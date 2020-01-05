DHA YURT BÜLTENİ - 4

Alaşehir'de minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 9 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, şarampole yuvarlanan minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Salihli-Alaşehir Karayolu Örnekköy mevkisinde meydana geldi. Salihli'den Alaşehir yönüne giden İbrahim Tufan (45), aniden yola fırlayan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, kullandığı 07 FUN 25 plakalı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Minibüsteki Gamze Çiftçi (35) ile soyadı henüz belirlenemeyen 55 yaşındaki 'Muzaffer' isimli kişi yaşamlarını yitirirken, sürücü İbrahim Tufan'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Minibüsteki 11 kişinin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden Denizli'deki akrabalarına ziyarete giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntü

-Kaza yapan minibüsün görüntüsü

-Yaralılardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Antalya'da tatilcilerin güneş ve deniz keyfi

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk ve yağışlı havayla birlikte kar etkili olurken, Antalya'nın Manavgat ilçesinde güneşli havayı fırsat bilenler, hem güneşlendi hem denize girdi.

Türkiye'nin birçok yeriyle Antalya'nın yüksek kesimlerinde kar yağarken, Manavgat'ta güneşli hava yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığı ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Manavgat'ın Side turizm bölgesinde tatil yapan Alman, İngiliz, Ukraynalı ve İskandinav turistler denize girdi, şezlonglarda güneşlendi ve kitap okudu. Bazı turistler, otellerin animasyon ekiplerinin organize ettiği oyunları arkadaşlarıyla oynarken, küçük çocuklar kumdan kale yaparak vakit geçirdi. Bazı turistler ise kedi ve köpekleri sevdi.

Denize girmeye cesaret edemeyen turistler ise sahil yolunda yürüyüş yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sahilden görüntü

Plajdan görüntü

Oyun oynayan turistler

Güneşlenen ve kitap okuyan turistler

Denize giren turist

Kumdan kale yapan çocuklar

Yürüyüş yapan turistler

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Okulda kıraathane dönemi

Yalova Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının artırılması amacıyla 'kıraathane' alanı oluşturdu.

Yalova Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde hazırlanan kıraathane bölümü öğrencilerin hizmetine açıldı. Öğrencilerin çay ve kahve eşliğinde rahatça kitap okumalarını sağlayacak olan kıraathanenin açılışını, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Okul Müdürü Mustafa Derya Arıcı, öğretmen ve öğrenciler birlikte yaptı.

Kıraathanenin kelime olarak 'okuma yeri' olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin çay ve kahve eşliğinde bu alanda kitap okuma etkinliklerini yapacaklarını belirtti. Okul yönetiminin öğrenciler için atıl bir alanı en güzel şekilde değerlendirdiklerini söyleyen Müdür Tosun, amaçlarının kitap okumayla ilgili farkındalık yaratmak olduğunu belirtti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, alanın bu şekilde değerlendirilmesi nedeniyle okul idaresine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan detaylar

-Kütüphaneden detaylar

-İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun röportajı

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Sarıkamış şehitleri için 20 bin kişi karda yürüdü

Enver Paşa komutasında, 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit olan binlerce Mehmetçik, 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla Allahuekber Dağları'nda düzenlenen yürüyüşle anıldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine akın eden, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Enver Paşa komutasındaki birlikler, 22 Aralık 1914- 15 Ocak 1915 tarihlerinde Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda, Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşullarıyla karşılaştı. Genelkurmay Başkanlığı'nın kayıtlarına göre, 60 bin asker, şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz giysiler nedeniyle şehit düştü. Erzurum'daki 9'uncu Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki askeri birliklerde görevli subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, Alaattin Karaca başkanlığındaki dönemin Dağcılık Federasyonu ile 2003 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı olan Necati Bölükbaşı ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in çabalarıyla kamuoyunca sahiplenildi.

KASAPOĞLU: GENÇLERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen, her yaştan yaklaşık 20 bin kişi, şehitleri anmak için Sarıkamış'ın Kızılçubuk köyünde buluştu. 'Gençlik şühedanın izinde yürüyor' sloganıyla düzenlenen yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, polisler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Şühedanın izinde yürüyoruz. Şühedamızın emanet ettiği bu kutsal vatanı yine yarınlara ilelebet taşıyarak payidar kılmak için var gücümüzle gençlerimizle birlikte çalışacağız. Gençlerimiz şühedanın fedakarlığının farkında. Onların hissiyatını hissetmek, bu şuurla bu emanete sahip çıkmak için bu tür etkinlikleri bakanlık olarak düzenliyoruz. Her geçen yıl bu faaliyete teveccüh çok ciddi oranda artıyor. Bu şuurla bu ruhla geleceğe yürümek çok önemli. Birbiri için canından geçmiş, canını feda etmiş bir ecdat var. O ecdada layık olma bilinciyle onların yolundan yürüyen bir gençlik var. Biz bu gençlerle önümüze konan tüm engelleri bugüne kadar aştığımız gibi bir bir bertaraf ettiğimiz gibi bundan sonraki süreçte de tüm engellilere adaletimizle merhametimizle hukuk anlayışımızla meydan okuyacağız. Yarınlara sanayimizle teknolojimizle ilim ve irfanımızla sporcularımızla sanatçılarımızla güçlü bir şekilde yürüyeceğiz" diye konuştu.

