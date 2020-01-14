DHA YURT BÜLTENİ - 4

Oto döşemeci ve araç yandı, çalışan yaralandı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde oto döşemecide çıkan yangında bir iş yeri çalışanı müşteriye ait aracı kurtarmak isterken kolunun yanması sonucu yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yeri ve 1 araç yandı.

Yangın, gece saatlerinde Ermersa Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Seyfettin Dingil'e ait döşemecide çıktı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını duyup gelen iş yeri çalışanı Tunay Alper, müşteriye ait aracı kurtarmak isterken sol kolundan yanarak yaralandı. Tunay Alper, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın söndürülürken, iş yeri ve müşteriye ait bir hafif ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Yanan araçtan detay

-İtfaiye araçları detay

-Dükkan detay

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU,

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Gümüşhane'de karla mücadele çalışması sürüyor

GÜMÜŞHANE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için yoğun mesai yapan ekiplerin, iş makineleri eşliğindeki çalışmaları sürüyor.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gümüşhane'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı mahalle ve köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kardan kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.

Yağış nedeniyle kapanan köy yollarının yanı sıra yüksek kesimlerde yer alan köylerin yollarında da tipi nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yapıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, oluşturdukları ekiplerle 24 saat esasıyla görev yaptıklarını belirterek, "Özellikle grup yollarında yaptığımız çalışmalarda gece yarısı bile olsa tüm köy yollarını açmadan dönmüyoruz. Bizde hizmette sınır yok. Çalışma kaçta biterse o zaman döneceğizö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar temizleme çalışmaları

HABER: Sinan UÇAR KAMERA: GÜMÜŞHANE,

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Edirne'de yoğun sis kazalara neden oldu

EDİRNE'de etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken, meydana gelen 3 ayrı kazada 1 kişi yaralandı. Kentin simgelerinden tarihi Selimiye Camii de yoğun siste gözlerden kayboldu.

Edirne'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Edirne-Havsa karayolunun Oğulpaşa köyü yakınlarında 3 ayrı kaza meydana geldi. Hüseyin Öztürk, kullandığı 59 TY 920 plakalı ticari aracın kontrolünü kayganlaşan yolda kaybetmesi üzerine araç tarlaya uçtu. Yaralanan sürücü ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Aynı bölgede Enver Şahin'in kullandığı 59 DY 645, Murat Ergen yönetimindeki 22 LP 720 ve Faik Demir idaresindeki 22 AKK 976 plakalı araçlar ile 39 LN 647 ve 34 TL 0189 plakalı araçların çarpışması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

SELİMİYE CAMİ GÖZDEN KAYBOLDU

Edirne kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle sabah işe gitmek için yola çıkanlar zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle Edirne'nin simgelerinden Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camii gözden kayboldu. Kentte diğer tarihi yapı ve heykellerin sis nedeniyle gözden kaybolduğu görüldü. Meteoroloji yetkilileri sisli havanın yarında etkili olacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sisten genel detay

Araçların ilerlemesi

Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Sürücüler ile röp.

Polislerin önlem alması

Kazalı araçlardan detay

Siste kaybolan Selimiye Camii

Tarihi yapılardan detay

Siste ilerlemeye çalışan araçlar

Vatandaşların sisli havada yürümesi

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Eşini yaralayan koca: Bıçaklamadım, iftira atıyorlar

ÇORUM'da, tartıştığı eşi Adil Avcıoğlu tarafından (51) karnı ile sırtından bıçaklanarak ağır yaralanan Evrim Avcıoğlu'nun (41) tedavisi sürüyor. Tutuklanan Adil Avcı'nın polise verdiği ifadede, "Bazı yakınlarıyla birlikte evimi satıp paranın üstüne konmaya çalışıyorlar. Bıçaklamadım, iftira atıyorlar. O gece eşimi kucağıma alıp, ambulansa bindiren de benim" dediği öğrenildi.

Olay, 12 Ocak günü, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşandı. Evrim- Adil Avcıoğlu çifti arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Adil Avcıoğlu, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin karnı ile sırtına sapladı. Kadının çığlıklarını duyan komşuları, polise haber verdi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı Evrim Avcıoğlu'nu ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyat edilen Avcıoğlu, hayati tehlikeyi atlatamadı.

