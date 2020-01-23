DHA YURT BÜLTENİ - 4

Biber gazı sıkılıp, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü

KAHRAMANMARAŞ'ta Murat Firdevsoğlu (39), dün kimliği belirsiz kişi tarafından biber gazıyla etkisiz hale getirilip, 11 bıçak darbesiyle öldürüldü. Polis, Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Firdevsoğlu, iddiaya göre, 42 EV 854 plakalı otomobillin yanındayken, kimliği belirsiz kişiyle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şüpheli, Firdevsoğlu'na biber gazı sıkıp, etkisiz hale getirdikten sonra yanındaki bıçağı peş peşe vücudunun çeşitlerine yerlerine saplamaya başladı. Olayın ardından şüpheli, bindiği otomobille kaçarken, Firdevsoğlu da kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada yoldan geçenler, Firdevsoğlu'nu yerde, otomobil sürücüsünün de hızla uzaklaştığını görünce trafik kazası sanıp, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Firdevsoğlu'nu ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralı Murat Firdevsoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Firdevsoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, vücudunda 11 bıçak darbesi tespit edildi.

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murta Firdevsoğlu'nu öldüren kişinin kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polislerin inceleme yapması

Yerdeki biber gazı

İncelemeden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Adana'da 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi

ADANA'da polis tarafından baskın yapılan evde, 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, yaptığı aramada 256 paket içerisinde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi.

Evde bulunan Adnan K. (36) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Zanlının adli tıp birimine getirilmesi

Evde yapılan arama

Odadaki poşetlere doldurulmuş esrar

Hassas teraziden görüntü

Ele geçirilen malzemelerin fotoğrafı

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Zonguldak'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildi

ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda ruhsatsız işletildiği tespit edilen 35 kaçak kömür ocağını dinamitle patlatarak, imha etti.

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerini artırdı. Zonguldak Valiliği koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan, komandoların destek verdiği denetimde, 16 Ocak'ta tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, imha edildi. Denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, son 3 gün içinde tespit ettikleri 27 kaçak ocağı da dinamitlerle patlattı. Kömür çıkarmada kullanılan araç ve gereçler ise tutanak tutularak, TTK yetkililerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaçak ocak patlatma anı

-Arşiv kaçak ocaklardan detay

-Patlatılan ocakların fotoğrafları

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Bolu Dağı'nda kar yağışı

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı ulaşımı yavaşlatsa da aksama yaşanmadı.

Bolu'da, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 Karayolu'nun bazı kesimlerinde yol beyaza büründü. 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri D-100 Karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede ayrıca sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışı

-Yoldan görüntüler

-Araç geçişleri

-Kar küreme çalışmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Yüksekova'da dondurucu soğuklara karşı araçlara naylon örttüler

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde soğuk hava ve sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü ilçede ulaşımda aksamalar meydana gelirken, araçları soğuktan korumak için üzerlerine naylon çekildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. İlçede dün akşam saatlerinden bu yana sis etkili oldu. Sabah sisle uyananlar büyük sıkıntı yaşarken, görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü ilçede, trafikte aksamalar oldu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü ilçede, park halindeki araçların üzeri naylonla kapatılarak soğuklara karşı korunmaya çalışıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sisten genel ve detaylar

-Sis altında yürüyen vatandaşlar

-Yoğun siste ilerleyen araçlar

-Sisteden detaylar

-Park halindeki aracın üzerinin naylonla kapatması

-Soğuk hava hedeniyle yüzü buz tutan bir vatardaş

-İlçeden detaylar

Haber: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)

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100 yaşındaki beden bağışçısının ailesine şükran plaketi

TRABZON'da düzenlenen 8'inci Anatomi Kış Günleri' programında, beden bağışına dikkat çekilerek, 2016 yılında 100 yaşındayken hayatını kaybeden ve bedenini tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere vefatından 16 yıl önce bağışlayan Muzaffer Uzunyoloğlu'nun ailesine şükran plaketi verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı ile Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği tarafından Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde '8'inci Anatomi Kış Günleri' düzenlendi. İnsan bedeninin ölüm sonrasında anatomi eğitiminde kullanılmak üzere bağışlanmasına dikkat çekilen programda kadavra bağışı ile ilgili bilgiler verildi. Trabzon'da 2016 yılında 100 yaşında hayatını kaybeden ve yaptığı beden bağışı ile 2018 yılına kadar kadavra olarak kullanılan Muzaffer Uzunyoloğlu'nun bedeninde yapılan çalışmalarla yüzlerce tıp öğrencisinin yetişmesine olanak sağlandığı anlatıldı. Etkinlikte, bedeni tıp eğitiminde kadavra olarak kullanılmak üzere bağışlanan Muzaffer Uzunyoloğlu'nun ailesine şükran plaketi takdim edildi. Düzenlenen programda Uzunyoloğlu'nun ailesinin yanı sıra beden bağışçısı olmaya karar veren İsmail Hakkı Çakmakoğlu'na teşekkür plaketi verildi.