Sarıkamış'a 105 yıl önce yurdun dört bir yanından gelenler gibi bugün de Türkiye'nin her şehrinden gelenler olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Yine 105 yıl önce Kudüs'ten, Yemen'den, Şam'dan, Halep'ten, Üsküp'ten olduğu gibi bugün de yurt dışından gelen önemli misafirlerimiz, gençlerimiz var. Aynı ruhu, aynı heyecanla yaşamanın bu bilinçle idrakle yarınlara yürümenin mühim olduğuna inanıyoruz. Bunu görmek bu manzaraya şahit olmak bizler için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Bu güzel tabloda emeği olan herkese şükranlarımı sınıyorum" dedi.

Kamyonlarla erzak ve Türk bayrağı dağıtılan binlerce katılımcı, saat 10.30'da 105 yıl önce olduğu gibi yürüyüşe başladı. Bölgede askeri helikopterle güvenlik amacıyla uçuş yapıldı. Katılımcılar, dev bayrak ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Eksi 9 derece hava sıcaklığında, zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüşü sonlandıracak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hümeyra PARDELİ- Zafer KUMRU- Bedir ALTUNOK- Suat İNCEDERE- Dinçer AKTEMUR/ SARIKAMIŞ (Kars),

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'Süleymani'ye saldırı, Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir'

Erciyes Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili, "Süleymani'ye yapılan saldırı doğrudan Ali Hamaney'e yapılmış saldırı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sonuçları da etkili olacaktır" dedi.

Ortadoğu uzmanı olan Doç. Dr. Gökhan Bolat, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi'nin başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, saldırıyı, ekim ayında Irak'ta başlayan protestolar ve son olarak Haşdi Şabi militanlarının Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği'ni işgal etmesine verilen cevap olarak değerlendirdi. Süleymani'nin öldürülmesinin, tüm dünya açısından ciddi sonuçlar doğuracağını belirten Bolat, "Kasım Süleymani, İran'da dini lider Ali Hamaney'in manevi evladı olarak bilinir. Ayrıca Hamaney'e bağlı Devrim Muhafızları'nın en seçkin birimi olan Kudüs Gücü'nün 20 yıldan beri komutanlığını yapmaktadır. Bundan dolayı Süleymani'ye yapılan bir saldırı esasında, doğrudan Hamaney'e yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla sonuçları da etkili olacaktır" diye konuştu.

Sürecin, Irak'ın kontrolü açısından İran'ın lehine olacağını kaydeden Bolat, "Irak'taki ABD-İran mücadelesinde son dönemlerde İran aleyhinde gelişmeler olmaya başlamıştı. Süleymani'nin öldürülmesi demek, Irak nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan Şii kesimin ABD'ye karşı öfke duymasına neden olacaktır. Bu da Irak'taki hakimiyet mücadelesinde ibreyi tekrar İran'a çevirecektir. Bu durum, İran'ın Irak'ta daha etkili hale gelmesine sebep olacaktır" dedi.

'SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNİ ABD'DE HERKES DESTEKLEMİYOR'

Doç. Dr. Gökhan Bolat, saldırının, ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi kariyeri açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İran'ın, Süleymani'nin öldürülmesine karşılık alacağı intikam şok etkisi yaratacak biçimde üst düzey bir ismin ABD açısından stratejik öneme sahip bir yerde öldürülmesi şeklinde gelişirse bu durum Trump'ın kendi siyasİ kariyerinin sonunun gelmesine neden olabilir. ABD'de daha bugün kongreye, İran ile bu mücadelenin sonlandırılmasıyla ilgili bir yasa tasarısını sunulmuştur. Dolayısıyla Süleymani'nin öldürülmesi, ABD'de de herkesin desteklediği bir karar değildir. Bu yüzden İran'ın alacağı etkili bir intikam, ABD'deki Trump karşıtlarının eline büyük bir koz verecektir. Böyle bir durumda ise önümüzdeki yıl seçimlerinde Trump'ın siyasi kariyerinin sona ermesi güçlü bir olasılık olarak karşımıza çıkabilir."

Görüntü Dökümü:

-Gökhan Bolat ile röp.

Diğer genel detaylar

Haber-Kamera: Selma KARA/ KAYSERİ-DHA