Evrim Avcıoğlu, ameliyat öncesi polislere, mutfakta bıçağın üzerine düştüğünü ardından da eşi tarafından bıçaklandığını söyledi. Bunun üzerine gözaltına alınan koca, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

TUTUKLU EŞ: BIÇAKLAMADIM

Yaralı kadının Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi sürerken, tutuklanan Adil Avcıoğlu'nun, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesinde, kendisine iftira atıldığını öne sürdüğü öğrenildi. Kocanın ifadesinde, "Olay gecesi eve geldim, eşim ile çocuğumun mutfakta yemek yediğini gördüm. Odama gidip uyudum. Kızım yanıma gelerek, 'Baba annemin karnı kanıyor' dedi. Eşime 'Ne oldu?' diye sorduğumda, 'Bana acil ambulansı ara' dedi. Hemen ambulansı aradım, komşularımdan yardım istedim. Ambulans geldi, hastaneye gittik, eşimin tedavisi sürerken polisler gelip, eşimin benden şikayetçi olduğunu söylediler. İfade için emniyete götürdüler. Bazı yakınlarıyla birlikte evimi satıp paranın üstüne konmaya çalışıyorlar. Bana iftira atıyorlar. O gece eşimi kucağıma alıp, yola indiren ve ambulansa bindiren de benim. Kesinlikle bıçaklamadım, bunlar iftira. Bugüne kadar da eşime asla şiddet uygulamadım" dediği kaydedildi.

'HER ZAMAN YANINDA OLACAĞIZ'

Öte Yandan Kadın Meclisi üyeleri, Evrim Avcıoğlu'nun yakınlarını hastanede ziyaret etti. Kadın Meclisi Üyesi Eylem Aka Kaya, "Bıçaklanan arkadaşımızı ziyarete gelip ailesiyle görüştük. Şu an yoğun bakımda yatıyor. Her zaman onun yanında olacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: ÇORUM,

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Tunceli'de, kayıp Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu

TUNCELİ'de, 10 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan D.'nin (21) bulunması için arama çalışmaları sürerken, kaldığı yurttaki odasında intihar mektubu bulunduğu belirtildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan D.'den 5 Ocak gününden bu yana haber alınamıyor. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin başvurusu üzerine Gülistan için başlatılan arama çalışmaları bugün 10'uncu gününde de sürdü. Gülistan'ın en son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde Tunceli Valiliği koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polis, özel harekat polisi, arama köpekleri ve gönüllülerin katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

YURTTA İNTİHAR MEKTUBU BULUNDU

Gülistan D.'nin kaybolmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yapılan arama çalışmalarında genç kızın intihar ettiği değerlendirilen Uzunçayır Baraj Gölü çevresinde bazı notlar ve isminin olduğu bir reçete ile arkadaşından ödünç aldığı belirlenen bir makas bulundu. Ayrıca kaldığı yurttaki odasında ise intihar mektubu bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mücahit YOLCU-Emrah KIZIL/TUNCELİ,

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Van Gölü için 3 bin 395 rakımlı Vavira Dağı'na zirve tırmanışı

VAN'ın Çatak ilçesinde 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, doğa katliamı, kaçak avlanma ve define avcılarının verdiği zarara dikkat çekmek için 3 bin 395 rakımlı Vavira (Çeper) Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Tırmanış sırasında dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Van Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye 15 dağcı, Van Gölü'ndeki kirlilik, define avcılarının verdiği zarar, doğa katliamı ve kaçak avlanmaya dikkat çekmek amacıyla Çatak ilçesindeki Vavira Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi. Dün saat 07.00'de Van'dan araçlarla yola çıkan dağcılar, Çatak ilçesine bağlı Kotis Mahallesi'ne gitti. Burada kahvaltı yapan dağcılar, daha sonra Vavira Dağı'na doğru tırmanışa başladı. Kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu tırmanış yaklaşık 5,5 saat sürdü. Zirveye ulaşan dağcılar, 'Van Gölü kirlenmesin, temiz kalsın' pankartı açtı. Tipi nedeniyle zor anlar yaşan dağcılar, dönüş yolunda karların üzerinde zaman zaman kayarak iniş yaptı.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bu tırmanışımız çok zor oldu. 15 dağcı arkadaşımızla bunu yaptık. 5,5 saat süren tırmanışta zirveye ulaştık. Zirvede pankart açarken, tipiye yakalandık. Zor anlar yaşadık. Dönüş yolunda da zaman zaman kar kütlelerinin üzerinde kayarak iniş yaptık. Bu yürüyüşü öncelikle Van Gölü'ndeki kirliliğe dikkat çekmek için böyle bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. İkincisi, doğayı kirletenler ve avcılık yapanlar ile define avcılarına karşı bu faaliyetimizi yaptık. O yüzden hep beraber bu alanda çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha güzel bir doğa, daha güzel bir yaşam için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dağcıar karlı dağlara zirve tırmanışı yaparken

