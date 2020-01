DHA YURT BÜLTENİ - 4

Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği

ADANA'nın Pozantı ilçesinde dün akşam çığ düşmesi sonucu maden işçisi Yasin Kılınç hayatını kaybederken, 2 işçi kurtarıldı, 1 işçiyi aram kurtarma çalışmaları sürüyor. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede 2 metre yüksekliğinde kar olduğunu, 10 saatte ancak 7 kilometre yol açılabildiğini söyledi.

Dün saat 18.00 sıralarında Pozantı ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiindeki krom madeninde çalışan kepçe operatörü, yüksekliği 2 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yolu açmak için aracıyla hareket etti. Yaklaşık iki saat boyunca kepçe operatöründen haber alınmayınca iş arkadaşları Yasin Kılınç, Eray Minik ve ismi öğrenilemeyen bir işçi, arkadaşlarını aramaya çıktıkları sırada üzerlerine çığ düştü. Madende çalışanların müdahalesiyle çığ altına kalan işçilerden kepçe operatörü ile Eray Minik yaralı olarak kurtarılırken, Yasin Kılınç'ın cansız bedenine ulaşıldı. İsmi açıklanmayan işçiye ise ulaşılamadı.

KURTARMA EKİPLERİ YOLDA KALDI

Maden çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle kurtarma ekipleri de yolda kalınca arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu öğrenilen bölgede çığ altında kalan diğer işçinin arama çalışmalarına yeniden başlandı.

10 SAATE 7 KİLOMETRE YOL AÇILABİLDİ

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, bölgede kar yağışının yaklaşık bir haftadır yoğun bir şekilde sürdüğünü ve işçilerin de çalışmaya devam ettiğini kaydederek, "İşçilerimiz kendi ihtiyaçları için ara ara özel araçlarla merkeze gelip, alacaklarını alarak madene geri dönüyorlardı. Dolayısıyla yol hep açık tutuluyordu. Dün yaşanan olayda 1 kardeşimiz vefat etmiş durumda. 1 işçimiz yaralı, 1'i de şu anda çığ altında. Durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yaralıya ilk müdahaleyi oradaki arkadaşı yapmış" diye konuştu.

'10 SAATTE 7 KİLOMETRE YOL AÇILDI'

Pozantı'da son yılların en yüksek kar yağışının yaşandığını kaydeden Çay, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının Pozantı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan tarafından koordine edildiğini,, hava koşulunun çalışmaları zorlaştırdığını söyledi. Kurtarma çalışmasının başladığı andan sabaha kadar yaklaşık 10 saatte ancak 7 kilometrelik yol açılabildiğini belirten Çay, şunları söyledi:

"AFAD, UMKE, belediye araçları ve jandarma ekipleri şu an ilerlemeye çalışıyor. Bu sabahtan itibaren Adana ve Mersin'den gelen karayollarına ait paletli araçlar da devreye girdi. Bölgeye ulaşılmak için çok güç koşullarda görev yapılıyor. Devletin tüm birimleri gayret içerisinde, güç koşullarda çalışmalarını sürdürüyor. Madende yatılı kalan işçiler yatakhanelerde kalmaya devam ediyor. İnternet üzerinden o işçilerimizle bağlantı kuruyorduk ancak elektrik kesintisi yaşandığı için iletişimimiz durmuş durumda. Yaşam malzemeleriyle ilgili bir sıkıntılarının olduğunu düşünmüyoruz."

Adana Valiliği de yaptığı yazılı açıklamada, Jandarma, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ile 112 Acil sağlık ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Mustafa Çay'ın açıklaması

-Çaydan genel görüntü

Haber-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

============================

Polis, sahte hesap açıp dolandırıcıyı yakaladı

ADANA'da, internetteki alışveriş sitesinden anlaştığı 3 kişinin oyun konsollarını parasını vermeden alıp kaçan Ümit S. (37), müşteri profili oluşturan polis ekiplerini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelinin çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Can G. (22), Mesut T. (29) ve Mehmet T.'nin (20) internet üzerinden alışveriş sitesi üzerinden satışa çıkardıkları oyun konsollarının çalındığı ihbarını aldı. Soruşturmayı genişleten polis, şüphelinin oyun konsollarını satmak isteyen kişilerle irtibata geçtiğini daha sonra adresini verdiği apartman girişinde buluştuktan sonra, 'Ben çocuğuma süpriz yapacağım, evim 5'inci katta sen oyun konsolunu bana ver yukarı çıkıp parasını getireyim' dediğini ortaya çıkardı. Bir süre kapı girişinde bekleyen kişilerin asansörle 5'inci kata çıktığını gözetleyen şüphelinin binadan kaçtığı anlaşıldı. Çevrede güvenlik kamerası olmaması üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için sitede müşteri profili oluşturup, 'satılık oyun konsolu' ilanı verdi. Bir süre sonra müşteri sandığı polislere mesaj atan şüpheli buluşma adresi verdi. Şüpheli, müşteri sandığı polise, "Sen burada bekle evim 7'nci katta, bana konsolu ver, yukarından parasını getireyim' dedi. Bunun üzerine Ümit S. ekipler tarafından gözaltına alındı. Çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Ümit S. oyun konsollarını sattığını söyledi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Adli tıp girişi ve tabelası

Emniyet Müdürlüğü tabelası

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,

===========================

Amasra'da dev dalgalar oluştu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde 5 metreyi bulan dalgalar oluştu. Gemiler ve balıkçı tekneleri kötü hava koşulları nedeniyle limana demirledi.

