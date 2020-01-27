DHA YURT BÜLTENİ-4

Devecilerden depremzedelere destek

Aydın 'ın Sultanhisar ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivalinde, deveciler battaniyelerini ve yolluklarını depremzedelere bağışladı.

Sultanhisar Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile düzenlediği 26'ncı Geleneksel Atça Deve Güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu. Güreşlerde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 130 pehlivan deve Atça Arenası'nda kıyasıya mücadele etti. Güreşler sırasında, davul ve zurna çalınması Elazığ ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan deprem nedeniyle yasaklandı. Kadınlar ve çocuklar, biletleri 20 liradan satılan güreşleri ücretsiz izledi. İlginin yoğun olduğu güreşleri CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, CHP'li Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 5 bin güreş sever izledi. Deve sahipleri, güreşlere katıldıkları için kendilerine dağıtılan battaniyeleri ve yolluk paralarını depremzedelere bağışladı.

Güreşler öncesinde konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bölgemizde Aralık ayından Mart ayına kadar her ilçemizde deve güreşlerimi yapılmaktadır. Bu bir Yörük kültürüdür. Yörük kültürünü yaşatmak gelenek ve göreneklerini yaşatmak için deve güreşleri düzenlenmektedir. Birlik beraberlik içerisinde düzenlenen deve güreşlerinde güreş severlerimiz bir araya gelerek hem birbirleri ile sohbet etme imkanı bulmakta hem de güreşleri izleyerek hoş vakit geçirme imkanı bulmaktadırlar" dedi.

Dereceye giren deve sahipleri kupa ile ödüllendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Atça Deve Güreşi Arenası'ndan görüntü

Güreşleri izleyenlerden görüntüler

Develerin güreşlmesinden görüntü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın),

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Çanakkale'de su ürünleri denetiminde 256 bin lira ceza

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılında 2 bin 256 su ürünleri denetiminde 153 idari yaptırıma, 256 bin TL idari para cezası kesildi.

Çanakkale'de denizlerdeki av yasağının 1 Eylül'de son bulmasıyla birlikte su ürünlerine yönelik denetim ve kontroller devam ediyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri gırgır ve trol balıkçı gemilerinde av etkinliklerine katılarak, tekne mürettabatına avlanma konularında da çeşitli bilgi veriyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, beraberindeki 4 kontolör uzman ile birlikte 31 metre uzunluğunda, 13 metre 60 santimetre genişliğindeki 40 mürettebatı bulunan Çalı Balıkçılık isimli gırgırında av etkinliğine katıldı. Yetkililer, teknede dikkat etmeleri gereken hususların yanı sıra hangi balıkları nasıl tekrar doğaya salmaları hususunda tayfaya bilgi verdi.

2019 YILINDA 256 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2019 yılında 2 bin 256 su ürünleri denetiminde 153 idari yaptırıma, 256 bin TL idari para cezası kesildi.

'120 MİLYON TL'LİK BİR EKONOMİK GETİRİSİ OLDU'

Ege, Marmara, Boğazlar ve Gökçeada ile Bozcaada kıyılarına sahip olan Çanakkale'nin, Muğla'dan sonra en uzun kıyı şeridine sahip olan ve böylelikle de ciddi anlamda su ürünleri potansiyeli olan bir yapıya sahip olduğunu belirten Müdür Erdem Karadağ, "2019 yılında 6 bin ton avcılıktan, 2 bin ton civarında da yetiştiricilikten elde ettiğimiz su ürünleri toplamda 8 bin tonu buldu. İlimize de 120 milyon TL'lik bir ekonomik getirisi oldu. Yine ilimizde 2019 yılında 2 bin 256 kontrol ve denetim yapmışız. Bu denetim ve kontrollere bağlı olarak da 153 idari yaptırım uyguladık. Bu 153 idari yaptırıma 256 bin TL'lik bir idari para cezası kesildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çalı Balıkçılık isimli gırgırdan genel ve detay görüntü.

-Balık avı için atılan ağdan ve ağın tayfa tarafından çekilmesinden görüntü.

-Yakalanan sardalyaların ve balıkların kasalara konmasından genel ve detay görüntü.

-İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ açıklama görüntüsü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

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Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

BARTIN Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban hayvanları için doğaya yem ve saman balyası bıraktı. Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Türkiye genelinde yapılan yemlemedeki amaçlarının, yaban hayvanların kar örtüsüne karşı tam anlamıyla besin ihtiyacını karşılamak olduğunu söyledi.