-Kara bata çıka yürümeleri

-Dağlardan genel ve detaylar

-Zirve yapan dağçılar Van Gölü kirlenmesin' pankartı açarken

-Tipiden dolayı zor anlar yaşayan dağcılar

-Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez'in konuşması

-Tipide zor anlar yaşayan dağcılar hep birlikte 'Van Gölü kirlenmesin' derlerken

-Dağcılar kayarak iniş yaparken

Behçet DALMAZ/VAN, -

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Fındık fiyatı yükselişi umutlandırıyor

DÜNYA fındık üretimi ve pazarının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye'nin fındık ambarı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, yükselişe geçen fındık, serbest piyasada 20 TL'den işlem görüyor. Ordu'nun Altınordu ilçesi Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık fiyatlarının yeni yıl ile birlikte yükselişe geçtiğini belirterek, "Şu andaki göstergeler, fındık fiyatının 23 ila 25 lira bandında oluşacağını gösteriyor" dedi.

Geçen yıl 13 lira seviyesine kadar düşen fındık fiyatları, yeni yılla birlikte yükselişini sürdürüyor. Haftaya serbest piyasada 20 TL'den işlem görerek başlayan fındık fiyatları, zaman zaman 21 liraya kadar çıkıyor. Fındık fiyatlarındaki yükselişi değerlendiren Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Çin'e yapılan ihracatın artış göstermesi ve Türkiye'de fındık tüketiminin artmasının talebi arttırdığını açıkladı. Arz yönünde dengenin bozulduğunu ifade eden Akça, üreticilerin emanete fındık bırakmamasının da fiyatları yükselten önemli bir etken olduğunu kaydetti.

'TALEP ARTTI, ARZ DENGESİ BOZULDU'

Üreticilere, sezon başında fındıklarına sahip çıkması halinde fiyatların yükseleceği yönünde uyarılarda bulunduklarını ifade eden Akça, "Biz sezon başında üreticilerimize deklarasyon yayınlayarak uyarmıştık; eğer fındığınıza sahip çıkarsanız, fındık fiyatları serbest piyasada belli bir manipülasyon yapılacaktır, ama bu manipülasyonların haricinde yükselecektir. Üreticilerimizin fındığını emanete bırakmaması gerektiğini, ihtiyacı kadar satması gerektiğini defalarca söylemiştik. Bunların da meyvelerini şu anda alıyoruz. Çünkü emanete bırakılmayan fındık hakikaten üreticinin lehine bir durum geliştiriyor. Bu sene de emanete çok fazla fındık bırakılmadı. Üretici fındığını bir şekilde kendi imkanlarıyla sakladı ve ihtiyacı olmadığı fındığı pazara indirmedi. Çin'in piyasaya girmesi, iç tüketimde de fındığın tüketiminin artması, talebi yoğunlaştırdı. Dolayısıyla talep artınca arz yönünde denge bozuldu. Biz sezon başında da söylemiştik; 'bu fındık aralık ayı sonu gibi 20 TL'leri bulacak' diye. Dolayısıyla görüyoruz ki yaptığımız uyarılar, doğruluğunu tescilledi. Fındık şu anda 20 TL civarında işlem görüyor, ama bazı fındık tüccarı arkadaşlarımız 21 liradan alım yaptıklarını duyuyoruz" diye konuştu.