Amasra'da saatteki hızı 37 kilometreyi bulan rüzgar, 5 derece hissedilen hava sıcaklığı yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Amasra Büyük Limanda mendireğe çarpan dalgaların boyu 5 metreyi buldu. Sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle Karadeniz'de seyir halindeki 2 kuru yük gemisi limana sığındı. Limandaki balıkçı teknelerinin sahipleri ise halatların sağlamlaştırarak, teknelerinin zarar görmesini engelleme çalıştı. Büyük Limana vuran dalgalar, limandaki yürüyüş yoluna kadar gelmesi nedeniyle belediye, limana insanların giriş çıkışını engellemek için şerit çekti. Amasra Belediyesi anonslar yaparak şiddetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Tepeden limandaki gemiler

-Mendireği aşan dalgalar

-Limana sığınan gemiler ve tekneler

-Balıkçılarla röp.

-Teknelerin bağlanması

-Limana girişin yasaklanması

-Küçük limana çarpan dalgalar

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

===========================

Lice'de, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 162 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu Lice'de oturan S.A.'nın, kırsal Kılıçlı Mahallesi'nde bidonların içine sakladığı esrarı, bölgede sık yapılan operasyonlar nedeniyle toprağa gömdüğü bilgisi edinildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Kılıçlı Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, dere yatağında toprağa gömülü 2 bidon içinde 162 kilo esrar ele geçirdi. S.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Güvenlik güçlerinin toprağı kazmaları

-Kazılan alanda bulanan esrar

-Esranın sergilenmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

============================

Siirt'te, sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist teslim oldu

SURİYE ve Diyarbakır bölgesinde terör örgütünün sözde lider seviyesinde olan PKK'lı terörist, Siirt'te güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yurt içi ve yurt dışında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda faaliyet gösteren teröristlerin teslim olmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda ikna çalışmalarıyla terör örgütü içerisinde sözde lider seviyesinde olan, Suriye'de ve Diyarbakır'da faaliyet gösteren terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu.

Haber: SİİRT,

============================

Hafriyat sahasında heyelan tedirgin ediyor

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan hafriyat döküm alanında meydana gelen toprak kayması mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Mahalle sakinleri bir an önce önlem alınmasını istedi.

Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kurudere mevkiinde, konut alanlarının yanı başında oluşturulan hafriyat alanı mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bir dağı andıran ve hemen hemen her gün onlarca kamyon tarafından hafriyat dökülen alanda yoğun yağışlarda yumuşayan toprak nedeniyle zaman zaman toprak kaymaları meydana geliyor.

"ÖNLEM ALINMALI"

Mahalle sakinlerinden Abdürrahim Güzel bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyerek, "Bu bölgede zaman zaman toprak kayması oluyor. Özellikle yoğun yağmur yağdığında kayma oluyor. Mahalle halkı olarak korkuyoruz. Yoğun yağışlarda büyük tehlike olacak. Bir şey olduktan sonra önlem almanın anlamı yok. Bir an önce yetkililerin önlem alması lazım." dedi.

"BAZILARI GECE UYUYAMIYOR"

Toprak kaymasından tedirgin olan mahalle sakinlerinden bazılarının geceleri uyuyamadığını söyleyen mahalle sakini Ahmet Özdemir, "Mahallemiz toprak kayması nedeniyle sıkıntı içerisinde ve zaman zaman toprak kayması meydana geliyor. Mahallemizde tedirginlik yaşanıyor. Bir düzenleme yapılması lazım. Bir an önce önlem alsınlar. Her an bir şey olur diye bazıları geceleri uyuyamıyor." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Hafriyat alanından detaylar

-Anons

-Vatandaşlarla röp

-Mahalleden detaylar

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/ KÖRFEZ (Kocaeli)

============================

Sokakta bulunup 'Ulvi' adı verilen yavru köpek, okulun maskotu

Behçet DALMAZ/VAN,- VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki Şişli Mahallesi İlkokulu'nda, öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak için sokakta bulunan 4 aylık yavru köpek beslenmeye başladı. Öğrenciler, 'Ulvi' ismini verdikleri köpeği ders aralarında dizlerinde uyutuyor, besleyip, keyifli anlar yaşıyorlar.