'DAHA İYİ HEKİMLER YETİŞMESİ İÇİN BEDEN BAĞIŞI ŞART'

KTÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Uluutku, KTÜ Tıp Fakültesi'nde bugüne kadar sadece Muzaffer Uzunyoloğlu'nun beden bağışı yaptığını vurgulayarak, "Fakültemizde beden bağışı yapmış Muzaffer Uzunyoloğlu'nun ailesine bir şükran pkaletini verdik. Tıp fakültesinde eğitim gören öğrencilerin gerçek insan bedeni üzerine eğitim görüyor olmaları onların kazanabilecekleri en büyük deneyim. Organ ve beden bağışı gibi konularda toplumun daha duyarlı, daha özverili olması gereken bir dönem yaşıyoruz. Daha iyi hekimler yetişmesi için mutlaka beden bağışının olması gerekiyor. Bölge olarak biz bunda bir parça daha fakiriz. İstanbul, İzmit, Adana, İzmir, Mersin Antalya gibi bölgelerde biraz daha ileri boyutlarda. Daha bilinçli bir bağış var. Bizim kuruluşumuzdan beri 1 beden bağışımız var. 2 tane de şu anda yaşayan beden bağışçımız var. Kendilerine bize daha geç gelmelerini, daha uzun yaşamalarını temenni ediyoruz ama bu sayının artmasını umuyoruzö diye konuştu.

'BAĞIŞ İLE İLGİLİ SÜREÇLER HENÜZ BİR ZEMİNE OTURMADI'

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel, "Beden bağışı dünya ile karşılaştırıldığı zaman Türkiye'de az yapılan bir olay. Yeni doktorların tıp insanlarının yetişmesi için gerekli olan şey gerçek insan bedeni. Bununla ilgili olarak hem Türkiye'deki bağış sayısını arttırmak hem de bağış yapacak insanları yüreklendirmek için derneğimiz adına çalışmalarda bulunuyoruz. Bağış ile ilgili süreçler henüz sağlık bakanlığı ve yükseköğrenim kurumlarında bir zemine oturmamış durumda. Bu nedenle insanlar nereye bağış yapacaklarını ve nelerle karşılaşacaklarını bilmiyor. Üniversiteler şu anlık birbirinden bağımsız olarak beden bağışlarını alıyor ve belli araştırmalar yapıldıktan sonra ailelerin isteğine göre sonradan defnediyorlarö dedi.

'BAĞIŞLANMIŞ OLAN BEDEN VEFATININ ARDINDAN PEK ÇOK İNSANA SAĞLIK OLUYOR'

Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkan Yardımcısı Zeliha Kurtoğlu Olgunuz da, beden bağışı konusunda insanların bilgilenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Beden bağışı kişinin vefatının ardından defnediliş sürecinin iki-üç günden 3-4 yıla kadar ertelenmesi ve bu süre içerisinde tıp fakültesinde muhafaza edilmesi ile sağlık birimlerinde eğitim almakta olan öğrencilere insan bedenini daha yakından tanımaları konusunda fırsat sağlanmasıdır. Tıp fakültesinde geçen süre sonunda da bir şükran töreni adını verdiğimiz bir organizasyonla beraber bedeni dini inancına uygun bir şekilde defnediyoruz. O kişiden edinilen bilgiler pek çok insana sağlık olarak geri dönüyor. Bir cerrah adayının cerrahi bir işlemle alakalı iyi bir bilgi ve deneyim edinebilmesi için prova yaptığı bir yer oluyor bu beden. Bağışlanmış olan beden, vefatının ardından pek çok insana sağlık olarak geri dönüyorö şeklinde konuştu.

BÖYLE BİR ŞEYİ DEDEM İSTEMİŞTİ

Tıp fakültesine bedeni bağışlanan Uzunyoloğlu'nun kızı Nurten Çakmak ise babasının bedenini bağışlamasından memnun olduklarını belirtti. Uzunyoloğlu'nun torunu Ayşegül Ertunga ise, beden bağışının insanların yaşam tercihleriyle ilgili bir durum olduğunu dile getirerek, "Tabi ki güzel bir şey. Dedem 2000 yılında bağışlamıştı. Şaşırmadık, biliyorduk zaten. Sağlığı yerindeyken yapmıştı. Herkesin tercih meselesi. Tıbba hizmet etmek için böyle şeylerin olması gerektiğine inanıyorum. Defin işlemleri dini boyutları göre yapıldı" dedi

'YETİŞECEK OLAN İYİ HEKİMLER BEDENİMDE ÇALIŞABİLSİN'

Beden bağışı yapmaya karar veren İsmail Hakkı Çakmakoğlu ise arkadaşlarını da beden bağışı yapmaları konusunda bilgilendirdiğini anlatarak, "Bedenim toprakta çürüyeceğine tıp da gelişmelere sebep olsun istedim. İstedim ki, yetişecek olan iyi hekimler bedenimde çalışabilsin. Öldükten sonra da bir işe yarayabilmek istedim. Ben ilkokul mezunuyum. İnşaatlarda yağlı boyacıydım. Böyle bir bilince sahip olmaya ve bunu çevremdeki insanlara da aktarmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlarımdan birkaç tanesi de beden bağışçısı olacaklarını söylediö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Etkinliğin yapıldığı salondan detaylar

-Beden bağışçısının ailesine şükran plaketi ve çiçek verilirken görüntüler

-KTÜ Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Uluutku röportaj

-Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkanı Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esat Adıgüzel röportaj

-Türk Anatomi ve Klinik Anatomi Derneği Başkan Yardımcısı Zeliha Kurtoğlu Olgunuz röportaj

-100 yasında vefat eden beden bağışçısı Muzaffet Uzunyoloğlnu torunu Ayşegül Ertunga ile röportaj

-Beden bağışı yapmaya karar veren İsmail Hakkı Çakmakoğlu ile röportaj

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR/ TRABZON

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