'TMO ELİNDEKİ FINDIĞI DEĞERİNDEN DÜŞÜK SATMAMALI'

Geçen yıl 6 Ağustos'ta fındık alımlarına başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) elinde bulundurduğu fındığı değerinden ucuz satmaması konusunda çağrıda bulunan Akça, şöyle konuştu:

"Buradaki en önemli şey, TMO elinde bulundurduğu yaklaşık 80 bin ton civarındaki fındığı piyasaya nasıl süreceğidir. Biz, TMO ile de görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Fındığın değerinden ucuz şekilde piyasaya sürülmemesi gerektiğini onlara izah ettik, izah etmeye de devam ediyoruz. TMO, fındık fiyatı yükselince elindeki fındığı satacak yönündeki söylentilerle fındığın fiyatını aşağılarda tutmak için spekülasyon oluşturulmaya çalışılıyor. Biz, TMO yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, böyle bir şeyin olmadığını, zamanı gelince fındığı satacaklarını söylüyorlar. Fakat fiyatlar kesinlikle piyasanın altında olmayacak. TMO kendi karını da üzerine koyarak fındığı piyasaya talep toplayarak sürecek. Fakat bundan sonraki süreçte fındık fiyatlarının çok ciddi bir şekilde düşeceğini zannetmiyorum. Buradan TMO yetkililerine de tekrar sesleniyorum; lütfen fındık fiyatları yükselirken, piyasaya çok fazla bir fındık sürmeyin. Böyle bir düşünceniz olmasın. Tabi ki bizde fındık elinizde kalsın istemiyoruz. TMO bize her sene lazım. Onlar da bir kar düşünecektir. Düşünsün, çünkü düşündükleri kar üreticiye yansıyor. Eğer TMO elindeki fındığı uygun bir şekilde piyasa sürerse, ben fındık fiyatlarının düşeceğini düşünmüyorumö

'HAVALAR MAHSÜLÜN OLUŞMASINA UYGUN DEĞİL'

Akça, fındık fiyatının 25 lira bandına kadar yükselmesini tahmin ettiklerini de ifade ederek, "Şu andaki göstergeler 23 lira ile 25 lira bandında fındık fiyatları oluşacak gibi görünüyor. Yukarısı olur mu bilemiyorum. Tabi ki bu, bu senenin fındığının oluşmasına da bağlı. Havalar şu anda fındık mahsulünün oluşması için çok uygun değil. Havalar mevsim normallerinin üzerinde gidiyor. Fındık karanfillerinde bir uyanış olup, peşinden bir zirai don afeti gelişirse, o zaman fındık fiyatlarının nereye gideceğini kimse tahmin edemez" dedi.

Öte yandan levant kalite için 16,5 TL, Giresun kalite fındık için 17 TL'den müdahale alımları yapan TMO, 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle alımlarını sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Fındıktan detay görüntü

-Atakan Akça röportajı

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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HDP önündeki eylemde 134'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 68 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 134'üncü günde de sürdürdü. 2014 yılında Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, kızına teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Kızım ilk fırsatta güvenlik güçlerine teslim ol, bak dört aile evladına kavuştu. Onlar şimdi aileleriyle birlikte sıcak yuvalarında, sen de gel" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 68 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 134'üncü günde de devam etti.

2014 yılında Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem Kaya (21) için 15 Ekim'den bu yana oturma eylemini sürdüren Yasin Kaya, kızına teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Oturma eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyleyen Kaya, "134 gündür burada evlat nöbetini tutuyoruz. Umutla bekliyoruz. İnşallah bizim de çocuklarımız gelecek. Aile sayısı da çok şükür artıyor. Çocuklar geliyor. İnşallah bir gün bizim çocuklarımız da çıkıp, güvenlik güçlerimize teslim olacak. Medya bizimle ilgilenmeli. Bize zaman ayırsın, biz detaylıca konuşalım. Bir kaç saniye veya bir dakikayla olmuyor bu iş. Derdimizi anlatamıyoruz biz. Kızım Çiğdem, terör örgütünün içinden kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak ne hapis var, ne bir şey var. Dört aile evlatlarına kavuştu. Sıcacık yuvalarında yatıyorlar. Kendi evlerinde sıcacık çorbalarını içiyorlar, çaylarını içiyorlar. Hapis yok, eziyet yok, bir şey yok. Geldiğin zaman elini tutarız evimize gideriz. Fırsat bulduğun zaman hemen kaç, güvenlik güçlerimize teslim ol kızım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Yasin Kaya'nın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Mahkeme, 'Marley'i Osman'a verdi

