışını öylesine özledik ki sabaha kadar yağsa yürüyeceğiz" dediler.

Kar yağışı Erzincan'da da etkili oldu. Yağış sebebiyle il merkezi ve ilçelere bağlı 242 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 76 köy yolunun kapalı olduğu Muş'ta ekipler gece başladıkları çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre kar yağışı Erzurum ve Ağrı'da devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kar yağışı

-Vatandaşlar yürüyüşü

-Vatandaşlar röp

-Vatandaşlar röp

ERZİNCAN

-İş makinesinin yol açma çalışması

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),

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Mide küçültme ameliyatı ve sporla, 4 yılda 245 kilodan 120'ye düştü

İZMİR'in Kiraz ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Faruk Ege, mide küçültme ameliyatı sonrası sporla birlikte 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü.

Kiraz'ın Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Faruk Ege, aşırı kilosu nedeniyle günlük yaşamında sıkıntılar yaşamaya başladı. Güçlükle yürüyen, oturup kalkabilen Faruk Ege, arkadaşları tarafından gezinti gibi aktivitelere de davet edilmemeye başlayınca zayıflamaya karar verdi. Zayıflamayı kafasına koyan Ege, 4 yıldır önce mide küçültme ameliyatı oldu. Epilepsi hastası Faruk Ege, yürüyüş de yaparak 4 yılda 245 kilodan 120 kiloya düştü. Yarı yarıya küçülen Ege'nin yüzü, artık gülmeye başladı. Yaşadıklarını anlatan Faruk Ege, "2010 yılında trafik kazası geçirdim. O tarihten sonra kilo almaya başladım ve 245 kiloya kadar çıktım. 2016 yılında mide küçültme ameliyatı oldum. Zayıflama sürecim devam ediyor. Daha da kilo vereceğime inanıyorum" dedi. İş aradığını belirten Ege, "Şu an çalışamıyorum. Fakirlik maaşı alıyorum. Bu para yetmediği için Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak ve Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar bana yardımcı oluyor. Beni Kiraz'da bir otele yerleştirdiler. Kimsem olmadığı için orada kalıyorum. Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Faruk Ege ile röp.

Faruk Ege'nin şişman resimleri

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Yüksel BALCI/ KİRAZ (İzmir),

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