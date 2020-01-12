DHA YURT BÜLTENİ-4

Orman yürüyüşünde kaybolan 2 kişiye, 2 saate ulaşıldı

KÜTAHYA'da, ormanda yürüyüş yaparken, kaybolan Mustafa Demir (28) ve Kamil Çelik'e (34), yardım istedikleri AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince 2 saatte ulaşıldı.

Kütahya'da yaşayan Mustafa Demir ve arkadaşı Kamil Çelik, dün akşam, Hamidiye Mahallesi Sazak mevkisindeki ormanda yürüyüşe çıktı. Bir süre sonra kaybolan 2 arkadaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından Mustafa Demir ve arkadaşı Kamil Çelik, gece yarısı ormanda bulundu. Bölgedeki kar ve soğuk hava nedeniyle üzerleri ıslanan 2 arkadaş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mustafa Demir ve Kamil Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaybolan 2 arkadaş

-Ekiplerin ambulansa götürmesi

-Kurtarma ekipleri

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA-

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Bolu'da patates üreticileri fiyatların düşük olmasından şikayetçi

BOLU'da patates üreticisi çiftçiler, hal pazarında kilosu 1 lira 30 kuruştan satılan patatesin tezgahlarda 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla satılmasına tepki gösterdi. Çiftçiler, istedikleri fiyatlardan patateslerine alıcı bulamadıklarını ve aracıların fazla para kazandıklarını söyledi.

Bolu'da hergün 06.00 ile 09.00 saatleri arasında kurulan patates pazarına gelen patates üreticisi çiftçiler, patateslerini satmakta zorluk yaşadı. Çiftçiler kilosu için maliyeti 1 lira 20 kuruş olan patatese 1 lira 30 kuruşa alıcı bulabildi. Patates üreticileri fiyatların çok düşük olmasından şikayet etti. Ancak patatesin Bolu tezgahlarında 3 ile 4 lira arasında değişen fiyatlarla satılması çiftçilerin tepkisini çekti.

PARAYI ARACI KAZANIYOR

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, "Patates tezgahlarda 4 lira. Bizim burada 1 lira 35 kuruş, 40 kuruş patatesin fiyatı. Bu aradaki farkı kazanan kim? Çiftçi zor durumda patatesini satamıyor, emeğinin karşılığını alamıyor. Tarım, Kredi Kooperatifine borçları var, bankalara var. Çiftçi malını mülkünü satmak zorunda kalıyor. Bu aradaki aracının çıkması lazım. Sabahın 7'sinde patates pazarında 1 lira 30 kuruş, 40 kuruşa patates satılıyor. İstanbul halinde ise 4 lira satılıyor. Parayı aracı kazanıyor. Çiftçinin malı para etmiyor. Bu yüzden isyan ediyoruz biz. Bu işe bir el atılması lazım. Hükümet yetkililerimiz, Cumhurbaşkanımız önlem almalı. Çiftçilik hakikaten zor durumda. Çiftçilik bitmiş durumda. Elektrik, su, mazot fiyatları aldı başını gitti. Yani o yüzden çiftçi şu anda çok büyük sıkıntıda. Patates ekemez duruma geldiler. Bizdeki en pahalı, en iyi patates 1 lira 50 kuruş. Bizim patatesimiz organik" dedi.

PATATESİMİ SATAMIYORUM

Çiftçi Mehmet Eyvazoğlu ise "Patatesin fiyatı 1 lira 30 kuruş. Sabahın 6'sında geldik. Patatesimi satamıyorum. Çiftçi perişan durumda şu anda. Maliyeti zaten 1 lira 20 kuruş civarında. Maliyetine satıyoruz. Bankalara, kooperatiflere borcumuzu ödeyemiyoruz. Herkes traktörünü tarlasını satılığa çıkardı. Bu duruma bir el atılması lazım. Geçen sene patates fiyatları iyiydi. Bu sene çok düşük" diye konuştu.