Başçesaray ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Şişli Mahallesi İlkokulu idarecileri, öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için 4 aylık olduğu belirtilen sokak köpeğini okulda beslemeye başladı. Köpek için özel bir kafes yapıldı. Özenle beslenen ve okulun maskotu haline gelen 'Ulvi' isimli yavru köpeğe özenle bakan 3 ve 4'üncü sınıf öğrencileri, boş zamanlarının büyük bölümünü onunla geçiriyor. Çocuklar, yavru köpeği çok sevdiklerini belirtiyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Şişli Mahallesi ilkokulundaki öğrenciler dizinde yavru köpeği uyuturken

-Satranç oynarken yavru köpeği dizinde uyutmaları

-Köpeği sıralarına yanlarına alan öğrenciler

-Detaylar

-Öğrencilerle röportaj

============================

Isparta'da 5 otomobilde kar hasarı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde çatıdan kopan kar kütlesinin üzerine düştüğü 1 otomobille, kar birikintisinin ağırlığına dayanamayıp göçen tentenin altında kalan 4 otomobil hasar gördü.

Eğirdir'de 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Bu sabah Seydim Mahallesi yolu üzerindeki 7 katlı bir iş yerinin çatısından kopan kar kütlesi, binanın önünde park halindeki 32 MA 0105 plakalı otomobilin üzerine düştü. Olay nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

Dün de ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayan tente, park halindeki 4 aracın üzerine göçtü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Üzerine kar kütlesi düşen otomobilin görüntüsü

Akaryakıt istasyonunda göçen tentenin fotoğrafları

HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

============================

'Gangsterlik yaptık, banka soyduk çek, çek'

ANTALYA'da at arabasındaki iki kadının komşusunun bahçesinden plastik kasa ve demir çaldığını fark eden Hilmi K., polise ihbarda bulundu. Polisin gözaltına aldığı iki şüpheliden Gülbeyaz Ş., görüntü alan basın mensuplarına "Gangsterlik yaptık, banka soyduk çek, çek" diye tepki gösterdi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi'nde meydana geldi. At arabasıyla geri dönüşüm maddesi toplayan iki kadının komşusunun bahçesinden plastik kasa ve demir levhaları aldığını gören Hilmi K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Hilmi K. at arabasıyla hırsızlık yapan kişilerin peşine düştü. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi olduğu iddia edilen Gülbeyaz Ş. ile kızı Kader Ş.'yi Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan aramada, çalıntı malzemeler at arabasında bulundu.

Polis, Gülbeyaz Ş.'den kimliğini vermesini ve at arabasından inmesini söyledi. Yanında kimliğinin bulunmadığını söyleyen Gülbeyaz Ş., ayakları ağrıdığı için aşağı inemeyeceğini söyledi. Polisin ısrarı üzerinde kimlik bilgilerini polise veren Gülbeyaz Ş.'in, hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen Gülbeyaz Ş. ile kızı Kader Ş.'nin bulunduğu at arabasına, önlü arkalı polis ekibi eşlik etti. Gülbeyaz Ş., bu sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Gangsterlik yaptık, banka soyduk, çek çek" diye tepki gösterdi.

Gülbeyaz Ş. ile kızı Kader Ş., polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Polis ve şüphelilerden genel görüntü

Şüphelinin polise ayaklarım ağrıyor demesi

Polis kimlik taraması yapması

At arabasında bulunan kasalardan görüntü

At arabasının eskort eşliğinde polis merkezine götürülmesi

Gangster'lik yaptık, Banka soyduk' çek, çek demesi

Görgü tanığı Hilmi Kaya ile röp

Haber- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

=============================

Çanakkale'de deniz ulaşımı normale döndü

ÇANAKKALE'de Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesinin ardından Gökçeada'dan saat 13.00, Bozcaada'dan saat 14.00'te feribot seferleri 2 gün aradan sonra yeniden başlayacak. Güney Marmara hattında ise Erdek'ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına saat 11.00'de seferler başladı.

Kuzey Ege Denizi ve Güney Marmara'da Pazartesi ve Salı günleri eitkili olan poyraz fırtınası nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe, Bozcaada- Geyikli ve Erdek- Avşa- Marmara- Balıklı- Ekinlik hattlarında feribot seferleri yapılmadı. Bu sabahki seferler de yine olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleşmedi.

Poyraz fırtınasının etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 gün sonra Güney Marmara'da Erdek'ten; Avşa, Marmara ve Balıklı adalarına seferler saat 11.00'de başladı. Kuzey Ege Denizi'nde ise, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00'te, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00'te seferler başlayacak.

Öte yandan, Çanakkale'nin Yenice ve Çan ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Biga ilçesi kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle de taşımalı eğitime bugün ara verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Çanakkale Boğazı'ndan görüntü.

Sefer yapan feribotlardan görüntü.

HABER: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

=============================