Soğuk havanın etkisi altında olan Bartın'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube ekipleri, doğada yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma yaptı. Merkezde kar örtüsünün bulunduğu Bartın'da, iç kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Ulus ilçesi sınırlarında 850 rakımdaki yaklaşık 50 santim kar kalınlığının bulunduğu dağlık araziye, karacalar için saman, kuşlar için de yem bırakıldı. Kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının beslenmesi için yapılan çalışma öncesinde karacaların izleri takip edilerek, alanlar tespit edildi. Zorlu arazi koşullarına uygun araçlarla zirveye giden Doğa Koruma Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahat Deliorman, Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt, Yenihan Orman işletme şefliği ekipleri ve Abdipaşa Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yiyecekleri düzlük alanda uygun yere bıraktı. Yaban hayvanların uğrak yerleri olarak tespit edilen bölgelere saman ve yem bıraktı.

'KARACALARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGEYE BIRAKTIK'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, yaptığı açıklamada, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak yaban hayatını korunması ve desteklenmesi gibi faaliyetlerimiz olmaktadır. Bunlardan biri de özellikle kış aylarında kar yağışının çok olduğu ve yoğun olduğu bölgelerde yaban hayvanlarımızın beslenmede birtakım sıkıntılar çektiğini görüyoruz. Bu noktada yaban hayvanlarımız kendi yaşam alanlarında yeterli besin olanağı bulamadığı için köy yada şehir merkezlerine giderek, buralarda da zarar görüyorlar. Bunun için hayvanların kendi yaşam alanlarında besin desteği vermek için doğaya yiyecek veriyoruz. Bunu tabi Türkiye genelinde özellikle kış aylarında yem desteği sağlıyoruz. Biz de Bartın ilinde Ulus ilçesindeki karın yoğun olduğu ve özellikle karaca popülasyonunun fazla olduğu bir yere yem bıraktık. Bugün de saman, ot, buğday, saman ve mısır bıraktık" dedi.

Yetkililer, kış boyunca aralıklarla yem bırakmaya devam edeceklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ekiplerden detay

-Yemlerin taşınması

-Doğaya yem bırakılması

-Bölge Müdürü Başyiğit ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Balkondan düşen Elanur, yaralandı

Adıyaman'da, 15 yaşındaki Elanur Karakut, 3'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Elanur Karakut, 3 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakut, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan Elanur Karakut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralının ambulanstan indirilmesi

Yaralının acil servise götürülmesi

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Refüje çarpan kamyon devrildi: 2 yaralı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile arkadaşı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir-Ankara çevre yolunda meydana geldi. Ercan Kuşçu, kullandığı 44 VT 044 plakalı kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Aracın sürücüsü Kuşçu ile yanındaki arkadaşı Erdinç Karanfil, çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol ise kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan kamyon

-Kamyondan detaylar

-Trafiğe kapanan yol

-Polis ekipleri

-Kamyonun yoldan kaldırılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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Hırsızlıktan tutuklanan 2 kadın, cezaevine çocuklarıyla gitti

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, daire kiralayıp, 2 evden 75 bin liralık ziynet eşyası ve 60 Euro çalan 2'si kadın 4 şüpheli yakalandı. Kucaklarında 2 çocukla adliyeye sevk edilen kadınlar, tutuklandı. Kadınlar, cezaevine de çocuklarıyla gitti.

Manavgat'ın Bahçelievler ve Aşağıhisar Mahalleleri'ndeki 2 evden yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parmak izi ve güvenlik kameralarında şüpheliler ile kullandıkları otomobilin plakasını tespit etti 2 evden toplam 75 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 60 Euro çalan şüphelilerin 4-5 Ocak günleri Manavgat'ta iki daire kiraladıkları belirlendi. Bunun üzerine söz konusu adreslere, 24 Ocak Cuma günü eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında, Y.Ç. ve M.Ç. ile S.B. ve H.Ç. adlı kadınlar gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hırsızlık olayı esnasında üzerlerinde bulunan kırmızı kazak ve beyaz pantolon ile otomobillerinde yapılan aramada, hırsızlık olaylarında kullandıkları değerlendirilen tornavida, 6 alyan, tornavida takımı, demir çubuk, gümüş renkli kadın kolyesi ve çeşitli malzemelerin bulunduğu kadın çantası ele geçirildi.

Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan 4 şüpheli 25 Ocak Cumartesi günü savcılığa gönderildi. S.B. ve H.Ç. adlı kadınlar kucaklarındaki 2 küçük çocukla adliyeye getirildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.Ç. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B. ve H.Ç. tutuklandı. S.B. ve H.Ç. çocuklarıyla cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),