FİYATLAR ŞU ANDA ÇOK KÖTÜ

Patates ticareti yapan Osman Özkuş da "Hakikaten 4-5 seneden beri aynı paralar. Geçen sene malın az olmasından dolayı fiyatlar biraz yüksekti. Ama şu anda şu fiyatlar çok kötü. Gübre, tohum ve ilacın fiyatı yükseldi. Fiyat ucuz olduğu zaman ticaret yapan biri olarak beni de memnun etmiyor. Hatta fiyatlar yüksek olduğu zaman insanların da iştahı kabarıyor, daha çok patates satıyoruz. Biz de satarken işçilik yapıyoruz. Masraf yapıyoruz. Bizi de tatmin etmiyor. Dileğimiz insanlar emeğinin karşısını alsın. Şu anda bir ucuz olan ekmek ve patates var.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazardan görüntüler

-Hakkı Fidan ile röp.

-Çiftçiler ile röportaj

-Patates tüccarı ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Karacadağ'da, davullu zurnalı kayak

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezi olan, 1919 rakımlı Karacadağ'da, kayak sezonu açıldı. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde eğlendi.

Siverek merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Karacadağ'daki kayak merkezine gelenler, kayak yaptı. İlçe kırsalında etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen kayak merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı belirtildi. Kayak yapanlar, çalınan davul zurna eşliğinde 1919 rakımlı Karacadağ'da eğlendi. Diyarbakır ve Mardin gibi çevre illerden gelenler arasında kayak bilmeyenler de kaymaya çalışınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonu kış mevsiminin güzelliklerini yaşamak için Karacadağ'a geldiklerini anlatan ziyaretçilerden Figen Ordu, "Kayak sezonu açıldı. Bizler de geldik. Burası çok güzel. İsteyen kayak, isteyen mangal yapıp, davul zurna eşliğinde halay çekiyor. Karacadağ'ın bu kış mevsiminde sıcak bir ortamı var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kayak merkezi

- Merkeze gelen ziyaretçiler

Kızaklarla kayanlar

Mangal yapan ziyaretçiler

-Davul zurna eşliğinde halay çekenler

Kayak yapan ziyaretçiler

Naylon Leğenlerle gelen ziyaretçiler

Ziyaretçilerin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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Gaziantep'te kapkaç şüphelisi tutuklandı

Gaziantep'te, motosikletle 2 gün içerisinde 3 ayrı kapkaç olayına karışan 2 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'te 6 ve 8 Ocak günleri 3 kişi polise başvurarak motosikletli kapkaççılar tarafından çanta ve telefonlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine çalışma başlatan polis, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından, yüzlerini kapayarak kapkaç yapan şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Düzenlenen operasyonla şüphelilerden biri yakalanırken, diğerine ulaşılamadı.

Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, 'kapkaç suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şüphelilerin motosikletle kaçışı

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)

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Bakan Varank: Ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de ekonomiye olan güvenin arttığını belirterek, "İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de kuvvetli. Bu sene ekonomide büyümenin güçlendiği yoldayız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Gümüşhane'deki otelde sanayicilerle düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılarak, açıklamalarda bulundu. Bakanlık olarak yaptıkları yatırımlar hakkında bilgi veren Varank, 750 milyon liralık kaynağı teknoloji, sanayi ve yenilikçi işletmelere aktaracaklarını söyledi. Türkiye'nin yatırımlar öncülüğünde büyümesi için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Varank, "Bu şekilde ülkemizi hem teknoloji geliştirmede hem de rekabetçi üretimde dünyanın sayılı güçlerinden biri yapabiliriz. Sizler kaynaklarınızı yatırıma yönlendirdikçe Türkiye güçlenecek, Türkiye daha hızlı büyüyecek. Ekonomik görünüm de günbegün canlanıyor. Geçen senenin üçüncü çeyreğinden itibaren yeniden büyüme eğilimine girdik. Faizler düşüyor. Enflasyon hedefin de altında kaldı. Ekonomiye olan güven artıyor. İç talep canlanıyor. İhracatta rekorlar kırıyoruz yani dış talep cephesi de kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomide büyümenin güçlendiği bir yoldayız. Yıl boyunca atacağımız adımlarla bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yayacağız. Türkiye 2023 yılını, çok sağlam sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak. İddialı olmakla beraber, gerçekçi hedeflerimiz var. Başarıya giden yolu, sizlerle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

