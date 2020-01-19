DHA YURT BÜLTENİ-4

Tokat 'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (4)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tokat'ta geçmişi 600 yıl öncesine dayanan Tokat yazmalarının yapıldığı, 21 esnafın bulunduğu handa çıkan yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Esnaf, yangının söndürülmesinin ardından hasar tespiti yapmak için iş yerlerine girdi.

'KÜLTÜR BAKANLIĞIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ'

Kardeşinin iş yerinin yandığı haberini alınca hana geldiğini belirten Aydın Arpacı, "Bir arkadaşımız bizi arayarak yazmahanenin yandığını söyledi. Burada 21 dükkan vardı. Hepsi yandı. Buradaki insanların zararları var. Allah'tan can kaybı yok. Burasının çalışır vaziyeti kalmadı. Buradaki çok sayıda insan ekmeksiz ve aşsız kalacak. Bizim 3 dükkanımız var. İçerisindeki mallarımız olduğu gibi yandı. Biz devletimizden, Kültür Bakanlığı'mızdan yardım bekliyoruz" dedi.

'TARİHİ KALIPLARIMIZ YANDI'

Yangında tarihi kalıplarının yandığını göz yaşları içinde anlatan 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı Dernek Başkan Yardımcısı Atıf Arpacıoğlu, "Sabah saatlerinde bir yangın geçirdik. Atölyeler tamamen yandı. Boyalar, kalıplar, tarihi kalıplar ve kumaşlarımız komple yandı. Devletten yardım bekliyoruz. Valimiz, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız geldi, söz verdiler. Bir an önce bu göçüğü kaldırıp yeniden işimize başlayalım. 21 esnafımız var. Herkes mağdur oldu. Herkes kan ağlıyor. 50 yıllık bir birikimdi, bizde şu anda hiçbir şey kalmadı. Serigrafi ve ağaç kalıplarımızın hepsi de yanmış. Buradan yaklaşık 300- 350 kişi ekmek yiyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Hasar gören işyerlerinden görüntüler

-Esnafların dükkanlarını incelemesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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300 lira için intihar girişiminde bulundu

Bursa'da, inşaat halindeki binanın teras katına çıkarak, intihar girişiminde bulunan Hasan İ. (27), 1,5 saatlik ikna çalışmalarının ardından indirildi. Hasan İ.'nin, 300 liraya ihtiyacı olduğu ve bulamadığı için intihar etmek istediği öğrenildi.

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi'nde bulunan inşaat alanında meydana geldi. Bir süre önce Siirt'ten Bursa'ya iş bulmak için gelen Hasan İ., parasının olmadığını ve 300 liraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek, inşaat halindeki binanın çatısına çıktı. Hasan İ.'nin atlayacağını söylediğini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, Hasan İ.'nin atlama ihtimaline karşı aşağıda minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri de çatıya çıkıp, Hasan İ.'yi indirebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarından sonra H.İ., çatıdan indirildi. İkna çalışmaları sırasında çevredekilerin de merakla izlediği, cep telefonu kamerasıyla çekim yaptığı görüldü.

Polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürülen Hasan İ., "300 liraya ihtiyacım vardı. Çalışmak için geldim. Başkan ya da vali yardımcısıyla görüşmek istedim, görüştürmediler. Müzakereci polis Gürcan bey, 'Sana yardımcı olacağım' dedi, ben de indim. Siirt'ten geldim. Ekiplerin sayesinde indim. 'Sana yardımcı olacağım' dediler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-İntihar girişiminde bulunan gençten görüntüler

-Ekiplerin hazırlıkları

-Genci ikna çabaları

-Gencin indirilmesi

-İntihar kalkışmasıyla ilgili röportaj

-Genel detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Mehmet İNAN,(BURSA),

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Kameriyede oturan 2 genç, otomobilden açılan ateşle yaralandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde iki grubun tartışmasında bir araçtan rastgele 4 el ateş açıldı. Bu sırada olay yeri yakınındaki kameriyede oturan Mustafa Ercan (21) ve arkadaşı Hayri Yavuz (20) başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Ulaşlar sahili yanındaki mesire alanında dün gece iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası gruptakilerin bulunduğu bir araçtan 4 el ateş açılırken, bu sırada olay yeri yakınındaki bir kameriyede oturan Mustafa Ercan ve arkadaşı Hayri Yavuz, başlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafa Ercan ve Hayri Yavuz ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Ercan ameliyata alınırken, Hayri Yavuz'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayı haber alıp hastaneye gelen yaralı yakınları acil servis önünde yoğunluk oluşturdu. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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HDP önündeki eylemde 139'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 72 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 139'uncu günde de sürdürüyor. 2015'te İstanbul'da çalışırken PKK tarafından kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, gözyaşları içerisinden oğluna teslim ol çağrısında bulunarak, "Ömer'im neredeysen kaç gel" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 72 aile, HDP önündeki evlat nöbetini 139'uncu günde de sürdürüyor.

'OĞLUMU HDP GÖTÜRDÜ'

5 yıl önce İstanbul'da çalışırken kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer için 17 Eylül'den beri oturma eylemi yapan Ağrılı Salih Gökçe, oğlunun örgüte HDP tarafından götürüldüğünü söyledi. Oturma eyleminde vazgeçmeyeceklerini anlatan, gözyaşları içinde oğluna teslim olması yönünde çağrıda bulunan Gökçe, şunları söyledi:

"Bugün 139'uncu gündür buradayız. Ben oğlumu istiyorum. HDP oğlumu götürdü. HDP oğlumu getirsin. Benim oğlumu getirmeden ben buradan kalkmam. Kendime bir söz verdim, kar da yağsa, fırtına da kopsa buradan gitmiyorum. Ne istediler benim garibimden. Anneleri yoktu, ben onları büyüttüm. 16 sene ben neler çektim. Ben bir ekmeği dörde bölüyordum, sofraya bırakıyordum, çocuklarıma veriyordum. Oğluma bir çağrım var. Bak Ömer'im, aç kaldım, susuz kaldım, yemedim içmedim, giymedim. Allah şahidimdir. Bir gün olsun ben mağazadan bir elbise giymedim. Hep ikinci el elbise aldım. El alem bana veriyordu ben giyiyordum, çocuklarım giysinler. Sen biliyorsun, bak seni kandırıp götürdüler. Allah aşkına benim neler çektiğimi sen biliyorsun. Devlet güçlerine teslim ol. Gelenlere ceza vermiyorlar. Kurban olayım sana dön gel. Karakaşlım, kurban olurum ben sana. Oğlumu getirsinler, bize teslim etsinler, ne istiyorlar bizden."

Görüntü Dökümü

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HDP il binasından görüntü

Oturma eylemindeki aileler

Salih Gökçe'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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İnşaatın asansör boşluğuna düşüp yaralandı

ÇORUM'da bir inşaatın 2'nci katından asansör boşluğuna düşen Ömer Yağmur (23) yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Yağmur, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sülüklü Evler 40'ıncı Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaata giren Ömer Yağmur, 2'nci kattan asansör boşluğuna düştü. Yağmur'un yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak, ambulansa taşınan Yağmur'a, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Yaralı genç ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Yağmur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

Görevlilerin asansör boşluğuna düşen genci kurtarma çalışması

-Görevlilerce ambulansa taşınması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR /ÇORUM,