ESKİŞEHİR'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru'nun (24), Golden Retriever cinsi 5,5 yaşındaki 'Marley' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla, yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı (24) hakkında açtığı davada karar çıktı. Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada hakim, 'Marley'in, Osman Orhan Baçaru'ya verilmesine hükmetti.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Osman Orhan Baçaru, avukatı aracılığıyla köpeğini geri vermediğini öne sürdüğü eski kız arkadaşı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü öğrencisi Ezgi Bölükbaşı hakkında 2 yıl önce dava açtı. Bugün Eskişehir 3'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına taraf avukatları ve davacı Osman Orhan Baçaru katılırken, Aydın'da ailesinin yanında olan Ezgi Bölükbaşı katılmadı. Mahkeme hakimi, sevgililer arasında yapılan 'bağışlama' sözleşmesinin geçerli olduğunu ve 'Marley' adındaki köpeğin Osman Baçaru'ya verilmesine karar verdi.

'MARLEY'İ ÇOK ÖZLEDİM'

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Osman Orhan Baçaru, köpeğine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok uzun süre oldu, bu kararı beklemek bile beni çok yıprattı. Ama sonunda güzel bir sonuca ulaştık. Avukatlarıma çok teşekkür ediyorum. Marley'e ulaşmak benim için çok mutlu edici bir olay. Bu süreçten sonra Marley'e ulaştım. Mahkemenin verdiği emsal bir karar. Buradan bütün canlıların bir hakkı olduğunu ve eşya kategorisinden çıkıp yaşayan olduğunun anlaşılmasına da örnek oldu. Marley bana geldi çok mutluyum. Umarım onunla sokaklarda tekrar gezebilirim. Özlem denilen bir şey var ve Marley'i çok özledim. O günü iple çekiyorum. Bir rahatlama da geldi diyebilirim. Marley geldikten sonra hayatım daha da güzelleşecek" diye konuştu.

'EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

Osman Orhan Baçaru'nun avukatı Avukat Oytun Süllü, kararın emsal niteliğinde olduğunu ve tüm Türkiye'ye yayılmasını istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu dava daha önce İzmir'de bir boşanma davasında benzer bir şekilde köpeğin 2 haftada bir görülmesi şeklinde bir emsal karar verilmişti. Velayet gibi bir karardı. Yapılan bir bağışlamanın geçerli olduğu anlaşıldı. Biliyorsunuz günümüzde hayvan haklarına daha fazla önem veriliyor. O yüzden her geçen gün canlılarımıza insanlar kadar değer veriliyor olmasını görmek bizi mutlu ediyor. Aslında bir emsal niteliğinde. Osman'ın 2 yıllık beklemesinin sonunda haklı olduğu anlaşıldı. Marley'in onun olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden mutluyuz. Emsal niteliği olan bu davanın Türkiye'ye yayılması, insanların Osman gibi köpeklerine kavuşmasını istiyoruz. 2 yıldır devam eden bir davaydı. Mahkeme bağışlama sözleşmesinin geçerli olduğunu, bu kapsamda da köpeğin Osman'a ait olduğuna karar verdi. Tek yapmamız gereken Aydın'a gidip köpeği almak."

'MARLEY'İ ALMA SÜRECİ DEVAM EDECEK'

Baçaru'nun diğer avukatı Ahmet Seyhan ise, "Uzun süren bir süreç oldu. Biz bugüne kadar kararı bekledik. Ama sonuç olarak Türk yargısı gereken kararı verdi. Aslında bunu bir evlat acısı gibi düşünün. Evlat özlemi yaşıyordu Osman. Biz bu süreçte Osman'ın yanında olmaya çalıştık. Osman evladına kavuşuyor artık. Bu da mahkeme kararı ile tescillenmiş oldu. Şimdi de Marley'i alma süreci devam edecek. Karşı taraftan da bu konuda iyi niyet bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Osman Baçaru'nun konuşması

-Oytun Süllü'nün konuşması

-Ahmet Seyhan'ın konuşması

-Osman Baçaru'nun Marley ile çekilmiş fotoğrafları

-Ezgi Bölükbaşı'nın Marley ile çekilmiş fotoğrafları

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Sakarya'da sis etkili oldu

SAKARYA'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sakarya'nın Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçelerinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler sis nedeniyle zor anlar yaşadı. Özellikle kavşaklardan geçilirken dikkatli olundu. İlerleyen saatlerde sis etkisini azalttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Adapazarı'nda sisten görüntüler

Serdivan ilçesinden sisten görüntüler

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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