'5,3 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BAŞVURUSU GELDİ'

Sanayicilerin üretime daha sıkı sarılması için yenilikçi politikalar geliştirdiklerini belirten Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi'nin de bunlardan biri olduğunu dile getirdi. Varank, "Bu programla yerlileşme alanında benzersiz bir işe giriştik. Bakın 2018 Ağustos'unda ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Bunun sonucunda döviz kurları yukarı yönlü ciddi dalgalanma gösterdi. Yurt dışından ithal edilen her şeyin fiyatı arttı. Bu da maliyet artışı olarak sanayiciye ciddi şekilde yansıdı. İşte biz dedik ki Türkiye, bu ithalatın önüne geçebilir. İşte hamle programını bu amaçla tasarladık. Programı oluştururken, sanayideki mevcut kabiliyetlerimizi ölçtük ve nerelerde sıçrama yapabileceğimizi belirledik. Bakın biz burada alıcı ve satıcıyı aynı anda destekliyoruz. Programa başvuranlar, bakanlığımızın sunduğu tüm desteklere tek pencereden erişebiliyorlar. İlk çağrıya makine sektöründe çıktık. Öyle yoğun bir talep aldık ki sadece tek sektör için toplamda 5,3 milyar liralık yatırım başvurusu geldi. Şimdi bu başvuruları değerlendiriyoruz. İnşallah sonuçları nisan ayında açıklayacağız" dedi.

'750 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK'

Bakan Varank, 750 milyon liralık kaynağı; teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracaklarını kaydederek, "Yılın ilk yarısında kimya, ilaç, tıbbi cihaz, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları gibi alanlarda yeni başvuruları ilan edeceğiz. Ben bu programda Gümüşhane'den de firmalar görmek istiyorum. İlimizde madencilik ve gıda sektöründe güçlü. Bu gibi programlar, farklı sektörlere yatırım yapmak açısından çok iyi fırsatlar sunuyor. Bir diğer vizyoner politikamız da işletmelere sunduğumuz sermaye desteği mekanizması. Biz bu amaçla biri bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere 2 yeni fon kurduk. Böylece 750 milyon liralık kaynağı; teknolojiyi, sanayiyi ve yeniliği odağına alan işletmelere aktaracağız. Bakın bu fonlar yatırımınıza ortak olacak ve sizleri bankalara faiz ödemekten de kurtaracak" diye konuştu.

'TEŞVİKLE İLGİLİ KRİTİK ADIMLAR ATACAĞIZ'

Finansman alanında kolaylıklar sunulduğunu da vurgulayan Bakan Varank, şunları söyledi:

"KOSGEB, KOBİ Finansman Destek Programı ile işletme kredilerine 18 aya kadar yatırım kredilerine de 36 aya kadar finansman desteği sağlıyor. Biliyorsunuz kredi faizleri düşüş eğiliminde. İşte KOSGEB bunu da dikkate alıp, bankalarla yaptığı protokolleri yeniledi. Şu an finansman maliyetlerinin tamamını KOSGEB karşılıyor. Yani istediğiniz zaman başvurabileceğiniz bu programla; faiz ya da kar payı ödemesi yapmaksızın bankalardan kredi kullanabiliyorsunuz. Gümüşhane özelinde birkaç konuya değinmek istiyorum. Buraya gelmeden önce sizlerin talepleri nedir; arkadaşlarımız elbette çalıştı. Yeni bir sanayi sitesi kurulması ve Organize Sanayi Bölgesi'ne altyapı desteği talebiniz var. Hali hazırda bakanlığımıza bu yönde resmi bir proje teklifi iletilmiş değil. Her iki konuda da somut önerilerinizi bize iletirseniz bütçe imkanlarımız çerçevesinde değerlendirir, elimizden gelen desteği veririz. Teşviklerden yeterince yararlanamadığınızı ifade etmişsiniz. Son 7 senede Gümüşhane'de 500 milyon liralık sabit yatırımı teşvik ettik. Biz bu sene teşvik sistemimizle ilgili kritik adımlar atacağız. Biz yerelin potansiyelini geliştirirsek ülke ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Bu konuda da pozitif ayrımcılığa hazırız. Teşviklerimizi daha esnek yapıda kurgulayacağız. Yani yatırımcılarımız projelerini hayata geçirmek için ihtiyaç duyduğu destekleri adeta kendileri belirleyebilecekler."

'TERÖRÜN PANZEHRİ EĞİTİMDİR'

Türkiye sınırlarında terör örgütlerine göz açtırılmadığını belirten Bakan Varank, şöyle konuştu:

"Bu işin püf noktası, birlik ve beraberlik. Devletle millet bir oldukça Allah'ın izniyle hiç kimse bu ülkenin tek karış toprağına göz dikemez. Zaten güvenlik güçlerimiz hem içeride hem dışarıda oldukça başarılı operasyonlar yürütüyor. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Pençe, Kıran hangi operasyon gerekiyorsa onu yapıyorlar. Biz de siyasiler olarak terörün üzerine en sert şekilde gidiyor, bu konuda en ufak zaaf göstermiyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nasıl ki bu ülkenin başına bela olan yüzlerce dertten kurtulduysak inşallah bu terör belasından da ebediyen kurtulacağız. Tabi terörle mücadele etmek hem çok boyutlu hem meşakkatli ve en önemlisi, terörle mücadele ettiğinizde aslında cehaletin kendisiyle mücadele ediyorsunuz. Şöyle dikkat ettiğinizde hemen görüyorsunuz, terör örgütlerinin ekseriyetinin hedefinde çocuklar vardır. Çünkü tarihinin farkında olan, nereden geldiğini bilen, okuyan, araştıran, kendini geliştiren hiçbir genci terör örgütü istemez. İşte bu yüzden terörün panzehri eğitimdir. Tüm anne- babalara, ağabeylere, hocalara, öğretmenlere büyük işler düşüyor. Ancak ve ancak vatanını seven, adil ve cesur gençler yetiştirerek terörü yenebiliriz. Urfa'da öğretmenlik yapan Necmettin kardeşimiz bayramda ailesini ziyaret etmek için memleketine giderken teröristler tarafından alçakça şehit edildi. Ama arkasında gözyaşlarını değil 'Vatan sağ olsun' diyen bir ana- babayı, 82 milyonun duasını, 'Büyüyünce ben de Necmettin Öğretmen gibi olacağım' diyen onlarca genci bıraktı. İşte terörle mücadele etmek demek, Necmettinler yetiştirmek demektir."

Bakan Varank'ın konuşmasını ardından toplantı, basına kapalı olarak sürdürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

HABER: Tolga SAĞLAM- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, -

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Gaziantep'te, helikopter destekli trafik denetimi

GAZİANTEP'te, helikopter desteğiyle yapılan trafik denetiminde; emniyet kemeri takmayan, telefon ile konuşan ve kural ihlali yapan 29 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumartesi günü 13 ekip ve 25 personel ile uygulama yaptı. Havadan da helikopter desteğiyle yapılan denetimlerde; emniyet kemeri kullanmayan, şerit ihlali yapan, zorunlu haller dışında duraklaya veya park eden, cep telefonu ile konuşan, muayene süresi geçen ve takograf kullanmayan 29 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Emniyet yetkilileri, trafik denetimlerinin süreceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helikopterli denetim

Kural ihlali yapan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP- DHA)